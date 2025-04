Gcore Radar-rapport onthult 56% jaarlijkse toename van DDoS-aanvallen

**LUXEMBURG, Luxemburg, 11 februari 2025/CyberNewsWire/--**Gcore, de wereldwijde leverancier van edge AI-, cloud-, netwerk- en beveiligingsoplossingen, heeft vandaag de bevindingen bekendgemaakt van het Q3-Q4 2024 Radar-rapport over trends in DDoS-aanvallen.





DDoS-aanvallen hebben in 2024 een ongekende omvang en verstoring bereikt, en bedrijven moeten snel handelen om zichzelf te beschermen tegen deze evoluerende dreiging. Het rapport onthult een aanzienlijke toename in het totale aantal DDoS-aanvallen en hun omvang, gemeten in terabits per seconde (Tbps).

Belangrijkste hoogtepunten van Q3-Q4 2024

● Vergeleken met Q3–Q4 2023 is het aantal DDoS-aanvallen met 56% gestegen, wat duidt op een steile groei op de lange termijn.

● De game-industrie blijft het vaakst het doelwit van DDoS-aanvallen. Deze industrie is goed voor 34% van alle aanvallen.

● In Q3-Q4 2024 kende de financiële dienstverleningssector een aanzienlijke toename en was deze goed voor 26% van alle DDoS-aanvallen, tegen 12% in de voorgaande periode.

● Het totale aantal aanvallen is met 17% gestegen vergeleken met Q1-Q2 2024.

● De grootste aanval bereikte een piek van 2 Tbps in Q3-Q4 2024, wat een stijging van 18% is ten opzichte van Q1-Q2 2024.

● DDoS-aanvallen duren steeds korter, maar zijn wel krachtiger.

Aanvallers verschuiven hun focus

De sectoren die in Q3-Q4 2024 werden aangevallen, weerspiegelen een veranderende focus onder DDoS-aanvallers. De technologiesector heeft een gestage toename gezien in het aandeel DDoS-aanvallen, van 7% naar 19% sinds Q3-Q4 2023. Dit komt omdat DDoS-aanvallers het verstrekkende verstorende potentieel van aanvallen op technologische diensten erkennen.





Eén enkele succesvolle aanval kan een service uitschakelen waar talloze organisaties afhankelijk van zijn, wat aanzienlijke schade toebrengt aan mensen en bedrijven. Een andere reden dat technologieplatforms een toename in DDoS-aanvallen hebben gezien, is vanwege hun enorme rekenkracht, die kwaadwillende actoren kunnen misbruiken om hun aanvallen te intensiveren.





De gamingindustrie blijft de meest aangevallen industrie, hoewel er 31% minder aanvallen waren vergeleken met Q1-Q2 2024. De afname in aanvallen kan worden toegeschreven aan verschillende factoren. Gamingbedrijven versterken bijvoorbeeld hun DDoS-verdediging als reactie op aanhoudende aanvallen, wat kan resulteren in minder succesvolle aanvallen.





Een andere verklaring is dat aanvallers hun focus mogelijk verleggen naar andere sectoren met een hoge waarde, zoals financiële dienstverlening, waar het aantal aanvallen met 117% toenam. De kritieke onlinediensten van de sector en de vatbaarheid voor op losgeld gebaseerde aanvallen maken het een belangrijk doelwit.





Andrey Slastenov, Head of Security bij Gcore, merkte op: "De nieuwste Gcore Radar zou een wake-up call moeten zijn voor bedrijven in alle sectoren. Niet alleen neemt het aantal en de intensiteit van aanvallen toe, maar aanvallers breiden ook de reikwijdte van hun aanvallen uit om een steeds breder scala aan sectoren te bereiken. Bedrijven moeten investeren in robuuste DDoS-detectie, -mitigatie en -bescherming om de financiële en reputatieschade van een aanval te voorkomen."

De geografische spreiding van DDoS-aanvallen

Met een aanwezigheid die zes continenten beslaat, kan Gcore nauwkeurig de geografische bronnen van DDoS-aanvallen traceren. Gcore ontleent deze inzichten aan de IP-adressen van de aanvallers en de geografische locaties van de datacenters waar kwaadaardig verkeer op gericht is.





De bevindingen van Gcore hebben Nederland als een belangrijke bron van aanvallen benadrukt; leidend in applicatielaagaanvallen met 21% en op de tweede plaats voor netwerklaagaanvallen met 18%. De VS scoorde hoog op beide lagen, wat de enorme internetinfrastructuur weerspiegelt die hackers kunnen exploiteren.





Brazilië was prominent aanwezig in aanvallen op netwerklaag met 14%. De groeiende digitale economie en connectiviteit van Brazilië maken het een opkomende bron van aanvallen. China en Indonesië waren ook prominent aanwezig, waarbij Indonesië een groei in aanvallen op applicatielaag liet zien met 8%, wat een bredere trend van toegenomen aanvalsactiviteit in Zuidoost-Azië weerspiegelt.

Korte maar krachtige aanvallen blijven aanhouden

DDoS-aanvallen duren steeds korter, maar zijn niet minder verstorend. De langste DDoS-aanvalsduur in Q3-Q4 2024 was vijf uur, wat een aanzienlijke afname is ten opzichte van 16 uur in de eerste helft van het jaar. Dit is een weerspiegeling van een toenemende trend naar kortere maar intensere aanvallen. Deze 'burst-aanvallen' kunnen moeilijker te detecteren zijn, omdat ze kunnen opgaan in normale verkeerspieken. De vertraging in detectie geeft aanvallers een kans om services te verstoren voordat cyberverdediging kan worden ingeschakeld.





De trend van kortere DDoS-aanvalsduren kan deels worden toegeschreven aan verbeteringen in cybersecurity. Naarmate de beveiliging strenger wordt, hebben aanvallers geleerd zich aan te passen met korte burst-aanvallen die zijn ontworpen om verdedigingen te omzeilen. Een korte DDoS-aanval kan ook dienen als rookgordijn om een secundaire aanval te verbergen, zoals de implementatie van ransomware. Voor toegang tot het volledige rapport kunnen gebruikers terecht op https://gcore.com/library/gcore-radar-ddos-attack-trends-q3-q4-2024

Over Gcore

Gcore is een wereldwijde leverancier van edge AI, cloud, netwerk en beveiligingsoplossingen. Met het hoofdkantoor in Luxemburg, met een team van 600 mensen die vanuit tien kantoren wereldwijd opereren, biedt Gcore oplossingen aan wereldleiders in talloze sectoren. Gcore beheert zijn wereldwijde IT-infrastructuur op zes continenten, met een van de beste netwerkprestaties in Europa, Afrika en LATAM vanwege de gemiddelde responstijd van 30 ms wereldwijd.





Het netwerk van Gcore bestaat uit 180 points of presence wereldwijd in betrouwbare Tier IV en Tier III datacenters, met een totale netwerkcapaciteit van meer dan 200 Tbps. Gebruikers kunnen meer informatie vinden op gcore.com of volg ze op LinkedIn , Twitter , En Facebook .

