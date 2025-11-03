ARCS 2.0: Pioneer Data Sovereignty via real-world utility en cultureel erfgoed

Tokyo, Japan, 31 oktober 2025/Chainwire/--In een mijlpaal evolutie, de (ARX) project is overgegaan van visionaire fundamenten naar tastbare, real-world impact.Lanceerd in 2019 met een gedurfde missie om gegevenssoevereiniteit te versterken, waardoor individuen hun persoonsgegevens kunnen beheersen en monetariseren, en daardoor eerlijke economische waarde krijgen, heeft ARCS nu zijn ARCS 2.0 fase binnengekomen. Arcs Arcs Deze strategische pivot integreert blockchain met fysieke activa, het vormen van een gedecentraliseerd economisch ecosysteem dat digitale innovatie en alledaagse nut brengt. recente mijlpalen bevestigen de onwrikbare traject van het team naar een duurzame, gebruikersgerichte toekomst. Van visie tot werkelijkheid: lessen van ARCS 1.0 ARCS 1.0 introduceerde een baanbrekend "databank" -model, waarbij gebruikers worden beloond met ARX-tokens voor anonieme gegevensbijdragen. Deze inzichten kristalliseren een kernwaarheid dat echte waarde praktische toepassing vereist. ARCS 2.0 reageert beslissend, het verankeren van de token in hoogfrequente, verifieerbare economische activiteit. Strategisch partnerschap: Revitaliseren van Kominka met Blockchain In de voorhoede van ARCS 2.0 staat een transformatief partnerschap van juli 2025 met SSG Holdings Co., Ltd. en haar dochteronderneming. Co., Ltd., beide gevestigd in Tokio, om traditionele Japanse kominka huizen te integreren met blockchain-technologie. Sun Sun House Sun Sun Huis Dit partnerschap markeert het begin van een nieuwe fase voor ARCS, waar het de kloof tussen traditionele onroerend goed en blockchain-utiliteit overbrengt.Het partnerschap heeft tot doel een ecosysteem te creëren waar ARCS-tokens worden gebruikt voor onroerend goedtransacties, huurbetalingen en loyaliteitsbeloningen, waardoor het token een real-world-utiliteit biedt. Deze alliantie herdenkt kominka, de historische houten woningen van Japan voor de Tweede Wereldoorlog, als wereldwijde investering en gastvrijheid assets, met ARX als de exclusieve afwikkelingsvaluta. \n \n \n \n Acquisitie tot management: Sun Sun House houdt zich bezig met end-to-end operaties: het verkrijgen, restaureren, verkopen en verhuren van deze culturele schatten. Blockchain-integratie: beleggers kopen onroerend goed met ARX; ongebruikte huizen worden vakantiehuizen, waarbij traditie wordt gemengd met tokenbeloningen. Breder Impact: Om de vacant home crisis in Japan aan te pakken, is het project in lijn met het vacant house revitalization-initiatief van het ministerie van Land, Infrastructuur, Vervoer en Toerisme (MLIT) en de steun van de Japan Kominka Association. Kominka's aantrekkingskracht, rustieke authenticiteit, natuurlijke harmonie en immersieve ervaringen maken gebruik van de bloeiende toeristische trends. Japan's inbound reizen is post-pandemisch gegroeid, met de vakantiehuurmarkt die in 2023 met 145% uitbreidt (Japan Tourism Agency). Met een waarde van $ 1,91 miljard, bevordert dit segment privacy en locatie, waardoor ARCS een functionele brug is naar een vastgoedmarkt van $ 2,14 biljoen. Een utility-first token model ARCS 2.0 transformeert ARX in een token gebouwd voor actief gebruik, circulatie en real-world integratie. Elke functie is gekoppeld aan verifieerbare transacties binnen het ecosysteem, waardoor waarde wordt gecreëerd, besteed en beloond in een zelfonderhoudende loop. \n \n \n \n \n Betalingen en huur: Gasten die een kominka vakantiehuis boeken via SSG-eigenschappen kunnen betalen met ARX om exclusieve kortingen te ontgrendelen. Rewards System: ARX wordt gemonteerd en gedistribueerd op basis van gebruikersbetrokkenheid – voltooide verblijven, deelname aan lokale ervaringen en vrijwillige, geanonimiseerde gegevensbijdragen tijdens reizen. Lidmaatschap en stakingen: Toegang tot door onroerend goed ondersteunde lidmaatschapsrechten activeert ARX-beloningen. houders kunnen tokens inzetten om tiered voordelen te verkrijgen, waaronder prioriteitstoegang tot nieuwe vastgoedlijsten, verbeterde kortingen en toekomstige participatie in governance. Data Bank Synergy: Reisgerelateerde gebruikersgegevens (gedeeld met toestemming) verrijken de ARCS-databank. Alle nieuwe ARX's komen uitsluitend in omloop via ecosysteemactiviteiten zoals accommodatie, lidmaatschappen en data-interacties, en nooit via speculatieve of unchored distributie. Deze structuur zorgt voor een dubbele flywheel: \n \n \n RWA Ecosystem – Hosting en gastvrijheid drijft ARX-uitgaven en gebruikers krijgen beloningen voor activiteit en waarde schepping. Data Ecosystem – Gebruikersactiviteit verrijkt de databank en ontgrendelt verdere waarde. Web3 verbetert onroerend goed met onveranderlijke transparantie, democratiseert wereldwijde toegang en stroomlijnt transacties. Bouwdecentralisatie: governance en uitbreiding Belangrijke initiatieven zijn onder meer: \n \n \n \n \n Decentralised Governance: ARCS2.0 streeft naar gedecentraliseerd bestuur door middel van een gefaseerd DAO-model, waardoor tokenhouders kunnen deelnemen aan projectbeslissingen. Exchange Growth: Listings op BitMart en ProBit, met belangrijke platforms in voorbereiding op verhoogde liquiditeit. Uitbreiding van de sector: van toerisme tot eten, mobiliteit en onderwijs. Community Momentum: Na het overwinnen van uitdagingen heeft ARCS zijn officiële X-account opnieuw gelanceerd en een 2.500 USDT Airdrop & 2.000 USDT Bounty-campagne gelanceerd om de gemeenschap opnieuw op te bouwen en zijn ecosysteem uit te breiden. BitMart Probeer Marktrespons benadrukt vertrouwen: ARX is sinds juni 2025 opwaarts gegaan, wat het vertrouwen in dit utility-gedreven model weerspiegelt. Op weg naar een gedecentraliseerde toekomst ARCS2.0 is gestaag op weg naar het creëren van een gedecentraliseerd economisch ecosysteem, met de nadruk op real-world activa, databanken en duurzame groei. Door het Japanse erfgoed te fuseren met blockchain-technologie, door middel van een partnerschap met SSG Holdings, levert het team een bruikbare token die waarde verspreidt over fysieke en digitale gebieden. Gesteund door nationaal beleid, markt- en stakeholderincentieven, is ARCS op weg om zijn visie van een gedecentraliseerde en duurzame economische toekomst te verwezenlijken. Over de Arcs Het is gewijd aan het machtigen van individuen door gegevenssoevereiniteit op te zetten, waarbij gebruikers hun eigen gegevens als een heilig vermogen beheren en rechtmatig genieten van de waarde ervan. Het ARCS project Het ARCS project In het hart van ARCS2.0 ligt de fusie van een Real World Asset (RWA) ecosysteem en een beveiligde databank, waardoor een robuust platform wordt gecreëerd dat prioriteit geeft aan gebruikerscontrole en voordelen. Bij ARCS geloven ze in gegevenssoevereiniteit, waarbij individuen het recht hebben om hun eigen gegevens te controleren en te profiteren. ARCS' platform is ontworpen om gebruikers te machtigen, praktische waarde te bieden en groei te drijven via onze native token, ARX. De native token, ARX, speelt een cruciale rol in dit ecosysteem door te dienen als een middel voor kortingsbetalingen bij accommodatiefaciliteiten en als een beloning voor het gebruik van diensten. Dit biedt niet alleen duidelijke praktische waarde voor gebruikers, maar stimuleert ook betrokkenheid en groei binnen het platform. door de real-world economische activiteit om te zetten in een zelfversterkende groeicyclus, of "flywheel", creëert ARCS een dynamische omgeving waar gebruikers kunnen gedijen. Door gebruikers centraal te stellen en tastbare voordelen te bieden, bouwt ARCS een platform op dat individuen macht geeft en een gemeenschap bevordert die wordt aangedreven door data-soevereiniteit en economische kansen. Gebruikers kunnen updates volgen op ARCS' social: De website: https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com Het medium: https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (voorheen Twitter) https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ De telegram: https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN Het whitepaper: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Contact Arcs team van IFA Co., Ltd. arcs-info@ifa-aire.com