GMT DAO dia manomboka ny hetsika fandoroana ny tany miaraka amin'ny tanjona hatramin'ny 600 tapitrisa GMT

SYDNEY, Aostralia, Novambra 21st, 2024/Chainwire/--Ny GMT DAO, fikambanan'ny vondrom-piarahamonina mahaleo tena an'ny tompon'ny GMT, dia faly manambara ny fandefasana ny GMT Burn Initiative—hetsika natao hametrahana ny hoavin'ny GMT ho eo an-tanana. ny fiaraha-monina misy azy.





Amin'ny alalan'ity hetsika ity, ireo mpihazona GMT dia hifidy amin'ny fanapahan-kevitra handoro hatramin'ny 600 tapitrisa GMT, mitovy amin'ny 100 tapitrisa USD, hanamarika izany ho iray amin'ireo mari-pamantarana fatra-paniry laza indrindra ao amin'ny tontolo iainana web3.





Ny GMT Burn Initiative dia maneho ny fanoloran-tenan'ny GMT DAO amin'ny mangarahara, ny fitantanana ary ny fitantanana marika maharitra. Ity fomba fiasa entin'ny vondrom-piarahamonina ity dia mifanaraka amin'ny tanjon'ny DAO hamolavola ny hoavin'ny GMT amin'ny andraikitra sy fiaraha-miasa.

Ahoana ny fiasan'izany:

Hidio sy hifidy: Afaka mandray anjara amin'ny fitsidihana ireo mpihazona GMT burnmt.com , izay ahafahan'izy ireo manidy ny mari-pamantarana sy mandatsa-bato amin'ny tolo-kevitra isan-karazany, anisan'izany ny voalohany amin'ny karazana “GMT Burn Initiative”. Hahazo Red Hat manokana 'Make GMT Great Again' Red Hat NFT ny mpandray anjara ho mariky ny fankasitrahana ny fandraisany anjara. Ity NFT ity dia handrakitra ny metadata amin'ny antsipiriany momba ny airdrops voalaza sy mendrika, ary koa ny vato azo. Mahazoa valisoa: Mitentina 100 tapitrisa GMT no hozaraina amin'ny fiafaran'ny fotoam-pifidianana mandritra ny 60 andro ho valisoa ho an'ny mpandray anjara, miankina amin'ny fahatratrarana ireo dingana lehibe. Fangaraharana eo amin'ny rojo: Voarakitra ao amin'ny blockchain ny fizotry ny fifidianana, ahafahan'ny tsirairay manamarina ny vokatra ary miantoka ny fahamendrehana sy ny mangarahara amin'ny fanapahan-kevitra tsirairay. Tsingerin'ny fifidianana tsy tapaka: Santatra ihany ity hetsika fandoroana ity. Mandrosoa, GMT DAO dia hampiditra tolo-kevitra vaovao sy tsingerim-pifidianana isaky ny telovolana, manome fahafahana tsy tapaka ny mpihazona hamolavola ny hoavin'ny GMT amin'ny alàlan'ny gmtdao.com .





Ity hetsika ity dia mampiseho ezaka mavitrika hiantohana ny ho avin'ny GMT maharitra, manasongadina ny fanavaozana sy ny fandraisana anjaran'ny vondrom-piarahamonina. Ny GMT DAO dia mijanona ho manolo-tena amin'ny fitsinjaram-pahefana marina, manome hery ny tompon'ny GMT hamolavola ny tari-dalany.





Amin'ny alàlan'ny fanomezana alalana ny vato amin'ny tolo-kevitra fototra, ao anatin'izany ny mety hisian'ny fandoroana famantarana lehibe, ny DAO dia manasongadina ny herin'ny fidirana iombonana sy ny fanoloran-tenany amin'ny fananganana tontolo iainana matanjaka sy miroborobo.





Ny GMT Burn Initiative dia manamarika toko vaovao amin'ny dian'ny GMT, manome feo ny mpihazona rehetra. Ny fifidianana, izay manomboka amin'ny 100 GMT, dia misokatra amin'ny burnmt.com , manasa ny tompon'ny GMT rehetra mba hanampy amin'ny famolavolana ny hoavin'ny token.

Momba ny GMT DAO

Ny GMT DAO dia fikambanana tsy miankina amin'ny tompon'ny GMT natokana hanara-maso ny hoavin'ny GMT amin'ny alalan'ny fitantanana mangarahara sy tarihin'ny vondrom-piarahamonina.





Ny fiforonan'ny DAO dia maneho fanoloran-tena amin'ny fanomezana hery ireo mpihazona GMT amin'ny alalan'ny feo amin'ny fanapahan-kevitra lehibe, manomboka amin'ny fitantanana famantarana ka hatramin'ny fampandrosoana ny tontolo iainana.

Raha mila fanazavana fanampiny momba ny GMT Burn Initiative sy handray anjara dia afaka mitsidika ny mpampiasa burnmt.com .

Momba ny GMT

GMT dia mipetraka eo afovoan'ny tontolo iainana FSL. Nahazo tombony manokana tamin'ny STEPN , ity marika ity dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny vokatra FSL rehetra.





GMT dia miasa amin'ny sakana efatra — Solana, BNB Chain, Ethereum, ary Polygon — ary manan-danja amin'ny Mahery fo gasy , izay ampiasaina amin'ny varotra entana sy fandoroana ny fiakaran'ny NFT.





On MOOAR , ny entana rehetra dia azo amidy amin'ny alàlan'ny GMT, ary izy io ihany koa no ivon'ny varotra voalohany amin'ny raffle mints miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe ary ampiasaina amin'ny vao natomboka. STEPN GO hividianana Sneakers ary hanao asa isan-karazany amin'ny fampiharana.

