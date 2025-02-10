ເຈົ້າອາດຈະສູນເສຍ Crypto ຂອງເຈົ້າຖ້າທ່ານຄັດລອກທີ່ຢູ່ Wallet ຂອງທ່ານ - ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ແທນ

ທີ່ຢູ່ Crypto ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຈື່ຈໍາ. ບໍ່ມີໃຜເຮັດ, ແທ້ຈິງແລ້ວ. ພວກເຮົາມັກຈະພຽງແຕ່ຄັດລອກແລະວາງທີ່ຢູ່ crypto ຂອງພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງແລະຮັບເງິນ, ແລະນັ້ນແມ່ນມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂັ້ນຕອນນ້ອຍໆຂອງການຄັດລອກນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜິດຮ້າຍແຮງຖ້າຫາກວ່າທ່ານເກີດຂຶ້ນກັບສໍາເນົາທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນອັນທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສົ່ງເງິນໄປ, ແຕ່ທ່ານສັບສົນເນື່ອງຈາກວ່າມັນເບິ່ງຫຼາຍ, ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍແລະມັນຢູ່ໃນປະຫວັດສາດ wallet ຂອງທ່ານເອງ. ນັ້ນແມ່ນການເປັນພິດທີ່ຢູ່.
ປະເພດຂອງການໂຈມຕີນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ cybercriminals ສ້າງ '
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການສົ່ງເງິນຈໍານວນເງິນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍກັບ wallet ຂອງທ່ານ, ປະສິດທິຜົນ 'ພິດ' ປະຫວັດສາດການເຮັດທຸລະກໍາຂອງທ່ານ. ເມື່ອຕໍ່ມາທ່ານສຳເນົາ-ວາງທີ່ຢູ່ຈາກປະຫວັດທຸລະກຳຂອງທ່ານສຳລັບການສົ່ງເງິນ, ທ່ານອາດຈະເລືອກທີ່ຢູ່ທີ່ຄ້າຍກັນຂອງຜູ້ໂຈມຕີຜິດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼຽນຂອງທ່ານໄປຫາພວກມັນແທນ. ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ສ່ວນໃຫຍ່, ການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ແມ່ນບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ຫນ້າຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າເຈົ້າຈະຟື້ນຕົວເງິນຂອງທ່ານຫຼັງຈາກການກວດສອບນີ້.
ເບື້ອງຫຼັງ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍ
ການໂຈມຕີລະດັບສູງຄັ້ງໜຶ່ງໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2024, ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ປາວານ crypto ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ 68 ລ້ານໂດລາໃນຫໍ່ Bitcoin (WBTC) ຖືກສົ່ງໄປຫາກະເປົາເງິນທີ່ຜູ້ໂຈມຕີຄວບຄຸມ. ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ຂູດຮີດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເພິ່ງພາອາໄສຄໍານໍາຫນ້າທີ່ຢູ່, ການສ້າງທີ່ຢູ່ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ຄ້າຍຄືກັນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍສັບສົນໃນເວລາສົ່ງເງິນ. ກອງທຶນທີ່ຖືກລັກ, ມີມູນຄ່າສັ້ນໆຢູ່ທີ່ 71 ລ້ານໂດລາເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ, ໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນບາງສ່ວນຫຼັງຈາກຂໍ້ຄວາມໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ລວມທັງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຖືກປົກຄຸມ. ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ເກັບກຳໄລ 3 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຈາກເຮັດທຸລະກຳຜ່ານກະເປົາເງິນຕົວກາງຫຼາຍອັນ.
ເຖິງວ່າຈະມີອັດຕາຄວາມສໍາເລັດຕໍ່າຕໍ່ທີ່ຢູ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ - ພຽງແຕ່ 0.03% ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 100 ໂດລາ - ຂະຫນາດຂອງແຄມເປນແລະການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງເຮັດໃຫ້ກໍາໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ . ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເງິນ 3 ລ້ານໂດລາທີ່ຜູ້ຫລອກລວງເກັບຮັກສາໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ເຮັດໃຫ້ ROI ທີ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍກວ່າ 1,147%. ກອງທຶນທີ່ຖືກລັກໄດ້ຖືກຟອກໂດຍພື້ນຖານຜ່ານໂປໂຕຄອນ DeFi ແລະການແລກປ່ຽນສູນກາງ (CEX) ໃນເອີຣົບຕາເວັນອອກ. ແຄມເປນນີ້ຍົກຕົວຢ່າງວິທີການທີ່ເປັນພິດທີ່ຢູ່ສາມາດສົມທົບຄວາມພະຍາຍາມຕ່ໍາກັບລາງວັນທີ່ມີທ່າແຮງສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ອງ crypto.
ມາດຕະການປ້ອງກັນ – ຫຼືຫຼີກເວັ້ນການທີ່ຢູ່
ການປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງຈາກການເປັນພິດຂອງທີ່ຢູ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນລາຍລະອຽດ. ກວດເບິ່ງທຸກຕົວລະຄອນໃນກະເປົາເງິນສະເໝີ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມທຸລະກຳ. scammers ອີງໃສ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າທີ່ຢູ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສັບສົນໄດ້ງ່າຍ. ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາ, ຄັດລອກທີ່ຢູ່ໂດຍກົງຈາກແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເຊັ່ນ: ຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ບັນທຶກໄວ້, ໂດຍກົງຈາກການແລກປ່ຽນຂອງທ່ານ, ຫຼືຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກຢືນຢັນ.
ກະເປົາເງິນບາງອັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄວ້ເປັນລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກຳໃນອະນາຄົດໄວຂຶ້ນ ແລະປອດໄພກວ່າ. ການເຮັດທຸລະກໍາການທົດສອບແມ່ນການປົກປ້ອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດອີກອັນຫນຶ່ງ - ການສົ່ງຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍ, ສັນຍາລັກທໍາອິດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທີ່ຢູ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະໂອນເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ . ພຽງແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສໍາເນົາທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນຄັ້ງທີສອງ.
ການລວມເອົາການປະຕິບັດທີ່ປອດໄພເຂົ້າໄປໃນປະຈໍາວັນ crypto ຂອງທ່ານແມ່ນຈໍາເປັນ, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ປະສົບການ crypto ຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການໃຊ້ລະບົບທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການອີງໃສ່ທີ່ຢູ່ wallet. ຕົວຢ່າງ,
ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ (ສິບສອງຄໍາແບບສຸ່ມ) ເຮັດໃຫ້ການໂອນເງິນເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະບໍ່ມີທີ່ຢູ່, ດ້ວຍຄໍາແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການອ້າງສິດ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ສົ່ງ ຫຼືຜູ້ຮັບ. ວິທີການນີ້ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມສັບສົນໃນການແກ້ໄຂທັງຫມົດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Obyte ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກະເປົາເງິນຂອງທ່ານກັບອີເມວຂອງທ່ານ, ຊື່ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່, ຫຼືໂປຣໄຟລ໌ GitHub ຜ່ານມັນ.
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