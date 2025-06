Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

A hiring manager’s no-BS playbook for writing a resume that actually works.

Drie cv's landden vorige maand in mijn inbox.Van een mantee, een neef en een vriend.Ik wilde helpen - ik hou ervan om te helpen.Maar het lezen van deze voelde als huiswerk.Niet omdat ze niet slim waren.Maar omdat de documenten dicht, verward en vergetelijk voelden.





Dat is wanneer het me raakt:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





We zijn getraind om cv's te schrijven zoals juridische transcripten: lineair, formeel, vergeten. We worden verteld om te schrijven voor de ATS. Strip out formatering. Verwijder kleur. Maak het machine-leesbaar.





Maar hier is de waarheid: zelfs als je cv het ATS-filter passeert, moet het nog steeds voorbij mij komen.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Maar als ik, iemand die er om geeft, er niet doorheen kan komen... Stel je voor dat er een aanwervingsmanager is zonder context en tien meer tabbladen open.





Als je cv het niet makkelijk maakt om ja te zeggen, is het al een nee.

Je cv heeft maar één taak: je aandacht omzetten in kansen.

Denk aan het als een product.Een met drie delen:















De beste cv's worden niet alleen geschreven, ze worden ontworpen, bewerkt en uitgevoerd.





Pijler 1: Denk als een product

Je cv is geen weerspiegeling van je verleden, het is een hulpmiddel om je naar je toekomst te brengen.





Dus alsjeblieft, behandel het als een product.Producten hebben gebruikers, resultaten, positionering en conversie doelen.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Dus, je begint je cv aan te pakken, beantwoord deze:

Welke rollen achtervolg ik?

What do I want to be hired to Do van , not just list?

, not just list? Welke krachten wil ik schreeuwen, zelfs in een skim?





En als je antwoord op “wat ben je op zoek naar de volgende?” is “beter betalen”, stop dan.





Betalen is geen pitch, het is een bijwerking.

U toepast opGroeienOm te bouwenIets nieuwsTweeniveau omhoogTweeLeidenUw resume moetreflect that ambition,Niet elke jobbeschrijving achtervolgen als een shapeshifter zonder ruggengraat.





Wees duidelijk over deWaarom- hetWieenWat volgtVoordat je het zelfs schrijftWat was.

pijler 2: ontwerp dat aandacht verdient

Design begint niet met lettertypen, het begint met respect.Respect for the reader’s timeRespect voor hoe mensen visuele informatie verwerken en respect voor het feit dat je cvNiet de enige in de stapel.





Hier is wat echt telt:

1 Layout

Gebruik twee kolommen. Ja, het is goed. ATS zal overleven. Laten we stoppen met vasthouden aan 2012.





En hier is een truc: putexperienceeneducationSommige hiring managers (zoals ik) geven om ervaring.Vreemdgeobsedeerd door onderwijs. vraag me niet waarom! ik krijg het nietOver het algemeenMaar dit is je tijd om die student lening schulden tellen!En met dit, kunt u beide dienen.

2. hiërarchie

Wat wil je dat ik eerst zie? Je naam, je titel, je bedrijven, je impact? Cool. Maak ze visueel luider. lettergrootte. Durf. Maar stop met alles schreeuwen.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS heeft ze nodig.Zo doe ik.





En de hiërarchie is niet alleen esthetisch, hetstrategicBijvoorbeeld :

Als je bent bevorderd binnen hetzelfde bedrijf, benadruk de rollen.

Als je hebt gewerkt bij top-tier merken (MANG? Big 4?), benadruk het bedrijf.





Kies wat belangrijk is voor je verhaal en laat dat leiden.

3 Spacing

Geef ademruimte. Whitespace is niet verspild ruimte, het is wat helpt de rust land. Als je cv ziet eruit als een dichte muur van tekst, ik ben weg.

4. nabijheid

Ik kan je niet vertellen hoeveel dit me irriteert als je baan links is, en dan zijn de datums helemaal naar rechts!

5 De kleur

Gebruik één accent kleur die weerspiegelt wie je bent...sparingly. uw naam, kopjes, en misschien bedrijven.Color = handtekening.





Je cv is geen merkrichtlijn doc, maar het is een signaal. kleur is een van de snelste manieren om iets te zeggen over wie je bent voordat ik een woord heb gelezen.





Je kunt iets opnemen zoals:

Maroon → Zelfverzekerd, geaard, doordacht

Blauw → Betrouwbaar, kalm, gedetailleerd

Orange → Durf, creatief, initiatiefnemer

Groen → Fresh, aanpasbaar, missie-gedreven

Geel (niet highlighter geel) → Optimistisch, warm, hoge energie

Rode → Assertieve, beslissende, sterke aanwezigheid

Grijs/zwart alleen → Gereserveerd, klassiek, speelt volgens de regels (wat misschien precies het punt is)

Ontwerp voor de skim

Mensen lezen geen cv's. Ze scannen. Maak het gemakkelijk voor hen om het signaal te vinden. Dus, maak die posities dapper, maak de impact dapper, alles wat niet kan en niet mag worden gemist op moet dapper zijn.

Ontwerp van de sectie Micro-Tips

Als je wilt dat je cv goed leest, laat me dit niet repareren.

Orphaned woorden: Als een eenzaam woord op de volgende regel zit, vraag het dan te repareren.

Schriftcriminelen: Kies één lettertype familie. Houd er vast aan. Gebruik lettertype variaties indien nodig. Aanvullende lettertypen zijn ook in orde, maar ze moeten samen gaan. Ook geen Comic Sans of Papyrus!

Alignment drift: Als je kogels niet in lijn zijn, is het ook niet je boodschap.

Rivers of whitespace: Grote gaten die verticaal lopen door gerechtvaardigde tekst? Stop! Links gelijmd te allen tijde.

Letter Spacing: denk er niet eens over na!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Wil je je UI/UX vaardigheden laten zien als PM?

pijler 3: content die echt iets zegt

Design brengt me tot pauze, content brengt me tot verblijf, verhalen brengt me tot herinnering.





Hier is hoe je eigenlijk een cv kunt schrijven dat het lezen waard is:

Aantal pagina’s = 1

Als huurmanager ben ik in 6 seconden, misschien 10 als ik genereus ben. Dus, iets meer dan 1 pagina zal het niet doen. Ik zal het nemen als, "Dit kind weet niet hoe te bewerken."Nee nietDus edit het.

Elke kogel heeft een baan nodig.

Elke kogel moet een ander werk doen. stoppen met het herhalen van dezelfde zin met een nieuw werkwoord. Het leest alsof je niet genoeg te zeggen, en ik veronderstel dat je dat deed.

Begin met de actie en eindig met het bewijs.

•Bad: Led synchronisatie tussen teams

•BetterLed cross-functionele synchronisaties die de QA-tijd met 40% verkorten en lanceringsvertragingen verminderen

Bevel = signaal

Wat er eerst is, is wat ik veronderstel dat je het meest waardeert. begraaf je sterkste werk niet halverwege de pagina.

Vertel me wat het bedrijf doet

Als je cv zegt "Google", cool. maar heb je gewerkt op Gmail? YouTube? een moonshot?





Een lijn van context onder elk bedrijf maakt een wereld van verschil.

Voorbeelden van:

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Het helpt me om dekindvan het werk dat je hebt gedaan, detypevan het team waarin je was en of je problemen hebt opgelost die relevant zijn voor wat ik nodig heb.

Niet-onderhandelaars zal ik je bestrijden.

Geen foto's: Bias is echt. En het maakt me niet uit hoe heet je bent. Je gezicht is geen kwalificatie. Houd het uit de pagina.

Geen bedrijfslocaties: Tenzij het belangrijk is voor het werk dat je hebt gedaan, is het gewoon ruimteverspilling.

Geen romans in je introductie: je samenvatting moet 2-3 lijnen zijn, jargonvrij en menselijk. geen manifest. geen buzzword salade. en zeker niet in kogelvorm.

Afdeling vaardigheden: geordend met doel: Order matters. Altijd. Ontwerpers → leiden met ontwerphulpmiddelen en -methoden. PM's met technische achtergronden → leiden met productvaardigheden.

Geen vaardigheidscirkels: Wat betekent "4 uit 5" in Excel? dat je een tabel kunt formatteren? macro's gebruiken? er is geen standaard. er is geen betekenis.

Geen drijvende toollijsten. Figma, Excel, Jira... oké. Maar wat dacht je ervan? als je een tool opneemt, laat je zien hoe het werd gebruikt, of plaats het in de vaardigheden sectie waar je praat over ontwerp of analytics, of gebruikersverhalen!

Bonus: als je een vroege carrière, mid-pivot of resume-angst hebt

Je hebt geen gestapeld werkgeschiedenis nodig om een geweldig cv te schrijven.

Voeg een sectie Projecten toe

Vooral als je in de middelbare school bent of een verschuiving doet.

Gebruik echte wereldproblemen

Laat je rol, beslissingen en impact zien

Bonus als u links naar het werk (portfolio, GitHub, enz.)





Internships countOok ookSide projectsNoem ze wat ze zijn. Begraaf de titel niet. En zet dit zeker niet als een ervaring. ik zal je raken, en ik bedoel het!

Bewijs dat je kunt samenwerken

Je komt niet bij als een VP. Je komt in als een PM1, APM of Designer 1. En wat zoek ik? Iemand die kan samenwerken, feedback en scheepsfuncties kan nemen. Gebruik woorden als: “Gecollaboreerd met cross-functionele teams...” “Gecollaboreerd met design om te itereren op draadrammen...” “Gecollaboreerd samen met ingenieurs om MVP-functies te omvatten...” Dat is wat me laat zien dat je klaar bent om te rollen.

Laatste gedachte

Je cv is niet alleen een document. Het is een product. Het gaat niet over alles wat je hebt gedaan. Het gaat om het maken van iemand die meer wil weten.





En de waarheid?

Je wordt niet gehuurd vanwege je verleden, je wordt gehuurd vanwege hoe duidelijk je iemand laat geloven in je toekomst.

De beste cv's zijn geen lijsten. ze zijn audities. maak van jou degene die de callback krijgt.