वेब स्क्र्यापिंग अप्टिमाइजेसन: छिटो, स्मार्ट स्क्र्यापरहरूको लागि सुझाव

❗ अस्वीकरण : यो उन्नत वेब स्क्र्यापिङमा हाम्रो छ-टुक्रा श्रृंखलाको भाग 3 हो। श्रृंखलामा नयाँ हुनुहुन्छ? भाग १ पढेर सुरुबाट सुरु गर्नुहोस् !





हाम्रो उन्नत वेब स्क्र्यापिङ श्रृंखलाको भाग २ मा, तपाईंले SPAs, PWAs, र AI-संचालित साइटहरूबाट डाटा कसरी स्क्र्याप गर्ने भनेर सिक्नुभयो। अहिले सम्म, तपाईसँग स्क्रैपर निर्माण गर्न आवश्यक सबै ज्ञान हुनुपर्दछ जुन धेरै आधुनिक वेबसाइटहरूको बिरूद्ध काम गर्दछ।





अब के छ? केहि प्रो स्क्र्यापिंग सुझावहरू र चालहरूको साथ तपाईंको स्क्र्यापरलाई अनुकूलन गर्ने समय!

वेब स्क्र्यापिंग सरल बनाइयो - वा यो हो?

वेब स्क्र्यापर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? यो सबै स्क्रिप्टिङ को बारे मा छ। 👨‍💻





र इमानदार बनौं- यदि तपाईंले कहिल्यै कोड लेख्नुभएको छ भने, तपाईंलाई थाहा छ स्क्रिप्टिङ धेरैजसो समय त्यति गाह्रो हुँदैन। यहाँ केहि लाइनहरू, त्यहाँका for , र बूम, तपाइँ एक प्रो जस्तै डाटा स्क्र्याप गर्दै हुनुहुन्छ। सरल सुनिन्छ, सही? 😄





तर यहाँ समस्या छ: सानो स्क्र्यापर लेख्ने सरलताले तपाईंलाई सुरक्षाको गलत अर्थमा लुकाउन सक्छ। किन उचित टिप्पणीहरू, त्रुटि ह्यान्डलिङ, लगहरू, वा सफा इन्डेन्टेसनको साथ चिन्ता लिनुहोस् जब यो केवल एक दर्जन लाइनहरू कोडहरू पढ्न सक्छन्?









हामीले बुझ्यौं—किन आवश्यक नपर्ने कुरालाई ओभरइन्जिनियर गर्ने? ओभर इन्जिनियरिङ प्रगतिको शत्रु हो । तर के हुन्छ जब तपाइँ तपाइँको स्क्र्यापरहरू धेरै पृष्ठहरूमा वा सम्पूर्ण साइटहरूमा मापन गर्न आवश्यक छ? 🤔





त्यसैबेला तपाईंको द्रुत-र-फोहोर, स्पेगेटी-कोड गरिएको स्क्रैपर अलग हुन्छ! 🍝









यहाँ छ किन तपाईलाई केहि उन्नत वेब स्क्र्यापिंग सुझावहरू चाहिन्छ।

वेब स्क्र्यापिङ अनुकूलन: शीर्ष 7 सुझाव र चालहरू

तपाईंले पहिले नै सामान्य वेब स्क्र्यापिंग सुझावहरू सुन्नु भएको हुनुपर्छ: पहिले महत्वपूर्ण डेटाको साथ पृष्ठहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्, तपाईंको अनुरोधहरू अनियमित गर्नुहोस्, र यस्तै। राम्रो सल्लाह - तर इमानदार हुनुहोस्, ती चालहरू पुरानो समाचार हुन्। 📰





जब तपाइँ अधिक उन्नत परिदृश्यहरूसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, ती आधारभूतहरूले यसलाई काट्न सक्दैनन्। यदि तपाइँ साँच्चै तपाइँको स्क्र्यापिङ खेल स्तर गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले केहि अर्को-स्तर प्रविधिहरू अन्वेषण गर्न आवश्यक छ।





तयार हुनुहुन्छ? बकल अप - यो तपाइँको वेब स्क्र्यापिङ कौशल अर्को स्तरमा लैजाने समय हो! 💪





⚠️ चेतावनी: यदि केही सुझावहरू परिचित छन् भने चिन्ता नगर्नुहोस्—जारी राख्नुहोस्! त्यहाँ धेरै रोचक अन्तर्दृष्टिहरू छन् जब तपाईं गहिरो डुब्नुहुन्छ! 🤿

त्रुटि ह्यान्डलिंग लागू गर्नुहोस्

वेब स्क्र्यापिङमा सबैभन्दा सामान्य गल्तीहरू मध्ये एक बिर्सनु हो कि इन्टरनेट केहि जादुई, अचम्मको प्रविधि होइन। जब तपाइँ एक साइटमा अनुरोध पठाउनुहुन्छ, चीजहरूको सम्पूर्ण दायरा (र, कुनै बिन्दुमा) गलत हुन सक्छ। ❌





केही सामान्य परिदृश्यहरू हेरौं:

तपाईंको Wi-Fi वा जडान क्षणभरमा हिचकी हुन सक्छ

वेबसाइट होस्ट गर्ने सर्भर अनुपलब्ध हुन सक्छ

तपाईंले खोज्नु भएको पृष्ठ अब अवस्थित नहुन सक्छ

लक्षित साइटले अस्थायी ढिलो अनुभव गरिरहेको हुन सक्छ, जसले टाइमआउट त्रुटि निम्त्याउँछ



अब, डाटा पार्सिङ, प्रिप्रोसेसिङ, र डाटाबेसमा निर्यात गर्न मिलाउनुहोस्, र तपाईंले अराजकताको लागि उत्तम नुस्खा पाउनुभएको छ। 💥









त्यसोभए, समाधान के छ? त्रुटि ह्यान्डलिङ ! 🛡️





त्रुटि ह्यान्डलिंग वेब स्क्र्यापिङमा तपाईंको सबैभन्दा राम्रो साथी हो। तपाइँको स्क्रिप्टले दर्जनौं (वा हजारौं) पृष्ठहरू प्रशोधन गर्नेछ, र एक त्रुटिले तपाइँको सम्पूर्ण कार्यलाई क्र्यास गर्न ल्याउँदैन।





सम्झनुहोस् कि try ... catch ब्लक तपाईंको साथी हो। तपाइँका अनुरोधहरू र प्रशोधन तर्क लपेट्न यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। साथै, ध्यान राख्नुहोस् कि धेरै HTTP पुस्तकालयहरूले खराब HTTP प्रतिक्रियाहरू (जस्तै 404 वा 500 ) को लागि अपवादहरू उठाउँदैनन्। 😲





यदि तपाइँ HTTP स्थिति कोडहरूसँग परिचित हुनुहुन्न भने, तलको भिडियो हेर्नुहोस्:





उदाहरणका लागि, पाइथनको अनुरोध पुस्तकालयमा तपाईंले निम्नानुसार प्रतिक्रिया स्थिति कोड म्यानुअल रूपमा जाँच गर्न आवश्यक छ:

import requests response = requests.get("https://example.com") if response.status_code == 200: # handle the successful response... else: # handle the error response...









वा, समान रूपमा, raise_for_status() विधि प्रयोग गर्नुहोस्:

import requests try: response = requests.get("https://example.com") # raises an HTTPError for bad responses (4xx or 5xx) response.raise_for_status() # handle the successful response... except requests.exceptions.HTTPError as http_err: # handle an HTTP error... except requests.exceptions.RequestException as req_err: # handle a request error...

अनुरोध पुन: प्रयास संग विफलता रिकभरी

तपाईको उन्नत वेब स्क्र्यापिंग स्क्रिप्टले त्रुटिहरू ह्यान्डल गर्न मात्र सक्षम हुनु हुँदैन तर तिनीहरूबाट पुन: प्राप्ति पनि गर्नुपर्दछ। वेब स्क्र्यापिङसँग सम्बन्धित धेरैजसो त्रुटिहरू वेब अनुरोधहरू गर्न बाँधिएको हुनाले, तपाईंले पुन: प्रयास गर्न मिल्ने अनुरोधहरू लागू गरेर आफ्नो स्क्र्यापरको प्रभावकारितामा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्नुहुन्छ ।





अवधारणा सरल छ: यदि अनुरोध असफल भयो भने, तपाइँ यसलाई पुन: प्रयास गर्नुहोस् - एक, दुई, तीन, वा धेरै पटक - यो सफल नभएसम्म। 🔄





तर यहाँ क्याच छ: असफल अनुरोधको लागि सबैभन्दा सामान्य कारणहरू मध्ये एउटा लक्ष्य सर्भर अस्थायी रूपमा डाउन वा ढिलो भएकोले, तपाईं छोटो अवधिमा उही अनुरोध बारम्बार पठाएर यसलाई ओझेलमा पार्न चाहनुहुन्न।









यदि अनुरोध अहिले असफल भयो भने, यो तुरुन्तै फेरि असफल हुने सम्भावना छ। त्यहि हो जहाँ घातीय ब्याकअफ खेलमा आउँछ!





तुरुन्तै पुन: प्रयास गर्नुको सट्टा, यो प्रविधिले बिस्तारै पुन: प्रयासहरू बीचको समय बढाउँछ, लक्ष्य सर्भरलाई पुन: प्राप्तिको लागि समय दिएर सफलताको सम्भावनालाई सुधार गर्दछ। ⏳





जब तपाइँ म्यानुअल रूपमा अनुकूलन कोडको साथ सरल पुन: प्रयास रणनीतिहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै HTTP क्लाइन्टहरू स्वचालित रूपमा पुन: प्रयासहरू ह्यान्डल गर्न निर्मित उपयोगिताहरू वा पुस्तकालयहरूसँग आउँछन्। उदाहरण को लागी, Axios ले axios-retry लाइब्रेरी प्रदान गर्दछ, जुन तपाईले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:





const axios = require("axios"); const axiosRetry = require("axios-retry"); axiosRetry(axios, { retries: 3, retryDelay: axiosRetry.exponentialDelay }); axios.get('https://example.com') .then(response => console.log(response.data)) .catch(error => console.log("Request failed:", error));





त्यसै गरी, पाइथनको urllib3 प्याकेज पुन: प्रयास कक्षाको साथ आउँछ जुन धेरै पाइथन HTTP क्लाइन्टहरूसँग सहज रूपमा एकीकृत हुन्छ।

जेनेरिक चयनकर्ताहरू लेख्नुहोस्

DevTools मा तत्वहरू निरीक्षण गर्दा, तपाईंलाई दायाँ-क्लिक गर्न र "प्रतिलिपि चयनकर्ता" विकल्प चयन गर्न प्रलोभन हुन सक्छ:









तर सावधान रहनुहोस्, नतिजा यस्तो हुन सक्छ:

#__next > div > main > div.sc-d7dc08c8-0.fGqCtJ > div.sc-93e186d7-0.eROqxA > h1





त्यो निश्चित रूपमा वेब स्क्र्यापिंग को लागी आदर्श छैन।









समस्या? पृष्ठ संरचना परिवर्तन हुँदा यी जस्तै अत्यधिक विशिष्ट चयनकर्ताहरू सजिलै तोड्न सक्छन्। तपाईंको चयनकर्ता जति विस्तृत हुन्छ, यो त्यति नै नाजुक हुन्छ।





तपाईंको वेब स्क्र्यापिङलाई थप लचिलो बनाउनको लागि, तपाईंले आफ्नो चयनकर्ताहरूलाई लचिलो राख्नु पर्छ। शैली-सम्बन्धित वर्गहरूमा भर पर्नुको सट्टा (जुन सबै समय परिवर्तन हुन्छ), परिवर्तन हुने सम्भावना कम हुने विशेषताहरूमा फोकस गर्नुहोस्, जस्तै id , data- , वा aria- । ती धेरैजसो विशेषताहरू परीक्षण र पहुँचका लागि हुन्, त्यसैले तिनीहरू समयसँगै निरन्तर रहन्छन्। 💡





र CSS चयनकर्ताहरू पढ्न र बुझ्न सजिलो हुँदा, XPath ले थप शक्ति प्रदान गर्दछ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्—तपाईँले प्राय: सरल CSS चयनकर्ताहरूसँग समान परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंलाई जटिल XPath कोडको आवश्यकताबाट बचाउँदै। 😌





यसको बारेमा थप जानकारीको लागि, XPath बनाम CSS चयनकर्ताहरूमा हाम्रो गाइड हेर्नुहोस्!

छिटो HTML पार्सरहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्

HTML पृष्ठहरू पार्स गर्न समय र स्रोतहरू लाग्छ, विशेष गरी यदि तपाईं ठूलो, नेस्टेड DOM सँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईंको स्क्र्यापरले केही पृष्ठहरू मात्र पार्स गर्दैछ भने, यो त्यस्तो ठूलो कुरा होइन।





अब, के हुन्छ जब तपाइँको स्क्र्यापिङ अपरेशन मापन हुन्छ र तपाइँले लाखौं पृष्ठहरूबाट डाटा पुन: प्राप्त गर्नुपर्दछ? त्यो सानो ओभरहेडले द्रुत रूपमा सर्भर स्रोतहरू हटाउन सक्छ र तपाईंको कुल स्क्र्यापिंग समयमा घण्टा थप्न सक्छ। ⏳





गहिरो समझ प्राप्त गर्न, यी स्रोतहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्:

पूर्ण तुलना खोज्दै हुनुहुन्छ? उत्तम HTML पार्सरहरूमा हाम्रो लेख पढ्नुहोस्।





शुभ समाचार? एक पार्सरबाट अर्कोमा स्विच गर्नु त्यति गाह्रो छैन। उदाहरण को लागी, BeautifulSoup मा, यो केवल एक साधारण प्यारामिटर परिवर्तन हो:

from bs4 import BeautifulSoup # or using html.parser soup = BeautifulSoup(html_content, "html.parser") # or using lxml parser soup = BeautifulSoup(html_content, "lxml")





र क्रोम जस्ता ब्राउजरहरूमा निर्मित HTML पार्सरहरूको बारेमा के हो? 🤔





तलको भिडियोमा थप जान्नुहोस्:

छिटो अनुरोधहरूको लागि HTTP/2 प्रयोग गर्नुहोस्

HTTP/2 HTTP को एक अद्यावधिक संस्करण हो जसले एकल जडानमा धेरै अनुरोधहरूलाई अनुमति दिन्छ। यसले विलम्बता घटाउँछ र तपाइँको स्क्र्यापिङ कार्यको समग्र प्रदर्शन सुधार गर्न सक्छ।





कुनै साइटले HTTP/2 लाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन भनेर जाँच गर्न, आफ्नो ब्राउजरमा DevTools खोल्नुहोस्, "नेटवर्क" ट्याबमा जानुहोस्, र "प्रोटोकल" स्तम्भ खोज्नुहोस्—यदि यसले h2 भन्छ भने, साइटले HTTP/2 प्रयोग गरिरहेको छ:









दुर्भाग्यवश, सबै HTTP क्लाइन्टहरू र स्क्र्यापिङ पुस्तकालयहरूले HTTP/2 समर्थन गर्दैनन्। यद्यपि, पाइथनको लागि HTTPX जस्ता उपकरणहरूले HTTP/2 को लागि पूर्ण समर्थन प्रस्ताव गर्दछ ।

कार्य समानान्तरीकरण

वेब स्क्र्यापिङ प्रायः एक I/O-बाउन्ड कार्य हो - तपाईले सर्भरमा अनुरोधहरू पठाउनुहुन्छ, प्रतिक्रियाको लागि पर्खनुहोस्, डाटा प्रक्रिया गर्नुहोस्, र दोहोर्याउनुहोस्। पर्खाइको समयमा, तपाईंको स्क्र्यापर मूलतया निष्क्रिय छ, जुन असक्षम छ।









समाधान? समानान्तर वा समरूपता !





एकैचोटि धेरै अनुरोधहरू पठाएर, तपाईंले ती मृत समयहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र नेटवर्क प्रयोगलाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।





🚨 तर होसियार! 🚨





धेरै एकै साथ अनुरोधहरूको साथ सर्भरमा बमबारी गर्दा दर सीमित गर्न वा तपाईंको IP प्रतिबन्धित हुन सक्छ - दुई लोकप्रिय एन्टि-स्क्र्यापिंग उपायहरू । 😬





प्रो टिप : तपाईले पार्सिङ कार्यहरू पनि समानान्तर गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाइँ बहुविध CPUs प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, जसले डेटा निकासी प्रक्रियालाई गति दिन्छ। ⚡

AI-आधारित अनुकूली एल्गोरिदमहरू अँगाल्नुहोस्

AI-आधारित अनुकूली एल्गोरिदमहरूले डेटा र HTML पृष्ठ संरचनाहरूमा ढाँचाहरूबाट सिक्छन्, परिवर्तनहरूको शीर्षमा रहनको लागि वास्तविक-समयमा तिनीहरूको व्यवहार समायोजन गर्दै। 😮





त्यो वेब स्क्र्यापिंगको लागि खेल-परिवर्तक हो! 🤯





जब वेबसाइटहरूले तिनीहरूको लेआउट अपडेट गर्दछ वा एन्टी-बोट उपायहरू प्रयोग गर्दछ, यी एल्गोरिदमहरूले द्रुत रूपमा अनुकूलन गर्न सक्छन्, तपाईंको स्क्र्यापर सहज रूपमा चलिरहेको सुनिश्चित गर्दै। 🧠





छोटकरीमा, तिनीहरूले स्क्र्यापरहरूलाई स्मार्ट बनाउँछन्, तपाईंलाई डेटा कुशलतापूर्वक निकाल्न मद्दत गर्दै — साइटले अप्रत्याशित कर्भबलहरू फ्याँक्दा पनि। ⚾ अनुकूलन एल्गोरिदमको साथ, यो समयसँगै विकसित हुने स्क्र्यापर भएको जस्तै हो!





Forrest Knight द्वारा यस भिडियोको अध्याय 4 मा थप जान्नुहोस्:

वेब स्क्र्यापिंग अप्टिमाइजेसनको लागि उत्तम उपकरण

अवश्य पनि, हामीले अहिलेसम्म उल्लेख गरेका सबै सुझाव र चालहरूले तपाईंको स्क्र्यापरलाई छिटो, थप भरपर्दो, बलियो र प्रभावकारी बनाउन सक्छ। तर वास्तविक बनौं - तिनीहरूले धेरै जटिलता पनि ल्याउँछन्। 😅





सुसमाचार यो हो कि यी पाठहरू मध्ये अधिकांश स्क्र्यापिंग परियोजनाहरूको ठूलो बहुमतमा लागू हुन्छ। त्यसोभए, स्क्र्याचबाट सबै कुरा कोडिङ गर्नुको सट्टा, तपाइँ विशिष्ट कार्यहरू सम्हाल्न पूर्व-निर्मित प्रकार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उज्यालो डाटाको स्क्र्यापिंग प्रकार्यहरूले प्रस्ताव गरेको ठीक यही हो!





73+ रेडिमेड JavaScript प्रकार्यहरूसँग, प्रयोगकर्ताहरूले 195+ देशहरूमा 38K स्क्र्यापरहरू सञ्चालन गरेका छन्। त्यो एक टन स्क्र्यापिंग शक्ति हो! 📈





स्क्र्याप, अनलक, र वेब डेटा संग्रह सहजै मापन गर्न डिजाइन गरिएको रनटाइम वातावरणको साथ तपाईंको विकासको गति बढाउनुहोस्:

अन्तिम विचार

अब तपाईलाई थाहा छ कि कसरी अनुभवी स्क्र्यापिंग विकासकर्ताहरूबाट अन्तर्दृष्टिको साथ आफ्नो स्क्र्यापर स्तर बढाउने!





याद गर्नुहोस् कि यो केवल भाग 3 हो, त्यसैले हामी उन्नत वेब स्क्र्यापिङमा हाम्रो छ-भागको यात्राको आधा बाटोमा मात्र छौं! त्यो सीट बेल्ट बाँध्नुहोस् किनभने हामी अझ अत्याधुनिक प्रविधि, चतुर समाधानहरू, र भित्री सुझावहरूमा डुब्न लागेका छौं।





अर्को स्टप? एआई-संचालित प्रोक्सी व्यवस्थापनको शक्ति प्रयोग गर्दै! 🌐