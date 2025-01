Vai produktu medības joprojām ir tā vērtas? Mūsu pieredze saka JĀ!

17. novembrī mūsu produkts Momen , pilnas kaudzes bezkoda tīmekļa lietotņu veidotājs, tika palaists vietnē Product Hunt , un tika apbalvots ar Dienas produkta labāko 1. vietu.

Mums bija šaubas. Cilvēki bieži apgalvo, ka Produktu medības ir kļuvušas par "maksas par uzvaru" arēnu, kurā mazākām komandām ir grūti konkurēt ar liela budžeta izlaišanu. Taču mums tā nebija tikai balsu iegūšana — tā bija redzamība, uzticēšanās un mūsu sasniedzamības pārbaude.

Mums par pārsteigumu rezultāti ievērojami pārsniedza mūsu cerības. Šī palaišana ir palielinājusi mūsu tīmekļa trafiku par 500%. Un vienas dienas laikā mūsu atpakaļsaišu skaits ir palielinājies par 2,4 000, un organisko atslēgvārdu skaits ir palielinājies par 1,5 000.

Šajā emuārā es pastāstīšu, kāpēc mēs uzsākām produktu medības, detalizētu plānu, kuru ievērojām, un mācības, ko guvām ceļā. Neatkarīgi no tā, vai plānojat savu pirmo palaišanu vai apsverat to vēlreiz, šī rokasgrāmata var jums noderēt. 🚀

Labi strukturēts palaišanas plāns ir veiksmīgas produkta debijas pamats, nodrošinot, ka visi elementi ir saskaņoti, lai panāktu maksimālu ietekmi. Šajā sadaļā mēs apskatīsim, kā Momen nosaka plānus, sākot no ideālas palaišanas dienas izvēles līdz skaidru mērķu un laika grafiku noteikšanai.

Pirmais solis ir noteikt optimālo palaišanas dienu. Jūsu izvēlei jāatbilst jūsu konkrētajiem mērķiem:

Mēs izvēlamies svētdienu, jo mūsu mērķis ir ieņemt #1. Lai gan satiksme ir mazāka, tā ir labākā iespēja laimēt #1. Ja jūsu mērķis ir iegūt vairāk reklāmguvumu un piesaistīt jūsu produktu, darba dienas būtu laba izvēle.

Mēs arī apsvērām laika joslu, lai varētu izstrādāt detalizētu plānu, pamatojoties uz mūsu laika skalu. Oficiālais palaišanas laiks ir 12:01 pēc Klusā okeāna piekrastes laika, ļaujot mums piesaistīt uzmanību gan no agrīnajiem ceļiem ASV, gan lietotājiem Eiropā un Āzijā.

Pirms mēs sākām gatavoties, mūsu komanda izveidoja detalizētu dokumentu, kurā izklāstīti mūsu palaišanas mērķi, laika grafiks no sagatavošanas līdz palaišanas dienai un galvenie elementi, kas nepieciešami, lai viss darbotos nevainojami. Mēs pabeidzām šo izklāstu mēnesi pirms izlaišanas, lai dotu pietiekami daudz laika komandas un auditorijas iesaistīšanai.

Tālāk ir norādīts mūsu mērķis un laika grafiks.

Mērķis

Dienas produkts #1 (mērķis uz 600 pozitīvajiem balsīm)

Laika skala

Kad laika skala ir izveidota, mēs katrai fāzei izstrādājām konkrētu taktiku. Šī pakāpeniskā pieeja ne tikai palīdzēja mums efektīvi sadalīt resursus, bet arī nodrošināja, ka varam izsekot jebkādām nepilnībām mūsu plānā.

Pievilcīgas Produktu meklēšanas palaišanas lapas izveide ir viens no jūsu vērtīgākajiem mārketinga līdzekļiem. Labi izstrādāta lapa ne tikai piesaista uzmanību, bet arī efektīvi paziņo par jūsu produkta vērtību. Šeit ir būtisko elementu kontrolsaraksts, ko izmantojām produktu meklēšanas palaišanas lapā, un tajā ir jāiekļauj viss nepieciešamais, lai sāktu palaišanu.

Teaser lapas saturs

Palaist dienas saturu

Mēs koncentrējamies uz produkta apraksta izstrādi, kas skaidri izklāsta problēmu, ko mūsu produkts risina. Kvalitatīviem vizuālajiem materiāliem ir liela nozīme uzmanības piesaistē. Mēs nodrošinām, ka attēli un videoklipi izceļ mana produkta unikālās īpašības. Šī pieeja ne tikai piesaista potenciālos lietotājus, bet arī efektīvi paziņo par mūsu produkta vērtību.

Viena no svarīgākajām palaišanas lapas sastāvdaļām ir veidotāja komentārs. Mēs lūdzām mūsu izpilddirektoru Yaokai sagatavot personisku ziņojumu palaišanas dienai. Savā komentārā viņš dalījās ar savu pieredzi, stāstu par Momen un mūsu produkta vērtības piedāvājumu. Tas palīdz mums sazināties ar mūsu auditoriju un veidot uzticamību.

Varat arī pievienot interaktīvu demonstrāciju, lai padarītu savu palaišanas lapu saistošāku. Izmantojiet tādus rīkus kā Arcade, Navattic, Storylane utt. Interaktīvas demonstrācijas pievienošana ir lielisks veids, kā sniegt auditorijai tiešu pieredzi un ātri demonstrēt sava produkta vērtību.

Piezīme. Izlemiet, vai publicēt produktu pats vai sadarboties ar mednieku. Mednieks nozīmē personu, kas ir ietekmīga Produktu medībās, bieži vien ar iesaistītiem kopienas locekļiem, kuri uzticas viņu ieteikumiem. Ja mednieks publicēs savu palaišanu, tas noteikti radīs atpazīstamību un uzticamību sabiedrībā.

Iesaistītas auditorijas veidošana ir ļoti svarīga, un tas ir jāsāk jau pirms palaišanas. Lai nodrošinātu strukturētu pieeju, mēs klasificējām savus auditorijas piesaistes kanālus iekšējās un ārējās grupās.

Kad esam apstiprinājuši savus kanālus, mēs sākam īstenot teaser reklāmu. Lūk, kā mēs tuvojāmies šim svarīgajam posmam:

Sūtiet visiem kanāliem pirms palaišanas reklāmas

Iekšējie kanāli:

Piezīme:



Veidojot atbalstu palaišanai, ir ļoti svarīgi ievērot Product Hunt vadlīnijas, lai izvairītos no sodiem un nodrošinātu uzticamību.



Nepiedāvājiet stimulus: nekad nesniedziet stimulus lietotājiem apmaiņā pret viņu balsīm. Šāda prakse pārkāpj Product Hunt noteikumus un var izraisīt diskvalifikāciju vai sodus.



Izvairieties no balsošanas par jaunu kontu: lūgšana lietotājiem reģistrēt jaunus kontus tikai tāpēc, lai balsotu par jums, ir neproduktīva. Balsīm no jauniem kontiem ir ievērojami mazāka nozīme, un, ja tiek atklāts liels to skaits, tās var aktivizēt karogus.