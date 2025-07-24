Zircuit lanceert AI Trading Engine voor Lightning-Fast, Cross-Chain Trading

heeft zijn volgende belangrijke product aangekondigd: een AI-aangedreven handelsmotor ontworpen voor bliksemsnelle, cross-chain uitvoering. Deze lancering bouwt voort op het succes van Zircuit's Deposit Vaults, die nu meer dan $ 950 miljoen in stablecoins, ETH en BTC beveiligen. George Town, Grand Cayman, July 24th, 2025/Chainwire/-- Circuit Circuit De nieuwe AI Trading Engine – “Hyperliquid for AI Trading” – ontgrendelt real-time signaaldetectie en geautomatiseerde handel met één klik over zowel EVM-ketens als Solana. \n \n \n Deposit Vaults leveren passieve, veilige opbrengsten met institutionele beveiliging. AI Trading Engine stelt actieve handelaren in staat met real-time signaaldetectie en cross-chain uitvoering, ondersteund door Zircuit-grade betrouwbaarheid. \n \n “Bij Zircuit is onze missie om on-chain financiering veiliger en slimmer te maken”, zegt Dr. Martin Derka, mede-oprichter van Zircuit. “Deze nieuwe engine combineert real-time AI-inzichten met naadloze uitvoering, alles zonder de veiligheidsnormen die onze gebruikers vertrouwen op te offeren.” “Bij Zircuit is onze missie om on-chain financiering veiliger en slimmer te maken”, zegt Dr. Martin Derka, mede-oprichter van Zircuit. “Deze nieuwe engine combineert real-time AI-inzichten met naadloze uitvoering, alles zonder de veiligheidsnormen die onze gebruikers vertrouwen op te offeren.” Hoe het werkt: \n \n \n \n \n AI Signal Detection: Scan on-chain en off-chain gegevens om alfa te identificeren voordat het verdwijnt. Cross-Chain Auto-Routing: Uitvoert op de beste prijs locaties. One-Click-strategieën: Handelt met portemonnees, gas en slippage, zodat gebruikers meteen kunnen beginnen met handelen. Zircuit-Grade-beveiliging: Elk contract erft dezelfde gevechtstesteerde beveiligingsstack die de kluizen van Zircuit beschermt, inclusief beveiliging op sequencerniveau en anti-phishing-technologie. Tijdlijn Rollout: \n \n \n \n Gesloten beta: eind juli 2025 (alleen voor gebruikers van vault) Openbare lancering: augustus 2025 met SDK-toegang voor strategiebouwers Ecosystem Grants: Q4 2025 met 10M ZRC om gemeenschapsgebouwde AI-modellen te ondersteunen Vault-gebruikers kunnen beta-uitnodigingen verwachten op hun dashboards, samen met handelsincentieven en prijzen. Nieuwe gebruikers die zich nu bij Deposit Vaults aansluiten, ontvangen nu vergoedingen op toekomstige AI-handel. Voor meer informatie kunnen gebruikers de en verbinding maken op X/Twitter . van zircuit.com @ZircuitL2 van zircuit.com @ZircuitL2 Over de cirkel Zircuit biedt ontwikkelaars krachtige functies en geeft gebruikers gemoedsrust. Ontworpen door een team van web3-beveiligingsveteranen en PhD's, combineert Zircuit hoge prestaties met ongeëvenaarde beveiliging. Circuit Circuit Contact Hoofd van Communicatie door Jennifer Zheng Circuit bijen@zircuit.com \n \n Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging . Het programma Het programma