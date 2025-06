Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

A hiring manager’s no-BS playbook for writing a resume that actually works.

Три резимеа пристигнаа во мојата поштенска кутија минатиот месец. Од менте, роднина и пријател. Сакав да помогнам - сакам да помогнам. Но читањето на овие се чувствуваше како домашна задача. Не затоа што не беа паметни. туку затоа што документите се чувствуваа густи, збунети и заборавени.





Тоа е кога ме погоди:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Ние сме обучени да пишуваме автобиографии како правни транскрипти: линеарни, формални, заборавени. На нас ни е речено да пишуваме за ATS. Избришете го форматирањето. Отстранете ја бојата. Направете го машински читлив.





Но, тука е вистината: дури и ако вашето CV го поминува ATS филтерот, сепак мора да ми помине.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Но, ако јас, некој кој се грижи, не може да го помине тоа... Замислете менаџер за вработување без контекст и десет дополнителни картички отворени.





Ако вашето CV не го прави лесно да се каже да, тоа веќе е не.

Вашето CV има една задача: да го претвори вниманието во можност.

Размислете за тоа како за производ. Еден со три делови:















The best resumes aren’t just written.They’re designed, edited, and performed.





Pillar 1: Think Like a Product

Вашето CV не е одраз на вашето минато, тоа е алатка за да ве доведе до вашата иднина.





So please, treat it like a product. Products have users, outcomes, positioning, and conversion goals.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Значи, почнувате да се занимавате со вашето CV, одговорете на овие:

What kind of roles am I chasing?

am I chasing? Што сакам да бидам ангажиран да правам, а не само листа?

Кои сили сакам да викам, дури и во скам?





И ако вашиот одговор на "што барате следно?" е "подобро плаќање", ве молиме престанете.





Плаќањето не е пич, тоа е страничен ефект.

Вие се применувате наРастењеДа се изградиНешто новоТоаНиво нагореТоаЛидеротВашиот резиме треба даreflect that ambition,Не гони секој опис на работа како менувач на облици без 'рбетот.





Get clear on the Зошто, наКојиШто следноПред да го напишетеШто беше.

Пил 2: Дизајн кој го привлекува вниманието

Дизајнот не започнува со фонтови, почнува со почит.Respect for the reader’s time. Respect for how humans process visual info. And respect for the fact that your resume is Но, не е единствениот во палатата.





Еве што всушност е важно:

1. Layout

Користете две колони. Да, тоа е во ред. АТС ќе преживее. Да престанеме да се држиме до 2012 година. Вашиот читател ќе ви се заблагодари.





И еве еден трик: ставетеexperienceиeducationНекои менаџери за вработување (како мене) се грижат за искуството.ЧудноОпседнат со образованието.Не ме прашувајте зошто!ВоопштоНо, ова е вашето време да го направите тоа студентски заем долг броење! И со ова, можете да им служи и на двете.

2. Hierarchy

Што сакаш да видам прво? Твоето име, твојот наслов, твоите компании, твоето влијание? кул. Направете ги визуелно повисоки. Големина на фонт. Храброст. Но престанете да викате сè.





Your name and section headers are non-negotiables.АТЦ им е потребна, така и јас.





And the hierarchy isn’t just aesthetic, it’s strategic. For example:

If you’ve been promoted within the same company, highlight the roles.

Ако сте работеле во врвни брендови (MANG? Big 4?), истакнете ја компанијата.





Изберете што е важно за вашата приказна и дозволете таа да води.

3. оддалечување

Дајте простор за дишење. Белиот простор не е изгубен простор, тоа е она што му помага на земјата за одмор. Ако вашето CV изгледа како густ ѕид на текст, јас сум исчезнат.

4. Proximity

Датумите треба да бидат во близина на насловите на работни места. Не можам да ви кажам колку ова ме иритира кога вашата работа е на левата страна, а потоа, датумите се се до десно! Работи кои одат заедно треба да бидат заедно.

5 Боја

Користете една боја на акцент која го рефлектира тоа кој сте...паметно. вашето име, наслови, а можеби и компании.Цвет = потпис.





Вашето CV не е марка насока документ, но тоа е сигнал. боја е еден од најбрзите начини да се каже нешто за тоа кој сте пред да прочитам еден збор.





Можете да вклучите нешто како:

Maroon – самоуверен, темелен, размислувачки

Сино → Доверлив, мирен, ориентиран кон детали

Orange → храбар, креативен, иницијатор

Зелено → Свежо, прилагодливо, насочено кон мисијата

Жолта (не е истакнат жолта) → Оптимистички, топла, висока енергија

Црвено → Асертивно, одлучно, силно присуство

Gray/black only → Reserved, classic, plays by the rules (which might be exactly the point)

6. Design for the Skim

Луѓето не ги читаат автобиографиите. Тие скенираат. Направете го лесно за нив да го најдат сигналот. Значи, направете ги тие позиции храбри, направете го влијанието храбри, сè што не може и не треба да се пропушти треба да биде храбар.

Дизајн на секцијата за микро-совети

Ако сакате вашето CV да се прочита добро, не ме терајте да ги поправам овие.

Сирачки зборови: Ако еден осамен збор седи на следниот ред, ве молиме поправете го.

Криминал на фонтови: Изберете едно семејство на фонтови. Држете се до него. Користете варијации на фонтови ако е потребно. Дополнителните фонтови се исто така во ред, но тие мора да одат заедно. Исто така, без Comic Sans или Papyrus!

Исправување дрифт: Ако вашите куршуми не се исправени, ниту пораката не е вашата.

Реки на белиот простор: Големи празнини кои трчаат вертикално низ оправданиот текст? Стоп! Лево усогласени во секое време. Вие не пишувате статија во списанието.

Letter spacing: Don’t even think about it!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Сакате да ги покажете вашите вештини за UI/UX како PM? Еве како да го направите тоа од почеток!

Пилот 3: Содржина која всушност кажува нешто

Дизајнот ме тера да застанам, содржината ме тера да останам, наративата ме тера да се сетам.





Еве како да напишете резиме што вреди да се прочита:

Број на страници = 1

Како менаџер за вработување, јас сум надвор за 6 секунди, можеби 10 ако сум великодушен. Значи, ништо повеќе од 1 страница нема да го направи тоа. Ќе го земам како, "Ова дете не знае како да се уреди." Која во реалниот живот ќе биде, "Може ли ова дете дури и да се намали опсегот кога е потребно?"не. So, edit it.

Секој куршум треба работа.

Престанете да ја повторувате истата реченица со нов глагол.Тоа се чита како да немате што да кажете, и претпоставувам дека го направивте тоа.

Започнете со акцијата, завршете со доказите.

•Bad: Led синхронизација преку тимови

• Better: Led cross-functional syncs that cut QA time by 40% and reduced launch delays

Порака = сигнал

Што и да е прво е она што јас претпоставувам дека најмногу го цените.Не ја закопувајте вашата најсилна работа на половина пат низ страницата.

Кажете ми што прави компанијата

Ако вашето CV вели "Гугл", кул. Но дали сте работеле на Gmail? YouTube?





Една линија на контекст под секоја компанија прави свет на разликата.

Examples:

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Тоа ми помага да го разберамдетеОд работата што ја направивте, наТипна тимот во кој сте биле, и дали сте ги решиле проблемите кои се релевантни за она што ми е потребно.

Не-преговарачки ќе се борам за вас.

No photos: Bias is real. And I don’t care how hot you are. Your face isn’t a qualification. Keep it off the page.

Нема локации на компанијата: освен ако не е важно за работата што ја направивте, тоа е само губење на простор.

Нема романи во вашето воведување: Вашето резиме треба да биде 2-3 линии, без жаргон и човечки.Не манифест.Не салата од бузборови.И дефинитивно не во форма на куршуми.

Секција за вештини: наредени со цел: Редовни работи. Секогаш. Дизајнери → водат со алатки за дизајн и методи. ПМ со инженерска позадина → водат со вештини за производи.

No proficiency circles: What does “4 out of 5” in Excel even mean? That you can format a table? Use macros? There’s no standard. There’s no meaning. Remove it.

Нема пловечки списоци со алатки. Figma, Excel, Jira... во ред. Но што е со нив? Ако наведете алатка, покажете како се користела, или ставете ја во делот за вештини каде што зборувате за дизајн или аналитика, или кориснички приказни!

Бонус: Ако сте рано во кариерата, во средината на врвот или вознемирени

Не ви е потребна ставена историја на работа за да напишете одлично CV.

1. Add a Projects Section

Особено ако сте во средно училиште или правите промена.

Користете проблеми во реалниот свет

Show your role, decisions, and impact

Бонус ако се поврзете со работата (портфолио, GitHub, итн.)





Internships countИсто такаSide projects count too. Call them what they are. Don’t bury the title. And definitely do not put this as an experience. I will hit you, and I mean it!

Покажете дека можете да соработувате

Вие не се приклучувате како вицепремиер. Вие доаѓате како PM1, APM, или дизајнер 1. И што барам? Некој кој може да соработува, да зема повратни информации и да носи карактеристики. Користете зборови како: „Соработува со крос-функционални тимови...“ „Партнерство со дизајн за да се итерира на жични рамки...“ „Работеше заедно со инженери за да ги опфати MVP карактеристики...“ Тоа е она што ми покажува дека сте подготвени да се вклучите.

Завршна мисла

Вашето CV не е само документ. Тоа е производ. Тоа не е за се што сте го направиле. Тоа е за да се направи некој сака да знае повеќе.





And the truth?

Вие не сте ангажирани поради вашето минато, вие сте ангажирани поради тоа колку јасно сте натерале некој да верува во вашата иднина.

Најдобрите автобиографии не се списоци. Тие се аудиции. Направете го вашиот оној кој го добива повикот.