Het tijdperk van volatiliteit: voorbereiden op de onvoorspelbaarheid van Trump 2.0

We bevinden ons nu volledig in het tijdperk van Trump 2.0, en het is eerlijk om te zeggen dat de wateren choppier zijn dan normaal. Terwijl markten proberen elke beweging van de berucht onvoorspelbare president te anticiperen, is elke verklaring een potentiële sleutelgebeurtenis op Wall Street geworden.



Hoewel Trumps America First-agenda, die vooral gericht lijkt te zijn op deregulering, het terugschroeven van internationale hulp en andere uitgaven die de terugkerende president onnodig acht, vooral gericht lijkt te zijn op groei, leidt de wijdverbreide onzekerheid rond elke uiting van Trump tot wijdverbreide volatiliteit.





Desondanks steeg de S&P 500 met 4,61% tussen Trumps klinkende verkiezingsoverwinning op 5 november 2024 en zijn inauguratie op 21 januari 2025. De recente aankondiging van 25% tarieven op Canada en Mexico, en nog eens 10% op Chinese importen, zorgde ervoor dat Wall Street moeite had om momentum te vinden in de eerste dagen van de tweede termijn van de president.

De gevolgen van Trumps tarieven ontrafelen

Een opvallend geval van wereldwijde marktvolatiliteit kwam in de vorm van Trumps niet-aankondiging en daaropvolgende aankondiging van handelstarieven in de eerste dagen van zijn terugkeer in het Witte Huis. De markten waren aanvankelijk gekalmeerd nadat de president de tarieven die hij tijdens zijn inauguratie had beloofd niet had aangekondigd, maar de zenuwen hervatten toen hij suggereerde dat ze op 1 februari 2025 zouden worden ingevoerd.





Zelfs in de uren voorafgaand aan de invoering van de tarieven, ontstond er een onjuist bericht over een uitstel tot 1 maart 2025. Dit bericht zorgde voor meer verwarring op de markt, maar werd al snel ontkend door Trumps woordvoerder.





De onzekerheid tot het einde of Trump zijn dreigementen met tarieven zou doorzetten, zorgde ervoor dat de S&P 500 daalt 1,6% in de vroege handelsuren na de aankondiging, ondanks het feit dat de dreiging van deze invoering al lang in de markten was verdisconteerd.





Tarieven kunnen op de lange termijn gevolgen hebben voor de marktvolatiliteit vanwege de extra belastingen die op importen moeten worden betaald, de dreiging van vergeldingsheffingen als onderdeel van een grotere internationale handelsoorlog en het vooruitzicht dat bedrijven op zoek gaan naar alternatieve toeleveringsketens om de economische impact te verlichten.





Markten kunnen ook in de war raken door de impact van inflatie, die kan optreden als Amerikaanse importeurs hogere kosten voor de toeleveringsketen doorberekenen aan consumenten als gevolg van tarieven. Dit zou de kosten van levensonderhoud snel doen stijgen en de koopkracht van consumenten schaden.





Dit, in combinatie met Trumps voorgestelde massale deportaties, zou de Amerikaanse industrie kunnen ondermijnen, de arbeidspools kunnen verkleinen en meer opwaartse druk op de prijzen .





Hoewel deze gebeurtenissen speculatief zijn, zullen ze ertoe leiden dat meer instellingen hun aandacht richten op het snel reageren op opkomende marktgegevens over de consumentenprijsindex (CPI) en inzichten in de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dit maakt de weg vrij voor dramatischere marktreacties op verwarrende datasets.

Wat gaat er gebeuren met de Amerikaanse financiële markten?

Russel Matthews, expert op het gebied van macrostrategie, heeft aangegeven dat markten in het tijdperk van Trump 2.0 grilliger, willekeuriger en chaotischer zullen worden. Dit zou een belangrijke factor moeten zijn om in gedachten te houden als het gaat om risicomanagement.





Hoewel dit de weg zou kunnen vrijmaken voor instellingen om een voorzichtiger en minder hebzuchtige aanpak te hanteren bij het nemen van winst, verwachten we waarschijnlijk ook dat beleggers genuanceerdere strategieën gaan hanteren om de dreiging van volatiliteit het hoofd te bieden.





Ook het wereldwijde beleggingsstrategieteam van JP Morgan heeft een gediversifieerde aanpak voorgesteld om de onzekerheden het hoofd te bieden die zich tijdens Trumps tweede termijn kunnen voordoen. Hierbij ligt de prioriteit bij een veerkrachtige portefeuille om financiële doelen op de lange termijn te helpen bereiken.





Maar is er werkelijk een tastbare bedreiging voor de lange termijn vooruitgang van de Amerikaanse financiële markten? Het is het vermelden waard dat de eerste Trump regering een gezonde 83% cumulatief rendement voor de S&P 500 tussen 2017 en 2020, met één daling van ongeveer 15% in 2018 en de crash van 35% door de pandemie begin 2020.





Dit dient als een tijdige herinnering dat de aandelenmarkt over het algemeen een stijgende trend vertoont in de loop van de tijd, ongeacht wie er in het Witte Huis zit. Het is echter ook de moeite waard om op te merken dat Trumps controle over het Huis van Afgevaardigden, het Congres en de Senaat betekent dat de terugkerende president veel meer ruimte heeft om zijn meest ambitieuze beleid dit keer met minder toezicht uit te voeren.





"Na verloop van tijd - naarmate markten zich aanpassen - kunnen de effecten van Trumps beleid stabiliseren, afhankelijk van het succes van de implementatie en de bredere economische omstandigheden", legt Maxim Manturov uit, hoofd van beleggingsonderzoek bij Freedom24. "Als belastingvoordelen bijvoorbeeld succesvol groei stimuleren zonder dat er buitensporige inflatie ontstaat of handelsoorlogen escaleren tot langdurige conflicten die een negatieve impact hebben op wereldwijde toeleveringsketens, kunnen investeerders merken dat relatieve stabiliteit terugkeert na aanvankelijke pieken in volatiliteit."





“Daarom, hoewel de reacties op korte termijn dramatisch kunnen zijn na Trumps uitspraken/acties, wordt het voor investeerders die op effectieve wijze risico's willen beperken in het licht van de aanhoudende onzekerheid rond zijn presidentschap, cruciaal om te begrijpen hoe deze zich vertalen naar trends op de lange termijn.”

Kansen in deregulering

Terwijl er zorgen zijn over de impact van tarieven en handelsoorlogen, vergeten we gemakkelijk dat Trump probeert een positieve groeivooruitzichten voor de Amerikaanse industrie te creëren.





De aankondiging van de joint venture van SoftBank, OpenAI en Oracle, genaamd 'Stargate', werd gedaan door Trump en is een voorbeeld van de poging van de Verenigde Staten om deregulering te gebruiken om leiderschap te versterken op belangrijke gebieden zoals kunstmatige intelligentie.





Met de initiële investering van in totaal $ 100 miljard , met als doel om dit te laten groeien tot minimaal $ 500 miljard gedurende Trumps ambtstermijn. We kunnen verwachten dat het initiatief de weg vrijmaakt voor AI-aandelen om hun wereldwijde marktdominantie op te bouwen op een manier die de langetermijngroei op Wall Street kan ondersteunen.





De controversiële uitspraak van Trump in december, waarin hij beloofde dat elke persoon of bedrijf dat minstens 1 miljard dollar in de VS investeert, volledig versnelde goedkeuringen en vergunningen, waaronder alle milieuvergunningen, is een ander voorbeeld van de nadruk die de president legt op marktgroei in een omgeving van deregulering.

Volatiliteit blijft bestaan

We kunnen er zeker van zijn dat de marktvolatiliteit tijdens Trumps tweede ambtstermijn hoog zal blijven, maar het lijkt erop dat de op groei gerichte aanpak van de president nieuwe beleggingskansen zal opleveren voor zowel institutionele als particuliere beleggers.





Al met al kunnen de gevolgen van Trumps tarieven en de daaropvolgende handelsoorlogen een doorslaggevende rol spelen in de gezondheid van de Amerikaanse markten, maar de historische groei van Wall Street op de lange termijn zou een geruststellend gevoel moeten bieden aan beleggers die de komende vier jaar te maken kunnen krijgen met prijsschommelingen op de korte termijn.