Mi reinicio remoto en Upwork y Freelancer.com: 96 meses después

Así que aquí estoy, trabajando como un tipo de cable - el estilo de Jim Carrey.Estoy perdiendo la mente porque un trabajo regular es difícil de encontrar.





Hay una niña que trabaja conmigo.Es un año mayor que mi hija.Como Trump le gusta decir, una hermosa niña.Está estudiando para ser arquitecta un día.Mientras tanto, estamos en el campo porque las redes de cable y Internet están esperando a ser construidas.





Ella es fluida en inglés, ruso y ucraniano. Estoy teniendo un tiempo difícil de envolver mi cabeza alrededor de sus elecciones.





Usted nació para ser freelance, se merece más.

-He probado Upwork. No funciona para freelancers novatos.

Aquí es donde comienza mi historia.

The Craziest Experiment in Remote Work History

Han pasado 96 meses, dar o tomar, desde que limpié mis cuentas en Freelancer.com y Upwork. Yo solía estar entre los 100 mejores freelancers en Freelancer cuando “sólo” había 20 millones de trabajadores remotos en esta plataforma. Ahora, hay 80 millones y contando. Yo solía ser uno de los freelancers más valorados en Upwork, antes y después de la llamada “Great Merge” (cuando oDesk y Elance comenzaron su romance de trabajo remoto en 2013).





El orgullo va antes de la destrucción, y un espíritu elevado antes de la caída.

Proverbios 16:18

Yup, probado y verdadero.





Mi hipótesis era simple. Un freelancer experimentado de cinco estrellas puede comenzar desde cero en cualquier plataforma y tener éxito. Él o ella no necesita comentarios o Benjamins. Desde cero a un héroe freelance, como Robert De Niro (en el "Calor", por ejemplo).













Por lo tanto, no culpe a una plataforma de freelance, sino a su actitud de trabajo remoto que está gritando por una reforma.





Si puedo hacerlo y hacerlo, entonces mi compañera femenina más joven debería ser capaz de hacerlo también.No se trata de demostrar quién tiene razón, pero que el freelance vale la pena la lucha.

Hitting the Upwork Pay-To-Play-Wall

¿Qué pasó con un montón de conexiones gratuitas para felices nuevos momentos de Upwork freelancer?













Este no es un comercio justo, rechazo actualizar.Debe haber una manera de jugar.

















Para cada una de estas tareas, necesito dinero, mi miel Upwork.





WTF, estoy atrapado. No solía ser así de nuevo en el día. Upwork ha cerrado sus puertas para los freelancers principiantes. La joven tenía razón todo el tiempo. Déjame volver al principio de todos los comienzos - Freelancer.com.

Little Pain, Great Gain - “Words Industry” Rides Again

He aquí una captura de pantalla que tomé hace años.









Antes era uno de los 100 mejores freelancers en Freelancer.com. ¿Puedo hacerlo de nuevo?





Tuve que tragar mi orgullo y tomar un nuevo viaje freelance. Esperé alrededor de un mes para mi primera revisión de cinco estrellas. Luego, en menos de dos semanas, tuve mi tercera revisión consecutiva. Lo mejor de esto, no pagé nada por ello. El buen viejo Freelancer.com todavía tenía una opción de membresía gratuita. Usted sabe, primero usted gana dinero, entonces su plataforma freelance lo hace. Así es como se supone que funciona, desde el comienzo de los tiempos de freelance.





Mientras comparto esta historia, estoy trabajando en mi cuarto proyecto. Con este dinero, voy a invertir aún más para ser verificado. Luego, voy a aplicar para ser parte del Programa de Freelanceres Preferidos. ¿Qué es eso? Bueno, eso es Top Gun para freelancers. Los mejores proyectos y clientes para el mejor de los mejores.

So, Is It Worth Being A Freelance Newbie in 2025?

Upwork y Freelancer.com no son las únicas plataformas de freelance, pero son las más antiguas y más grandes. no sé de ti, pero me molesto tanto cuando veo las llamadas "listas finales" en X y / o LinkedIn donde las personas, que probablemente no han pasado un solo día trabajando como freelancers, comparten plataformas en ningún orden particular. Parece tan agradable y prometedor.





¿Tienes que pagar para jugar? Significa que tienes un punto de partida justo sin inversión? ¿Cuáles son tus opciones de retirada de dinero? ¿Son todas estas plataformas freelance amigables para los principiantes? ¿Puedes esperar que los mejores clientes y proyectos vengan a tu camino?





Así que, si me estás preguntando, los nuevos freelancers deberían probar las viejas plataformas primero. Guru me viene a la mente, además de Upwork y Freelancer.com. Yo solía llamar estas plataformas “The Freelance Triumvirate” por una razón. Fiverr también está bien, pero es un tipo completamente diferente de bestia de trabajo remoto. Estoy hablando del buen viejo freelancing de una manera estrictamente “tradicional”, ya sabes, licitación y proyectos, no gigs y catálogos.





Como puede ver, he perdido mucho peso desde que solía escribir bajo el nombre de usuario “Industria de palabras”, pero no perdí mi fe en el freelance.













Just in case, si te estás preguntando cuál es la mejor plataforma de freelance, mi respuesta no ha cambiado todos estos años: es la que está ganando dinero. al igual que la mejor publicación es la que no tiene un paywall, y donde se publica a pesar de todas las controversias, siempre y cuando sus afirmaciones y hallazgos se basen en hechos y fuentes confiables.