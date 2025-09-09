Aster's Next Era эхэлсэн: Airdrop Тооцоо 2 Live, TGE Countdown эхэлсэн

Махэ, Seychelles, 8 Есдүгээр, 2025/Chainwire/-- Aster Genesis: Stage 2, түүний агаарын бооцооны кампанийг албан ёсоор эхлүүлсэн бөгөөд энэ нь Token Generation Event (TGE) -ийн давтамжийн огноо баталгаажуулдаг. Aster Эмэгтэй Эдүүлбэр 1 кампанит 527,224 тусгай хувцас нь 20 долоо хоногийн турш $37,7B-ийн худалдааны хэмжээтэй, шинэчлэгдсэн decentralized exchange (DEX) талбайд хүчтэй уян хатан авч үзсэн. Эдүүлбэр 1, Aster нь өдөр тутмын худалдааны хэмжээ нь бүх DEX зах зээлийн 20% -ийг олж авсан. \n \n "Fase 1 нь ягаан тусламжтай хэлбэрийг илгээсэн: худалдаачид хангамжээс дээш хүсч байна - тэд хурд, компонирууд, хувийн дуудлага, капиталын ажиллуулахыг хүсч байна," Aster-ийн гүйцэтгэх захирал Леонард хэлсэн. "Fase 1 нь ягаан тусламжтай хэлбэрийг илгээсэн: худалдаачид хангамжээс дээш хүсч байна - тэд хурд, компонирууд, хувийн дуудлага, капиталын ажиллуулахыг хүсч байна," Aster-ийн гүйцэтгэх захирал Леонард хэлсэн. \n \n "Aster шинэ ангиллыг эхлүүлсэн байна - хэрэглэгчид BNB, USDF гэх мэт stablecoins гэх мэт жижиглэнгийн токенах нь орлого авах боломжтой бөгөөд энэ нь арилжааны арилжааны арилжааны хувьд жижиглэнгийн баталгаажуулалт болгон эдгээр орлого үүсгэдэг. Энэ нь бүх арилжааны хувьд цахилгаан үр ашигтай шинэ түвшин нээж байна. " "Aster шинэ ангиллыг эхлүүлсэн байна - хэрэглэгчид BNB, USDF гэх мэт stablecoins гэх мэт жижиглэнгийн токенах нь орлого авах боломжтой бөгөөд энэ нь арилжааны арилжааны арилжааны хувьд жижиглэнгийн баталгаажуулалт болгон эдгээр орлого үүсгэдэг. Энэ нь бүх арилжааны хувьд цахилгаан үр ашигтай шинэ түвшин нээж байна. " Aster Genesis: Stage 2-ийн шинэ үзүүлэлт Aster Genesis: Stage 2 нь шинэ тооны систем, шинэчлэгдсэн тохиргооны метрик, түүнчлэн илүү их транспарент, 1. Худалдаачид худалдааны хэмжээ, байрлалд хадгалах хугацаа, зөвлөгөөний үйл ажиллагаа, багны дэмжлэг, Aster-ийн asBNB болон USDF-ийн маржин ашиглах, үйл явдлын хооронд мэдэгдсэн бүх ашиг эсвэл шагнал гэхэд тооны авч болно. 2-р үе шат нь дараа нь эхлүүлсэн бөгөөд 2025-ийн 4-р зуун дахь токеногийн хуваалцлыг тохируулж байна. \n \n "Хөрөнгийн 2-р үе шат TGE-ийг урьдчилан сэргийлэх, урамшуулал хооронд холбогдсон юм," Леонард хэлсэн. "Хэрэглэгчийн давуу талбарыг загварладаг, шинэ нөхцөл нь байнгын найдвартай байдал үзүүлэх, хэрэглэгчийн найдвартай давуу талбарыг дэмжихын тулд бүх арилжаалагч нь түлхүүр газар дээр оролцох боломжтой бөгөөд агаарын хөлгөлгөлгөлгөлгөлгөлгөг. " "Хөрөнгийн 2-р үе шат TGE-ийг урьдчилан сэргийлэх, урамшуулал хооронд холбогдсон юм," Леонард хэлсэн. "Хэрэглэгчийн давуу талбарыг загварладаг, шинэ нөхцөл нь байнгын найдвартай байдал үзүүлэх, хэрэглэгчийн найдвартай давуу талбарыг дэмжихын тулд бүх арилжаалагч нь түлхүүр газар дээр оролцох боломжтой бөгөөд агаарын хөлгөлгөлгөлгөлгөлгөлгөг. " $ASTER-ийн нийт token хангамжийн 50% -ийг олон нийтийн airdrops-д зориулагдсан бөгөөд 8.8% (704,000,000 $ASTER) нь Aster-ийн тооны хөтөлбөрт Rh эсвэл Au тооны олох боломжтой оролцогчдад TGE-д шууд бууруулах болно. Үүнээс гадна, Aster Gems-ийн олон нийтийн болон партнёрын эх үүсвэрүүдээс арилжаа авсан хэрэглэгчид, Aster Pro дээр худалдааласан, 1-р үе шат дууссан дараа тавтай морилно уу. Ямар ч шаардлагагүй $ASTER токени "Airdrop" -ийг дараагийн нийгмийн шагналыг авахын тулд дамжуулах болно. Road to TGE: платформ, бүтээгдэхүүний болон мерилууд Spectra-аас хойш, Aster нь Privacy-first худалдааны визийг дэвшилтэт, Хадгаламжийн орд, Aster L1 Chain-ийг хувийн, хязгаарлагдмал гүйцэтгэлийн суудал болгон харуулсан бөгөөд 24/7-ийн хавтгай дөрвөлжин хавтгайтай хөрөнгө оруулалтын түлхүүрээр уламжлалт хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин хавтгай дөрвөлжин худалдааны шаардлагад Aster-ийг нэг Эдгээр багтаамж нь бирж нь 17 Есдүгээр, 2025-ийн зориулалттай токейн үүсгэх үйл явдлын (TGE) хоорондоо суурилсан. $ASTER Airdrop TGE-д эхэлнэ Aster token ($ASTER) нь Aster-ийн тоног төхөөрөмж зах зээлийг агуулсан том бирж дээр жагсаалттай байх болно. \n \n "$ASTER Community Airdrop нь TGE-ийн өдөрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм," Леонард хэлсэн. "Энэ нь туршилтын төслүүдийн хамгийн сүүлийн үеийн, өндөр анхааралтай Airdrop-ийг харьцуулагдаж байгаа боловч бидний ихэвчлэн төвлөрөг signal over spectacle юм. Stage 0 болон 1 хооронд автын оролцох нь энэ загвар нь TGE-д алдартай, байнгын үнэ төлбөр авахыг хүсч байна. " "$ASTER Community Airdrop нь TGE-ийн өдөрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм," Леонард хэлсэн. "Энэ нь туршилтын төслүүдийн хамгийн сүүлийн үеийн, өндөр анхааралтай Airdrop-ийг харьцуулагдаж байгаа боловч бидний ихэвчлэн төвлөрөг signal over spectacle юм. Stage 0 болон 1 хооронд автын оролцох нь энэ загвар нь TGE-д алдартай, байнгын үнэ төлбөр авахыг хүсч байна. " \n \n "$ASTER-ийг үүсгэхийн тулд бид экосистемийн өсөлтийн дараагийн үе шат, децентрализованы удирдлагад хавтан нээж байна," Леонард хэлсэн. "$ASTER-ийг үүсгэхийн тулд бид экосистемийн өсөлтийн дараагийн үе шат, децентрализованы удирдлагад хавтан нээж байна," Леонард хэлсэн. Aster зах зээлийн өрсөлдөөнд зориулсан $ASTER-ийн идэвхжүүлэхийн тулд Aster нь Hyperliquid гэх мэт децентрализованы хавхлагатай, Binance болон Coinbase гэх мэт төвлөрсөн байршуулагчтай өрсөлдөх чадвартай байдаг. \n \n Aster нь хэрэглэгчид одоо хэрэглэгддэг апп-ийн зардлыг үүсгэх болно: тавтай морилно уу, капиталын үр ашигтай платформ, PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal, Four.meme гэх мэт шинэчлэгдсэн платформ гэх мэт утас болон DEX-ийн партнёруудтай бөгөөд бидний зорилго нь хялбар юм: тавтай морилно уу, хурдан, үргэлжлэхэд тавтай морилно уу. Aster нь хэрэглэгчид одоо хэрэглэгддэг апп-ийн зардлыг үүсгэх болно: тавтай морилно уу, капиталын үр ашигтай платформ, PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal, Four.meme гэх мэт шинэчлэгдсэн платформ гэх мэт утас болон DEX-ийн партнёруудтай бөгөөд бидний зорилго нь хялбар юм: тавтай морилно уу, хурдан, үргэлжлэхэд тавтай морилно уу. Зохиогчийн эрх © Зохиогчийн эрх © 2018 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. (TVL) 7 EVM цуврал болон Solana дээр, 30 сая доллар гаруй жил бүрсэн төлбөр гүйцэтгэлийн түвшин - 2025-д жил бүрээс 87.5% -ийн өсөлтийг харуулж байна. Нийт үнэ зам Нийт үнэ зам Aster тухай Энэ нь дэлхий даяар крипто худалдаачид зориулсан нэг зууштай онцлох газар болгон зориулсан дараагийн генерацийг санал болгож буй decentralized бирж юм. Энэ нь Simple Mode-д MEV-free, one-click гүйцэтгэлийг санал болгож байна. Эмэгтэй Эмэгтэй Pro Mode нь 24/7, 24/7, BNB Chain, Ethereum, Solana, Arbitrum-ийн хооронд байдаг. Өнгөрсөн бооцооны token (asBNB) эсвэл yield-generating stablecoins (USDF) ашиглах чадвартай юм. Aster Chain, өндөр хүчин чадалтай, аюулгүй байдлын төвөгтэй L1, YZi Labs-ийн дэмжлэгтэй, Aster DeFi-ийн идэвхтэй, гүнзгий, олон нийтийн эх үүсвэрийг бий болгодог. Хэрэглэгчид Aster дээр илүү их мэдэх болно , эсвэл Aster дээр холбох . official website official X account Албан ёсны сайт албан ёсны X данс Холбоо барих Growth Маркетингийн менежер Амбер Hsu Эмэгтэй амбер@asterdex.com \n \n Энэ түүх нь HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт Chainwire-ийн хэвлэлийн бичлэг болгон хуваалцсан. Бизнесийн шийдэл хийх өмнө өөрийн судалгаа хийх. Энэ түүх нь HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт Chainwire-ийн хэвлэлийн бичлэг болгон хуваалцсан. Бизнесийн шийдэл хийх өмнө өөрийн судалгаа хийх. Програм Програм