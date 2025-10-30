WannaCry: Wanneer Crypto op de meeste schermen wereldwijd was

Het was vrijdag 12 mei 2017, toen veel mensen over de hele wereld hun computers (of zelfs geldautomaten, ticketmachines en POS-terminals) aan en kregen dezelfde onaangename verrassing. In plaats van spreadsheets of ziekenhuis patiëntrecords, schermen verlicht met een zwart-rode losgeld notitie. de notitie, getiteld "Wanna Decrypt0r," en later bekend als "WannaCry," zei dat bestanden werden vergrendeld en de enige manier terug was om te betalen in Bitcoin. Om het bovenaan te halen, had het twee kleine links aan de onderkant: "Over Bitcoin" en "Hoe Bitcoin te kopen." Het was angstaanjagend, maar ook vreemd educatief, en de beelden van dat losgeldscherm werden een van de meest herkenbare computerberichten van het decennium. For many people, this was the first time they had ever seen the word. In one stroke, a piece of ransomware managed to give the world a crash course in crypto. Wat is WannaCry WannaCry was niet de eerste ransomware, maar het was degene die zich verspreidde als wildfire. Ransomware is een type malware die uw bestanden vergrendelt totdat u betaalt, en deze was speciaal omdat het werkte als een zeer besmettelijke worm. In plaats van te wachten op iemand om een schaduwrijke bijlage te downloaden, sprong het van machine tot machine op zijn eigen. De slachtoffers deden niets om het te vangen. Dat is wat het zo storend maakte. Binnen twee dagen, meer dan 200.000 computers in meer dan 150 landen . zijn geïnfecteerd zijn geïnfecteerd Het kwam allemaal van een Windows-kwetsbaarheid in het bestandsdelingssysteem dat bekend staat als Server Message Block (SMB). Zodra de ontwikkelaars van WannaCry deze tool in hun handen hadden, was het alsof ze overal de sleutel voor kantoorgebouwen vonden. (ATM's, POS-terminals en andere servicemachines) waren plotseling aan de gunst van dezelfde cartoonische losgeldbrief. The exploit, called EternalBlue, was reportedly developed by the US National Security Agency (NSA) and leaked online by a hacking group called the Shadow Brokers. Ingebouwde systemen Ingebouwde systemen https://x.com/amtinits/status/863166195461238784?embedable=true Het losgeld eiste $ 300 van Bitcoin, later verhoogd tot $ 600. De slachtoffers werden verteld dat ze drie dagen hadden om te betalen, of de prijs zou verdubbelen, en zeven dagen voordat hun bestanden voor altijd zouden zijn verdwenen. Hoe het zich verspreidde en stopte Wat WannaCry zo angstaanjagend maakte, was de snelheid. Het besmette niet alleen één ongelukkige werknemer in een kantoor. Het sprong over hele computernetwerken. In het Verenigd Koninkrijk was de National Health Service (NHS) een van de zwaarste slagen. artsen en verpleegkundigen vonden zich niet in staat om toegang te krijgen tot patiëntgegevens, operaties werden geannuleerd en ambulances werden afgeleid. , waaronder de Andhra Pradesh Police (India), Deutsche Bahn (Duitse spoorwegen), Dharmais Cancer Hospital (Indonesië), het National Health Institute (Colombia), LATAM Airlines (Chili), het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie, PetroChina, Portugal Telecom, het Hof van Justitie van São Paulo, Telefónica Spanje, Universiteit van Montreal (Canada), en nog veel meer. Across the ocean, FedEx reported disruptions, and in Asia, companies like Honda and Hitachi had to shut down parts of their operations. Over 55 big companies, hospitals, universities, and governmental organizations reported infections De totale wereldwijde kosten In miljarden, niet precies van losgeld, maar voor de tijd en geld die nodig is om de machines weer operationeel te maken. werd geschat werd geschat Het herstelde geen geïnfecteerde machines, maar het stopte de worm van het claimen van nieuwe slachtoffers. A young security researcher named Marcus Hutchins that the malware checked for a nonsense web domain before spreading. He registered that domain for about $10, which accidentally triggered the kill switch and slowed the outbreak. ontdekt ontdekt ontdekt Natuurlijk eindigde het verhaal niet alleen met opluchting. Copycats tweakten de code en brachten nieuwe versies uit. Bedrijven worstelden om hun systemen te patchen. En regeringen moesten moeilijke vragen beantwoorden over waarom lekkende cyberwapens in de eerste plaats rond het internet zweven. Screens overal Zodra het stof een beetje opging, werd WannaCry meer dan een waarschuwingsverhaal. Het werd een meme. Mensen begonnen het losgeldscherm op elk apparaat te plakken dat ze konden vinden, alleen voor plezier. Laptops, smartphones, koffiemachines, printers, slimme horloges. Iemand maakte zelfs grapjes met beelden van het WannaCry-scherm dat de brugconsoles op de Star Trek Enterprise overnam. Het was een manier om de controle terug te nemen, een nachtmerrie in een grap te veranderen en te laten zien dat als je bestanden verdwenen waren, tenminste je gevoel voor humor niet was. https://x.com/new_orleansjazz/status/864133471773511680?embedable=true Voor het grootste deel van het grote publiek in 2017 was Bitcoin nog steeds een mysterieus ding waar geeks en handelaren over spraken. The irony is that this strange kind of Internet graffiti gave even more visibility to the ransom note. And with it, those two little links about Bitcoin Plotseling was de vraag niet “Wat is Bitcoin?” in een techforum. Het was je baas die in paniek vraagt, “Hoe kopen we Bitcoin om voor dit ding te betalen?” Hoewel deskundigen adviseren tegen het betalen en de meeste slachtoffers nooit deden, was de zichtbaarheid enorm. De navolging In de maanden na de uitbraak gingen de titels van schok naar analyse. (Publiekelijk De NHS deed een diepgaande beoordeling van zijn verouderde systemen, uiteindelijk meer geïnvesteerd in cyberverdediging, maar niet zo veel Beveiligingsbedrijven en onderzoekers hebben eindeloos geschreven over de en hoe de volgende ramp te voorkomen. Een sleutel om gecodeerde bestanden gratis te herstellen ook. Aan de andere kant, een copycat voor Android-apparaten Gebruikers in China. Edward Snowden bekritiseerd Zoals aanbevolen WannaCry werd vrijgelaten Gericht Aan de crypto-zijde werd het een beetje ingewikkeld. Tegelijkertijd toonde de verslaglegging over het volgen van de losgeld portemonnee dat Bitcoin niet zo onsporenbaar was als velen hadden gedacht. de stroom van munten op de blockchain, zelfs als ze niet altijd de mensen erachter konden bereiken. Bitcoin got a reputation problem (again, because let's not forget ). To people who had only heard about it through WannaCry, it sounded like the currency of criminals. De zijdeweg kon volgen De zijdeweg De zijdeweg kon volgen In de loop der jaren kregen hackers helaas ongeveer 54,6 BTC (dat zou vandaag ongeveer $ 6,2 miljoen zijn) in de VS. Aan het einde van 2017, het jaar van WannaCry, sloeg Bitcoin ook zijn eerste enorme prijsrally, stijgende tot bijna $ 20.000. Voor beter of slechter, het was het jaar crypto breekt in mainstream nieuws, en dat losgeld scherm met zijn heldere Bitcoin logo's was onderdeel van het verhaal. Een deel van de portemonnee Een deel van de portemonnee Lessen en vreemde legioenen Terugkijkend, WannaCry voelt als een van die momenten toen de wereld wakker werd tot twee dingen tegelijk: de gevaren van verwaarloosde cybersecurity, en de vreemde nieuwe realiteit van cryptocurrencies. Voor elk kantoor dat worstelde met het installeren van patches, was er een keukentafel waar iemand vroeg wat Bitcoin was. De naam van Bitcoin , en dit vergemakkelijkt de ontdekking van andere crypto-netwerken. andere projecten experimenteerden al met verschillende benaderingen van decentralisatie. As dark as it was, the episode put crypto on the map. It proved that money native to the Internet could appear in unexpected places, good or bad was wijdverspreid was wijdverspreid , bijvoorbeeld, had maanden eerder gelanceerd, in 2016. Op dat moment distribueerde het grootste deel van zijn aanbod aan Bitcoin-houders, waardoor zijn groei werd gekoppeld aan de vroege gemeenschap van Bitcoin. in tegenstelling tot de Bitcoin blockchain, is Obyte gebaseerd op een Directed Acyclic Graph (DAG), ontworpen om vanaf het begin censuurbestendig te zijn. Wisselen Wisselen Door de jaren heen bleek dit belangrijk te zijn. ransomware-aanvallen Terwijl censuur en toezicht zich voordoen als grote . hebben verminderd Wereldwijde zorgen hebben verminderd Wereldwijde zorgen Wat vroeger als geeky of shady werd gezien, lijkt nu onderdeel van de oplossing.Obyte blijft zich richten op community-driven applicaties en censuurbestendige betalingen en communicatie. De takeaway is dit: beveiliging telt, de geschiedenis is vol vreemde twists, en soms worden de meest angstaanjagende verhalen die mensen jaren later met een lach herinneren. WannaCry zal altijd worden herinnerd als de dag Bitcoin landde op schermen wereldwijd. Vectorbeeld van Freepik Freepik Freepik