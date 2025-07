На патот кон фер просперитет во 21 век: од реганомиката до агендата за изобилство

На врвот на Saturday Night Live, кон крајот на 1970-тите и почетокот на 1980-тите, комедијата Дон Новело го глумеше свештеникот Гуидо Сардучи.





Повеќето луѓе забораваат повеќето од она што го запаметија на колеџ, само за да го поминат финалето, во рок од пет години по дипломирањето. Значи, наместо тоа, за пет минути, за 20 долари, тој ќе ве научи сè што повеќето луѓе ќе се сетат пет години подоцна, заштедувајќи им на студентите и време и пари:„Економија? понуда и побарувачка.

Постои голема (сублиминална, можеби ненамерно) иронија таму. тогашната професија економист, недоразбирајќи Кејнс, стана речиси опседнат со побарувачката.

Губењето на оценувањето на понудата доведе до мешавина од контрапродуктивно високи даночни стапки и сугги долар, што доведе до страшна стагфлација и назален „Индекс на мизерија“, висока инфлација и висока невработеност.

Тие беа погрешни.





Прагматичниот хуманитарен Кејнс мораше да се врти во неговиот гроб, сè додека, тоа е, ние малкумина, мавериките, „страниците на снабдувањето“ не го потсетиле Вашингтон на важноста на снабдувањето.

Ко-авторот на овој есеј беше најмладиот и најмалку последичен од десетина или така раните маверики од страна на снабдувањето.за намалување на маргиналните даночни стапки и стабилизирање на доларот (оптимално преку враќање на златниот стандард)Кој што беше,од Фактот ,Откажан од претседателот Џонсон,за да се заколнат,„Привремено“ од страна на претседателот Никсон).

Десното – републиканците од естаблишментот, олицетворени од кандидатот за претседател Џорџ Х.В. Буш – нè исмејуваа како „економија на Воду“.Петар Тејли) на

Демократите ја отфрлија како „економија на тркање надолу“, повикувајќи се наФраза измислена од хумористот Вил РоџерсДа го исмејуваме претседателот Херберт Хувер... кого ние исто така го исмејуваме од страна на снабдувачите (за воведување на царините Смут-Хоули, непосредна причина за, или главен придонес за, Големата депресија).

Кандидатот Реган (главно за да го спречи Џек Кемп да влезе во трката од 1980 година и да го подели конзервативниот блок, фрлајќи ја номинацијата на Буш), го поддржа предлогот на Кемп за намалување на данокот на приходите од 30%.

Наместо да го врати златниот стандард (последните остатоци од кои самиот Волкер, како министер за финансии на Никсон, ги суспендираше), Волкер брутално ги затегна каматните стапки, испраќајќи ги над 20%, предизвикувајќи остра рецесија, доведувајќи инфлација до ниски едноцифрени вредности.

Играта е на!

И покрај речиси универзалното исмејување, ние од страна на понудата продолживме.Во 1979 година, на денот кога Реган ја прогласи својата кандидатура,Доу беше околу 814, наБДП на САД, $ 2.7T. наВо моментот кога го напишавме ова, Доу беше над 43.000. БДП на САД блиску до 27 милиони долари. на

Не, не ви е гајле, инфлацијата е прилагодена. Но добивате точка. И реално (инфлација е прилагодена) БДП по глава на жител?околу 30.000 до речиси 70.000 долариНе е лошо за Voodoo

Јода од страна на понудата, професорот Роберт Мандел, продолжи да ја освои Нобеловата награда за економија. Политичкиот квартер на страната на понудата, пратеник Џек Кемп, беше посмртно доделен со Претседателскиот медал за слобода од страна на претседателот Обама.

Еден од соавторите на скромниот придонес на овој есеј за „револуцијата на страната на понудата“ беше да се основа, околу 1986 година, и да одржи месечна средба наречена „Револуција на страната на понудата“.Просперитет на каукусот(оригинално наречен "Спојувањето на племињата од страна на снабдувањето") во која на снабдувачите од тие рани денови се запознале едни со други надвор од она што го читаат во весниците.

„Њујорк тајмс“, „Вашингтон пост“,Но, на Капитол Хил, најагресивните врвни намалувачи на даноците биле демократите.

Ние самите не можевме да го водиме обвинението за порадикално намалување на највисоките стапки што ја задушуваат економијата, без да бидеме нападнати како застапување на политика која беше само, во зборовите на Евреите од страна на снабдувањето, Дејвид Стокман, "Тројански коњ„Да се намалат даноците за богатите.

Како што една од нас напиша во Newsmax минатата година:





ДемократитеПретседателот Дан Ростенковски, Д-Ил, и Претседателот Тип О’Нил, Д-Мас, потоа пратениците Дик Гефардт, Д-Мо, и сенаторот Бил Бредли, Д-НЈ, ја водеа крстоносната војна за да ги соборат оние назални стапки кои се однесуваат исклучиво на богатите.





Потоа претседателот Бил Клинтон, демократ, кој го потпиша законот за драматично намалување на стапката на придобивки од капитал, за кој гласаше сенаторот Џо Бајден.





Демократите





Дали изобилството, 21СвОмилениот збор на политичарите на векот за просперитет, имаат политички нозе?

Сигурно доволно, како Моли топката на Wall Street JournalНеодамна објавени:





Демократските политичари брзаат да ја прифатат новата мантраизобилство, од Томпсон и Езра Клејн]. њујоршкиот гувернер Кати Хокул, Миннесота гувернер.Тим ВалцГувернерот на Мериленд, Вес Мур и гувернерот на Колорадо, Џеред Полис, го проверија името јавно.Сенаторот од Њу Џерси, Кори Букер, детално го дискутираше ова во неговата неодамнешна 25-часовна сенатска реч.Камала ХарисДемократскиот каукус на Сенатот на САД се меѓу многуте политичари кои неодамна побараа совет од авторите.Не еден, туку два конгресни каукуси неодамна се формираа за да се поттикне законодавството за унапредување на идеите изложени во книгата.

…

Гувернерот на Калифорнија, Гавин Њусом, неодамна го презентирал Клеин на неговиот подкаст за во-длабочината 90-минутна дискусија, каде што беше малку дефанзивен за начинот на кој книгата ја прикажува неговата држава како Изложба А за демократска дисфункција; Њусом, сепак, ја прогласи книгата за „основно читање за демократите“ и рече дека им дава копии на лидерите на државната законодавна власт.

…

Движењето изобилство ги намалува идеолошките пукнатини на партијата, привлекувајќи поддршка од елементи од умерениот естаблишмент и од социјалистичката левица. „Гледајте, јас сум за Медикаре за сите и да ги давам повеќе даноци на милијардерите, но исто така сакам ефикасна влада да биде сигурна дека кога ќе ги пренесеме тие работи, тоа всушност функционира“, рече републиканецот Ро Кханна (Д., Калифорнија), прогресивен сојузник на сенаторот Берни Сандерс (I., Vt.).

изобилство Тим Валц Камала Харис





Новото движење за изобилство во рамките на Демократската партија претставува зголемување на плимата која ги крева сите чамци, во фраза која често се користи од страна на претседателот Џон Ф. Кенеди (чие предложено намалување на даночната стапка од највисоката стапка од 91% на 70% беше пропишано од Линдон Џонсон и тесно имитирано од КемпТаа се обидува да го префрли фокусот на демократите од нивните аспирации првенствено да го редистрибуираат американското богатство кон активно зголемување на богатството, и сите стоки што богатството ги прави можно.





Особено по поразот на демократите во 2024 година, темата за изобилство е голема работа. Не е доволно едноставно да се биде Не Трамп, кој на крајот победи во популарниот и изборниот колеџ глас.ФДР влезе во Парламентот во 1933 годинаФДР: 313 демократи против 117 републиканциДЈТ 2024: 220 републиканци, 211 демократ, 4 слободни места) на





Мнозинството во Претставничкиот дом на Трамп е тенок хартија, неговото мнозинство во Сенатот е далеку под прагот на филибустер.заНе е само „Не е Трамп“.





Неколку јавни интелектуалци – предводени од центристичката Езра Клејн (од Њујорк Тајмс и подкасти, порано Wonkblog на Вашингтон Пост), Ноа Смит (блогерот кој неодамна ја отфрли понудата на Њујорк Тајмс да го замени пензионираниот Пол Кругман) и Мет Иглесиас (сега независен блогер и подкастист) – предложија:во изобилство.





Тоа е терминот на центарот на левицата за она што центарот на десното го нарекува просперитет.





Целосно откривање (или можеби триггер предупредување).





Авторите на оваа статија веруваат дека енергетските иновации обезбедување на прифатлива, сигурна и, добро, изобилна енергија е, или треба да биде, највредната од политиките да се промовира.ХакерскиМинатата година:





Тоа може да изгледа парадоксално, но понекогаш недостигот може да биде кратенка до изобилство.

Економистите тоа ја нарекуваат „присилна функција“, објаснува Фондацијата за дизајн на интеракција.





Тоа е аспект на дизајнот кој го спречува корисникот да преземе акција без свесно да разгледа информации релевантни за таа акција.





Следбениците на работата на Вашингтон моќ и светлина, релативно нов политички институт со седиште во Вашингтон, знаат дека ние сме посветени на изобилство за да се промовира општата благосостојба.





Меѓу таквите цели е еколошкото здравје, вклучувајќи го и спречувањето или ублажувањето на влијанието на климатските промени.Ние ги сметаме податоците за убедливи дека изобилна, прифатлива, сигурна енергија е неопходна за обезбедување на национална безбедност, безбедност на храната, безбедност на водата, фабрики, работни места, намалување на сиромаштијата и фер економски раст.





Високата напнатост меѓу економијата, која зависи од сигурна, изобилна, прифатлива енергија и (во очите на многумина кои сметаат дека емисиите од фосилните горива ги поттикнуваат климатските промени) екологијата се манифестира на жив начин на границата на Вашингтон.





Неодамна, во националниот печат се појавија многу статии за зголемената побарувачка за електрична енергија за да се напојуваат центрите за податоци познати како „облак“.





Појавата на вештачката интелигенција драматично ја забрзува побарувачката за електрична енергија за пресметка. Стотици центри за податоци, веројатно сместени милиони сервери, кои го снабдуваат интернетот трошат огромни количини на електрична енергија.





Наместо да го најдеме ова алармантно, го поздравуваме ова како обезбедување на "присилна функција", истакнувајќи колку е неопходна сигурна, изобилна и прифатлива моќ за квалитетот на нашиот живот ... и за подобрување на квалитетот на животот на многу начини.





The Genesis and Core Tenets of the Emerging Abundance Movement





Многумина го нарекуваат движењето „народен изобилство“.Прогресивноста на страната на снабдувањетоЕден од нас е оригинален снабдувач од ерата на Реган, задоволен да види таква интелигентна реинкарнација на овој иконичен (но многу погрешно сфатен) бренд.





Прогресивизмот на страната на снабдувањето почна сериозно да се појавува од пропаста на демократите во 2024 година (види „присилна функција“ погоре) и прашањето за догматската опсесија на базата на Демократската партија со запирање, наместо со градење: регулирање на индустриите и редистрибуција на богатството.





Клејн, Смит и Иглесиас се залагаат за политики кои ќе овозможат создавање на повеќе домување, чиста енергија, ефикасна инфраструктура и технолошки иновации.





Езра Клеин, коавтор наизобилствоДерек Томпсон од „Атлантик“ тврдеше дека добронамерните прописи, особено во либералните подрачја, ненамерно создале стапици кои го задушуваат напредокот и ги зголемуваат трошоците.





И да започне политичко движење на политичари амбициозни да се крене ... се до претседателството.





Еден од авторите на статијата што ја читате е оригинален гангстер од страна на снабдувањето; другиот, ко-креаторот, со Сатоши Накамото, на пазарната капа на Биткоин (BTC) од > 1 $. Ние го аплаудираме враќањето на заложбата за изобилство на нејзината Демократска партија (и организираниот труд) корени, исто така.





Фактот дека доаѓа од левото поле е помалку изненадувачки отколку оние кои горко се држат до митовите, наместо до етосот, на 80-тите може да претпостават.





Републиканците формирале култ на товарот, славејќи ги масовните намалувања на даноците (НЕ даночните стапки), додека нивните партиски лидери играат брзо и слободно со монетарната политика.





Презентирајте ја можноста? Земи го на следното ниво со ингибирање на Пол “Кризата е ужасна работа за губењеТеоријата на егзогениот раст на Ромер или, во подобра мода, заменување на „индустриската револуција“ со „револуцијата на иновациите“.





Ромер открил дека 50%-80% (или повеќе) од нашиот растечки животен стандард доаѓа од технолошките иновации.

Едноставно кажано, повеќе иновации ги прави сите подобри.Покрај тоа, тврдиме дека иновациите во енергетското снабдување се, или се меѓу, најважните области на иновации.





Како што се сумира воВикипедија:





…Ендогената теорија за раст тврди дека инвестицијата воЧовечки капитал, наИновации, а знаењето е значаен придонес за економскиот раст.Теоријата исто така се фокусира наПозитивни надворешни and Сплит ефектиТеоријата на ендогениот раст главно тврди дека долгорочниот раст на економијата зависи од мерките на политиката.субвенциизаИстражување и развојилиОбразованиетозголемување на стапката на раст во некои ендогени модели на раст преку зголемување на стимулите за иновации.





Влезете во „Човечкиот капитализам“.

Време е да се замени „Laffer Curve“ со „Romer Fastball“.





Основната Демократска „агенда за изобилство“ е повик за подинамичен и ориентиран кон раст либерализам. „Многу од тешките проблеми на Америка, од недостижното домување до бавната транзиција кон чиста енергија, не се само прашања на неуспех на пазарот или недоволна редистрибуција, туку и прашања нанедостаток на снабдување.Движењето за изобилство ги поддржува политиките кои:





Инвестирање во инфраструктура и технологија: Покрај дерегулацијата, поддржувачите на изобилството поттикнуваат значителни јавни инвестиции во модернизација на инфраструктурата, забрзување на научните истражувања и поттикнување на технолошките иновации.

Дерегулирање и рационализирање на дозволувањето: Централен принцип е реформата на еколошките ревизии, законите за зонирање и други административни бариери кои ги одложуваат и зголемуваат трошоците за изградба на сè од развојот на домувањето до проектите за обновлива енергија и јавниот превоз.

Приоритет на материјалните резултати над процесот: Движењето ја критикува перципираната либерална тенденција да се даде приоритет на процесот и придржувањето кон одредени процедури над вистинската испорака на резултатите.

Прифатете го економскиот раст: За разлика од некои сегменти од левицата кои го изразуваат скептицизмот кон економскиот раст, поддржувачите на изобилството го гледаат како суштински за решавање на општествените потреби, ублажување на сиромаштијата и поттикнување на просперитетно и стабилно општество.





Езра Клејн и Дерек ТомпсонизобилствоТие предложија „Агенда за изобилство“ како политичка алтернатива на „Третиот пат“, која може да ги надмине апелите и на „социјалистичката левица“ и на „популистичко-ауторитарната десница“.





Клејн, Смит и Иглесиас, со помош на претежно партизански тактики, создадоа жив интелектуален екосистем кој се залага за повеќе „градителен“ менталитет од лево.





Factions Opposing the Abundance Movement





Џонатан Чејт од Атлантикотat The Atlantic, го сумира состојбата на интрамурална игра многу добро:





Граѓанска војна избувна меѓу демократските вонци. is Нејзините поддржувачи ја проповедаат како клуч за просперитет за американскиот народ и за трајна моќ за либералната коалиција. Неговите критичари ја критикуваат како шема за инфилтрација на Демократската партија со „корпоративни интереси“; „а гамбит од десничарски десничарски мисловни центри и неговите либертаријански донатори“; „анти-владин манифест за Десницата на МАГА“; и историскиот иМорална еквивалентност„Рокфелери и Карнеги ги мелеа работниците во прашина“.





Фракционалните спорови кои ја раскинуваат левицата имаат тенденција да вклучуваат драматични прашања во кои човечките залози се јасни: Газа, полицијата, имиграцијата.И така е повеќе од малку чудно што прогресивните активисти, колумнисти и академици сега се раскинуваат едни со други за да се раскинат за такви наизглед арканични и технички прашања како зонирање правила, дозвола и Законот за намалување на хартија.





Интензивноста на аргументот сугерира дека учесниците не дискутираат само за механичките детали на политиката, туку за самата природа и цел на Демократската партија.





Агендата за изобилство е збир на политички реформи дизајнирани да го олеснат градењето на домување и инфраструктура и за да функционира владината бирократија.И покрај своето весело име и сериозна намера да се најдат победнички решенија, агендата за изобилство содржи радикална критика на изминатата половина век на американската влада.





Прогресивната агенда за изобилство се соочува со значителна опозиција и скептицизам од различни фракции во рамките на Демократската партија. (како и агендата за просперитет од републиканците како Овен Кас, Џош Холи и Џ.Д. Ванс.)





Овие иредеентисти имаат носталгичен, но лошо заснован светски поглед и ги замислуваат ризиците од агендата за изобилство.





Заштитниците на животната средина и „зелената“ левица

Економските популисти и демократските социјалисти

Организирани адвокати за труд и социјална еднаквост

Процедуралисти и адвокати за добра влада





Attendant Economic and Political Issues





Дебатата за движењето на изобилството во Демократската партија истакнува неколку структурни економски и политички тензии:





Раст против редистрибуција: Најзначајната тензија е бескрајната дебата помеѓу приоритетот на економскиот раст (решенија на страната на понудата) и приоритетот на фер дистрибуција на постоечките ресурси (решенија на страната на побарувачката). заговорниците за изобилство веруваат дека растот е предуслов за широк просперитет, додека нивните критичари, заслепени од гледна точка дека фер и просперитет се комплементарни, а не контрадикторни, вредностите тврдат дека неконтролираниот раст без силна редистрибуција ја влошува нееднаквоста.

Улогата на владата: „Прогресивното“ движење за изобилство на страната на снабдувањето имплицитно ја редефинира улогата на владата. Наместо првенствено да биде регулатор, обезбедувач на безбедносна мрежа и редистрибутер, визијата за изобилство ја гледа владата како овозможувач на производството и иновациите, активно отстранувајќи ги бариерите и правејќи стратешки инвестиции.





Регулаторна реформа против заштита на животната средина: Во сржта на агендата за изобилство често се вклучени регулаторни реформи, особено во законот за животна средина и закон за користење на земјиштето.

Популизмот против технократските решенија: Движењето за изобилство, со своето фокусирање на „пречки во шишето“ и „овозможување на реформи“, понекогаш може да се сфати како технократско решение кое не резонира со загриженоста на поширокиот електорат за корпоративната моќ и економската ферст.





Ова претставува политички предизвик за движењето: како да се структурира својата агенда на начин кој се поврзува со секојдневните економски борби и нуди опипливи придобивки за работните семејства. Езра Клејн е добро свесен за оваа критика, радосно забележувајќи дека „Не напишав книга која е во суштина за зонирање на реформите и државниот капацитет и мислам, „Ние сме на пат кон број 1, бебе“, се шегуваше.





Додека агендата за изобилство продолжува да добива влечење, нејзините предизвици вклучуваат партиско единство и стратегија. Појавата на движењето за изобилство ги нагласува внатрешните поделби во рамките на Демократската партија во критично време.





The formation of a "Build America Caucus" in the House, inspired by the abundance movement and seeking bipartisan support for permitting reform, signifies an attempt to bridge these divides and focus on areas of potential consensus. However, the deep ideological disagreements suggest that achieving broad intra-party unity on this agenda will be a significant challenge.





Во заклучок...





Движењето за изобилство претставува значаен интелектуален развој во рамките на Демократската партија, залагајќи за промена кон повеќе проактивен, пристап ориентиран кон понудата за решавање на предизвиците на Америка.





Сепак, оваа агенда се соочува со опозиција од страна на еколозите загрижени за регулаторните повреди, економските популисти кои приоритизираат редистрибуција и се борат против корпоративната моќ, и заложниците на социјалната еднаквост кои бараат гаранции за фер и инклузија.





Тековната дебата меѓу овие фракции несомнено ќе го обликува идниот правец на Демократската партија, а со тоа и на Америка.





Прогресивни ли се?





Прифатете го напредокот!





добредојде ,

во изобилство.





Џеф Гарзик, основач наНасловна.xyzПретходно, тој помина пет години како Bitcoin core developer и десет години во Red Hat. Неговата работа со Linux јадрото сега се наоѓа во секој Андроид телефон и податоци центар кој работи Linux денес.





Ралф Бенко, соосновач и генерален советник наФ1Р3ФЛИ.цом, е ко-основач и генерален советник на Вашингтон моќ и светлина. Тој работи во или со 3 Белата куќа, 2 извршни агенции, и Конгресот, како и многу политички и политички институти.





