XYO, ny DePIN Project miaraka amin'ny 10M + nodes, dia manomboka ny Blockchain voalohany Data-focused L1

Londres, Angletera, 16 Septambra, 2025/Chainwire/--Ao amin'izao fotoana izao, , ny tetikasa voalohany amin'ny DePIN sy blockchain miaraka amin'ny 10M + nodes, manomboka Blockchain dia tambajotra natao manokana ho an'ny indostria matanjaka amin'ny angon-drakitra, toy ireo ao amin'ny fikarohana voajanahary (AI), ny logistics, ary ny tolotra cloud. Ny XY Ny XYO Layer One dia Ny XY Ny XYO Layer One dia Amin'ity famoahana ity, XYO dia manolotra ny blockchain voalohany natao hanatanterahana angon-drakitra lehibe tsy mampihena ny fahombiazan'ny fampisehoana, izay mahatonga azy io ho tambajotra voalohany natao ho an'ny angon-drakitra. ary manintona ny 80% amin'ireo mpampiasa azy ireo avy any ivelan'ny sehatry ny crypto. $ 8.8M amin'ny fidiram-bola amin'ny 2024 $ 8.8M amin'ny fidiram-bola amin'ny 2024 Nanomboka tamin'ny 2018, XYO dia niasa tamin'ny vokatra blockchain maro samihafa, toy ny fampiharana finday COIN, izay ahafahan'ny mpampiasa manova ny angon-drakitrao isan'andro ho tombony amin'ny tontolo tena izy. Ny vokatra XYO dia natao hanome angon-drakitra marina sy voamarina ho an'ny antoko fahatelo sy ny mpiara-miasa aminy, manomboka amin'ny angon-drakitra tsotra amin'ny tontolo tena izy ireo, toy ny toerana sy ny hafanana, hatramin'ny fanamarinana hetsika nomerika sarotra, toy ny valin'ny fanadihadiana tsirairay sy ny fomba fivarotana. XYO dia nanapa-kevitra ny hanombohana ny blockchain manokana taorian'ny mihoatra ny fito taona tao amin'ny indostria, rehefa tsy misy safidy efa misy dia afaka mifanaraka amin'ny fanirian'ny tetikasa ho an'ny tambajotra avo lenta, data-focused. ny fitomboan'ny indostria hafa data-heavy, toy ny AI, Real-World Assets (RWA), ary DePIN koa dia mila blockchain natao manokana ho an'ity ambaratonga ity ny fampiasana ny angona. Ohatra, ny modely AI dia mitaky angon-drakitra marina be dia be mba hisorohana ny fiheverana sy hanatsarana ny valin'ny fampiofanana. Ao amin'ny fitantanana ny fananana sy ny fitantanana ny tambajotra, ny fananana tokenized dia miankina amin'ny fidirana marina sy azo antoka izay afaka manome ny XYO Layer One. Ny fahaiza-manao ny XYO Layer One amin'ny fanodinana angon-drakitra lehibe amin'ny fotoana marina amin'ny fahatarana ambany ary manome fahaiza-manao amin'ny fanamarinana angon-drakitra dia manolotra vahaolana manan-danja ho an'ny indostria mitranga sy efa misy. XYO dia hanova ny vokatra manokana voalohany amin'ny blockchain vaovao XYO Layer One, ary manaraka ny mpiara-miasa manan-danja. \n \n “Nandroso tao amin'ny blockchain nandritra ny taona maro, efa nahita an-tanana aho izay tsy mahomby ny rafitra ankehitriny. Ny vondrom-piarahamonina dia vonona ho an'ny rafitra izay afaka mitantana ny habetsaky ny angon-drakitra avo lenta ary mitazona ny fahazoan-dalana tena izy. XYO dia miresaka amin'ny voka-dratsy izay nanakana ireo mpamorona sy ny mpanjifa nandritra ny taona maro - ny fihenjanana, ny tsy fahombiazana, ary ny gentrification ny fandraisana anjara. XYO dia manome ny fitaovana izay ilain'ny mpamorona hanorina, ary ny fomba ahafahany mandray anjara, na inona na inona loharano.” - Arie Trouw, XYO Co-founder & CEO. “Nandroso tao amin'ny blockchain nandritra ny taona maro, efa nahita avy tany am-piandohana aho izay tsy ampy ny rafitra amin'izao fotoana izao. Ny fiaraha-monina dia vonona ho an'ny rafitra izay afaka mitantana ny habetsaky ny angon-drakitra avo lenta ary mitazona ny fahazoan-dàlana marina. XYO dia miresaka amin'ny voka-dratsy izay nanakana ireo mpamorona sy ny mpanjifa nandritra ny taona maro - ny fihenam-bidy, ny tsy fahombiazan'ny, ary ny fitondrana ny fandraisana anjara. XYO dia manome fitaovana izay ilain'ny mpamorona hanangana, ary ny fomba ahafahany mandray anjara amin'ny olona rehetra, na inona na inona loharano. ” Co-founder sy CEO ny XYO Ny fahatokiana Ny fahatokiana Ny teknolojia vaovao ao amin'ny XYO Layer One dia miresaka amin'ireo dingana tranainy indrindra ao amin'ny blockchain amin'izao fotoana izao. Ny XYO Layer One dia manolotra endri-javatra vaovao izay manova ny blockchain ho teknolojia izay afaka miakatra miankina amin'ny angon-drakitra sy ny fifanarahana. (ohatra ny XYO Lookback Window, Step Hash, ary Proof of Perfect fanavaozana) amin'ny XYO Layer One . Ny fampahalalana bebe kokoa momba ireo singa ireo Ny fanadihadiana Ny fampahalalana bebe kokoa momba ireo singa ireo Ny fanadihadiana Ny modely maivana amin'ny XYO dia manatsara ny haingam-pandeha amin'ny blockchain, ary manamaivana ny fahasarotana amin'ny fitaovana ho an'ny DePIN, RWA, AI ary tetikasa hafa lehibe amin'ny angona. Tokenomics vaovao, Tokenomics vaovao Ny vaovao XYO Layer One Blockchain koa dia tonga amin'ny fanombohan'ny modely token roa ho an'ny XYO, izay nanomboka ny cryptocurrency voalohany sy mitovy anarana, $XYO, tamin'ny 2018. Ankehitriny, ny token XYO dia voasoratra ao amin'ny ankamaroan'ny varotra lehibe eran-tany, anisan'izany ny Coinbase, Kraken, Kucoin, ary Bitpanda, miaraka amin'ny maro hafa hanambara ao anatin'ny herinandro ho avy. Ny token $XYO dia miasa toy ny fitaovana deflatora miaraka amin'ny fivarotana voafetra, ary ao anatin'ny XYO Layer One Blockchain, ny $XYO dia miasa ho toy ny token voalohany ho an'ny valin'ny DePIN, ny fitantanana, ny fandoavam-bola, ny fiarovana ary ny andraikitra. Ho an'ny fitantanana ny fitakian'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny habetsaky ny habetsaky ny XYO Layer One, XYO dia manomboka ny token faharoa, $ Ny token vaovao dia novolavolaina ho toy ny token native amin'ny XYO Layer One, mampiroborobo ny asa isan'andro amin'ny tambajotra, anisan'izany ny fandoavam-bola ny saram-pandraharahana, ny fanodinana ny fifanarahana, ny endri-javatra blockchain, ny saram-pandraharahana voalohany, ary ny karama ho an'ny asa node. Ny XL1 Ny XL1 Ny $XL1 dia manatsara ny token $XYO voalohany amin'ny alalan'ny fandefasana ny fampahalalam-baovao raha mbola ny $XYO no token fototra amin'ny ekosystems vokatra goavana XYO, mifehy ny blockchain vaovao XYO Layer One ary mitazona ny lanjan'ny token. Ny $XL1 dia mahazo amin'ny fametrahana $XYO, izay mametraka ny token $XYO ao amin'ny XYO Layer One ary mamorona fifandraisana mandrakizay ao anatin'ny tontolo iainana. Ny ampahany manan-danja amin'ny famatsiana $XYO dia heverina hitoetra ao anatin'ny XYO Layer One mandritra ny fotoana maharitra amin'ny alàlan'ny modely fametrahana sy fanentanana. Amin'ny alalan'ny milalao $XYO, ny mpandray anjara dia mahazo $XL1, izay ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny endri-javatra rehetra amin'ny tambajotra ary koa manome antoka ny azo antoka sy ny fahombiazana amin'ny tontolo iainana bebe kokoa. Ny milalao rafitra dia azo atao, mamela ny olona rehetra hametraka $XYO ary mahazo $XL1. Ny mpandray anjara voalohany dia mahazo tombony amin'ny fampiasam-bola avo lenta, satria ny karama dia mihena hatrany amin'ny fotoana. Ny token $XYO voalohany dia manome fitantanana, fanamafisana ary lanjany maharitra ho an'ny tontolo iainana XYO, raha ny $XL1 dia ahitana tombony sy fifanarahana ho an'ny blockchain XYO Layer One. Ity modely ity dia mamorona rafitra blockchain mahomby izay afaka manohana ny DePIN, AI, ary fampiharana hafa ilaina, mifantoka amin'ny angona. Ary ny amin'ny XY: Naorina tamin'ny 2018, Ny XYO dia manangona sy manamarina ny angon-drakitra, mifandray amin'ny Web3, Web2, ary indostria toy ny AI, Real-World Assets (RWA), ary geolocation. Ny XY Ny XY Ny teknolojia tokana Proof of Location sy Proof of Origin dia miaro ny angon-drakitra ho an'ny fanaraha-maso ny fananana, ny fampiharana DePIN, ny lalao ary ny indostria maro hafa mitaky. XYO dia namorona ny COIN App, izay nanolotra mpampiasa an-tapitrisany tamin'ny blockchain amin'ny fanomezana anjara amin'ny fanamarinana ny angon-drakitra. Ny token XYO dia voasoratra anarana amin'ny ankamaroan'ny varotra lehibe eran-tany, anisan'izany ny Coinbase, Kraken, KuCoin, ary Bitpanda. Ankoatra ny famoronana ny XYO Foundation, XY Labs Inc. dia lasa orinasa crypto voalohany tany Etazonia mba hahazoana ny fankatoavan'ny SEC ho an'ny Regulation A tolotra, manokafana ny fampiasam-bola ho an'ny mpampiasa vola voamarina sy tsy voamarina. Tamin'ny taona 2022, XY Labs dia nanamafy ny kaontiny, izay varotra toy ny $XYLB amin'ny tZERO ATS, nanangana ny fitondran-tena eo amin'ny sehatry ny RWA. [ Na dia izany aza, ny Na dia izany aza, ny ] Ny tranonkala X Ny LinkedIn Ny tranonkala X Ny LinkedIn Ny fifandraisana Andriamanitra tia mpanompo. Sary avy amin'ny Web3 Mifandraisa amin'ny tranonkala amin'ny tranonkala \n \n Ity tantara ity dia navoakan'ny Chainwire ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program. Ity tantara ity dia navoakan'ny Chainwire ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program. Ny fandaharana Ny fandaharana