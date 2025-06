Het gevaarlijke toezicht van VRChat: een kweekterrein voor publieke NSFW-avatars

Als iemand die maandenlang heeft gedocumenteerd, gerapporteerd en herhaaldelijk het moderatieteam van VRChat bereikt, kan ik met volledige zekerheid zeggen: VRChat faalt zijn gemeenschap.





Erger nog, het faalt de duizenden minderjarige gebruikers op zijn platform door seksueel expliciete avatars toegankelijk te laten blijven in publieke werelden. Deze avatars zijn niet subtiel. Ze zijn niet alleen "suggestiv." Ze zijn expliciet, met volledige naaktheid, gesimuleerde seksuele delen (DPS / SPS), en hyper-seksuele modellen die kunnen worden gebruikt - en worden gebruikt - in publieke werelden toegankelijk door kinderen.





En VRChat weet het.





Ik heb genotenover 120 public avatars, die elk in strijd waren met de eigen Gebruiksvoorwaarden en Gemeenschapsrichtlijnen van VRChat. Elke avatar bevatte onduidelijke seksuele inhoud, van strips tot gesimuleerde geslachtsorganen. En terwijl sommige van deze avatars later werden omgezet in "privé" - wat bewijst dat de rapporten werden erkend - deze lui moderatie tactiek doet niets.





Elke gebruiker kan dezelfde avatar opnieuw uploaden. Ze kunnen de schakelaar omdraaien en het opnieuw openbaar maken. En er wordt nooit actie ondernomen tegen de accounts die ze oorspronkelijk uploaden. Dat betekent dat dezelfde gebruiker die een hyper-naakte avatar in een publieke wereld plaatst waar minderjarigen spelen, kan teruggaan en het opnieuw doen zonder een enkele consequentie.

Laat dat zinken: geen gevolgen. geen verantwoordelijkheid.

VRChat is een platform datover 100,000 active users daily, en het heeft een snel groeiende Quest-gebruikersbasis - waaronder kinderen tot 13 jaar.Ja, het platform staat minderjarigen toe.En ja, die minderjarigen kunnen - en doen - volledig naakte avatars uitrusten omdat zepublieken vaak gemarkeerd als Quest-compatibel. Dit is niet hypothetisch. Het gebeurt nu.





Dit is niet alleen slechte moderatie, het is bedrijfsverwaarlozing.





Toen ik door het officiële moderatie ticketing-systeem werd bereikt, werd ik met stilte ontmoet. Weken gingen voorbij. Tickets werden genegeerd. In zeldzame gevallen waar actie werd ondernomen, was het onvoldoende, tijdelijk en liet het onderliggende probleem ongetast.





Uit frustratie en met diepe bezorgdheid over de veiligheid van het platform, ben ik in contact gekomen met meerdere senior medewerkers van VRChat Inc., waaronder:

Casey (VP van Product & Productie)

Graham Gaylor (Medeoprichter en CEO)

Sam Luangkhot (Senior Community Manager)

Travis Morrison (hoofd van het personeel)

Thomas Hyde (VP van People)





Geen enkel antwoord.

De VRC+ illusie

Ik heb het platform ondersteund. maar VRC+-lidmaatschap komt niet met verbeterde ondersteuning, moderatiehulpmiddelen of zelfs een stem in de gezondheid van de gemeenschap.Je bent gewoon een ander nummer dat inkomsten levert aan een bedrijf dat zijn personeel met 30% heeft verminderd terwijl zijn platform in dagelijkse gebruikers en risico's groeide.





Ondertussen zijn de weinige overgebleven medewerkers te overweldigd - of oninteresseerd - om een van de grootste bedreigingen van het platform aan te pakken: ongecontroleerde blootstelling aan seksuele inhoud.

Waarom het telt

Want het gaat niet om voorzichtigheid, het gaat ombasic digital safetyenplatform ethicsWanneer minderjarigen toestemming krijgen om NSFW-avatars uit te rusten en te verkennen die seksuele handelingen simuleren, is het niet langer alleen een gemeenschapsprobleem.JuridischenReputatieEn het is iets waar de hele VR-industrie nauwlettend op moet letten.





Het is verbazingwekkend dat in 2025 een toonaangevend sociaal platform voor VR anders kan kijken terwijl zijn minderjarige gebruikers worden blootgesteld aan - en actief gebruiken - avatars die gemakkelijk onder definities van seksueel expliciet materiaal kunnen vallen.

Ik ben klaar met wachten

Ik heb e-mails gestuurd. ik heb tickets ingediend. ik heb het werk van een community moderator gratis gedaan, zorgvuldig gedocumenteerd en schadelijke inhoud gemarkeerd. en in ruil daarvoor ben ik genegeerd.





Niemand zou dit hard moeten bestrijden om een basisveiligheidsovertreding te herkennen.





Als VRChat niet luistert naar degenen van ons binnen de gemeenschap die proberen hun eigen beleid te handhaven, dan is het misschien tijd dat de bredere techwereld opmerkt.

Een oproep tot actie

Als u een ontwikkelaar, maker of iemand bent die zich zorgen maakt over de toekomst van digitale platforms:speak outAls je een ouder bent, kijk dan goed naar wat je kinderen bereiken.En als je deel uitmaakt van het VRChat-team lees je dit:do your damn job.





Je kunt je niet meer verbergen achter automatisering en ticketsystemen.Je gebruikers – vooral je jongste – verdienen een veilige omgeving.En degenen van ons die om deze gemeenschap zorgen, gaan nergens heen.





Harry Varden