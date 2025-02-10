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ເຈົ້າອາດຈະສູນເສຍ Crypto ຂອງເຈົ້າຖ້າທ່ານຄັດລອກທີ່ຢູ່ Wallet ຂອງທ່ານ - ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ແທນ

ໂດຍ Obyte3m2025/02/10
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

cybercriminals ສ້າງ 'ທີ່ຢູ່ vanity' ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຕົວຈິງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາສົ່ງເງິນຈໍານວນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍໄປຫາກະເປົາເງິນຂອງທ່ານ, ປະສິດທິຜົນ 'ເປັນພິດ' ປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາຂອງທ່ານ. ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ສ່ວນໃຫຍ່, ການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ແມ່ນບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ຫນ້າຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າເຈົ້າຈະຟື້ນຕົວຄືນເງິນຂອງທ່ານຫຼັງຈາກການກວດສອບນີ້.
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ທີ່ຢູ່ Crypto ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຈື່ຈໍາ. ບໍ່ມີໃຜເຮັດ, ແທ້ຈິງແລ້ວ. ພວກເຮົາມັກຈະພຽງແຕ່ຄັດລອກແລະວາງທີ່ຢູ່ crypto ຂອງພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງແລະຮັບເງິນ, ແລະນັ້ນແມ່ນມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂັ້ນຕອນນ້ອຍໆຂອງການຄັດລອກນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜິດຮ້າຍແຮງຖ້າຫາກວ່າທ່ານເກີດຂຶ້ນກັບສໍາເນົາທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນອັນທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສົ່ງເງິນໄປ, ແຕ່ທ່ານສັບສົນເນື່ອງຈາກວ່າມັນເບິ່ງຫຼາຍ, ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍແລະມັນຢູ່ໃນປະຫວັດສາດ wallet ຂອງທ່ານເອງ. ນັ້ນແມ່ນການເປັນພິດທີ່ຢູ່.


ປະເພດຂອງການໂຈມຕີນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ cybercriminals ສ້າງ ' ທີ່ຢູ່ vanity ', ເຊິ່ງເປັນທີ່ຢູ່ crypto ທີ່ມີລະດັບການປັບແຕ່ງ. ມີແມ້ກະທັ້ງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າອອນໄລນ໌. ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ທີ່ຢູ່ໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາສາທາລະນະຂອງທ່ານ - Bitcoin, Ethereum, ແລະ Obyte ແມ່ນເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະ, ຕົວຢ່າງ, ບ່ອນທີ່ໃຜສາມາດປຶກສາການເຮັດທຸລະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ explorer.


ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ແມ່ນ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຫມາຍ​ກັບ wallet ຂອງ​ທ່ານ​, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ 'ພິດ​' ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກໍາ​ຂອງ​ທ່ານ​. ເມື່ອຕໍ່ມາທ່ານສຳເນົາ-ວາງທີ່ຢູ່ຈາກປະຫວັດທຸລະກຳຂອງທ່ານສຳລັບການສົ່ງເງິນ, ທ່ານອາດຈະເລືອກທີ່ຢູ່ທີ່ຄ້າຍກັນຂອງຜູ້ໂຈມຕີຜິດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼຽນຂອງທ່ານໄປຫາພວກມັນແທນ. ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ສ່ວນໃຫຍ່, ການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ແມ່ນບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ຫນ້າຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າເຈົ້າຈະຟື້ນຕົວເງິນຂອງທ່ານຫຼັງຈາກການກວດສອບນີ້.

ເບື້ອງຫຼັງ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍ ໂດຍ Chainalysis , ຜູ້ໂຈມຕີທີ່ດໍາເນີນການແຄມເປນການເປັນພິດຂອງທີ່ຢູ່ມັກຈະອີງໃສ່ເຄື່ອງມືທີ່ກຽມພ້ອມທີ່ຂາຍໃນຕະຫລາດເວັບຊ້ໍາ. ຊຸດເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຊອຟແວທີ່ສ້າງທີ່ຢູ່ wallet ຫຼາຍພັນທີ່ຢູ່ mimicing ທີ່ແທ້ຈິງ, ອັດຕະໂນມັດຂະບວນການສົ່ງ "ຂີ້ຝຸ່ນ" ຂະຫນາດນ້ອຍທຸລະກໍາກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ດ້ວຍການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນແລະຄູ່ມືລາຍລະອຽດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຫລອກລວງທີ່ມີທັກສະຕ່ໍາກໍ່ສາມາດເປີດຕົວແຄມເປນຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ແຄມເປນດຽວໄດ້ມີຫຼາຍກວ່າ 82,000 ທີ່ຢູ່ Ethereum ປອມໃນປີ 2024, ເກືອບ 1% ຂອງທີ່ຢູ່ທີ່ສ້າງໃຫມ່ທັງຫມົດໃນໄລຍະເວລານັ້ນ, ເປົ້າຫມາຍຜູ້ໃຊ້ crypto ທີ່ມີປະສົບການທີ່ມີຍອດເງິນໃນກະເປົາເງິນທີ່ສູງຂຶ້ນ.


ບຸກຄົນທີ່ພະຍາຍາມຊື້ຊຸດເຄື່ອງມືພິດທີ່ຢູ່ໃນ Darknet. ຮູບພາບໂດຍ Chainalysis

ການໂຈມຕີລະດັບສູງຄັ້ງໜຶ່ງໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2024, ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ປາວານ crypto ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ 68 ລ້ານໂດລາໃນຫໍ່ Bitcoin (WBTC) ຖືກສົ່ງໄປຫາກະເປົາເງິນທີ່ຜູ້ໂຈມຕີຄວບຄຸມ. ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ຂູດຮີດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເພິ່ງພາອາໄສຄໍານໍາຫນ້າທີ່ຢູ່, ການສ້າງທີ່ຢູ່ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ຄ້າຍຄືກັນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍສັບສົນໃນເວລາສົ່ງເງິນ. ກອງທຶນທີ່ຖືກລັກ, ມີມູນຄ່າສັ້ນໆຢູ່ທີ່ 71 ລ້ານໂດລາເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ, ໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນບາງສ່ວນຫຼັງຈາກຂໍ້ຄວາມໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ລວມທັງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຖືກປົກຄຸມ. ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ເກັບກຳໄລ 3 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຈາກເຮັດທຸລະກຳຜ່ານກະເປົາເງິນຕົວກາງຫຼາຍອັນ.


ເຖິງວ່າຈະມີອັດຕາຄວາມສໍາເລັດຕໍ່າຕໍ່ທີ່ຢູ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ - ພຽງແຕ່ 0.03% ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 100 ໂດລາ - ຂະຫນາດຂອງແຄມເປນແລະການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງເຮັດໃຫ້ກໍາໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ . ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເງິນ 3 ລ້ານໂດລາທີ່ຜູ້ຫລອກລວງເກັບຮັກສາໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ເຮັດໃຫ້ ROI ທີ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍກວ່າ 1,147%. ກອງທຶນທີ່ຖືກລັກໄດ້ຖືກຟອກໂດຍພື້ນຖານຜ່ານໂປໂຕຄອນ DeFi ແລະການແລກປ່ຽນສູນກາງ (CEX) ໃນເອີຣົບຕາເວັນອອກ. ແຄມເປນນີ້ຍົກຕົວຢ່າງວິທີການທີ່ເປັນພິດທີ່ຢູ່ສາມາດສົມທົບຄວາມພະຍາຍາມຕ່ໍາກັບລາງວັນທີ່ມີທ່າແຮງສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ອງ crypto.

ມາດ​ຕະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ – ຫຼື​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ທີ່​ຢູ່​

ການປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງຈາກການເປັນພິດຂອງທີ່ຢູ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນລາຍລະອຽດ. ກວດເບິ່ງທຸກຕົວລະຄອນໃນກະເປົາເງິນສະເໝີ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມທຸລະກຳ. scammers ອີງໃສ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າທີ່ຢູ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສັບສົນໄດ້ງ່າຍ. ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາ, ຄັດລອກທີ່ຢູ່ໂດຍກົງຈາກແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເຊັ່ນ: ຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ບັນທຶກໄວ້, ໂດຍກົງຈາກການແລກປ່ຽນຂອງທ່ານ, ຫຼືຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກຢືນຢັນ.


ກະເປົາເງິນບາງອັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄວ້ເປັນລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກຳໃນອະນາຄົດໄວຂຶ້ນ ແລະປອດໄພກວ່າ. ການເຮັດທຸລະກໍາການທົດສອບແມ່ນການປົກປ້ອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດອີກອັນຫນຶ່ງ - ການສົ່ງຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍ, ສັນຍາລັກທໍາອິດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທີ່ຢູ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະໂອນເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ . ພຽງແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສໍາເນົາທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນຄັ້ງທີສອງ.


ການລວມເອົາການປະຕິບັດທີ່ປອດໄພເຂົ້າໄປໃນປະຈໍາວັນ crypto ຂອງທ່ານແມ່ນຈໍາເປັນ, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ປະສົບການ crypto ຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການໃຊ້ລະບົບທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການອີງໃສ່ທີ່ຢູ່ wallet. ຕົວຢ່າງ, Obyte ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສົ່ງເງິນຜ່ານ textcoins — ງ່າຍ​ດາຍ​, ລະ​ຫັດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ແບ່ງ​ປັນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ທາງ​ອີ​ເມລ​໌​, ສົນ​, ຫຼື​ແມ້​ກະ​ທັ້ງ​ພິມ​ອອກ​.


Textcoin ໃນ Obyte


ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ (ສິບສອງຄໍາແບບສຸ່ມ) ເຮັດໃຫ້ການໂອນເງິນເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະບໍ່ມີທີ່ຢູ່, ດ້ວຍຄໍາແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການອ້າງສິດ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ສົ່ງ ຫຼືຜູ້ຮັບ. ວິທີການນີ້ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມສັບສົນໃນການແກ້ໄຂທັງຫມົດ.


ນອກຈາກນັ້ນ, Obyte ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກະເປົາເງິນຂອງທ່ານກັບອີເມວຂອງທ່ານ, ຊື່ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່, ຫຼືໂປຣໄຟລ໌ GitHub ຜ່ານມັນ. ລະບົບການຢັ້ງຢືນ . ເມື່ອກວດສອບແລ້ວ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຕົວລະບຸເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: @username, github/ຊື່ຜູ້ໃຊ້, ຫຼືພຽງແຕ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ແທນທີ່ຈະເປັນລະຫັດລັບ, ການເຮັດທຸລະກໍາບໍ່ພຽງແຕ່ປອດໄພກວ່າແຕ່ຍັງເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍ.


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