Valhalla, FLOKI's flagship browser-based, play-to-earn MMORPG, officieel gelanceerd op Mainnet

Miami, Florida, 1 juli 2025/GamingWire/-- Vloei , het door mensen aangedreven crypto-merk, is klaar om zijn zeer verwachte blockchain-spel te lanceren, Valhalla , op mainnet vandaag, 30 juni 2025.

Ondersteund door een schatkist van meer dan een miljoen dollar, is Valhalla het dapperste product van FLOKI tot nu toe - een browser-gebaseerde, play-to-earn MMORPG gebouwd om Web3 gaming naar de massa te brengen.

Valhalla is FLOKI's vlaggenschip metaverse spel, en het is gericht op het veranderen van de play-to-earn game voor het goede. Gebouwd door FLOKI, het eerste community overname project in de geschiedenis van crypto, Valhalla zet spelers op de eerste plaats.

Het is een browser-based MMORPG aangedreven door de FLOKI token, met rijke op-keten mechanica, NFT-gebaseerde personages en een live economie ondersteund door een robuuste multi-million dollar schatkist.

Het spel beschikt over turn-based tactische gevechten in hexagonaal gevecht arena's, NFT wezens genaamd Veras, en een uitgebreide open wereld die spelers kunnen verkennen en veroveren samen.

Met naadloze Web3-integratie en een spelersgestuurde economie biedt Valhalla echte eigendom van in-game-activa, waardoor spelers meerdere manieren krijgen om geld te verdienen voor hun tijd en vaardigheden.





“Dit gaat niet alleen over het in de keten zetten van een spel – het gaat om het verbeteren van blockchain gaming en het leveren van de belofte aan onze gemeenschap dat we veel van de problemen in de blockchain P2E gaming ruimte zullen oplossen,” zei Pedro Vidal, Community Relations Officer bij FLOKI. “We bouwen niet voor hype.

Voorafgaand aan de lancering van het mainnet heeft FLOKI een enorme marketingblitz uitgebracht, waaronder een 4-weekse YouTube-campagne, een 5-weekse Twitch-ad storm en mobiele in-game beloningsadvertenties over games zoals Candy Crush en Call of Duty: Mobile.

Valhalla heeft ook in de mainstream gezeten, de Baroda Premier League gesponsord en de presentatiepartner van de 2025 Global Esports Industry Week geworden.

Op dit moment live op testnet Valhalla. spel , het spel heeft al zijn nieuwste patch uitgebracht (v0.35.0), met nieuwe Veras, amuletten voor diepere strategie, en een mysterieuze nieuwe bron genaamd Vera Essence.

Valhalla is gebouwd door het FLOKI-ecosysteem, waaronder Floki Staking, de FLOKI Trading Bot en het TokenFi-platform, het antwoord van FLOKI op de groeiende vraag naar token creatie en real-world asset tokenization.

De volledige Valhalla mainnet-ervaring valt op 30 juni, wat een nieuwe laag diepte brengt aan hoe blockchain en gameplay elkaar kruisen in het evoluerende crypto gaming-landschap.

Over Valhalla

Valhalla is een op blockchain gebaseerde MMORPG geïnspireerd door de Noorse mythologie, die spelers de kans biedt om te ontdekken, te temmen en te vechten met wezens genaamd Veras. Het spel beschikt over een door de speler gedreven economie en een hexagonaal slagveld ontworpen voor dynamische strijd.

Gebruikers kunnen meer leren op https://valhalla.game/

Over Floki

Flokken Floki streeft ernaar om de meest bekende en meest gebruikte cryptocurrency ter wereld te worden en is van plan dit ambitieuze doel te bereiken door middel van een focus op utility, filantropie, gemeenschap en marketing.

Floki heeft momenteel meer dan 550.000 eigenaren en een sterk merk dat wereldwijd door miljarden mensen wordt erkend vanwege zijn strategische marketingpartnerschappen.

De website: https://floki.com

op Twitter: https://twitter.com/RealFlokiInu

communautaire relatiefunctionaris

van Pedro Vidal

Flokken

op [email protected]

Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Gamingwire onder HackerNoon's Business Blogging Program.

