Mety ho very ny Crypto ianao raha mandika-mametaka ny adiresin'ny kitaponao—Izao no azonao atao

Ny adiresin'ny crypto dia tsy zavatra tsotra indrindra tokony hotadidina. Tsy misy manao izany tokoa. Matetika izahay no mandika sy mametaka ny adiresinay crypto handefasana sy handraisana vola, dia izay ihany. Na izany aza, ity dingana kely amin'ny fametahana kopia ity dia mety ho lasa ratsy be raha sendra mandika adiresy iray tsy ilay nokasainao handefasana vola ianao, saingy sahiran-tsaina ianao satria toa mitovitovy be ilay izy ary ao amin'ny tantaran'ny poketrao. Adiresy fanapoizinana izany.





Ity karazana fanafihana ity dia mitranga rehefa mamorona ' adiresy zava-poana ', izay adiresy crypto manana mari-pahaizana manokana. Misy mihitsy aza ny mpamokatra maimaim-poana amin'ny Internet. Ataon'izy ireo mitovy araka izay azo atao amin'ireo adiresy hita ao amin'ny tantaran'ny varotra ampahibemaso ireo adiresy vaovao ireo — Bitcoin, Ethereum, ary Obyte dia tambajotram-bahoaka, ohatra, izay ahafahan'ny olona mijery ny ankamaroan'ny fifanakalozana amin'ny alàlan'ny mpikaroka.





Ny dingana manaraka dia ny fandefasana vola tsy misy dikany amin'ny poketrao, 'manapoizina' ny tantaranao. Rehefa mandika-mametaka adiresy avy amin'ny tantaran'ny fifampiraharahanao ianao amin'ny fandefasana vola, dia mety ho diso ny fisafidiananao ny adiresin'ilay mpanafika, ka lasa mankany amin'izy ireo ny vola madinikao. Amin'ny ankamaroan'ny rojo, ny fifanakalozana crypto dia tsy azo ovaina, noho izany dia tsy azo inoana fa hamerina ny volanao ianao aorian'ity fanaraha-maso ity.

Ao ambadiky ny sehatra

Araka ny voalaza amin'ny Chainalysis , ireo mpanafika manao fampielezan-kevitra fanapoizinana adiresy matetika dia miantehitra amin'ny fitaovana efa vita amidy amin'ny tsenan'ny tranonkala maizina. Ireo kitapo ireo dia misy rindrambaiko izay mamorona adiresy poketra an'arivony maka tahaka ny tena izy, manara-maso ny fizotran'ny fandefasana fifampiraharahana "vovoka" kely ho an'ireo niharam-boina. Miaraka amin'ny interface tsara ho an'ny vao manomboka sy mpitari-dalana amin'ny antsipiriany, na dia ny mpisoloky tsy dia mahay aza dia afaka manomboka fampielezan-kevitra lehibe. Ohatra, fanentanana tokana nanangona adiresy Ethereum sandoka maherin'ny 82.000 tamin'ny 2024, efa ho 1% amin'ireo adiresy vao noforonina rehetra nandritra io vanim-potoana io, mikendry ireo mpampiasa crypto efa za-draharaha miaraka amin'ny fifandanjana ambony kokoa.









Ny fanafihana mahery vaika iray tamin'ny 3 Mey 2024, dia nikendry trozona crypto tsy fantatra, izay niafara tamin'ny $ 68 tapitrisa amin'ny Bitcoin (WBTC) nofonosina nalefa tany amin'ny poketra fehezin'ny mpanafika. Nohararaotin'ilay mpanafika ny fiankinan'ilay niharam-boina tamin'ny tovan'ny adiresin'ny adiresy, ka namorona adiresy mitovy, mitovy amin'izany mba hanakorontanana ilay niharam-boina amin'ny fotoana handefasana vola. Ny vola nangalarina, izay mitentina 71 tapitrisa dolara vetivety noho ny fiovan'ny tsena, dia naverina tamin'ny ampahany taorian'ny andiana hafatra an-tsokosoko avy amin'ilay niharam-boina, anisan'izany ny fandrahonana voasarona. Ny mpanafika dia nitazona tombom-barotra $ 3 tapitrisa taorian'ny fandefasana ny fifampiraharahana tamin'ny alàlan'ny poketra mpanelanelana marobe.





Na dia eo aza ny taham-pahombiazana ambany isaky ny adiresy maloto — 0,03% ihany no nahazo mihoatra ny $100 — dia niteraka tombom-barotra lehibe ny haben'ny fampielezan-kevitra sy ny fikendrena ireo niharam-boina ambony . Ohatra, ny $3 tapitrisa notazonin'ny mpisoloky etsy ambony dia nahazo ROI miavaka mihoatra ny 1,147%. Ny vola nangalarina dia nolotoina tamin'ny alàlan'ny protocols DeFi sy ny fifanakalozana afovoany (CEX) tany Eoropa Atsinanana. Ity fanentanana ity dia maneho ny fomba ahafahan'ny fanapoizinana adiresy mampifangaro ny ezaka kely sy ny valisoa mety hitranga, ka mahatonga azy io ho loza mitatao amin'ny habaka crypto.

Fepetra fisorohana – na ialao ny adiresy

Ny fiarovana ny tenanao amin'ny fanapoizinana adiresy dia manomboka amin'ny fiheverana tsara ny antsipiriany. Hamarino indroa foana ny endri-tsoratra rehetra ao amin'ny adiresin'ny kitapom-bola alohan'ny hanombohana fifampiraharahana. Miantehitra amin'ny zava-misy ireo mpisoloky fa ny adiresy mitovitovy endrika dia mora mampisafotofoto ny mpampiasa. Raha tokony hiantehitra amin'ny tantaran'ny fifampiraharahana, dia mandika mivantana ny adiresy avy amin'ny loharano azo itokisana, toy ny fifandraisana voatahiry, mivantana avy amin'ny fifanakalozanao, na avy amin'ny hafatra voamarina.





Ny kitapom-bola sasany aza dia mamela anao mitahiry adiresy ara-dalàna ho toy ny fifandraisana, mahatonga ny fifanakalozana ho avy haingana sy azo antoka kokoa. Fiarovana mahasoa iray hafa ny fifampiraharahana andrana—ny fandefasana vola kely an'ohatra aloha dia miantoka fa marina ny adiresy alohan'ny handefasana vola be . Ataovy izay handikana ilay marina fanindroany.





Tena ilaina ny fampidirana fomba fanao azo antoka amin'ny fahazarana crypto anao, saingy azonao atao koa ny manatsotra ny traikefanao amin'ny alàlan'ny fampiasana rafitra manamaivana ny fiankinan-doha amin'ny adiresin'ny poketra. Ohatra, Obyte mamela anao handefa vola amin'ny textcoins — kaody tsotra sy azo zaraina izay azo alefa amin'ny alàlan'ny mailaka, chat, na atao pirinty mihitsy aza.









Ireo kaody ireo (teny roa ambin'ny folo kisendrasendra) dia mahatonga ny famindrana vola ho mora sy tsy misy adiresy, miaraka amin'ny torolàlana mazava momba ny fitakiana azy ireo, na ianao no mpandefa na mpandray. Ity fomba fiasa ity dia manafoana tanteraka ny mety hisian'ny fisavoritahana ny adiresy.





Ankoatra izany, Obyte dia mamela anao hampifandray ny poketrao amin'ny mailakao, solonanarana vaovao, na mombamomba ny GitHub amin'ny alàlan'ny mailaka. rafitra fanamarinana . Rehefa voamarina dia azonao atao ny mampiasa ireto famantarana ireto, toy ny @username, github/username, na adiresy imailaka fotsiny, fa tsy adiresy miafina, ka tsy vitan'ny hoe azo antoka kokoa ny fifampiraharahana fa mora kokoa amin'ny mpampiasa.