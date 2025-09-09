Manomboka ny vanim-potoana manaraka amin'ny Aster: Airdrop Points Stage 2 Live, TGE Countdown Manomboka

Mahé, Seychelles, 8 Septambra, 2025 / Chainwire /-- Ny fifanakalozan-tserasera tsy miankina, izay fantatra amin'ny sehatra ara-barotra mifantoka amin'ny fiainana manokana, dia nanomboka ofisialy ny Aster Genesis: Stage 2, ny fanentanana Airdrop Points, toy izany koa ny fanamafisana ny datin'ny Token Generation Event (TGE). Ny Aster Ny Aster Ny fanentanana Stage 1 dia nahita 527,224 saram-pandraharahana miavaka mihoatra ny $37,7B amin'ny habetsahan'ny varotra nandritra ny 20 herinandro, izay mampiseho ny fitiavana mafy ao amin'ny sehatry ny fivarotana decentralized exchange (DEX). \n \n "Ny dingana 1 dia naniraka hafatra mazava: ny mpivarotra dia te-hanao bebe kokoa noho ny fidirana - tiany ny haingana, ny fahafaha-manao, ny tsiambaratelo ary ny vola izay mbola miasa," hoy i Leonard, CEO amin'ny Aster. "Ny dingana 1 dia naniraka hafatra mazava: ny mpivarotra dia te-hanao bebe kokoa noho ny fidirana - tiany ny haingana, ny fahafaha-manao, ny tsiambaratelo ary ny vola izay mbola miasa," hoy i Leonard, CEO amin'ny Aster. \n \n "Aster dia manolo-tena ny sokajy vaovao - izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo vokatra avy amin'ny token vola lany toy ny BNB na stablecoins toy ny USDF, raha toa ka mampiasa ireo fitaovana miteraka vokatra ireo ho toy ny fiantohana lany ho an'ny varotra mandrakizay amin'ny Aster. "Aster dia manolo-tena ny sokajy vaovao - izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo vokatra avy amin'ny token vola lany toy ny BNB na stablecoins toy ny USDF, raha toa ka mampiasa ireo fitaovana miteraka vokatra ireo ho toy ny fiantohana lany ho an'ny varotra mandrakizay amin'ny Aster. Ity lahatsoratra ity dia manasongadina ny fivoaran'ny Aster Genesis: Stage 2. Aster Genesis: Stage 2 dia manolotra rafitra vitsivitsy vaovao miaraka amin'ny fampahafantarana ny fahafahana, ary koa ny fahazoan-dalana avo lenta kokoa, mifototra mivantana amin'ny valin'ny vondrom-piarahamonina avy amin'ny Stage 1. Ny mpivarotra dia manangona lanja amin'ny alàlan'ny metriky toy ny habetsaky ny varotra, ny fotoana fandraisam-bola, ny hetsika fampitandremana, ny fanatsarana ny ekipa, amin'ny fampiasana ny asBNB sy USDF amin'ny marika, ary amin'ny tombony na fahaverezana tsirairay fantatra nandritra ny hetsika. \n \n "Ny dingana faharoa dia mampitombo ny fifandraisana eo amin'ny fandraisana anjara sy ny fanomezana eo anatrehan'ny TGE," hoy Leonard. "Morina amin'ny valin'ny mpampiasa, ny fitsipika vaovao dia manome lanjany ny fahamarinana ary manoro hevitra ny fandraisana anjara amin'ny mpampiasa marina mba hahafahan'ny mpivarotra tsirairay mandray anjara amin'ny sehatry ny sehatra sy hanatsarana ny fiarovana." "Ny dingana faharoa dia mampitombo ny fifandraisana eo amin'ny fandraisana anjara sy ny fanomezana eo anatrehan'ny TGE," hoy Leonard. "Morina amin'ny valin'ny mpampiasa, ny fitsipika vaovao dia manome lanjany ny fahamarinana ary manoro hevitra ny fandraisana anjara amin'ny mpampiasa marina mba hahafahan'ny mpivarotra tsirairay mandray anjara amin'ny sehatry ny sehatra sy hanatsarana ny fiarovana." Mihoatra ny 50% amin'ny fivarotana token amin'ny $ASTER dia voatendry ho an'ny fiarahamonina, ary ny 8,8% (704 tapitrisa $ASTER) dia ho voafafa avy hatrany amin'ny TGE ho an'ny mpandray anjara mety izay nahazo Rh na Au points avy amin'ny programa Aster. Ankoatra izany, ireo mpampiasa izay nahazo ny Aster Gems fampindramam-bola avy amin'ny fiaraha-monina sy ny mpiara-miasa hetsika, ary ireo izay niara-niasa tao amin'ny Aster Pro sy nahazo tombontsoa taorian'ny fanombohan'ny dingana 1 dia mety ihany koa. Ny token $ASTER tsy voavolavola dia hiverina any amin'ny fametrahana 'Airdrop' ho an'ny fiarahamonina amin'ny hoavy. Ny lalana mankany amin'ny TGE: sehatra, vokatra ary fototra Hatramin'ny Spectra, ny Aster dia nanatsara ny fomba fijerin'ny varotra voalohany amin'ny tsiambaratelo, nanolotra Order Hidden ary nanambara ny Aster L1 Chain ho fototra ho an'ny fanatanterahana manokana tsy ara-pandraharahana, ary nitondra ny famantarana ara-barotra eo amin'ny sehatry ny varotra amin'ny 24 / 7. Amin'ny ankapobeny, ireo fototra ireo dia nametraka ny fototry ny fifanakalozan-kevitra rehefa miova ny fifanakalozan-kevitra mankany amin'ny hetsika token generation (TGE) napetraka ho an'ny 17 Septambra 2025. Ny $ASTER Airdrop dia hivoaka ao amin'ny TGE Ny token Aster ($ASTER) dia heverina ho tafiditra ao amin'ny varotra lehibe, anisan'izany ny tsenan'ny Aster, miaraka amin'ny famoahana fampiroboroboana mifanaraka akaiky. \n \n “Ny $ASTER community airdrop dia voatendry hitranga amin'ny andro TGE,” hoy Leonard. “Nahare ny fifanakalozan-kevitra amin'ny haingana, ambony fandraisana anjara airdrop avy amin'ny tetikasa mifanentana, fa ny fototry ny fiantraikany dia ny famantarana mihoatra noho ny fampisehoana. Ny fandraisana anjara ara-toekarena amin'ny dingana 0 sy 1 no zavatra izay maniry ny hanomezana - amin'ny ankapobeny sy ara-drariny - amin'ny TGE.” “Ny $ASTER community airdrop dia voatendry hitranga amin'ny andro TGE,” hoy Leonard. “Nahare ny fifanakalozan-kevitra amin'ny haingana, ambony fandraisana anjara airdrop avy amin'ny tetikasa mifanentana, fa ny fototry ny fiantraikany dia ny famantarana mihoatra noho ny fampisehoana. Ny fandraisana anjara ara-toekarena amin'ny dingana 0 sy 1 no zavatra izay maniry ny hanomezana - amin'ny ankapobeny sy ara-drariny - amin'ny TGE.” \n \n "Ary amin'ny fametrahana $ASTER, dia manokatra ny varavarana ho amin'ny dingana manaraka amin'ny fitomboan'ny tontolo iainana sy ny fitantanana tsy miankina," hoy i Leonard. "Ary amin'ny fametrahana $ASTER, dia manokatra ny varavarana ho amin'ny dingana manaraka amin'ny fitomboan'ny tontolo iainana sy ny fitantanana tsy miankina," hoy i Leonard. Manomana ny fifaninanana amin'ny tsena ny Aster Miaraka amin'ny fanombohan'ny $ASTER, ny Aster dia vonona hiady amin'ny orinasa tsy miankina toy ny Hyperliquid ary hiezaka ny toerana miavaka toy ny Binance sy Coinbase - mifantoka amin'ny fiantohana mazava amin'ny fiarovana ny mpivarotra sy ny fahombiazan'ny vola. \n \n Aster dia hamorona ny habetsaky ny vola ao ambadiky ny fampiharana izay efa ampiasain'ny olona: sehatra misokatra sy mahomby amin'ny kapila izay miara-miasa amin'ny Wallets sy DEXs toy ny PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal, na sehatra mitombo toy ny Four.meme sy ny maro hafa. Ny tanjona dia tsotra: mampifandray vola amin'ny mpiara-miasa mba hahatsapa tsy hita, avy hatrany ary mandrakizay ny tsenam-barotra ao amin'ny tambajotra,” hoy i Leonard. Aster dia hamorona ny habetsaky ny vola ao ambadiky ny fampiharana izay efa ampiasain'ny olona: sehatra misokatra sy mahomby amin'ny kapila izay miara-miasa amin'ny Wallets sy DEXs toy ny PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal, na sehatra mitombo toy ny Four.meme sy ny maro hafa. Ny tanjona dia tsotra: mampifandray vola amin'ny mpiara-miasa mba hahatsapa tsy hita, avy hatrany ary mandrakizay ny tsenam-barotra ao amin'ny tambajotra,” hoy i Leonard. Tamin'ny fotoana nanoratra, Aster dia nahazo mihoatra ny $ 350M tao amin'ny (TVL) amin'ny sehatry ny EVM fito sy Solana, miaraka amin'ny tahan'ny fandoavam-bola isan-taona mihoatra ny $ 30 tapitrisa - maneho ny fitomboan'ny 87.5% isan-taona amin'izao fotoana izao amin'ny 2025. Ny vidiny rehetra dia voafetra Ny vidiny rehetra dia voafetra Ao amin'ny Aster ny taranaka manaraka decentralized fifanakalozana manolotra na Perpetual sy Spot varotra, natao ho toy ny iray-stop onchain toerana ho an'ny global crypto mpivarotra. Ity dia manana MEV maimaim-poana, iray tsindrio fampiharana amin'ny Simple Mode. Ny Aster Ny Aster Pro Mode dia manampy 24/7 stock perpetuals, Hidden Orders, ary grid varotra, azo jerena amin'ny BNB Chain, Ethereum, Solana, ary Arbitrum. Ny tombony tsy manam-paharoa dia ao amin'ny fahafahana mampiasa liquid-staking tokens (asBNB) na yield-generating stablecoins (USDF) ho toy ny fiantohana, manala ny kapila tsy mitovy amin'ny fahombiazana. Miara-miasa amin'ny Aster Chain, L1 mahery vaika sy mifantoka amin'ny fiainana manokana, ary miara-miasa amin'ny YZi Labs, ny Aster dia manorina ny hoavin'ny DeFi: haingana, mora ary fiaraha-monina voalohany. Ny mpampiasa dia afaka mianatra bebe kokoa ao amin'ny Aster , na mifandray amin'ny Aster eo amin'ny . official website Ny kaonty ofisialy X Ny tranonkala ofisialy Ny kaonty ofisialy X Ny fifandraisana Marketing mpitantana ny fitomboana Ny Amber Hsu. Ny Aster amin'ny amber@asterdex.com \n \n Ity tantara ity dia navoakan'ny Chainwire ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program. Ity tantara ity dia navoakan'ny Chainwire ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program. Ny fandaharana Ny fandaharana