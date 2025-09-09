Aster's Next Era Mulai: Airdrop Points Tahap 2 Langsung, TGE Countdown Mulai

Mahé, Seychelles, 8 September 2025/Chainwire/-- , pertukaran perpetuals terdesentralisasi yang dikenali untuk infrastruktur dagangan yang memberi tumpuan kepada privasi, telah secara rasmi melancarkan Aster Genesis: Tahap 2, kempen airdrop point, kerana ia mengesahkan tarikh yang telah lama ditunggu-tunggu untuk Token Generation Event (TGE). Aster Aster Kempen Tahap 1 menyaksikan 527,224 dompet unik mengumpul lebih daripada $37,7B dalam volume dagangan selama 20 minggu, menandakan daya tarik yang kuat dalam ruang bursa terdesentralisasi (DEX) yang muncul. \n \n "Langkah 1 menghantar mesej yang jelas: pedagang mahu lebih daripada akses - mereka mahu kelajuan, komposibiliti, privasi, dan modal yang terus berfungsi," kata Leonard, CEO Aster. "Aster sedang memulakan kategori baru - di mana pengguna boleh mendapatkan pengembalian daripada token taruhan cecair sepertiBNB atau stablecoins seperti USDF, sambil memanfaatkan aset yang menghasilkan pengembalian ini sebagai jaminan cecair untuk perdagangan kekal pada Aster. Aster Genesis : Tahap 2 Aster Genesis: Tahap 2 memperkenalkan sistem poin baru dengan metrik kelayakan yang dikemas kini, serta ketelusan yang lebih tinggi, dibentuk secara langsung oleh maklum balas masyarakat dari Tahap 1. Pedagang mengumpul mata melalui metrik seperti volume dagangan, masa pemegang kedudukan, aktiviti rujukan, peningkatan pasukan, menggunakan asBNB dan USDF Aster sebagai margin, dan pada setiap keuntungan atau kerugian yang diwujudkan semasa acara. 
 
 "Langkah 2 mengikat hubungan antara penglibatan dan ganjaran di hadapan TGE," kata Leonard. "Dibentuk oleh maklum balas pengguna, peraturan baru memberi keutamaan kepada keadilan dan menggalakkan penglibatan pengguna yang tulen supaya setiap peniaga boleh mengambil bahagian dalam bidang yang sama dan membina ke arah airdrop." Lebih daripada 50% daripada jumlah bekalan token ASTER telah ditargetkan untuk airdrops komuniti, dan 8.8% ($ 704,000,000 ASTER) akan dibekukan segera pada TGE untuk peserta yang layak yang telah memperoleh Rh atau Au mata daripada program mata Aster. Selain itu, pengguna yang menerima alokasi Aster Gems daripada inisiatif komuniti dan rakan kongsi, dan mereka yang berdagang pada Aster Pro dan mendapat mata kesetiaan selepas Tahap 1 berakhir, juga akan layak. Apa-apa token $ASTER yang tidak dikehendaki akan dipindahkan semula ke alokasi 'Airdrop' untuk ganjaran komuniti masa depan. Jalan ke TGE: Platform, Produk, dan Lanjutan Sejak Spectra, Aster telah memajukan visi perdagangan privasi pertama, memperkenalkan Perintah Tersembunyi dan mendedahkan Aster L1 Chain sebagai asas untuk eksekusi peribadi, non-custodial, dan membawa pendedahan ekuiti tradisional ke dalam rantaian dengan perpanjangan saham 24/7 . Bersama-sama, langkah-langkah ini meletakkan asas apabila pertukaran bergerak ke arah peristiwa pengeluaran token (TGE) yang ditetapkan untuk 17 September 2025. $ASTER Airdrop akan dilancarkan di TGE Token Aster ($ASTER) dijangka disenaraikan di bursa utama, termasuk pasaran spot Aster, dengan promosi pelancaran yang diselaraskan untuk diikuti dengan teliti. 
 
 "Airdrop komuniti $ASTER dijadualkan untuk diadakan pada hari TGE," kata Leonard. "Kami telah mendengar perbandingan dengan airdrop baru-baru ini yang melibatkan tinggi dari projek-projek yang bersaing, tetapi tumpuan utama kami ialah isyarat melebihi persembahan. penyertaan sebenar di peringkat 0 dan 1 ialah apa yang reka bentuk ini berusaha untuk memberi ganjaran - murah hati dan adil - di TGE." 
 
 "Dengan pengeluaran $ASTER, kami membuka pintu kepada fasa berikutnya pertumbuhan ekosistem dan pentadbiran terdesentralisasi," kata Leonard. Aster bersedia untuk persaingan pasaran Dengan pelancaran $ASTER yang akan datang, Aster bersedia untuk bersaing dengan pesaing terdesentralisasi seperti Hyperliquid dan menantang tempat-tempat terpusat seperti Binance dan Coinbase - diikat oleh tumpuan yang jelas pada perlindungan pedagang dan kecekapan modal. 
 
 Aster akan membentuk lapisan likuiditi di sebalik aplikasi yang orang sudah menggunakan: platform terbuka, efisien modal yang bekerjasama dengan dompet dan DEX seperti PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal, atau platform baru seperti Four.meme dan lain-lain. matlamat kami adalah mudah: mengkomputerkan likuiditi di antara rakan kongsi supaya pasaran dalam rantaian berasa tidak kelihatan, segera, dan sentiasa pada, "kata Leonard. Pada masa penulisan, Aster telah mengumpulkan lebih daripada $ 350M dalam (TVL) di seluruh tujuh rantaian EVM dan Solana, dengan kadar pelaksanaan bayaran tahunan di atas $ 30 juta - mencerminkan pertumbuhan 87.5% setakat ini pada tahun 2025. total value locked Nilai keseluruhan tertutup Mengenai Aster adalah pertukaran terdesentralisasi generasi seterusnya yang menawarkan perdagangan Perpetual dan Spot, direka sebagai tempat satu-stop pada rantaian untuk pedagang kripto global. Aster Aster Mod Pro menambah Perpetual Saham 24/7, Perintah Tersembunyi, dan Perdagangan Grid, boleh didapati di BNB Chain, Ethereum, Solana, dan Arbitrum. Kelebihan uniknya terletak dalam keupayaan untuk menggunakan token-staking liquid (asBNB) atau stablecoins yang menghasilkan hasil (USDF) sebagai jaminan, membuka efisiensi modal yang tidak tertandingi. Dirancang oleh Aster Chain, sebuah L1 yang berprestasi tinggi dan memberi tumpuan kepada privasi, dan disokong oleh YZi Labs, Aster membina masa depan DeFi: cepat, fleksibel, dan komuniti pertama. Pengguna boleh mempelajari lebih lanjut di Aster , atau sambung dengan Aster pada . Laman web rasmi Akaun rasmi x Laman web rasmi Akaun rasmi x Hubungi Pengurus Pemasaran Pertumbuhan Amber Hsu Aster daripada amber@asterdex.com \n \n Kisah ini diterbitkan sebagai kenyataan akhbar oleh Chainwire di bawah Program Blogging Perniagaan HackerNoon. Kisah ini diterbitkan sebagai kenyataan akhbar oleh Chainwire di bawah Program Blogging Perniagaan HackerNoon. program program