Биткойн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн Өнгөрсөн

Биткойны шинэ өндөр үнэ цэнийг олж авах үед, колективны өрөө нь энэ нь нэг тансаг зэрэглэлийн юм: чихэвч, дэлгэц зурвас, чанарын хүрээ ... дараа нь маш урт эвдэх. Хоёр нь дараах: "Энэ нь хамгийн их байна уу?"; "Энэ нь илүү урт байна уу?" болон "Би үүнийг борлуулах ёстой уу?" Өнгө нь ихэвчлэн тэднийг санал болгож байгаа боловч тэд эрсдэл болгон - дараагийн бууруулах. Гэсэн хэдий ч, энэ нь маш сайн асуултууд юм; Харин одоо ч байтугай, тэдний хариу нь нюансууд байдаг. Бусад тухай анхааралтай хүмүүст - энд байнгын, хэт авианы үнэгүй илгээх сигналуудыг уншиж байна - шуудгүй. Амьдрал, дараа нь математик - энэ нь хязгааргүй байх болно? Биткойн зах зээлд эвдэх, зах зээлд эвдэх, Биткойн шивээс нь алдартай байдаг. Хөрөн жилийн ритм (Bitcoin-ийн урьдчилан тохируулсан хангамж хавхлага: гагнуурын урамшуулал нь ойролцоогоор 4 жил бүр 50% -ийг багасгах) үйл явцыг хэлбэлзүүлэхэд харьцангуй байдаг, харин маш тохиромжтой биш. Үүнээс гадна, бид энэ цикл хооронд шинэ турбулент үзсэн байна: геополитик, үнэ төлбөрт арга зам, ETF-ийн хэрэгцээний дэлхий даяар нэмэгдэж буй нөлөө. Энэ асуултууд нь одоо ч байтугай чухал юм; Гэхдээ зөвхөн ухаалаг асуултууд нь танд даралттай байх боломжтой төлөвлөгөөтэй байх юм. Үнэндээ Mike Tyson гэж хэлсэн шиг, "Том бүр нь төлөвлөгөөтэй, хаана ч тэд нүцгэн тулгарч болно." Энэ нь зах зээл нь энэ нь идэвхжүүлэхийн өмнө таныг даралт шалгаж чухал юм. Хэрэв та жилийн турш swing-тэй худалдаалах эсвэл хуваалцсан байгаа эсэхийг шийдвэрлэх, та хуваалцсан газар, танд нэмж, хэмжээтэй байршуулахад байршуулаад гэж нэрлэдэг гэж нэрлэдэг. Troughs борлуулах боломжгүй юм. Ямар ч биднийг өндөр болгож чадна (или биднийг багасгах болно)? Үнэндээ урьдчилан сэргийлэх нь хэзээ ч хэзээ ч, зарим жагсаалтыг үзэх үнэ цэнэтэй байдаг ... Өнгөрсөн үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй үнэ цэнэтэй Үүнээс гадна, таны Uber жолооч нь крипто хэлдэггүй бол бид найдвартай биш юм. Дараа нь бүхэн - жолооч, таны найзууд, алдартай - энэ нь хатуу юм, Хэрэв та өөрийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэхийн тулд дуудлага нь нэг гэж үзэх хүсэж болно. Татай морилно уу, Хэрэв та үүнийг ашиглаж болно, Та үүнийг ашиглаж болно. Критич хэлбэл, та дараагийн 20% -ийг урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй биш юм; Та зүгээр л энэ нь байлгах хэрэгтэй. Энэ нь таны урт хугацааны багц (хүйтэн, хүйтэн, ямар ч зүйл, та харж биш) таны тактик багц (малай, туршилтын, нөхцөл байдалтай) нь тусгаарлах гэсэн үг байж болох юм. Энэ нь та гэрэлтүүлэхийн тулд түвшин бичж болно. , , Та нэмж байгаа , Тиймээс та өөрийн адреналинтай бодож байлгах биш юм. Энэ нь хэзээ ч цаг хугацаа нь таны амьдралын дараах хөндий ажил хийх боломжийг олгодог; эсвэл таны эхний капиталыг олж авах, дараа нь дараа нь таны багтаамж нь тэдний зүйл хийх боломжийг олгодог. Үнэгүй үнэ төлбөр Үнэлгээ Sags Автоматизм нь темпо, шугам биш өөрчилж Эцэст нь - та өөрийн төлөвлөгөөг олж авсан үед - та бусад олон хүмүүсийн шиг автоматжуулах ёстой уу? Гүйцэтгэлийн ботоос нь копийн худалдааны алгос, автоматжуулалт одоо зах зээлд хийсэн бүх үйл явдлыг хамаарна. Хязгаарлагдмал усдаас энэ нь зүйлийг хялбар болгож чадна, гэхдээ зардлыг хамардаг эсвэл хөрөнгө оруулалтын хувилбарууд, энэ нь хоорондын хоорондын хоорондын харьцуулах болно. Инвесторуудын хувьд хатуу нь хэрэгсэл биш юм; энэ нь outsourcing судлах юм. Автоматизац нь таны шинжлэх ухаалаг - жинхэнэ худалдан авах, байнгын байнгын сайжруулдаг ба илрүүлэх гэх мэт - таны мэдрэмтгий биш юм. Энэ нь програм хангамжийн хувьд маш сайн байдаг; гэхдээ тавтай морилно уу. Тэгээд доорх шугам ... Өнгөрсөн үед? Өнгөрсөн үед! Өнгөрсөн үед? Мөн танд. Эдгээр нь бүрэн өөрийн хяналттай нэг хэсэг нь үйл явц юм: ач холбогдолтой хэмжээ, урьдчилан сэргийлсэн үйл ажиллагаа. Өнгөрсөн үед өндөр үзнэ үү. Дараа нь таны төлөвлөгөө, цаг хугацааны жагсаалт биш, таны хүчтэй түлхүүр хийх болно. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан: Crypto-д хөрөнгө оруулалт нь ризиктай байдаг. Хаана ч өөрийн судалгаа хийх, мэргэжлийн зөвлөгөөг хайж.