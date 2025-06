Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

A hiring manager’s no-BS playbook for writing a resume that actually works.

Three resumes landed in my inbox last month. From a mentee, a cousin, and a friend. I wanted to help — I love helping. But reading these felt like homework. Not because they weren’t smart. But because the documents felt dense, cluttered, and forgettable.





Izany no fotoana nahatongavan'ny ahy:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Efa nianatra izahay mba hanoratra CVs toy ny famoahana ara-dalàna: ara-dalàna, ara-dalàna, azo adinoina. Manoro hevitra izahay mba hanoratra ho an'ny ATS. Manala ny fametrahana. Hamafa ny loko. Ataovy azo jerena amin'ny milina.





But here’s the truth: even if your resume passes the ATS filter, it still has to get past me. And I’m rooting for you! I want to see your potential.Fa raha izaho, olona izay manahy, dia tsy afaka mahazo izany ... Tsapako ny mpitantana mpiasa amin'ny tsy misy fifanarahana ary folo tabs hafa misokatra.





Ny resume anao dia manana asa iray: manova ny fijerinao amin'ny fahafahana.

Eritrereto izany ho toy ny vokatra. Ny iray amin'ireo ampahany telo:















Ny CV tsara indrindra dia tsy voasoratra fotsiny; Izy ireo dia natao, voasoratra ary vita.





Pilara 1: Misaona toy ny vokatra

Ny CV dia tsy fiheverana ny lasa, fa fitaovana mba hahazoana anao ho amin'ny hoavy.





Noho izany, azafady, ataovy toy ny vokatra. Ny vokatra dia manana mpampiasa, vokatra, toerana ary tanjona amin'ny famerenana.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Noho izany, manomboka manatanteraka ny CV ianao, mamaly ireo zavatra ireo:

Inona amin'ireo anjara ataoko amin'izao fotoana izao?

Inona no tiako atao amin'ny asa, fa tsy ny lisitra fotsiny?

Inona ny hery tiako hiteny, na dia ao amin'ny fako aza?





Ary raha ny valiny amin'ny "izay mitady manaraka?" dia "fanampian'ny karama tsara kokoa", azafady azafady.





Ny fandoavam-bola dia tsy fiantraikany, fa vokatry ny fiantraikany.

Ianao dia mampihatraNy fitomboanaNy fanorenanaNy zavatra vaovaoIzanyNy ambaratongaIzanyNy mpitarikaNy resume anao dia milareflect that ambition,Aza manenjika ny famaritana asa tsirairay toy ny endriky ny endrika tsy misy vovoka.





Aoka ho mazava ny amin'nyAry nahoanaNyIzayAryInona ny manarakaAlohan'ny nanoratra nyInona no.

Ny fototra faharoa dia ny famolavolana izay mahazo ny fijerena

Ny famolavolana dia tsy manomboka amin'ny soratra; manomboka amin'ny fitiavana.Respect for the reader’s timeNy fankatoavana ny fomba fiasan'ny olombelona ny fampahalalam-baovao sy ny fankatoavana ny zava-misy fa ny CV diaTsy ny anankiray ao amin'ny vovoka.





Indro ny tena zava-dehibe:

Ny layout

Ampiasao ny vato roa. Eny, tsara izany. Ny ATS dia ho velona. Aoka isika hanakana ny fifanarahana amin'ny 2012. Ny mpamaky dia hankasitraka anao.





Ary eto ny trika: hametrakaexperienceAryeducationNy sasany amin'ireo mpitantana mpiasa (toy ny ahy) dia manahy ny traikefa. ny hafa diaMahagaga nyTsy manontany ahy ny antony! tsy mahazo izany ahoRaha ny marinaFa izao no fotoana hanaovanao ny trosa fampindramam-bola amin'ny mpianatra! Ary miaraka amin'izany, azonao atao ny manompo azy roa.

Ny hierarchy

Inona no tianao ho hitako voalohany? Ny anaranao, ny lohateninao, ny orinasa, ny fiantraikany? Cool. Manao ireo mahery kokoa amin'ny fomba fijery. Font size. Bold. Fa manakana ny miantso ny zava-drehetra.





Your name and section headers are non-negotiables.Mila azy ireo ny ATS.





Ary ny hierarchy dia tsy fotsiny ara-tsaina, fastrategicOhatra ny :

Raha efa niakatra tao anatin'ny orinasa iray ihany ianao, tsindrio ny asany.

Raha niasa tamin'ny marika avo lenta ianao (MANG? Big 4?), Aoka ny orinasa hahatonga ireo orinasa ireo miasa ho anao!





Mifidy izay zava-dehibe ho an'ny tantarao ary avelao hitarika izany.

3 Ny fandriampahalemana

Manome toerana ho an'ny fialan-tsasatra. Ny Whitespace dia tsy fandotoana toerana, izany no manampy ny tany fialan-tsasatra. Raha toa ka mitovy amin'ny rindrina matanjaka amin'ny lahatsoratra ny CV, dia lasa aho. Ny lohatenin'ny fizarana dia manandrana ny andininy, izay manandrana ny zavatra manaraka, dia nandeha mafy aho.

Ny fidirana akaiky

Ny daty dia tokony ho akaiky amin'ny lohateny asa. Tsy afaka milaza aminao hoe be dia be no mampiahiahy ahy rehefa ny asanao dia amin'ny ankavia, ary avy eo, ny daty dia mankany amin'ny ankavanana! Ny zavatra izay mandeha miaraka dia tsy maintsy ho miaraka.

5 Ny loko

Ampiasao ny loko tokana iray izay maneho ny hoe iza ianao...tsara. ny anaranao, ny lohateny, ary angamba ny orinasa.Color = fanambarana. Tsy misy risika.





Ny CV dia tsy dokam-panorenana marika, fa izany no famantarana. Ny loko dia iray amin'ireo fomba haingana indrindra hilaza zavatra momba ny hoe iza ianao alohan'ny hamaky teny iray.





Azonao atao ny mampiditra zavatra toy ny:

Maroon → Mifantoka, miorina, mihevitra

Blue → azo antoka, mazava, mifantoka amin'ny antsipirihany

Orange → Mpirahalahy, mpamorona, mpandrindra

Green → Fresh, azo adaptable, mifantoka amin'ny asa

Mainty (tsy mainty loatra) → Optimista, hafanana, angovo avo lenta

Red → Assertive, manam-pahamehana, mafy ny fisian'ny

Gray / mainty ihany → Voatahiry, klasik, milalao amin'ny fitsipika (izay mety ho marina ny hevitra)

Ny famolavolana ho an'ny skim

Ny olona dia tsy mamaky ny resume. Izy ireo dia mamantatra. Ataovy mora ho azy ireo ny mahita ny famantarana. Noho izany, ataovy ireo toerana mahery vaika, ataovy mahery vaika ny fiantraikany, na inona na inona tsy tokony hohadinoina dia tokony ho mahery vaika.

Ny famolavolana ny fizarana Micro-Tips

Raha tianao ny mamaky tsara ny resume anao, aza mahatonga ahy hamaha ireo.

Orphaned teny: Raha misy teny miavaka iray mipetraka eo amin'ny andininy manaraka, azafady hamaha izany.

Fifanarahana amin'ny fonosana: Mifidy ny fianakaviana fonosana iray. Mifandray amin'izany. Ampiasao ny endrika fonosana raha ilaina. Ny fonosana fanampiny dia tsara ihany koa, fa tsy maintsy mandeha miaraka. koa, tsy misy Comic Sans na Papyrus!

Alignment drift: Raha tsy mifanaraka ny baolinao, dia tsy ny hafatra.

Rivers of whitespace: Big tsy fahampian-tsakafo mihazakazaka amin'ny alalan'ny teny ara-drariny? Mitsahatra! Mijanona amin'ny fotoana rehetra. Tsy manoratra lahatsoratra magazay ianao.

Ny fametrahana taratasy: aza mieritreritra izany!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Tianao ny hampiseho ny fahaiza-manao amin'ny UI / UX ho PM? Ity no fomba ahafahanao manao izany avy amin'ny dingana!

Pillar 3: Content izay tena milaza zavatra

Ny famolavolana dia mahatonga ahy hametrahana. ny votoaty dia mahatonga ahy hijanona. ny tantara dia mahatonga ahy hijerena.





Indreto ny fomba hanoratra resume mendrika ny mamaky:

Ny isan'ny pejy = 1

Amin'ny maha-mpitantana mpitantana, dia afaka aho ao anatin'ny 6 segondra, angamba 10 raha mahavariana aho. Noho izany, na inona na inona mihoatra noho ny pejy 1 dia tsy hahatonga izany. Izaho dia handray izany toy ny, "Ity ankizy ity dia tsy mahalala ny fomba hanitsy." Izay ao amin'ny fiainana tena izy dia, "Ahoana ity ankizy ity dia afaka manapaka ny sehatra raha ilaina?"Ary ny valinteniko dia, miorina amin'ny resume anao, diaTsyNoho izany, manitsy izany ianao.

2 - Ny bala tsirairay dia mila asa.

Mila manao asa samihafa ny bullet tsirairay.Mitsahatra ny mamerina ny teny mitovy amin'ny andininy vaovao.Meno toy ny hoe tsy afaka niteny zavatra ianao, ary mihevitra aho fa nanao izany ianao.

Manomboka amin'ny hetsika, mifarana amin'ny porofo.

• NyBad: Sync LED amin'ny ekipa

• NyBetterNy fanamafisana ara-pahasalamana dia mampihena ny fotoana QA amin'ny 40% ary mampihena ny fahatarana amin'ny fanombohana

Ny famantarana = ny famantarana

Na inona na inona voalohany dia izay antenaiko fa tena tianao indrindra. Aza mamono ny asanao mafy indrindra eo afovoan'ny pejy.

Lazao ahy ny zavatra ataon'ny orinasa

Raha ny CV dia milaza hoe "Google", mahafinaritra. Fa niasa tamin'ny Gmail ianao? YouTube?





Ny sehatra iray ao anatin'ny orinasa tsirairay dia mahatonga ny fahasamihafana.

Ny ohatra:

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Izany dia manampy ahy hahatakatra nyNy zazaNy asa nataonao, nyNy karazanany ekipa izay teo amin'ny, ary raha efa vahaolana olana izay manan-danja amin'ny zavatra ilaiko.

Tsy misy fifanarahana dia hiady aminao aho.

Tsy misy sary: Ny fiheverana dia tena izy. Ary tsy maninona ny hafanana ianao. Ny tarehinao dia tsy fanamarinana.

Tsy misy toerana ao amin'ny orinasa: Raha tsy misy dikany amin'ny asa nataonao, dia fandoavam-bola fotsiny izany.

Tsy misy boky ao amin'ny fampidirana: Ny famaritana anao dia tokony ho 2-3 andininy, tsy misy jargon, ary ny olombelona. Tsy manifesto. Tsy salady buzzword. Ary mazava ho azy fa tsy amin'ny endrika baolina.

Ny ampahany amin'ny fahaiza-manao: voasoratra amin'ny tanjona: Ny raharaham-barotra dia zava-dehibe. foana. Ny mpamorona → mitondra amin'ny fitaovana sy ny fomba fanao. PMs amin'ny injeniera ara-teknika → mitondra amin'ny fahaiza-manao vokatra.

Tsy misy karazana fahaiza-manao: Inona no dikan'ny "4 avy amin'ny 5" ao amin'ny Excel? Izany dia ahafahanao mamorona tabilao? Mampiasa makro? Tsy misy fitsipika. Tsy misy dikany. Hamafa izany.

Tsy misy lisitry ny fitaovana. Figma, Excel, Jira... ok. Fa ahoana ny momba azy ireo? Raha lisitry ny fitaovana ianao, dia mampiseho ny fomba ampiasainy, na mametraka azy ao amin'ny fizarana fahaiza-manao izay miresaka momba ny famolavolana na fanadihadiana, na tantara mpampiasa!

Bonus: Raha manomboka amin'ny fianarana ianao, mid-pivot, na resume-anxious

Tsy ilaina ny tantara an-tsoratra ianao mba hanoratra CV lehibe.

Ampidiro ny fizarana momba ny tetikasa

Indrindra indrindra raha ianao ao amin'ny sekoly ambaratonga na manao fiovana. Ity no fomba hanaporofoana ny zava-dehibe.

Mampiasa ny olana amin'ny tontolo tena izy

Ampahafantaro ny andraikitrao, ny fanapahan-kevitrao ary ny fiantraikany

Bonus raha mifandray amin'ny asa (portfolio, GitHub, sns)





Internships countAry koaSide projectsAoka izy ireo hiteny amin'izay izy ireo. Aza mandevona ny lohateny. Ary mazava ho azy fa tsy mametraka izany ho traikefa. Izaho dia hitondra anao, ary midika izany!

Haneho fa afaka miara-miasa ianao

Tsy miara-miasa amin'ny VP ianao. Miara-miasa amin'ny PM1, APM, na Designer 1. Ary inona no tadiaviko? Ny olona izay afaka miara-miasa, mandray valiny, ary mampiasa endri-javatra. mampiasa teny toy ny: “Miara-miara-miasa amin'ny ekipa miara-miasa...” “Miara-miara-miasa amin'ny famolavolana mba hiverina amin'ny wireframes...” “Miara-miasa miaraka amin'ny injeniera mba hanatanterahana ireo endri-javatra MVP...” Izany no mampiseho ahy fa vonona ny hiverina ianao.

Ny hevitra farany

Ny CV dia tsy ny antontan-taratasy fotsiny. Ity dia vokatra. Tsy momba ny zavatra rehetra efa nataonao. Ity dia momba ny mahatonga ny olona te-hahalala bebe kokoa.





Ary ny marina?

Tsy miasa noho ny lasa ianao; miasa noho ny hoe mazava tsara no mahatonga ny olona mino amin'ny hoavinao.

Ny CV tsara indrindra dia tsy lisitra. Izy ireo dia fanadinana. Ataovy izay mahazo ny antso.