Midnight opent losgeld voor 4.5B+ NIGHT-tokens na recordbrekende distributie-evenement

Londen, 4 december 2025 - , de entiteit die verantwoordelijk is voor het distribueren van NIGHT, de ‘s native token, vandaag gelanceerd NIGHT op Cardano. Middernacht TGE Midnight netwerk De lancering maakt losgeld mogelijk voor meer dan 4,5 miljard NIGHT-tokens die werden geëist tijdens de Glacier Drop- en Scavenger-mijnclaimsfasen - culminerend in een van de breedste en meest betrokken distributies in de geschiedenis van blockchain - met de losgeldperiode die op 10 december wordt geopend. \n \n “Dit is een cruciale stap op de Midnight roadmap”, zei Fahmi Syed, president van de Midnight Foundation. “De gemeenschap zal nu in staat zijn om hun NIGHT te houden, hun ontgrendelingsschema’s te zien en zich voor te bereiden op een zinvolle deelname aan een netwerk dat essentiële privacy-infrastructuur naar de hele industrie brengt.” “ "Zei Fahmi Syed, voorzitter van de » » Dit is een belangrijke stap op de Midnight Roadmap Midnight Stichting De gemeenschap zal nu in staat zijn om hun NIGHT te houden, hun ontgrendelingsschema's te zien en zich voor te bereiden op een zinvolle deelname aan een netwerk dat essentiële privacy-infrastructuur naar de hele industrie brengt. " Midnight is een nieuwe L1 blockchain die gebruik maakt van zero-knowledge proofs en een uniek tokenomics-model om gebruikers meer controle te geven over welke gegevens ze delen op de keten. NIGHT is het native token van het Midnight-netwerk, waardoor gebruikers het netwerk kunnen gebruiken, deelnemen aan consensus en de langetermijnrichting van het netwerk beheren. Bij de lancering van het mainnet zal NIGHT ook beginnen met het genereren van DUST – de hernieuwbare bron die wordt gebruikt voor het uitvoeren van beschermde transacties en slimme contractoperaties op het netwerk.Dit industrie-eerste model is ontworpen om voorspelbare netwerkcapaciteit te ondersteunen en tegelijkertijd privacy-verbeterende transacties mogelijk te maken die vertrouwelijkheid behouden zonder de auditbaarheid in gevaar te brengen. De Redemption fase van Glacier Drop opent volgende woensdag 10 december om 00:00 UTC, met de De ontbossing van de Redemption fase volgt het Glacier Drop ontbossing schema uiteengezet in het tokenomics papier van het netwerk, met toewijzingen ontgrendelen in vier gelijke delen over 360 dagen, met de eerste ontbossingsdatum van elke toewijzing willekeurig toegewezen binnen het oorspronkelijke 90-daagse venster, en daaropvolgende ontbossingen elke 90 dagen. Redemption portaal Deze verbluffende aanpak is ontworpen om een eerlijke verspreiding te garanderen naarmate het ecosysteem in geplande fasen vordert, van testnet tot volledig gedecentraliseerd mainnet. \n \n “De geleidelijke ontmanteling van NIGHT is opzettelijk en in lijn met onze geleidelijke routekaart, die is ontworpen om een duidelijke, veerkrachtige en verantwoordelijke weg naar decentralisatie te bieden, waardoor het ecosysteem rijpt op een manier waarop onze partners en de gemeenschap kunnen vertrouwen”, vervolgde Syed. “ ‘Vervolg Syed’ De geleidelijke ontbossing van NIGHT is opzettelijk en in lijn met onze gefaseerde routekaart, die is ontworpen om een duidelijke, veerkrachtige en verantwoordelijke weg naar decentralisatie te bieden, waardoor het ecosysteem rijpt op een manier waarop onze partners en de gemeenschap kunnen vertrouwen. Door NIGHT nu te lanceren, zorgen we voor onmiddellijke utility en liquiditeit voor de gemeenschap, terwijl we doorgaan met het ontwikkelen van stevige fundamenten voor onze mainnet-lancering begin volgend jaar.” Zodra Midnight mainnet wordt gelanceerd, zal het totale aanbod van NIGHT worden weerspiegeld op de Midnight ledger, het creëren van een enkel, multi-chain asset dat circulerend aanbod bestaat op zowel Midnight en Cardano. De belangrijkste exchange-, custodian- en walletpartners zullen naar verwachting de komende dagen hun steun aan NIGHT aankondigen, wat de toegankelijkheid en liquiditeit verder zal uitbreiden naarmate het netwerk het mainnet benadert. Over Midnight TGE Midnight TGE is de token-genererende entiteit die verantwoordelijk is voor de initiële distributie van NIGHT aan de netwerkdeelnemers. opgericht om de lancering en decentralisatie van het Midnight-ecosysteem te ondersteunen, zorgt de entiteit ervoor dat tokens worden toegewezen in overeenstemming met de tokenomics en distributieschema van het project. Voor meer informatie, bezoek: / https://midnight.gd Over Midnight Foundation De Midnight Foundation is een organisatie die zich toelegt op het bevorderen van de ontwikkeling, adoptie en real-world impact van het Midnight-netwerk, het privacy-verbeterende blockchain-project dat is ontwikkeld in samenwerking met Shielded Technologies. Ontworpen voor privacy-faciliterende slimme contracten, moedigt Midnight ontwikkelaars aan om de kracht van het bouwen van compliant applicaties met selectieve openbaarmaking te overwegen. Het maakt gebruik van zero-knowledge proofs en een coöperatieve tokenomics-architectuur - met NIGHT als de utility token en DUST als de utility resource - om een krachtige combinatie van rationele privacy, beveiliging en decentralisatie te leveren. Voor meer informatie, bezoek: HTTPS://midnight.foundation op de website