ARCS 2.0: Fanapahan-kevitry ny fiarovana ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tontolo iainana sy ny harena ara-kolontsaina

Tokyo, Japana, 31 Oktobra, 2025 / Chainwire / -- Amin'ny fivoaran'ny toetr'andro, ny Ny tetikasa (ARX) dia niova avy amin'ny fototry ny fahitana ho amin'ny fiantraikany ara-toekarena, tena zava-misy. Nanomboka tamin'ny taona 2019 miaraka amin'ny fiantraikany mahery vaika mba hanamafisana ny fahefan'ny angon-drakitra, ahafahan'ny olona mifehy sy mahazo vola amin'ny angon-drakitra manokana, ary mahazo tombony ara-toekarena ara-drariny avy amin'izany, ARCS dia tafiditra amin'ny dingana ARCS 2.0. Ary ny Ary ny Ity sehatra fototra ity dia mampifandray ny blockchain amin'ny fananana ara-batana, mamorona rafitra ara-toekarena tsy miankina izay mampifandray ny fanavaozana nomerika sy ny asa isan'andro. Avy amin'ny fahitana ho amin'ny zava-misy: fampianarana avy amin'ny ARCS 1.0 ARCS 1.0 dia nanolotra modely "data bank" vaovao, manome tombony ho an'ny mpampiasa amin'ny token ARX ho an'ny fanampian'ny angon-drakitra an-tsoratra.Nandritra ny fampandrosoana, dia niatrika fanamby: ny fanamby "cold start" amin'ny fampidirana mpampiasa sy ny orinasa, ny toe-javatra fampiasana voafetra ao amin'ny tontolo tena izy, ary ny tsy fahamarinana ara-dalàna. Ireo fahatakarana ireo dia mifototra amin'ny fahamarinana fototra fa mila fampiharana ara-toekarena ny lanjany marina. ARCS 2.0 dia miantso mafy, mampifandray ny token amin'ny hetsika ara-toekarena avo lenta sy azo jerena. Ny fiaraha-miasa ara-strategika: Ny fanavaozana ny Kominka amin'ny Blockchain Ao am-piandohan'ny ARCS 2.0 dia ny fiaraha-miasa amin'ny volana Jolay 2025 miaraka amin'ny SSG Holdings Co., Ltd. sy ny orinasa zanany Co., Ltd., samy miorina any Tokyo, mba hampifandray ny trano kominka Japoney mahazatra amin'ny teknolojia blockchain. Ny tranon'ny Sun Sun Ny tranon'ny Sun Sun Ity fiaraha-miasa ity dia manamarika ny fiandohan'ny dingana vaovao ho an'ny ARCS, izay manapaka ny fahasamihafana eo amin'ny fananana ara-dalàna sy ny blockchain utility. Ny fiaraha-miasa dia mikendry ny hamorona tontolo iainana izay ampiasain'ny token ARCS ho an'ny raharaham-barotra, fidiram-bola, ary tombontsoa amin'ny fankatoavana, amin'izany ny fanomezana ny fampiasana ny tontolo iainana ho an'ny token. Ity fifanarahana ity dia mamolavola ny kominka, trano an-tantara teo anelanelan'ny WWII tao Japana, ho toy ny fampiasam-bola sy ny trano fandraisam-bahiny manerantany, amin'ny ARX ho vola manokana. \n \n \n \n Acquisition to Management: Sun Sun House dia miasa amin'ny end-to-end asa: ny fivarotana, ny famerenana, ny fivarotana, ary ny fananana ireo harena ara-kolontsaina. Blockchain Integration: Ny mpampiasa vola dia mividy trano amin'ny fampiasana ARX; ny trano tsy ampiasaina dia lasa trano fialan-tsasatra, mampifangaro ny fahazarana amin'ny karama token. Ny fiantraikan'ny ankamaroan'ny fiantraikan'ny trano fonenana any Japana, ny tetikasa dia mifanaraka amin'ny hetsika Revitalization ny trano fonenana ao amin'ny Minisiteran'ny Tanàna, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) sy ny fanohanana avy amin'ny Japan Kominka Association. Ny fitakian'i Kominka, ny ara-toekarena, ny fandriampahalemana voajanahary, ary ny traikefa mahatalanjona dia mampiasa ny fivoaran'ny toeram-pivarotana. Ny fitateram-pivarotana any Japana dia niakatra taorian'ny pandemia, miaraka amin'ny tsena fialan-tsasatra mitombo 145% isan-taona amin'ny taona 2023 (Japan Tourism Agency). Amin'ny vidin'ny 1,91 lavitrisa dolara, ity sehatra ity dia mankafy ny tsiambaratelo sy ny toerana, ary mametraka ny ARCS toy ny vavahadin-tsambo ho an'ny tsena ara-barotra $ 2,14 lavitrisa. Ny fampiasana token voalohany ARCS 2.0 dia manova ARX amin'ny token natao ho an'ny fampiasana mavitrika, fidirana, ary fiaraha-miasa amin'ny tontolo tena. Ny endri-javatra tsirairay dia mifandray amin'ny fifanakalozan-kevitra azo jerena ao anatin'ny tontolo iainana, manome antoka fa ny lanjany dia natsangana, nampiasaina ary nahazo tombony amin'ny tsirairay. \n \n \n \n \n Ny fandoavam-bola sy ny fialantsasatra: Ireo mpividy trano fialan-tsasatra amin'ny alalan'ny SSG dia afaka mandoa vola amin'ny ARX mba hanala ny fihenam-bidy manokana. Ny tompon-trano dia mahazo ny ARX mivantana, mamela ny fampiasam-bola tsy tapaka amin'ny tolotra ara-tsosialy na ny fitokonana. Rewards System: ARX dia mifototra amin'ny fandraisana anjara amin'ny mpampiasa - fialan-tsasatra tanteraka, fandraisana anjara amin'ny traikefa eo an-toerana, ary ny fanampian'ny angon-drakitra an-tsitrapo amin'ny fitsangatsanganana. Ny fahafahana miditra amin'ny fankatoavana sy ny fitakiana: Ny fidirana amin'ny zon'ny mpikambana azo antoka amin'ny fananana dia mamela ny karama ARX. Ny mpampiasa dia afaka mandoa token mba hahazoana tombontsoa azo antoka, anisan'izany ny fidirana amin'ny lisitry ny fananana vaovao, ny fihenam-bidy fanatsarana ary ny fandraisana anjara amin'ny fitantanana amin'ny hoavy. Data Bank Synergy: Ny angon-drakitra momba ny mpampiasa mifandraika amin'ny fitsidihana (miresaka miaraka amin'ny fanekena) dia manatsara ny banky angon-drakitra ARCS. Ny mpiara-miasa dia miditra amin'io fanadihadiana an-tsoratra anarana io amin'ny fampiasana ARX, miasa amin'ny fangatahana ary mandresy ireo mpandray anjara amin'ny token fanampiny. Ny herin'ny fametrahana dia mitoetra ao amin'ny ekipan'ny ARCS, mihazakazaka mazava sy amin'ny fanaraha-maso ny fivarotana. Ny ARX vaovao rehetra dia miditra amin'ny fizarana fotsiny amin'ny alàlan'ny hetsika ara-tsosialy toy ny fidirana, ny mpikambana, ary ny fifandraisana amin'ny angon-drakitra, ary tsy amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra na ny fampielezan-kevitra. Ity rafitra ity dia manome hery ho an'ny flywheel roa: \n \n \n RWA Ecosystem - Ny trano fandraisam-bahiny sy ny fandraisam-bahiny dia mitondra ny fandaniana ARX, ary ny mpampiasa dia mahazo karama noho ny hetsika sy ny famoronana lanja. Data Ecosystem - Ny asan'ny mpampiasa dia manatsara ny banky tahirin-kevitra, mamela ny lanjany bebe kokoa. Web3 dia manatsara ny fananana amin'ny fahalalana tsy miovaova, ny demokrasia amin'ny fidirana maneran-tany ary ny fanatsarana ny varotra. Ny fanorenana ny decentralization: Governance sy ny fanitarana Ny fanentanana fototra dia ahitana: \n \n \n \n \n Decentralized Governance: ARCS2.0 dia mikendry ny hahatratra ny fitantanana decentralized amin'ny alàlan'ny modely DAO dingana, mamela ireo tompon'ny token handray anjara amin'ny fanapahan-kevitra momba ny tetikasa. Exchange Growth: Listings amin'ny BitMart sy ProBit, miaraka amin'ny sehatra lehibe amin'ny fanomanana ny fanatsarana ny vidiny. Fanitarana ny sehatra: avy amin'ny fizahantany mankany amin'ny sakafo, ny fifamoivoizana ary ny fanabeazana. Community Momentum: Taorian'ny fandrosoana, ARCS dia nanomboka indray ny kaonty X ofisialy ary nanomboka fanentanana $ 2,500 USDT Airdrop & $ 2,000 USDT Bounty mba hanangana indray ny fiaraha-monina sy hampitombo ny tontolo iainana. Ny fitondran-tena Ny fanandramana Ny valin'ny tsena dia manamafy ny fitokisana: ARX dia niakatra niakatra hatramin'ny Jona 2025, izay maneho ny fitokisana amin'ity modely mifototra amin'ny fampiasana fitaovana. Ny lalana mankany amin'ny hoavy tsy miankina ARCS2.0 dia mandroso tsy tapaka mankany amin'ny tanjona ny famoronana rafitra ara-toekarena tsy miankina, miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fananana ara-toekarena, banky angon-drakitra ary fitomboana maharitra. Amin'ny alalan'ny fidirana ny lova Japoney amin'ny teknolojia blockchain, amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny SSG Holdings, ny ekipa dia manome token azo ampiasaina izay mandefa lanja amin'ny sehatra ara-batana sy nomerika. Miaraka amin'ny politikan'ny firenena, ny tsenan'ny tsena ary ny fanentanana avy amin'ny mpandray anjara, ny ARCS dia eo amin'ny lalana hanatanterahana ny fahitana momba ny hoavin'ny toekarena tsy miankina sy maharitra. Ao amin'ny ARCS Isika dia mifantoka amin'ny fanamafisana ny olona amin'ny alalan'ny fametrahana ny fahaleovantenan'ny angon-drakitra, izay ahafahan'ny mpampiasa mitantana ny angon-drakitrao ho toy ny fananana masina ary mahazo tombontsoa ara-drariny. Ny tetikasa ARCS Ny tetikasa ARCS Ny fototry ny ARCS2.0 dia ny fidirana ny tontolo iainana ara-toekarena (RWA) sy ny banky angon-drakitra azo antoka, mamorona sehatra mahery vaika izay manome lanjany ny fanaraha-maso sy ny tombontsoa amin'ny mpampiasa. Ao amin'ny ARCS, mino ny fahaleovantenan'ny angon-drakitra izy ireo, izay ahafahan'ny olona mifehy sy mahazo tombontsoa amin'ny angon-drakitra manokana. Ny sehatra ARCS dia natao hanomezana fahafahana ho an'ny mpampiasa, manome tombontsoa ara-potoana ary manentana ny fitomboana amin'ny alalan'ny token ARX. Ny token native, ARX, dia manana anjara toerana manan-danja amin'ity tontolo iainana ity amin'ny fampiasana azy ho fitaovana ho an'ny fandoavam-bola amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ho fanomezana ho an'ny fampiasana ny serivisy. Izany dia tsy manome tombontsoa mazava ho an'ny mpampiasa fotsiny, fa koa manatsara ny fandraisana anjara sy ny fitomboana ao anatin'ny sehatra. Amin'ny alalan'ny fanodinana ny asa ara-toekarena amin'ny tontolo tena izy amin'ny tsingerin'ny fitomboana, na "flywheel", ARCS dia mamorona tontolo dinamika izay ahafahan'ny mpampiasa mandroso. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo mpampiasa sy manolotra tombontsoa mahatalanjona, ny ARCS dia manorina sehatra izay manome fahafahana ho an'ny olona ary manatsara fiaraha-monina mifototra amin'ny fahaleovantenan'ny angona sy ny fahafahana ara-toekarena. Ny mpampiasa dia afaka manaraka ny vaovao ao amin'ny ARCS' social: Ny tranonkala: https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com Ny fomba fanao: https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (anisan'ny Twitter teo aloha): https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ Ny Telegram: https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN Ny taratasy fototra: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Ny fifandraisana Ny ekipa Ny orinasa dia IFA Co., Ltd. Mpanoratra anarana ao amin'ny www.ifa-aire.co.jp \n \n Ity tantara ity dia navoakan'ny Btcwire ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program. 