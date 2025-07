Ke arah kemakmuran yang adil pada abad ke-21: Dari Reaganomics kepada Agenda Kelimpahan

Pada penghujung 1970-an dan awal 1980-an, komedian Don Novello memainkan seorang pendeta yang merokok rantai, Padre Guido Sarducci.





Berikut ialah salah satu riff popular beliau:The Five Minute University.









Kebanyakan orang lupa kebanyakan daripada apa yang mereka ingat di kolej, hanya untuk lulus akhir, dalam tempoh lima tahun selepas tamat pengajian. jadi sebaliknya, dalam lima minit, untuk $ 20, dia akan mengajar anda semua yang kebanyakan orang akan ingat lima tahun kemudian, menjimatkan pelajar kedua-dua masa dan wang:“Penyediaan dan permintaan, itu sahaja.”

“Penyediaan dan permintaan, itu sahaja.”

Ada ironi yang besar (subliminal, mungkin tidak disengaja) di sana. profesi ekonomi pada masa itu, salah faham Keynes, telah menjadi hampir terobsesi dengan permintaan.

Kehilangan penghargaan untuk bekalan membawa kepada campuran kebijakan cockamamie kadar cukai yang tinggi dan dolar sombong.Ini membawa kepada stagflasi yang mengerikan dan "Indeks Misery" yang berdarah hidung, inflasi yang tinggi ditambah pengangguran yang tinggi.

Mereka telah salah.





Keynes, domain awamKeberkesanan Wikimedia





Keynes yang pragmatik kemanusiaan mesti telah berputar di dalam kuburnya sehingga, iaitu, kita sedikit, "pihak bekalan" mengingatkan Washington pentingnya bekalan.

Penulis bersama esai ini adalah yang paling muda dan paling tidak berkesan daripada selusin atau begitu awal penyediaan sisi mavericks memanggiluntuk mengurangkan kadar cukai marginal di seluruh papan dan menstabilkan dolar (optimal melalui pemulihan standard emasyang telah berlaku,daripada Faktanya ,Ditinggalkan oleh Presiden Johnson,daripada sumpah,“Sejarah” dikeluarkan oleh Presiden Nixon.

Pihak kanan - Republikan Establishment, dipersonifikasi oleh calon presiden George H.W. Bush - mengejek kami sebagai "Voodoo Economics."oleh Peter Teeley) daripada

Demokrat menolaknya sebagai "ekonomi trickle-down", merujuk kepadaFilem yang dibintangi oleh Will Rogersuntuk menertawakan Presiden Herbert Hoover ... yang kami pihak bekalan juga menertawakan (untuk memacu tarif Smoot-Hawley, satu punca mendekati, atau penyumbang utama kepada, Depresi Besar).

Kandidat Reagan (terutamanya untuk menghalang Jack Kemp daripada memasuki perlumbaan 1980 dan membahagikan blok konservatif, melemparkan nominasi kepada Bush), menyokong Kemp mencadangkan pengurangan kadar cukai pendapatan sebanyak 30 peratus.

Alih-alih mengembalikan standard emas (sisa-sisa yang Volcker sendiri, sebagai Menteri Kewangan Nixon di bawah menteri, telah ditangguhkan), Volcker secara brutal mengekang, menghantar kadar faedah di atas 20%, menyebabkan resesi tajam, membawa inflasi ke bawah kepada angka tunggal.

Selepas itu, permainan terus!

imej kebajikan daripadaPeksel





Walau bagaimanapun ketawa hampir universal, kami pihak bekalan berterusan. pada tahun 1979, pada hari Reagan mengisytiharkanDow ialah kira-kira 814daripadaGDP Amerika Syarikat, $ 2.7TdaripadaPada masa kami menulis ini, Dow adalah di atas 43,000, GDP Amerika Syarikat berhampiran $27Tdaripada

Tidak, apa-apa, inflasi disesuaikan. tetapi anda mendapat titik. Dan sebenar (inflasi disesuaikan) per kapita GDP? Lebih daripada dua kali ganda daripadakira-kira $30,000 kepada hampir $70,000Tidak buruk untuk Voodoo.

Yoda daripada sisi bekalan, Prof. Robert Mundell, terus memenangi Hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Pembangkang politik dari sisi bekalan, Ahli Parlimen Jack Kemp, secara posthumous dianugerahkan Medali Kebebasan Presiden oleh Presiden Obama. rakan muda Mundell, Dr. Arthur Laffer, menerima Medali Kebebasan Presiden daripada Presiden Trump.

Salah satu daripada pencipta sumbangan sederhana esai ini kepada "revolusi sisi bekalan" adalah untuk menubuhkan, sekitar 1986, dan mengekalkan mesyuarat bulanan yang dipanggilKebaikan Caucus(Originally called “the Gathering of the Supply-Side Tribes”) di mana pihak-pihak bekalan hari-hari awal itu mengenal satu sama lain melebihi apa yang mereka baca dalam akhbar.

The New York Times dan Washington Post.Walau bagaimanapun, di Capitol Hill, pemotong cukai teratas yang paling agresif ialah Demokrat.

Kemp, Reagan, dan selebihnya daripada kumpulan gembira kami sangat gembira.Kami tidak boleh memimpin tuduhan untuk mengurangkan kadar tertinggi yang merosakkan ekonomi secara lebih radikal tanpa diserang sebagai menganjurkan dasar yang hanya, dalam kata-kata Yahudi sisi bekalan David Stockman, "Kuda Trojan“Mengurangkan cukai kepada orang kaya.

Seperti yang kami tulis di Newsmax tahun lepas:





Demokrat, Pengerusi Dan Rostenkowski, D-Ill., dan Pengerusi Tip O'Neil, D-Mass., diikuti oleh Rep. Dick Gephardt, D-Mo., dan Sen. Bill Bradley, D-N.J., memimpin perang salib untuk menggulingkan kadar berdarah hidung yang dikenakan secara eksklusif kepada orang kaya.





Diikuti oleh Presiden Bill Clinton, seorang Demokrat, yang menandatangani undang-undang yang secara dramatis mengurangkan kadar keuntungan modal.





Amerika tidak melihat jenis pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan kukuh yang kami capai di bawah Reagan dan Clinton sejak, Well, Reagan dan Clinton(Tidak, tidak walaupun di bawah Trump 45.

Demokrat





Ia mempunyai kelebihan, iaitu 21StPerkataan kegemaran pendukung politik abad ke atas kemakmuran, mempunyai kaki politik?

Molly Ball daripada Wall Street JournalBaru-baru ini dilaporkan:





Ahli-ahli politik demokrasi terburu-buru untuk memeluk mantra baru [daripadakelimpahan, oleh Thompson dan Ezra Klein]. New York Gubernur Kathy Hochul, Minnesota Gov.Tajuk Walz, Walikota Maryland Wes Moore dan Colorado Walikota Jared Polis semua telah memeriksa nama-nama itu secara awam. Senator New Jersey Cory Booker membincangkannya secara meluas dalam ucapannya yang baru-baru ini di Senat selama 25 jam.oleh Kamala Harrisdan Senat Amerika Syarikat Caucus Demokratik adalah antara banyak ahli politik yang baru-baru ini telah mencari nasihat penulis. bukan satu tetapi dua Caucus Kongres telah baru-baru ini terbentuk untuk mendorong undang-undang memajukan idea-idea yang dinyatakan dalam buku ini.

…

Gubernur California Gavin Newsom baru-baru ini menganjurkan Klein pada podcastnya untuk perbincangan mendalam selama 90 minit, di mana beliau agak membela tentang cara buku itu menggambarkan keadaan beliau sebagai Pameran A untuk disfungsi Demokratik; Newsom bagaimanapun mengisytiharkan buku itu "bacaan penting untuk Demokrat" dan berkata dia telah memberikan salinan kepada pemimpin-pemimpin undang-undang negara.

…

“Lihat, saya menyokong Medicare untuk semua dan mengenakan cukai kepada bilioner lebih banyak, tetapi saya juga mahu kerajaan yang berkesan memastikan apabila kita meluluskan perkara-perkara itu ia benar-benar berfungsi,” kata Rep. Ro Khanna (D., Calif.), sekutu progresif Sen.

kelimpahan Tajuk Walz oleh Kamala Harris





Pergerakan kelimpahan baru dalam Parti Demokratik menggambarkan lautan yang meningkat yang mengangkat semua bot, dalam frasa yang sering digunakan oleh pendahulu sisi bekalan Presiden John F. Kennedy (yang disyorkan untuk mengurangkan kadar cukai daripada 91% kepada 70% telah diisytiharkan oleh Lyndon Johnson dan diimbangi oleh KempIa bertujuan untuk mengalihkan tumpuan Demokrat daripada aspirasi mereka terutamanya untuk mengedarkan semula kekayaan Amerika kepada secara aktif meningkatkan kekayaan, dan semua barang-barang yang kekayaan membolehkan.





Terutamanya selepas kekalahan Demokrat pada tahun 2024, topik kelimpahan adalah perkara yang besar.Ia tidak mencukupi untuk menjadi Bukan Trump, yang akhirnya memenangi undian universiti popular dan pilihan raya.Meskipun putaran kemenangan yang hampir-delirious, Presiden Trump tidak memenangi apa-apa seperti jenis mandat yangFDR mengambil bahagian dalam Parlimen pada tahun 1933(FDR: 313 Demokrat kepada 117 Republikan;DJT 2024: 220 Republikan, 211 Demokrat, 4 kekosongan) daripada





Majoriti House Trump adalah kertas tipis, majoriti Senatnya jauh di bawah ambang filibuster.untukTidak hanya “Tidak Trump” sahaja.





Beberapa intelektual awam – yang dipimpin oleh Ezra Klein (dari New York Times dan podcaster, sebelum ini Wonkblog Washington Post), Noah Smith (bloger yang baru-baru ini menolak tawaran New York Times untuk menggantikan Paul Krugman) dan Matt Yglesias (sekarang blogger dan podcaster bebas) – mencadangkan:yang berlimpah





Ini ialah istilah kiri tengah untuk apa yang kanan tengah memanggil kemakmuran.





Peringatan penuh (atau mungkin peringatan trigger)





Penulis artikel ini percaya bahawa inovasi tenaga yang menyediakan tenaga yang berpatutan, boleh dipercayai, dan, betul-betul, berlimpah adalah, atau seharusnya, yang paling berharga daripada dasar-dasar untuk dipromosikan.HackerPerkhTahun lepas :





Ia mungkin kelihatan paradoks, tetapi kadang-kadang kekurangan boleh menjadi pendekatan kepada kelimpahan.

Ahli-ahli ekonomi menyebut bahawa "fungsi memaksa," yang dijelaskan oleh Yayasan Reka Bentuk Interaksi sebagai





“aspek reka bentuk yang menghalang pengguna daripada mengambil tindakan tanpa secara sedar mempertimbangkan maklumat yang berkaitan dengan tindakan itu. ia memaksa perhatian sedar kepada sesuatu (“memberi kesedaran”) dan dengan demikian sengaja mengganggu prestasi yang berkesan atau automatik tugas.”





Pengikut kerja Washington Power and Light, sebuah institusi dasar yang berpusat di DC yang agak baru, tahu bahawa kami komited kepada kelimpahan untuk mempromosikan kesejahteraan umum.





Antara matlamat tersebut ialah kesihatan ekologi, termasuk mengelakkan atau mengurangkan kesan perubahan iklim.Kami menganggap data yang meyakinkan bahawa tenaga yang melimpah, berpatutan, boleh dipercayai diperlukan untuk menyediakan keselamatan kebangsaan, keselamatan makanan, keselamatan air, kilang-kilang, pekerjaan, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang adil.





Ketegangan yang tinggi antara ekonomi, yang bergantung kepada tenaga yang boleh dipercayai, melimpah, berpatutan dan (dalam mata ramai yang menganggap pelepasan daripada bahan api fosil sebagai penggerak perubahan iklim) ekologi berlaku secara terang-terangan di luar sempadan Washington, DC.





Baru-baru ini, banyak artikel telah muncul dalam akhbar kebangsaan mengenai permintaan elektrik yang semakin meningkat untuk menggerakkan pusat data yang dikenali, secara bercakap, sebagai "penciptaan awan."





Kemunculan kecerdasan buatan secara dramatik mempercepatkan permintaan elektrik untuk pengkomputeran. beratus-ratus pusat data, mungkin mempunyai berjuta-juta pelayan, yang kuasa Internet mengkonsumsi sejumlah besar elektrik.





Daripada mendapati ini mengkhawatirkan, kami mengalu-alukan ini sebagai menyediakan "fungsi memaksa", menekankan betapa pentingnya tenaga yang boleh dipercayai, melimpah, dan berpatutan untuk kedua-dua kualiti hidup kita ... dan untuk meningkatkan kualiti hidup dalam banyak cara.





Ramai yang memanggil pergerakan kelimpahan lahir "Progresivisme sisi bekalan“Salah seorang daripada kami adalah pembekal asal era Reagan, gembira melihat reinkarnasi pintar jenama ikonik ini (tetapi banyak salah faham).





Progresivisme sisi bekalan mula muncul secara serius daripada runtuhan Demokrat pada tahun 2024 (lihat "fungsi memaksa", di atas), dan pertanyaan tentang obsesi dogmatik pangkalan Parti Demokratik dengan berhenti, bukannya membina: mengawal industri, dan mengedarkan semula kekayaan.





Klein, Smith dan Yglesias menggalakkan dasar untuk membolehkan penciptaan lebih banyak kediaman, tenaga bersih, infrastruktur yang cekap, dan inovasi teknologi.





Ezra Klein, penulis bersamakelimpahandengan The Atlantic's Derek Thompson, berpendapat bahawa peraturan yang bermaksud baik, terutamanya di kawasan-kawasan yang dikendalikan oleh liberal, secara tidak sengaja telah mewujudkan hambatan botol yang menghalang kemajuan dan menaikkan kos.





Dan memulakan pergerakan politik daripada ahli politik yang bercita-cita untuk bangkit ... sepanjang jalan ke presiden.





Salah satu daripada penulis artikel yang anda baca adalah gangster asal sisi bekalan; yang lain, pencipta bersama, dengan Satoshi Nakamoto, daripada $ 1T cap pasaran Bitcoin (BTC). Kami memuji pemulihan advokasi kelimpahan kepada Parti Demokratik (dan pekerja teratur) akarnya juga.





Fakta bahawa ia datang dari medan kiri adalah kurang mengejutkan daripada mereka yang keras kepala kepada mitos, bukannya etos, tahun 80-an mungkin mengandaikan.





Republikan telah membentuk sesuatu kultus kargo, merayakan pemotongan cukai besar-besaran (NOT cukai), manakala pemimpin parti mereka bermain dengan cepat dan longgar dengan dasar kewangan.





Membawa ia ke peringkat seterusnya dengan menghisap Paul "Krisis ialah perkara yang mengerikan untuk terbuangTeori Pertumbuhan Eksogen Romer atau, dengan slogan yang lebih baik, menggantikan "Revolusi Industri" dengan "Revolusi Inovasi".





Paul Romer, kebajikan daripadadaripada WikimediaolehBengt Nymandilesenkan di bawahPerkhidmatan Creative Commons Pengenalan 2.0 GenericIjazah





Romer mendapati bahawa 50%-80% (atau lebih) daripada tahap kehidupan yang semakin meningkat datang daripada inovasi teknologi.

Secara ringkasnya, lebih banyak inovasi membuat semua orang lebih baik.Selain itu, kami berpendapat bahawa inovasi bekalan tenaga adalah, atau di antara, bidang inovasi yang paling penting.





Sebagaimana disimpulkan diWikipedia yang:





…Teori pertumbuhan endogen mendakwa bahawa pelaburan dalammodal manusiadaripadaInovasi, dan pengetahuan adalah penyumbang penting kepada pertumbuhan ekonomi. teori ini juga memberi tumpuan kepadaeksternaliti positifdanKesan PelupusanTeori pertumbuhan endogen utama menganggap bahawa kadar pertumbuhan jangka panjang ekonomi bergantung kepada langkah-langkah dasar.SubsidiuntukPenyelidikan dan pembangunanatauPendidikanmeningkatkan kadar pertumbuhan dalam beberapa model pertumbuhan endogen dengan meningkatkan insentif untuk inovasi.





Masuk “Kapitalisme Manusia”

Sudah tiba masanya untuk menggantikan “Laffer Curve” dengan “Romer Fastball”.





“Agenda kelimpahan” Demokratik adalah panggilan kepada liberalisme yang lebih dinamik dan berorientasikan pertumbuhan. ia mendakwa bahawa banyak masalah mendesak Amerika, dari perumahan yang tidak terjangkau kepada peralihan yang lambat kepada tenaga bersih, bukan sahaja isu kegagalan pasaran atau pengedaran semula yang tidak mencukupi, tetapi juga isukekurangan bekalanGerakan kelimpahan memenangi dasar-dasar yang:





Berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi: Di luar deregulasi, penyokong kelimpahan mendesak pelaburan awam yang besar dalam pemodelan infrastruktur, mempercepatkan penyelidikan saintifik, dan menggalakkan inovasi teknologi.Ini termasuk sokongan untuk teknologi seperti tenaga nuklear dan geothermal, desalinasi, dan kecerdasan buatan, yang dilihat sebagai penting untuk menangani cabaran masa depan dan meningkatkan tahap kehidupan.

Deregulasi dan menyederhanakan membenarkan: Prinsip utama ialah reformasi penilaian alam sekitar, undang-undang zoning, dan halangan pentadbiran lain yang menangguhkan dan meningkatkan kos pembinaan segala-galanya dari pembangunan perumahan kepada projek tenaga boleh diperbaharui dan pengangkutan awam.

Memprioritaskan hasil nyata berbanding proses: Gerakan ini mengkritik kecenderungan liberal yang dirasakan untuk memberi keutamaan kepada proses dan kepatuhan kepada prosedur tertentu berbanding dengan penghantaran hasil sebenar.

Menerima pertumbuhan ekonomi: Tidak seperti beberapa segmen kiri yang mengekspresikan skeptisisme terhadap pertumbuhan ekonomi, penyokong kelimpahan melihatnya sebagai penting untuk menangani keperluan masyarakat, melegakan kemiskinan, dan memupuk masyarakat yang lebih makmur dan stabil.





Kisah Ezra Klein dan Derek Thompsonkelimpahantelah menjadi instrumen dalam mengartikulasikan idea-idea ini, memaparkan visi masa depan di mana Amerika tidak terperangkap antara pergerakan progresif yang menentang pertumbuhan dan pergerakan konservatif yang alergi terhadap kerajaan.Mereka mencadangkan "Agenda Kelimpahan" sebagai alternatif dasar "Cara Ketiga" yang boleh melampaui daya tarikan kedua-dua "kiri sosialis" dan "kiri populis-authoritarian".





Klein, Smith dan Yglesias, secara mengagumkan menggunakan taktik gerilya terutamanya, telah mewujudkan ekosistem intelektual yang bersemangat yang menggalakkan pemikiran yang lebih "builder" dari kiri.





Factions Opposing the Abundance Movement





Jonathan Chait daripada Atlantik,Di kawasan Atlantik, meringkaskan keadaan permainan intramural sangat baik:





Perang saudara telah pecah di kalangan wonks Demokratik. ialah satu set idea baru yang dikenali sebagai agenda kelimpahan. pendukungnya mengumumkan ia sebagai kunci kepada kemakmuran bagi rakyat Amerika dan kepada kuasa yang berterusan untuk koalisi liberal. kritikusnya mengutuknya sebagai skim untuk menyusup ke Parti Demokratik oleh "kepentingan yang bersesuaian dengan korporat"; "sebuah gambit oleh think tank kanan pusat dan pemberi bebasnya"; "manifesto anti-pemerintah untuk Kanan MAGA"; dan sejarah danMoral yang setaradaripada “Rockefellers dan Carnegies menggiling pekerja ke dalam debu.”





Pertikaian fraksional yang memecah-belah kiri cenderung melibatkan isu-isu yang merosakkan, dramatis di mana pertaruhan manusia jelas: Gaza, polis, imigresen.Dan jadi ia lebih daripada sedikit pelik bahawa aktivis progresif, kolumnist, dan ahli akademik kini merosakkan satu sama lain untuk memecah-belah isu-isu yang kelihatannya arcane dan teknikal seperti peraturan zoning, membenarkan, dan Akta Pengurangan Kertas.





Intensiti argumen menunjukkan bahawa peserta membincangkan bukan sahaja butiran mekanikal dasar, tetapi sifat dan matlamat Parti Demokrat.





Agenda kelimpahan adalah satu koleksi reformasi dasar yang direka untuk memudahkan pembinaan perumahan dan infrastruktur dan bagi birokrasi kerajaan untuk berfungsi.Walaupun nama gembira dan niat yang serius untuk mencari penyelesaian win-win, agenda kelimpahan mengandungi kritikan radikal kepada setengah abad yang lalu kerajaan Amerika.





Agenda Keberkesanan yang progresif menghadapi oposisi yang besar dan skeptisisme dari pelbagai faksi dalam Parti Demokratik. (Seperti agenda kemakmuran daripada Republikan seperti Owen Cass, Josh Hawley dan J.D. Vance.)





These irredentists have a nostalgic but ill-grounded worldview and imagine risks from the abundance agenda.





Pendukung Alam Sekitar dan Kiri "Hidup Hijau"

Economic Populists and the Democratic Socialists

Peguam Buruh dan Keadilan Sosial yang Dianjurkan

Proceduralists dan peguam kerajaan yang baik





Attendant Economic and Political Issues





Perbincangan mengenai pergerakan kelimpahan dalam Parti Demokratik menyoroti beberapa ketegangan struktural ekonomi dan politik:





Growth vs. Redistribution: The most significant tension is the endless debate between prioritizing economic growth (supply-side solutions) and prioritizing equitable distribution of existing resources (demand-side solutions). Abundance advocates believe growth is a prerequisite for broad prosperity, while their critics, blinded to the throughline that equitable and prosperity are complementary, not contradictory, values argue that unchecked growth without robust redistribution exacerbates inequality.

Peranan Kerajaan: Gerakan kelimpahan “sisi bekalan dan beransur-ansur” secara lalai mendefinisikan semula peranan kerajaan. alih-alih menjadi pengawal, pembekal rangkaian keselamatan, dan pengedar semula, visi kelimpahan melihat kerajaan sebagai pembolehkan pengeluaran dan inovasi, secara aktif menghapuskan halangan dan membuat pelaburan strategik. Ini merupakan peralihan daripada pandangan progresif yang berlaku yang menekankan campur tangan kerajaan untuk membetulkan kegagalan pasaran dan memastikan keadilan sosial.





Reformasi peraturan berbanding perlindungan alam sekitar: Inti agenda kelimpahan sering melibatkan reformasi peraturan, terutamanya dalam undang-undang alam sekitar dan penggunaan tanah.Ini segera menentang pergerakan perlindungan alam sekitar yang lama yang melihat deregulasi sebagai penarikan yang berbahaya daripada perlindungan penting.

Populisme vs. Penyelesaian Technocratic: Gerakan kelimpahan, dengan tumpuan kepada "batas botol" dan "membolehkan reformasi", kadang-kadang boleh dilihat sebagai penyelesaian technocratic yang tidak bersesuaian dengan kebimbangan pemilih yang lebih luas mengenai kuasa korporat dan keadilan ekonomi.





Kajian Demand Progress mencadangkan bahawa "kegagalan ekonomi populis" secara konsisten bersuara lebih luas dan mendalam dengan pemilih daripada argumen "kebaikan".Ini mewakili cabaran politik bagi pergerakan: bagaimana untuk merangkumi agendanya dengan cara yang menghubungkan dengan perjuangan ekonomi sehari-hari dan menawarkan faedah nyata kepada keluarga yang bekerja.Ezra Klein menyedari kritikan ini, dengan gembira mencatat bahawa "'Saya tidak menulis sebuah buku yang secara substansial mengenai zoning reform dan kapasiti negara dan berfikir, 'Kami menuju ke No. 1, bayi,' dia bercanda."





Walaupun agenda kelimpahan terus mendapat daya tarik, cabaran-cabangnya termasuk kesatuan parti dan strategi.Memunculkan pergerakan kelimpahan menonjolkan perpecahan dalaman dalam Parti Demokrat pada masa yang penting.Sementara parti berjuang dengan mesejnya selepas 2024, perdebatan tentang kelimpahan berbanding populisme, atau sintesis kedua-duanya, akan membentuk strategi pilihan raya dan keutamaan dasar masa depan.





Pembentukan “Build America Caucus” di Parlimen, diilhamkan oleh pergerakan kelimpahan dan mencari sokongan bipartisan untuk membenarkan reformasi, bermakna cubaan untuk membebaskan perselisihan ini dan memberi tumpuan kepada bidang-bidang konsensus yang berpotensi.





In conclusion...





Gerakan kelimpahan mewakili perkembangan intelektual yang signifikan dalam Parti Demokratik, menggalakkan peralihan ke arah pendekatan yang lebih proaktif, berorientasikan bekalan untuk menyelesaikan cabaran Amerika.





Ia membela deregulasi, pelaburan awam, dan memberi tumpuan kepada hasil yang nyata dalam bidang-bidang seperti perumahan, tenaga dan infrastruktur.Namun, agenda ini menghadapi oposisi daripada ahli-ahli alam sekitar yang prihatin tentang rollback peraturan, populis ekonomi yang memberi keutamaan kepada pengedaran semula dan memerangi kuasa korporat, dan penganjur keadilan sosial yang menuntut jaminan keadilan dan kemasukan.





Perbincangan yang sedang berlangsung antara faksi-faksi ini tidak diragukan lagi akan membentuk arah masa depan Parti Demokrat, dan dengan itu Amerika.





imej olehSyarikat JillWellingtonPerkhidmatan Pixabay Content License





Melayu kepada Progresif?





Ambil kemajuan !





Selamat Datang ,

yang berlimpah.





#





Jeff Garzik, pengasasMelayu.xyz, berkhidmat dan pengasas dan ketua institusi dasar Washington Power and Light. Sebelum ini beliau menghabiskan lima tahun sebagai pengembang teras Bitcoin dan sepuluh tahun di Red Hat. Kerja beliau dengan kernel Linux kini boleh didapati di setiap telefon Android dan pusat data yang menjalankan Linux hari ini.





Ralph Benko, pengasas bersama dan peguam umum untukF1R3FLY.com untuk andaBeliau telah bekerja di atau dengan 3 Gedung Putih, 2 agensi cabang eksekutif, dan Kongres serta banyak institusi politik dan politik.





To drill down deeper:

