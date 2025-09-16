XYO, DePIN projekts ar 10M+ mezgliem, uzsāk Blockchain pirmo datu orientēto L1

Londona, Apvienotā Karaliste, 2025. gada 16. septembris / Chainwire / - Šodien, , pirmais DePIN un blockchain projekts ar 10M + mezgliem, uzsāk , blokķēdes tīkls, kas paredzēts īpaši datu smago nozarēs, piemēram, mākslīgā intelekta (AI), loģistikas un mākoņpakalpojumu nozarēs. Xyo XYO Layer One pārdošana Xyo XYO Layer One pārdošana Ar šo uzsākšanu XYO ievieš pirmo blokķēdi, kas izveidots, lai apstrādātu lielu datu apjomu, nesamazinot veiktspēju, padarot to par pirmo mērogojamo tīklu, kas paredzēts datiem. un piesaistot 80% no saviem lietotājiem no ārpuses kriptogrāfijas telpā. $ 8.8M ieņēmumi 2024. gadā $ 8.8M ieņēmumi 2024. gadā Kopš 2018. gada XYO ir strādājusi pie dažādiem datu bloku produktiem, piemēram, mobilajā lietojumprogrammā COIN, kur lietotāji var pārvērst savus ikdienas datus reālajā pasaulē. XYO produkti ir izstrādāti, lai sniegtu precīzus, validētus datus trešajām personām un to partneriem, sākot no vienkāršiem reāliem datiem, piemēram, atrašanās vietas un temperatūras, līdz sarežģītai digitālās darbības validācijai, piemēram, individuālām aptaujām un iepirkšanās paradumiem. XYO nolēma uzsākt savu blockchain pēc vairāk nekā septiņiem gadiem nozarē, kad neviena esošā iespēja nevarēja apmierināt projekta nepieciešamību pēc augstas efektivitātes, datu orientēta tīkla. Piemēram, AI modeļiem ir nepieciešamas milzīgas precīzu datu plūsmas, lai izvairītos no aizspriedumiem un uzlabotu apmācības rezultātus. Nekustamā īpašuma un piegādes ķēdes pārvaldībā tokenizētie aktīvi ir atkarīgi no precīziem, pārbaudāmiem ievadiem, kurus XYO Layer One spēj nodrošināt. XYO Layer One spēja apstrādāt lielu daudzumu reāllaika datu ar zemu aizkavēšanos un nodrošināt datu validācijas iespējas piedāvā unikālu vērtīgu risinājumu gan jaunajām, gan izveidotajām nozarēm. XYO vispirms pārvietos savus produktus uz jauno XYO Layer One blockchain, un tam sekos galvenie partneri.

"Kopiena ir gatava sistēmai, kas var tikt galā gan ar lieliem datu apjomiem, gan uzturēt patiesu decentralizāciju. XYO risina sāpju punktus, kas ir aizturējuši izstrādātājus un patērētājus gadiem ilgi - uzpūšanos, neefektivitāti un līdzdalības gentrifikāciju. XYO nodrošina rīkus, kas izstrādātājiem ir vajadzīgi, lai izveidotu, un līdzekļus, lai ikviens varētu piedalīties, neatkarīgi no resursiem." - Arie Trouw, XYO līdzdibinātājs un izpilddirektors Jaunas tehnoloģijas XYO Layer One risina pašreizējos novecojušos procesus blokķēdē. pašreizējās ķēdes mērogo slikti, palēninot darījumus un izraisot milzīgus gāzes cenu pieaugumus. XYO Layer One ievieš jaunas funkcijas, kas attīstās blockchain tehnoloģijā, kas var mērogot neatkarīgi no datu un darījumu slodzes. (piemēram, XYO Lookback Window, Step Hash un Proof of Perfect inovācijas) ar to XYO Layer One. Sīkāka informācija par šīm īpašībām Dokumentācija

XYO vieglais modelis uzlabo blockchain ātrumu un samazina aparatūras slodzi DePIN, RWA, AI un citiem datu smagiem projektiem. Jaunā ķēde, New Tokenomics Jaunais XYO Layer One Blockchain arī ierodas ar XYO duālā žetona modeļa debiju, kas 2018. gadā uzsāka savu pirmo un tā paša nosaukuma kriptotokenu $XYO. $XYO žetons darbojas kā deflacionārs aktīvs ar fiksētu piegādi, un XYO Layer One Blockchain ietvaros $XYO kalpo kā primārais žetons DePIN balvām, pārvaldībai, maksājumiem, drošībai un likmju lomām. $XYO ir paredzēts, lai nodrošinātu protokolu un bez kļūdām saskaņotu ilgtermiņa stimulus un turpinātu to darīt XYO mūža garumā. Lai risinātu nepārtrauktas, augstas apjoma darījumu prasības XYO Layer One, XYO uzsāk savu otro žetonu, $ Jaunais žetons ir profesionāli izstrādāts, lai kalpotu kā XYO Layer One native žetons, kas nodrošina ikdienas tīkla darbību, ieskaitot gāzes maksu samaksu, darījumu apstrādi, blokķēdes funkcijas, prioritātes maksas un balvas par mezglu darbību. XL1 pārdošana XL1 pārdošana $XL1 papildina sākotnējo $XYO žetonu, izmantojot lietojumprogrammu, bet $XYO joprojām ir XYO milzīgās produktu ekosistēmas kodols, kas nosaka jauno XYO Layer One blokķēdi un saglabā žetona ilgtermiņa vērtību. $XL1 tiek nopelnīts, likvidējot $XYO, kas bloķē $XYO žetonu XYO Layer One un rada mūžīgu nozīmi ekosistēmā. Ieguldot $XYO, dalībnieki nopelna $XL1, kas ļauj viņiem iesaistīties visās ķēdes funkcijās, vienlaikus nodrošinot plašākas ekosistēmas uzticamību un efektivitāti. Oriģinālais $XYO žetons nodrošina pārvaldību, likmes un ilgtermiņa vērtību XYO ekosistēmai, savukārt $XL1 aptver atlīdzības un darījumus par tā native XYO Layer One blockchain. Attiecībā uz XY: Dibināts 2018. gadā, XYO apkopo un validē datus, savienojot Web3, Web2 un nozares, piemēram, AI, reālās pasaules aktīvus (RWA) un ģeolokāciju. Xyo Xyo Tās unikālās Proof of Location un Proof of Origin tehnoloģijas nodrošina datus aktīvu izsekošanai, DePIN lietojumprogrammām, spēlēm un dažādām citām prasīgām nozarēm. XYO izveidoja COIN lietotni, kas iepazīstināja miljonus lietotāju ar blockchain, apbalvojot dalību datu validācijā. XYO žetons ir iekļauts lielākajā daļā pasaules lielāko biržu, tostarp Coinbase, Kraken, KuCoin un Bitpanda. Papildus XYO fonda izveidei XY Labs Inc. kļuva par pirmo kripto kompāniju Amerikas Savienotajās Valstīs, kas ieguva SEC apstiprinājumu regulas A piedāvājumam, atverot investīcijas gan akreditētiem, gan neakreditētiem ieguldītājiem. 2022. gadā XY Labs tokenizēja savas akcijas, kuras tirgo kā $XYLB tZERO ATS, nostiprinot savu līderpozīciju RWA telpā. 