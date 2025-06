My Remote Reboot дээр Upwork болон Freelancer.com: 96 сарын дараа

Тэгэхээр, энд би, кабелийн хүн болгон ажилладаг - Jim Carrey-ийн загварууд. Би тогтмол ажил олж чадварыг олж чадварыг бодож байна.





Миний хамт ажиллаж байгаа жижиг эмэгтэй хүнтэй байдаг. Тэр нь миний дохиоээс жилд илүү их юм. Трамп гэж хэлэх нь, сайхан жижиг эмэгтэй. Тэр нэг өдөр архитектор байхын тулд суралцаж байна. Энэ хооронд, бид кабель, Интернет сүлжээг бий болгохыг хүсч байна.





Тэр Англи, ОХУ-ын, Украйны хэлтэй юм. Би өөрийн сонголт дээр үгийг харахын тулд хэзээ ч хэзээрэй.





-You are born to freelance. Та илүү сайн хүсэж байна.

-Би Upwork туршиж байна. Энэ нь шинэчлэгдсэн freelancers нь ажиллаж байгаа биш юм.

Энэ нь миний түүх эхэлж байна.

The Craziest Experiment in Remote Work History

Би Freelancer.com болон Upwork-д бүртгэлг хуваалцах хойш 96 сарын байна. Би Freelancer-д шилдэг 100 freelancer-ийн дунд байсан бөгөөд энэ платформенд "хэдийгээр" 20M-ийн удаан ажилчид байдаг. Одоо 80M-ийн байна. Би Upwork-д шилдэг зэрэглэгдсэн freelancer-ийн нэг байсан, "Great Merge" гэж нэрлэдэг өмнө, дараа (один удаа oDesk болон Elance 2013-д удаан ажлын романс эхэлсэн).





Өнгөрсөн ариутгаас өмнө алдартай, ариутгаас өмнө алдартай.

Өнгөрсөн зэргийн өмнө гоо сайжруулдаг, Өнгөрсөн зэргийн өмнө.





Тавтай морилно уу.





Миний гипотеза нь хялбар байсан. Өнгөрсөн пятизвездын фрилансер нь ямар ч платформ дээр нууцаар эхлэх, амжилттай байж болно. Тэрээр эсвэл Тэрээр үнэлгээ, Бенджаминс шаардлагатай биш юм. Нь нууцаар нь фрилансерын эрэгтэй, Роберт Де Ниро (жишээ нь "Heat" -д).













Иймээс, үнэгүй платформыг харуулсан биш, шинэчлэлт хүсэж байгаа таны хязгаарлагдмал ажлын талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи.





Хэрэв би үүнийг хийж чадна, дараа нь миний найдвартай эмэгтэй коллега нь үүнийг хийх боломжтой байх ёстой. Энэ нь зөв гэж үзэх тухай биш юм, гэхдээ энэ нь фрилансерийн борлуулалтын үнэ цэнэтэй юм.

Hitting the Upwork Pay-To-Play-Wall

Эхний минутын хойш, зарим нь дууссан байна. Үнэгүй холболт нь сайн шинэ Upwork фрилансер минутын хувьд юу байсан вэ?













Энэ нь fair trade биш юм, би шинэчлэхыг хүсэж байна. Тоглоомын арга байх ёстой. Ah, энд энэ юм.

















Энэ нь Catch-22 юм. Эдгээр үйл явдлын бүр нэг нь, би мөнгө, миний Upwork хоолой хэрэгтэй.





WTF, би тавтай морилно уу. Энэ нь өдөр бүр энэ арга зам биш юм. Upwork нь шинэчлэгдсэн фрилансерамын тулд хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин.

Little Pain, Great Gain - “Words Industry” Rides Again

Энд дэлгэц нь би олон жилийн өмнө авсан.









Би Freelancer.com-д шилдэг 100 фрилансерийн нэг байсан. Би үүнийг дахин хийж чадна уу?





Би насанд хүрэгчдэд зориулсан хамгийн сүүлийн үеийн үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ





Би энэ түүх хуваалцах үед би миний 4-р төсөл дээр ажилладаг. Эдгээр мөнгө нь би шалгаж авахын тулд илүү их хөрөнгө оруулалт хийх болно. Дараа нь би Preferred Freelancer Program-ийн нэг хэсэг байхыг хүсч байна. Энэ нь юу вэ? Энд, энэ нь фрилансерийн хувьд Top Gun юм. Шилдэг төсөл, үйлчлүүлэгчид хамгийн шилдэг юм.

So, Is It Worth Being A Freelance Newbie in 2025?

Upwork болон Freelancer.com нь гадаадын зөвхөн фриланс платформ биш юм, гэхдээ тэд хамгийн давтамж, хамгийн том юм. Би танд мэддэггүй, гэхдээ би X болон / эсвэл LinkedIn-д гэж нэрлэгддэг "хамгийн сүүлийн үеийн жагсаалтыг" харах үед танд тавтай морилно уу, ямар ч тусгай орд нь фриланс ажиллуулж чадахгүй байгаа хүмүүс платформ хуваалцах болно. Энэ нь маш сайн, санал болгож байна. Хэвлэх нь та бүрэн зургийг хязгааргүй байна.





Хэрэв та тоглохын тулд төлбөргүй байх ёстой уу? Энэ нь та ямар ч хөрөнгө оруулалттай амархан эхлэх томоохон байдаг уу? Таны мөнгө татаж авах боломжууд юу вэ? Эдгээр фриланс платформ нь бүх шинэчлэлтэд зориулсан вэ? Та топ хэрэглэгчид, төсөл танд идэвхжүүлж чадна уу? Та үзнэ үү, удаан ажлын зөөлөн мэдээлэлд байна; Эдгээр бүх жагсаалтууд гарч байна.





Тэгэхээр, Хэрэв та мененд асуулт байгаа бол, шинэ фрилансерийн эхлээд хуучин платформыг туршиж байх ёстой. Гуру Upwork болон Freelancer.com-ийн гадна миний уян хатан байна. Би энэ платформыг "The Freelance Triumvirate" гэж нэрлэдэг. Fiverr нь сайн байна, гэхдээ энэ нь бүрэн өөр хэлбэртэй удаан ажлын зүрх юм. Би сайн хуучин фрилансерийн талаар хэлж байна, ялангуяа "традицийн" хэлбэрээр, та мэдэж байна уу, борлуулалт, төслүүд, бүтэц, каталог биш.





Хэрэв та харж байгаа бол, би "Words Industry" нэрээр бичсэн хойш би маш их жин буусан боловч би freelance-ийн итгэл ярихгүй.













Хэрэв та хамгийн шилдэг фриланс платформ гэж асуултанд байгаа бол, миний асуултууд бүх жилийн турш өөрчлөгдсөн биш юм: Энэ нь танд мөнгө олох юм. Үүнээс гадна хамгийн шилдэг хэвлэл нь Paywall-ийн ямар ч хэвлэл юм, та бүх асуултанд хамаарна уу, тавтай морилно уу, тавтай морилно уу, тавтай морилно уу.