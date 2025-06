BingX ChainSpot-ийг танилцуулж байна: ЦэДЭФИ-ийн шинэчлэл нь хялбар, аюулгүй онлайн худалдааны хувьд

Панама хот, 8 May 2025 -Бингхэн, дэлхий даяар тэргүүлэх криптовалютын бирж, тавтай морилно ууШагналт, CeDeFi (Centralized-Decentralized Finance) шинж чанар нь хэрэглэгчдэд BingX-ийн акаунтаас шууд decentralized токен руу хандах боломжийг олгодог.

БингX-ийн 7-р жилийн оюутнуудын хэсэгт энэ төрлийн гибрид бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх анхны том биржүүдийн нэг юм.

"One Tap, All Chains" -ийг санал болгож байна, ChainSpot нь BingX-ийн төвлөрсөн инфраструктур нь бүрэн хамгаалах байлгах байлгах байлгах байлгах байлгах байлгах байлгах байлгах арга юм.

CeDeFi-ийн шинэчлэл, энэ нь төвлөрсөн болон децентрализованы дэлхийд хамгийн сайн нэгж байна - төвлөрсөн хуваалцлын хялбар, найдвартай, DeFi протоколын нээлттэй, шинэчлэлтэй санал болгож байна.

ChainSpot нь цуврал дээр худалдааны хялбар, аюулгүй болгох зорилготой бөгөөд хэрэглэгчийн туршлагаг сайжруулдаг шинж чанарыг санал болгож байна:

Enhanced Security: Users enjoy trusted safeguards like two-factor authentication and cold wallet storage while interacting with decentralized markets.

Broader Asset Access: Seamlessly explore trending DeFi tokens and new on-chain projects — no bridges, no external wallet setup required.

Smarter Discovery: AI-driven filters surface high-quality DeFi projects quickly, reducing research time and noise.