Qtum atklāj “Ally”: nākamās paaudzes AI darbvirsmas aģents, kas apvieno 12 LLM ar pilnīgu MCP integrāciju

Qtum fonds šodien paziņoja par Qtum Ally oficiālo publiskošanu, kas ir pionieris desktop-native AI aģents, kas pārsniedz sarunu saskarnes, lai izveidotu jaunu paradigmu integrētai, autonomai darba plūsmas izpildei. Ally galvenā inovācija ir tā pamatā esošais atbalsts Model Context Protocol (MCP), kas ir jauns atvērts standarts, kas paredzēts, lai nodrošinātu kontekstuālu sadarbspēju starp dažādiem lieliem valodu modeļiem (LLM), ārējiem rīkiem un privātiem datu avotiem. atšķirībā no tradicionālajiem, piegādātāja bloķētajiem mākoņa aģentiem, Ally darbojas natīvi Windows un macOS, nodrošinot maksimālu datu suverenitāti, pārredzamību un minimālu izpildes latenci. Nodrošinot nevainojamu piekļuvi 12 iepriekš konfigurētiem LLM ārpus kastes, Ally ļauj lietotājiem izveidot, pielāgot un ieviest sarežģītas, daudzpakāpju automatizācijas darba plūsmas. Lejupielādēt Ally: https://qtum.ai/download "Ar Qtum Ally mēs pārvietojam sarunu no vienkāršas produktivitātes uz inteliģentu darba plūsmas orķestrēšanu, "sacīja Miguel Palencia, Qtum līdzdibinātājs. „Struktūrā apvienojot LLM vienā, MCP darbavietā, mēs veicinām koordināciju starp LLM un instrumentiem, lai apstrādātu šos datus. Instrumenti Technical Integration via Model Context Protocol (MCP) Izgatavots ar pilnīgu Model Context Protocol (MCP) atbilstību, Qtum Ally palielina lietotāja pieredzi no Aktīvs un deklaratīvs AI. Interaktīvais dialogs MCP darbojas kā vienots, pārrobežu lietojumprogrammu komunikācijas autobuss AI aģentiem, izmantojot standartizētu sistēmu, kas ļauj modeļiem kopīgot datus un izdot izpildāmus komandas vietējās lietotnēs, ārējos API un mākoņpakalpojumos. Izmantojot Ally integrētos MCP hostus un serverus, lietotāji var:

Atvienojiet un automatizējiet sarežģītas, nelineāras darba plūsmas. Izveidojiet sadarbspējīgas AI sistēmas, ķēdē vairākas LLM, lai pārvaldītu dažādus apsvērumu, plānošanas un uzdevumu izpildes posmus. Veikt augsta līmeņa abstrakcijas uzdevumus ar minimālu cilvēka ieguldījumu, piemēram, analizēt strukturētos datus no ārējā API, ģenerēt kopsavilkuma prezentāciju, pamatojoties uz šiem datiem, un nosūtīt izeju, izmantojot pasta API. Savieno kuģus ar vairākiem iepriekš konfigurētiem, vieglajiem MCP saimniekiem, kas atklāj vietējās failu sistēmas, datu bāzes un tīkla API, efektīvi izveidojot aģentu kā paplašināmu, decentralizētu automatizācijas centru lietotāja darbvirsmā. Desktop-Native Execution and Data Sovereignty Qtum Ally desktop-native arhitektūra ir centrāla tās dizainam, atdalot aprēķinu izpildi no mākonī balstītas infrastruktūras.

Native kompilācija optimizētai veiktspējai Windows un macOS. Vietējā darbības izpilde, lai uzlabotu privātumu un lietotāja datu pārredzamību. Zero personīgo telemetrijas datu vākšana, kas pārsniedz nepieciešamās modelēšanas mijiedarbības. Šis dizains ir tiešs Qtum vispārējās filozofijas paplašinājums, uzsverot lietotāju suverenitāti, atvērtā koda standartus un decentralizētu sistēmu arhitektūru. Premium LLM piekļuve: ierobežots uzsākšanas piedāvājums Qtum Ally ir brīvi pieejams lejupielādei. Uz ierobežotu laiku pēc izlaišanas pieteikumā būs bezmaksas, neierobežota piekļuve premium funkciju kopām no vadošajiem LLM, tostarp ChatGPT-5, Qwen, DeepSeek, Claude un Gemini. Lietotāji var lejupielādēt Qtum Ally jaunāko versiju tieši no oficiālā Qtum GitHub repozitorijas: https://github.com/qtumproject/ai-agent/ About Qtum Qtum, kas dibināta 2017. gadā, ir hibrīda blokķēdes platforma, kas integrē Bitcoin UTXO modeļa stabilu drošību ar Ethereum Virtual Machine (EVM) elastīgajām viedo līgumu iespējām. Darbojas saskaņā ar pierādījumu par ieguldījumu konsensu, Qtum ir pilnībā decentralizēts un iekļauts galvenajās globālajās biržās, piemēram, Binance, Kraken, Upbit, OKX un Huobi. Pēc liela mēroga GPU saimniecības iegādes 2024. gada martā Qtum Ally atbrīvošana ir nākamā fonda stratēģiskās paplašināšanās fāze AI jomā, ar turpmākiem plāniem integrēt Qtum blockchain žetonu decentralizētai pakalpojumu nodrošināšanai Aliy ekosistēmā. For media inquiries: E-pasta vēstule : fondācija@qtum.org tīmekļa vietne : https://qtum.org Tīmekļa vietne X (Twitter): https://x.com/qtum GitHub izmantošana: https://github.com/qtumproject/ai-agent

Šis stāsts tika izplatīts kā ZEX MEDIA izlaidums HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros.