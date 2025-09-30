VICTORIA, Seychellen, 30 september 2025/Chainwire/--As De officiële partner, Hij toonde zijn slogan "Bouw je droomfinanciering" op de LED-borden tijdens de thuiswedstrijd van de club in de Premier League tegen Arsenal in St. James' Park op 28 september. Nieuwcastle United Bouw Nieuwcastle United Bouw Kort daarna, Ze waarderen de zorg achter die notities en willen het verhaal van BUIDL delen en waarom het belangrijk is voor hun merk. they received kind messages on social media suggesting that “BUIDL” might be a typo ze kregen vriendelijke berichten op sociale media die suggereren dat "BUIDL" een typo zou kunnen zijn BUIDL: van meme naar mindset In de crypto-cultuur is BUIDL een opzettelijk spel over "bouwen", het echo van de eerdere gemeenschapsmeme HODL ("hold"). Als HODL spreekt om de koers door volatiliteit te blijven, schakelt BUIDL de nadruk op het doen van het werk: producten verzenden, infrastructuur verbeteren en bijdragen aan het ecosysteem. Voor BYDFi is BUIDL opzettelijk – niet een typo. Ze gebruiken het om een bouwerethos en een langetermijnbeeld van waarde te eren.Als Officiële Partner van Newcastle United nemen ze de communicatie met de club serieus en waarderen ze een open dialoog met supporters. Waarom het resoneert met BYDFi Bij BYDFi is BUIDL geen matchday-slogan, het is hoe ze werken: duidelijkheid in plaats van hype, vooruitgang gemeten in verzonden verbeteringen en verantwoordingsplicht die verschijnt in transparante communicatie, gebruikerseducatie en responsieve ondersteuning. BYDFi koppelt toegankelijkheid met verantwoordelijkheid, dus deelname voelt eenvoudig zonder onzorgvuldig te zijn, en ze geven de voorkeur aan stabiele, controleerbare stappen boven grote beloften. BYDFi's rol als Official Crypto Exchange Partner van Newcastle United geeft deze filosofie een zichtbaar moment op wedstrijddagen, maar het werk is dagelijks: luisteren naar gebruikers, verfijnen wat verwarrend is, beschermde waarborgen versterken en itereren. Dat is wat “Bouw uw droomfinanciering” voor hen betekent: ideeën van de pagina en in de praktijk brengen, waar consistente inspanning ze in werkelijkheid maakt. \n \n “BUIDL vangt waar we voor staan – het veranderen van intentie in blijvende resultaten door middel van opzettelijke actie,” zei Michael, mede-oprichter en CEO van BYDFi. “De aandacht besteed aan ‘BUIDL’ dient als een katalysator, het vormen van een betekenisvolle brug tussen de BYDFi en Newcastle United gemeenschappen.” “BUIDL vangt waar we voor staan – het veranderen van intentie in blijvende resultaten door middel van opzettelijke actie,” zei Michael, mede-oprichter en CEO van BYDFi. “De aandacht besteed aan ‘BUIDL’ dient als een katalysator, het vormen van een betekenisvolle brug tussen de BYDFi en Newcastle United gemeenschappen.” Van slogan naar praktijk Deze filosofie vertaalt zich in duidelijke bedrijfsgewoonten: gebruikers centraal houden, transparant handelen en op de lange termijn bouwen. In de praktijk betekent dit stabiele uitvoering: lanceren , een onchain trading tool voor Web3 ontdekking; uitbreiden ; en Een beperkte hardware portemonnee. Maanx Smart kopieerhandel Samenwerken met Ledger Maanx Smart kopieerhandel Samenwerken met Ledger Tegelijkertijd versterken we de waarborgen met openbare , het handhaven van duidelijke wachtrijen, zodat de deelname verantwoord blijft. Verificeerbaar bewijs van reserves en een 800 BTC Guardian Fund Verificeerbaar bewijs van reserves en een 800 BTC Guardian Fund Over BYDFi BYDFi is opgericht in 2020 en bedient nu meer dan 1 miljoen gebruikers in meer dan 190 landen en regio's. BYDFi is Newcastle United's Exclusive Official Crypto Exchange Partner. Bekend door Forbes als een van de , BYDFi biedt een volledig scala aan handelsdiensten - van en Twee - het en zowel beginnende als ervaren handelaren in staat te stellen met vertrouwen de digitale assetmarkt te navigeren. Beste Crypto-uitwisselingen in Canada voor 2025 Spot Permanente contracten Kopiëren handel Automatische bots Het Onchain Tool (MoonX) Beste Crypto-uitwisselingen in Canada voor 2025 Spot Permanente contracten Kopiëren handel Automatische bots Het Onchain Tool (MoonX) BYDFi is toegewijd aan het leveren van een wereldklasse crypto trading ervaring voor elke gebruiker. Bouw je droomfinanciering op. \n \n \n \n \n Website: https://www.bydfi.com Support e-mail: cs@bydfi.com Zakelijke partnerschappen: bd@bydfi.com Mediavragen: media@bydfi.com https://www.bydfi.com Zieken Zieken Zieken Zieken Zieken Op Twitter( x ) LinkedIn Telegraaf op YouTube TikTok How to Buy on BYDFi Op Twitter( x ) Linkedin Telegraaf op YouTube TikTok Hoe te kopen op BYDFi Contact Senior Marketing Directeur Chloë Bijdrage aan Fintech LTD Chloë@bydfi.com \n \n Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Het programma Het programma