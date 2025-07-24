Nandritra ny alina dia very ny angon-drakitra momba ny famokarana aho - eto ny fitaovana noforoniko mba tsy ho azonao

Tamin'ny fotoana iray dia namono ny DB famokarana aho tamin'ny UPDATE maizina ary tsy nanana backup vaovao aho. Nalaina ~30% ny fidiram-bola, fihenam-bidy sy ora be loatra. Ny fahoriana dia nitondra ahy hanorina sy nanokatra loharanom-baovao PostgreSQL backup & fanaraha-maso fitaovana izay ampiasaiko amin'izao fotoana izao manerana izao tontolo izao. Table of content \n \n \n \n \n \n \n Miaraka amin'ny PostgreSQL Backup Project Ny tantara momba ny fomba nahafatesako ny DB ary tsy nahavita tanteraka aho Ahoana no nanombohan'ny fananganana ny tetikasa Ny lalana sy ny drafitry ny hoavy Ny fitsipika momba ny fiarovana amin'ny DB dia mifanaraka amin'ny tetikasa rehetra. Ny fipetrahana Momba ny Open Source PostgreSQL Backup Project Nanokatra ny fitaovana ho an'ny fanaraha-maso sy ny fametrahana ny PostgreSQL aho. Efa namorona sy mampiasa izany aho nandritra ny roa taona. Vao vao haingana dia nahatratra ahy fa tena tsara ny tetikasa mba hiseho amin'ny ankapobeny, efa manampy ny namako ary mety ho tombontsoa ho an'ny fiaraha-monina. Go, gin, gorm, React, TypeScript, PostgreSQL - ny zava-drehetra dia tafiditra ao amin'ny Docker. Ny dikan'ny voalohany dia tao amin'ny Java, fa nanoratra indray izany ho Go nandritra ny fotoana. Stack: Amin'ny ankapobeny, dia manodidina ny fitsipika ny UI amin'ny endrika manokana, miaraka amin'ny fanampiny fanampiny izay mahatonga ny UX tsy mampidi-doza ary manampy ny fampidirana amin'ny fitehirizana ivelany sy ny serivisy fampahafantarana. pg_dump What it can do: \n \n \n \n \n Ny fametrahana backup (ohatra isaky ny 4 maraina isan'andro na isaky ny Alahady amin'ny alina) ho an'ny PostgreSQL 13-17. Mitehirizana ny fanamafisana ny backup eo an-toerana ao amin'ny mpizara, ao amin'ny S3 na Google Drive (ny mpizara NS sy ny FTP dia hita ao amin'ny lalana). Haniraka hafatra ianao aorian'ny famerenana tsirairay fa tsara ny zava-drehetra ... na tsy. Ny fampahafantarana dia tsy voatery. Ping anao ao amin'ny Discord, mailaka, Telegram sy Slack raha tsy mihazakazaka ny DB. Izy io ihany no mampahafantatra aorian'ny n tsy nahomby fanaraha-maso ( mba hisorohana ny lainga tsara noho ny tambajotra fahadisoana) ary mampiseho sary fidirana. Mazava ho azy, ny tetikasa dia maimaim-poana, Open Source (MIT), Self-hosted ary tonga amin'ny humane web UI. Ny tranokalan'ny tetikasa: https://postgresus.com/ https://postgresus.com/ Ao amin'ny GitHub https://github.com/RostislavDugin/postgresus https://github.com/RostislavDugin/postgresus P.S. Raha toa mahasoa ny tetikasa ary manana kaonty GitHub ianao, ⭐️. Ny kintana voalohany dia tena sarotra ny mahazo. I’d really appreciate a Ny tantara momba ny fomba nahafatesako ny DB ary tsy nahavita tanteraka aho Tamin'ny 2023 aho dia nanana tetikasa biby fiompy izay namboarina amin'ny ChatGPT (3.5). Amin'ny ankapobeny, dia fotsiny ny fivarotana ny fidirana amin'ny API miaraka amin'ny UI tsara tarehy sy ny fanapahan-kevitra. Ny tetikasa dia niakatra, dia nanomboka niakatra ary farany dia nivarotra izany aho. Ny DB dia namboarina indray mandeha isan'andro amin'ny fitaovana toy ny console Ho an'ny mpizara iray hafa. PgBackRest Tamin'ny fotoana nahazoan'ny tetikasa manodidina ny $ 1,500 passively ary nandresy ny fidiram-bola ambony, nisy zavatra ratsy nitranga: . I broke the data in the DB Tamin'ny alahady hariva aho, niova avy hatrany avy amin'ny famoahana ny hafatra ho amin'ny valin'ny hafatra, tsy mifantoka tanteraka. Ny mpanjifa dia nangataka ahy hanova ny mailaka ho an'ny kaontiny. Amin'ny alalan'ny SSH sy Nivoaka tao amin'ny VPS famokarana aho ary nanoratra zavatra toy izao: psql UPDATE users SET email = 'customer@email.com' WHERE email ILIKE '%%'; Avy eo dia nahatsiravina aho mba hamerina ny mailaka marina avy amin'ny chat ary ... tsindrio ny Enter amin'ny "autopilot". . AFFECTED ROWS: 10 000 Izany no fotoana tokana tao anatin'ny taona maro, maro no nahatsapa tsinontsinona fehin-dratsy teo amin'ny tavako. : mazava ho azy, fantatro fa tokony hanao Amin'ny voalohany, azonao atao ny mametraka a , sns. Fa toy ny amin'ny tantara mahatahotra rehetra, ny fitsipika fototra momba ny fiarovana dia tsy nahalala, ary ny zava-drehetra dia lasa loza. Disclaimers SELECT SAVEPOINT Ary eto ny antsipiriany fototra: ny rafitra fandoavam-bola dia manana fitsipika matanjaka - raha tsy afaka miditra amin'ny serivisy mandoa vola ny mpampiasa, izany dia fanitsakitsahana goavana. Nihazakazaka ho any amin'ny backups aho - ary ny ranomandry haingana dia mbola ratsy kokoa. Ny backup farany dia manodidina ny iray volana. Tsy misy fomba hamerenana izany. Hatramin'izany fotoana izany dia tonga ny fandoavam-bola vaovao, navoaka ny fisoratana anarana (izay midika fa tsy afaka mamerina ny olona rehetra aho - ny sasany efa lasa), sns. Amin'ny fomba iray, nandritra ny alina sy ny maraina sisa, dia nahavita nanamboatra momba ny 65% ny DB amin'ny alalan'ny script mampiasa ID mpampiasa aho. Ny fampianarana dia nianatra. Ahoana no nanombohan'ny fananganana ny tetikasa Ny fotoana fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny fahasalamana! Nanao ny dikan'ny Postgresus voalohany aho tao anatin'ny iray volana teo ho eo amin'ny Java. Nanomboka nampiasa azy. Aoka ny namana vitsivitsy hanandrana azy. Nisy fotoana vitsivitsy izay voavonjy ahy (ary tsy ny tenako ihany) ny anaran'ny “Postgresus” dia niseho roa volana lasa izay, alohan'ny antsoina hoe repo fotsiny . “Pg-web-backup ny tranonkala” Amin'izao fotoana izao, ny Postgresus dia mamaha ireo olana ireo ho ahy: \n \n \n Izy io no fitaovana fototra fototra raha kely ny tetikasa na miasa amin'ny VPS fa tsy ny serivisy cloud DB. Ity no fitaovana backup backup if ny tetikasa dia lehibe ary mitoetra ao amin'ny DBaaS miaraka amin'ny fametrahana ny solosaina manokana.It backup "tsy eo amin'ny tranga" (raha ny solosaina maty, dia voasambotra, ny DB dia manafoana amin'ny tsy fahazoan-dalana noho ny tsy fandoavam-bola, sns.). Ny fandaharam-potoana sy ny drafitry ny hoavy dia mikasa ny hampitombo ny tetikasa amin'ny lalana manaraka ireto: \n \n \n \n \n \n \n Add more PostgreSQL-specific load monitoring (pg_stat_activity, pg_stat_system, pg_locks) with a friendly UI. Think of it as an alternative to postgres_exporter + Grafana, but bundled out of the box with backups. \n \n \n \n Observe and alert on slowdown of key queries. In my work project, there are tables and specific functions that are too early to optimize (if the hypothesis fails, we might drop them), but they could grow and slow down. For example, if INSERT INTO users (...) VALUES (...) starts taking more than 100 ms while the flow of new users is growing - we'll get a notification and go optimize. \n \n Collect query stats by CPU time and execution frequency to see where resources are actually going and what’s worth improving. \n \n Add more channels for notifications and more storage providers. Ny fitsipika momba ny fiarovana amin'ny DB dia mifanaraka amin'ny tetikasa rehetra. Aoka aho hampahatsiahy anareo ny ampahany roa amin'ny fahendrena malagasy: \n \n Ny mpanara-maso ny rafitra dia ahitana sokajy roa: ireo izay tsy manao backups na ireo izay efa manao. Ny mpanara-maso ny rafitra dia ahitana sokajy roa: ireo izay tsy manao backups na ireo izay efa manao. \n \n Aza manao ny backup fotsiny - matetika ny fitsapana fa afaka mamerina avy amin'izy ireo ianao. Aza manao ny backup fotsiny - matetika ny fitsapana fa afaka mamerina avy amin'izy ireo ianao. Hatramin'ny fanesorana ny DB momba ny tetikasa, dia nandray ireo fitsipika ireo aho tsy misy afa-tsy: \n \n \n \n Alohan'ny fanavaozana rehetra, mandrakariva mihazakazaka ny SELECT ary ataovy azo antoka fa manindry marina 1-2 andininy ianao. Raha lehibe ny fanovana - mametraka SAVEPOINT amin'ny ankapobeny. Manatanteraka "tsarimihetsika" miaraka amin'ny famerenana farafaharatsiny indray mandeha isaky ny telo volana: hamerenana avy amin'ny rakitra cloud sy avy amin'ny toerana misy azy. Nandritra ny roa taona farany dia nisy tranga vitsivitsy izay tsy maintsy niverina avy amin'ny famerenana - isaky ny niasa, na ao amin'ny rahona na amin'ny alalan'ny Postgresus. Tsy misy olana, satria efa novolavolain'ny dingana nandritra ny fitsapana. Ny fipetrahana Manantena aho fa hahasoa ny tetikasa ity ho an'ny vondrona maro amin'ireo mpamorona, DBAs sy DevOps. Manantena aho fa hitohy amin'ny fampandrosoana izany mba hahatonga azy io ho mahasoa kokoa amin'ny toe-javatra amin'ny tontolo tena izy.