Gigaton Run: Teknologi Angkasa vs Perubahan Iklim

Berdasarkan perkiraan saintis iklimSelama 175 tahun yang lalu, kami telah bergantung kepada nenek moyang kita untuk menyokong gaya hidup kita dan kita kini tenggelam dalam hutang lautan.





Bagaimana kalau kita boleh buat apa-apa mengenai perkara ini?awakboleh ke?





Dan saya tidak bermaksud pengorbanan keseronokan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.sebenarNilai yang kita sebenarnya boleh bank pada untuk benar-benar memperbaiki kekacauan ini.





Jika anda masih tidak percaya kepada perubahan iklim,Lihat juga: Banjir di NigeriaSaya dengar perkara ini berlaku di Kongo juga.Apa yang orang Afrika tidak mendapat ialah bahawa Afrika terbakar terlebih dahulu.





Atau banjir terlebih dahulu, apa sahaja yang anda suka.





Bumi terbakar, dan Afrika terbakar pertama.

Afrika menyumbang hanya 4% daripada pelepasan karbon global.Kami tidak mempunyai infrastrukturJika sesiapa perlu melabur banyak dalam penyelesaian dan tindak balas, ia mestilah kita.





Jadi saya menulis ini bukan untuk menakutkan anda, tetapito bring you tangible hope that I've held with my own hands.









Gigaton dalam hutang karbon

Apakah pengorbanan yang kita tawarkan untuk menenangkan dewa karbon?





Hari ini, kitadaripada 286 gtc(gigaton, atau bilion tan, atau triliun kilogram karbon) dalam hutang.And this mess is exploding yearly.





Sekiranya terdapat apa-apa peluang bahawa kita menyelamatkan diri kita pada masa, ia akan dibina pada teknologi angkasa.



Siapakah yang akan fikir bahawa aplikasi teknologi angkasa yang paling menjanjikan di bumi akan membantu kita mengembalikan suhu permukaan planet kita?





Satelit memberi kita landasan skala planet dalam kekosongan ruang.



Ini bermakna kita boleh melihat sama ada usaha kita benar-benar berfungsi, meramalkan bencana dan bertindak balas awal, dan menyediakan maklumat penting semasa bencana alam sekitar.





Kita akan membina masa depan kita di atas mereka dalam 25 tahun kritikal ini.





Tetapi pada masa ini,there is no planetary-scale climate action being taken.





Bagaimanakah kita tahu dengan pasti bahawa iklim kita sedang berubah?

Jika kita mahu mengabaikan semua es yang meleleh di Arktik dan kekeringan dan banjir yang mengerikan di Afrika, kita perlu mengumpul data, betul?





Kami mempunyai beberapa pilihan.





Kita boleh mengukur jumlah CO2 di udara. dan kita telah melakukannya. tetapi bagaimana kita tahu ia adalah kecil ini.Kenaikan 0.2%Adakah ia memasak kita semua?

Karbon dioksida adalah perangkap haba semulajadi. jadi kita boleh melihat bagaimana kelebihan boleh meningkatkan haba.

Ingin fuck sekeliling sehingga seluruh bandar anda dibanjiri untuk mengetahui?





Masalah dengan tindakan iklim ialah orang tidak terbiasa berfikir pada skala gigaton, jadi mereka tidak boleh mengira teori kekacauan, atau bagaimana tindakan kecil membawa kepada hasil yang tidak dapat diprediksi.









Itulah sebabnya kita akan cukup buta untuk mengabaikan semua es yang meleleh di Arktik dan kekeringan dan banjir yang mengerikan di Afrika. atau penyakit yang disebabkan oleh sinaran ultraviolet yang berbahaya yang Bumi tidak boleh melindungi kita daripada.





Bagaimanakah kita mendapat maklumat bahawa ais sedang mencair? imej satelit. dan pemotongan Danau Chad di Afrika? imej satelit. dan indeks UV untuk hari ini? Ya. satelit.





Satelit yang lebih kecil mengorbit massa yang lebih besar dalam ruang angkasa.

Apa-apa tindakan iklim yang berkesan akan bergantung kepada teknologi angkasa sedemikian untuk membantu kita mencocokkan dan menguruskan skala yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini:



Jika pelepasan tahunan kami meningkatkan hutang GtC kami lebih cepat daripada tindakan perbaikan kami, maka ini adalah permainan kelajuan yang dimainkan melalui skala.









Permainan Kecepatan

Apa yang berlaku apabila sel-sel anda menyedari anda?





Sebaik sahaja kita menyedari betapa kecil kita dalam skim surgawi kita mula melihat sebagai kuasa surgawi.



Dengan kaki kami selamat, kami menghantar alat ruang angkasa. radiometer berasaskan satelit, gravimeter, spektrometer, LiDAR, dan banyak kamera dan sensor khas lain memperluaskan pemahaman kita tentang situasi kita.





Kami telah menghantar lebih banyak satelit, mengesan albedo planet, kekuatan medan graviti, suhu lautan, ketebalan ais kutub, kepekatan karbon dioksida, penebangan hutan, radiasi UV dan kualiti udara.









Kami mula memahami kesan skala Gt yang kita buat pada planet ini setiap tahun, mampu meluaskan dan memahami bagaimana mikrosistem menggerakkan makrosistem dan tahap kerja yang kita perlu lakukan untuk menyeimbangkan semula persamaan.





Sesiapa yang tahu bawang mereka tahu ini: jika kita boleh mencapai skala tindakan perubatan yang diperlukan pada masa, 25 tahun adalah boleh dilakukan.





Walaupun ini terdengar mudah, sifat manusia itu sendiri yang membawa kita ke sini. jadi kita mesti bertaruh pada ia jika kita mahu membuat perubahan peringkat tinggi secara berkesan.





Kita tidak boleh mengubah sifat manusia pada masanya.

Dengan hanya 25 tahun yang tersisa untuk mengambil tindakan, kita tidak boleh membuat pertaruhan kecil. apa-apa perubahan yang kita perlu buat mesti dilihat dari skala pengeluaran, pengedaran dan emisi.

Jadi fuck pokok penanaman, karya seni dan neutraliti karbon.Bagaimana kita boleh benar-benar menyelesaikan masalah ini?

Jika anda tidak tahu jawapan,di siniialah milikku.





Kita boleh mendapatkan keuntungan daripada tindakan iklim.

Simpan protes anda untuk Greta Thunberg & kawan-kawan. semua organisme mesti menghasilkan limbah berharga bagi planet ini untuk berjalan, walaupun anda.

Rasanya seolah-olah anda tidak boleh melakukan sesuatu yang sebenar mengenai masalah iklim.Kami membina bioekonomi daripada karbon yang berlebihan.

Jika kita membuatnya menguntungkan pada skala Gt, kita boleh mengambil tindakan skala planet dengan semua pelabur likuiditi seperti yang anda bawa.

Di Solarium, kami membina Bumi yang pertamaSebenarnyaToken karbon yang menguntungkan untuk membantu anda membiayai tindakan iklim (yay kami) dan membuat keuntungan daripada itu (yay anda).macam mana ?





Kita boleh mengukur hasil.

Di dalam Karbon TokenLaman webdan dalamberhampiran nol(artikel stablecoin yang memenangi anugerah saya di Hackernoon), saya membincangkan ketergantungan penuh kami kepada oracles untuk memberi makan data iklim ke dalam kontrak pintar token kami.

Data mereka akan datang secara langsung daripada rangkaian satelit dan stesen angkasa yang mengorbit Bumi, dan dikendalikan oleh organisasi yang bertanggungjawab terhadap mereka yang akan kami bekerjasama.





Dengan semua data satelit ini tersedia secara awam, mencapai Solarium25 Tahun MisiTeknologi angkasa bermakna kita akan tahu sama ada tindakan iklim skala planet kita berfungsi dengan menggunakan metrik ini:

Kelab Albedo

Question:Berapa banyak cahaya matahari yang dipantulkan oleh bumi?

Purpose:Panas yang terperangkap oleh kelebihan karbon atmosfer akan menyerap lebih banyak cahaya. lebih cahaya? lebih panas.

Tools:Satelit radiometer sepertiMODIS(Daripada satelit NASA Terra dan Aqua),VIIRS(dalam satelit NOAA Suomi NPP dan JPSS), danCERES(dalam satelit NASA Terra, Aqua, dan NOAA-20) yang mengukur radiasi matahari gelombang pendek yang dipantulkan oleh Bumi.

Coverage:Secara global (CERES), hampir global (MODIS & VIIRS)

Data Access:Disediakan oleh NASAPortal Tanah Melayu

Data Management:Perbezaan antara NASA DAACs (Distributed Active Archive Centres) untuk Proses Tanah (LP) dan Pusat Data Sains Atmosferik (ASDC)





Kuasa medan graviti

Question:Adakah medan graviti bumi berubah?

Purpose:Jika massa sebuah planet bergerak mengelilingi, graviti juga akan berubah.Jika ia tidak bergerak ke album terbaru saya, apa yang bergerak?Yep.

Tools:Satelit-satelit gravimeter sepertiGRACE(Gravity Recovery dan Eksperimen Iklim**) danGRACE-FO(GRACE-Follow On), menggunakan jarak relatif mereka untuk mengukur fluktuasi graviti.

Coverage:global

Data Access:Disediakan oleh NASAPortal Tanah Melayu(Login secara percuma)

Data Management:NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) DAAC dan Universiti Texas di Austin Pusat Penyelidikan Angkasa (UT-CSR).





suhu lautan

Question:Berapa banyak haba yang diserap oleh lautan?

Purpose:Kita pasti tidak mahu memasak semua ikan di bumi pada satu masa.

Tools:Satelit radiometer sepertiVIIRS(daripada satelit NOAA Suomi NPP dan JPSS),SLSTR(daripada satelit Sentinel 3 ESA), danAMSR2(di satelit GCOM-W1 JAXA) mengukur tenaga termal inframerah atau radiasi gelombang mikro dari lautan.

Coverage:suhu permukaan lautan global

Data Access:Disediakan oleh NASAEarthdata portalJuga boleh didapati daripada NOAA Penjagaan.

Data Management:NASA Physical Oceanography (PO) DAAC, dan NOAA CoastWatch.





Polar ais ketebalan

Question:Berapa banyak ais yang tersisa?

Purpose:Lebih banyak panas bermakna kurang es, lebih sedikit es bermakna lebih banyak air, lebih banyak air bermakna lebih banyak panas.

Tools:Satelit altimeter sepertiICESat-2(NASA dan laser) danCryoSat-2(ESA, radar) mengukur ketinggian ais yang kita tinggalkan dari angkasa.

Coverage:Wilayah Polar

Data Access:Disediakan oleh NASAEarthdata portal

Data Management:Pusat Data Salji dan Es Kebangsaan (NSIDC DAAC)





Konsentrasi karbon dioksida

Question:Berapakah peratusan udara ialah CO2?

Purpose:CO2 adalah penjaga utama semua tenaga panas matahari yang cuba melarikan diri daripada Bumi melalui udara.Solariumakan membuat tawaran kepada beliau yang tidak boleh ditolak.

Tools:Misi khusus seperti OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) dan OCO-3 (Orbiting Carbon Observatory-3) (keduanya NASA).

Coverage:Near-Global (OCO-2), Latitude ~52° N hingga 52° S (OCO-3) dari Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS), sangat baik untuk memantau Ekuator

Data Access:Disediakan oleh NASAPortal Tanah Melayu

Data Management:Pusat Data dan Perkhidmatan Maklumat Sains Bumi Goddard (GES DISC)





Deforestasi

Question:Adakah kita mempunyai cukup pokok untuk melawan haba?

Purpose:Bayangkan dunia tanpa bayang-bayang, seolah-olah itu tidak mencukupi, mereka menukar kelebihan karbon di udara kepada sumber tenaga yang memberi makan, membakar dan melindungi dunia.

Tools:Satelit imej optik resolusi tinggi seperti LANDSAT-9 (NASA/USGS), Sentinel-2 (ESA/Copernicus), dan lain-lain dari pembekal komersial mengambil gambar untuk membantu kita membandingkan berapa banyak tanah yang ditutupi oleh pokok-pokok hijau yang indah.

Coverage:Kawasan permukaan hampir global

Data Access:

LANDSAT-9: Tersedia secara awam daripada EarthExplorer USGS dan portal Earthdata NASA

Sentinel-2: Tersedia secara awam dari Hub Akses Terbuka Copernicus dan EarthExplorer ESA.

Data Management:USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center (LANDSAT-9) dan Agensi Angkasa Eropah (ESA) untuk data Sentinel-2 dalam program Copernicus.





Radiasi UV

Question:Berapa banyak perlindungan permukaan yang ditinggalkan oleh Bumi?

Purpose:Terlalu banyak radiasi UV akan membunuh setiap makhluk hidup, perlahan-lahan atau cepat, bergantung kepada jumlah yang kita hadapi.

Tools:Spektrometer satelit sepertiOMI(Ozone Monitoring Instrument) pada satelit Aura NASA, danGOME-2(Global Ozone Monitoring Experiment-2) pada satelit MetOp ESA/EUMETSAT mengukur kekuatan tenaga UV yang dipantulkan ke satelit.

Coverage:global sahaja.

Data Access:Disediakan oleh NASAPortal Tanah Melayu

Data Management:NASA Pusat Data dan Perkhidmatan Maklumat Sains Bumi Goddard (GES DISC) untuk OMI, dan EUMETSAT untuk GOME-2.





Kualiti Udara

Question:Apa yang kita letakkan di udara?

Purpose:Pencemaran udara seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan aerosol memaksa iklim untuk berubah, dan menjadikannya lebih sukar bagi makhluk hidup untuk bernafas.

Tools:Spektrometer satelit, LiDAR & radiometer sepertiTROPOMI(daripada satelit Sentinel-5P ESA/Copernicus)OMI(daripada satelit Aura NASA) danGOME-2(di satelit MetOp) mengukur tingkah laku cahaya di udara untuk memberitahu kita dengan tepat apa yang merosakkan ia.

Coverage:Global, dengan resolusi ruang yang berbeza bergantung kepada pencemar dan instrumen.

Data Access:Disediakan oleh NASAPortal Tanah Melayu

Data Management:Pusat Data dan Perkhidmatan Maklumat Sains Bumi NASA Goddard (GES DISC) untuk OMI, dan EUMETSAT (untuk TROPOMI pada Sentinel-5P dan GOME-2).





Skala taktik

Untuk permainan kelajuan, kita perlu menukar metrik di atas pada masa yang sama dalam 25 tahun.Tiada kenderaan yang lebih baikuntuk tindakan iklim yang cepat dan skala planet daripada projek Bioteknologi Alam Sekitar kami di Solarium.





Berfikir dalam Gigatonnes adalah gila sehingga anda berfikir dalam Kilotonnes, dan kemudian Tonnes mengikut prinsip pertama.





Sekarang semua yang tersisa ialah melakukannya, dan saya yakin sebagai neraka tidak boleh melakukannya sendiri. ambil tindakan iklim sebenar dan menguntungkan dengan saya dengan menyumbang secara fizikal kepada kita.Kerjasama Iklim Global, dan / atau secara digital melaluiKarbon Token.





Walaupun anda meninggalkan wang di atas meja, saya enggan melakukan apa-apa.

Ancaman dan kelemahan

Gravitational Field Interference

Oleh kerana teknologi angkasa bergantung kepada medan graviti Bumi untuk melayari, ia tidak akan lucu apabila perubahan iklim mencipta cukup gangguan medan graviti untuk membalikkan pengumpulan data kita atau bahkan mempunyai satelit jatuh daripada orbit.

Penyebaran semula massa Bumi disebabkan perubahan iklim akan mengganggu medan graviti kita.





Ia boleh menjadi perubahan kecil secara keseluruhan, tetapi konsekuensi akan menjadi drastik, mengunci kita dalam situasi catch-22 kerana kita memerlukan satelit kita di orbit untuk mengambil tindakan iklim skala planet.





Verdict

Kita perlu bergerak sangat cepat untuk mengambil tindakan iklim skala planet.





Low Earth Orbit (LEO) Satellites

Ini adalah drone ruang angkasa yang boleh berada di mana-mana antara saiz roti atau bas sekolah.Mereka bergerak dengan cepat (orbit 90 minit), memerlukan swarms untuk mewujudkan rangkaian skala planet, dan mempunyai hayat terpendek daripada semua satelit yang kita miliki hari ini.





Mereka adalah yang paling berpatutan, tetapi kekuatan terbesar mereka juga merupakan kelemahan terbesar mereka, dan ketinggian rendah mereka bermakna bahawa mereka pasti akan terpengaruh oleh haba yang terperangkap di atmosfera daripada CO2.









Apabila satelit LEO menjadi lebih biasa, risiko tabrakan meningkat, serta mengambil risiko terbakar & jatuh daripada orbit kerana perubahan iklim.





Jika mereka gagal, kita akan kehilangan data iklim yang mereka kumpulkan.





Verdict

Kita mesti membezakan sumber pengumpulan data kita sebaik sahaja tindakan skala planet bermula.





Resiliensi & Kesejahteraan

Kamera satelit tidak berdaya terhadap pencemaran dan gangguan di kawasan dengan kualiti udara yang rendah.





Ini bermakna bahawa jika sesuatu pecah, kita akan mempunyai lebih banyak sisa yang tersebar di sekitar orbit Bumi.





Dan walaupun kita mempunyai dua stesen angkasa (Stasiun Angkasa Antarabangsa [ISS] & ) sekarang melayari planet ini, mereka bergantung kepada perjalanan yang rumit dan sangat mahal untuk mengemas semula bekalan dan menghantar kru.





Verdict

Sebelum kita mula mempertimbangkan mengkolonisasi planet lain, kita mesti memberi tumpuan kepada membangunkan satelit yang mampu bertahan daripada perubahan iklim.









Ruang Akhir

Anda menggunakan teknologi ruang angkasa dalam kehidupan seharian anda, dari GPS pada telefon anda kepada TV satelit anda dan kadang-kadang untuk panggilan dan akses internet.





Tetapi infrastruktur lembut untuk mengedarkan teknologi ini telah melalui antara muka digital yang berfungsi sebagai perantara - menyederhanakan interaksi anda dengan teknologi surgawi kami.





Sekarang kami mencipta antara antara anda dan teknologi angkasa untuk tindakan iklim di Solarium.Dengan itu, kami akan menjejaki kecekapan tindakan iklim skala planet kami dan membangunkan indeks ketenangan dan ketakutan daripada data oracle yang menyokong bioekonomi karbon kita hari ini dan harapan untuk masa depan kita di planet ini.





Memandangkan tempoh masa, skala masalah dan teknologi angkasa, kita masih mempunyai peluang untuk memerangi perubahan iklim.





Perlembagaan Jepun telah bermula.Adakah anda bersedia?