Solo leveling stijgt: Koreaanse miljard-dollar mega-franchise gaat onchain met verhaal

Seoul, Zuid-Korea, 1 oktober 2025/Chainwire/--Koreaanse bestseller-webnovel en webtoon, en de meest bekeken anime in de geschiedenis van Crunchyroll, kondigt een samenwerking aan met Story, die zich uitstrekt over IP-ondersteunde memecoins en de onchain IP-economie verkent. Het wereldwijde fenomeen In een beweging die een blockbuster-franchise met blockchain brengt, onderzoekt Solo Leveling de uitgifte van een tokenized real-world asset (RWA), het verkennen van een geheel nieuwe smaak van tokenized RWA's die verschilt van geldmarktfondsen, aandelenaanbiedingen en schatkistvoertuigen die meestal in web3 worden vertegenwoordigd. Alleen niveau Alleen niveau Deze aanpak is bedoeld om onchain programmerbaarheid voor geselecteerde integraties mogelijk te maken, het openen van de deur naar toekomstige fan-gedreven remixing, blockchain-gebaseerde ervaringen, zowel digitale als echte wereld, en next-gen licentieovereenkomsten. De aankondiging versterkt de status van Solo Leveling als een cross-media juggernaut, en als een pionier in zijn industrie door zijn IP te verplaatsen naar Web3. Vóór zijn Web3-debuut heeft Solo Leveling zich al bewezen als een culturele titan in meerdere formaten: \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: Oorspronkelijk als een webroman en aangepast als webtoon in Korea, Solo Leveling verzamelde meer dan 14 + miljard views wereldwijd, 175 + miljoen lezers, een ongekende prestatie die het als een vlaggenschip Koreaanse serie met wereldwijde invloed versterkt. Comic Book: The comic adaptation is een breakout print hit, bereiken #1 op de New York Times Graphic Books bestsellerlijst en verkocht meer dan 10 miljoen exemplaren wereldwijd. Anime (Streaming): De anime-adaptatie van Solo Leveling stormde streamingplatforms, het wordt de meest bekeken anime in de geschiedenis van Crunchyroll en rangschikt in Netflix's wekelijkse Top 10 in 11 landen bij de debuut (en klimt de #1 plaats op Amazon Prime Video in Japan). Anime (Awards): De serie won de Crunchyroll Anime Awards in 2025 met negen onderscheidingen bij de Crunchyroll Anime Awards in 2025, waaronder de gevierde Anime of the Year, een historische eerste voor een manhwa-gebaseerde show. De mobiele RPG Solo Leveling: ARISE veranderde de franchise in een interactieve ervaring, die in de eerste maand ongeveer $ 70 miljoen verdiende en binnen vijf maanden na de lancering 50 miljoen spelers trok. Live Action Series: Netflix produceert een live-action serie-adaptatie van het wereldwijde fenomeen “Solo Leveling”, met opkomende ster Byeon Woo-seok aangesloten om het project te leiden als hoofdpersoon Sung Jinwook. Deze prestaties illustreren het ongeëvenaarde multi-format succes van Solo Leveling en de gepassioneerde wereldwijde fanbase.Nu, door op de blockchain te ventureeren, is Solo Leveling klaar om te herdefiniëren hoe een moderne franchise zijn gemeenschap kan betrekken en nieuwe waarde kan ontgrendelen met zijn inhoud. Webnovel en Webtoon naar Web3 Solo Leveling werkt samen met Story, 's werelds eerste blockchain-netwerk voor intellectueel eigendom, om stappen te zetten naar onchain IP-representatie voor geselecteerde elementen. Story tokeniseert IP en maakt het programmeerbaar, waardoor nieuwe modellen van eigendom, remix en monetisatie voor makers en fans mogelijk zijn. In de praktijk betekent dit dat bepaalde elementen van de Solo Leveling IP (bijv. personages, universum en inhoudsrechten) kunnen worden vertegenwoordigd en beheerd via slimme contracten. Eenmaal op Story, zou Solo Leveling's IP machine-leesbaar en uitvoerbaar onchain worden, waardoor ontwikkelaars en fans ermee kunnen bouwen onder vooraf ingestelde regels. Gelicentieerde merchandise kan worden gekoppeld aan onchain-afkomst, en elk spel van derden of media met Solo Leveling-inhoud kan naadloos programmeerbare licenties en inkomsten splitsingen implementeren. \n \n “Korea is altijd een wereldwijde lanceringsplaats geweest voor intellectueel eigendom.Boven het vroege unieke culturele IP van K-pop, K-drama, leidt Korea de weg in gaming, webtoons en Hollywood-heavy-hitters zoals Squid Games en Parasite. Solo Leveling is een perfect voorbeeld van hoe Koreaanse IP grenzen kan overschrijden, elk formaat kan domineren en enorme wereldwijde fandoms moet bouwen. "Korea is altijd een wereldwijde lanceringsplaats geweest voor intellectueel eigendom.Boven het vroege unieke culturele IP van K-pop, K-drama, leidt Korea de weg in gaming, webtoons en Hollywood-heavy-hitters zoals Squid Games en Parasite. Solo Leveling is een perfect voorbeeld van hoe Koreaanse IP grenzen kan overschrijden, elk formaat kan domineren en enorme wereldwijde fandoms moet bouwen. IP moet niet alleen worden bekeken of gelezen, het moet programmerbaar zijn.

"Het registreren van Solo Leveling's IP-onchain zou het volgende niveau van betrokkenheid, loyaliteit en monetisering ontgrendelen, waardoor remixcultuur, fan-driven economieën en token-native formaten mogelijk zijn die voorheen niet mogelijk waren." "Het registreren van Solo Leveling's IP-onchain zou het volgende niveau van betrokkenheid, loyaliteit en monetisering ontgrendelen, waardoor remixcultuur, fan-driven economieën en token-native formaten mogelijk zijn die voorheen niet mogelijk waren." Officiële Solo Leveling IP-ondersteunde Memecoin op de horizon In een gedurfde crypto-native twist onthulde het Solo Leveling-team ook plannen voor een officiële IP-ondersteunde memecoin gekoppeld aan het universum en de personages van het verhaal. Deze komende token (details en lanceringsdatum TBA) zal rechtstreeks worden ondersteund door de personages en lore van Solo Leveling, waardoor het een van de eerste memecoins wordt verankerd door de IP van een blockbuster-franchise. In tegenstelling tot typische memecoins die vaak voortkomen uit internet grappen zonder banden met makers, zal deze Solo Leveling munt worden geautoriseerd en ondersteund door de IP-eigenaren. Gebouwd op de infrastructuur van Story, heeft het tot doel de waarde van de token in overeenstemming te brengen met het succes van de franchise: hoe meer het verhaal en zijn memes worden verspreid, hoe meer zowel fans als makers kunnen profiteren. "Solo Leveling gaat altijd over het levelen, en nu zijn we op zoek naar het levelen van de franchise met Web3. met Story hopen we dat het IP verder gaat dan de serie zelf, waardoor fans en makers op nieuwe manieren kunnen deelnemen aan het volgende hoofdstuk van Solo Leveling." – Jungsook Jang, CEO van Redice Studio.

Het brengen van Solo Leveling onchain zou een waterpunt kunnen betekenen voor Story en het bredere concept van tokenized IP. Solo Leveling onderzoekt de gefaseerde registratie van geselecteerde IP-elementen, wat weerspiegelt hoe een van de meest waardevolle franchises de blockchain-representatie begint te benaderen. Voor Story is dit een enorme validatie van de visie van het netwerk: om de go-to-infrastructuur te worden voor de $ 80 biljoen IP-industrie in het tijdperk van AI en crypto. Met Solo Leveling’s fanbase en content nu verbonden met Story’s doelgerichte IP-blockchain, is het podium voor baanbrekende experimenten op het kruispunt van fandom en web3. Gemeenschap gecreëerde kunst, games, NFT's en verhaaluitbreidingen kunnen bloeien onder duidelijke rechten en royalty-regels. Memecoin-liefhebbers kunnen rollen rond een token dat echte narratieve ondersteuning heeft. en IP-eigenaren (zoals de makers van Solo Leveling) hebben een sjabloon voor hoe ze hun werken kunnen uitbreiden naar Web3 terwijl ze de controle en het aandeel in de inkomsten behouden. Over het verhaal: Het biedt een gedecentraliseerd register voor makers om hun IP te tokeniseren en programmerbare licentievoorwaarden in te stellen, waardoor eerlijke toewijzing, remixing en monetisatie van creatieve werken onchain mogelijk is. Story Geschiedenis Met ondersteuning van toonaangevende investeerders (waaronder a16z Crypto), bouwt Story een AI-native infrastructuur om de volledige waarde van de $80T IP-activa klasse te ontgrendelen . Geschiedenis.stichting Geschiedenis.stichting Over Solo Leveling / Redice Studio: is een Zuid-Koreaanse fantasy franchise die begon als een webnovel door Chugong en werd een smash-hit webtoon geïllustreerd door Redice Studio. Alleen niveau Alleen niveau Sinds zijn debuut in 2016 is Solo Leveling uitgegroeid tot een wereldwijde IP die comics, animaties, games en meer omvat – met meer dan tien miljard lezingen en een enorme internationale fandom. Redice Studio staat bekend om zijn verbazingwekkende visuals en heeft bijgedragen aan het uitbreiden van het Solo Leveling-universum.Redice blijft samen met zijn partners innovatieve manieren verkennen (zoals Story) om de franchise uit te breiden en fans over de hele wereld aan te trekken. 