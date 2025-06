Mans attālinātais restarts Upwork un Freelancer.com: 96 mēneši vēlāk

Tātad, šeit es esmu, strādājot kā kabeļu puisis - Jim Carrey stils.





Ir maza meitene, kas strādā ar mani.Viņa ir gadu vecāka par manu meitu.Kā Trampam patīk teikt, skaista mazuļa meitene.Viņa studē, lai kādu dienu kļūtu par arhitektu.Tajā pašā laikā mēs esam laukumā, jo kabeļu un interneta tīkli gaida, lai tos uzbūvētu.





Viņa labi runā angļu, krievu un ukraiņu valodā. Man ir grūti iesaiņot galvu ap viņas izvēli.





Jūs esat dzimis brīvprātīgam, jūs esat pelnījuši labāk.

- Esmu izmēģinājis Upwork. Tas nedarbojas jauniem freelanceriem.

Jūs esat dzimis brīvprātīgam, jūs esat pelnījuši labāk.





- Esmu izmēģinājis Upwork. Tas nedarbojas jauniem freelanceriem.













Te sākas mans stāsts.

The Craziest Experiment in Remote Work History

Tas ir bijis 96 mēnešus, dodot vai ņemot, kopš es izdzēsu savus kontus Freelancer.com un Upwork. Es biju starp top 100 freelancer Freelancer, kad bija "tikai" 20M attālināti darbinieki, kas brauca uz šo platformu. Tagad ir 80M un skaitot. Es biju viens no top-rated freelancer Upwork, pirms un pēc tā saukto "lielo apvienošanos" (kad oDesk un Elance sāka savu attālo darba romānu 2013. gadā).





Lepnums iet pirms iznīcības, un augstprātīgs gars pirms krišanas.

Pāvila 16:18

Lepnums iet pirms iznīcības, un augstprātīgs gars pirms krišanas.





Proverbs 16:18





Jā, mēģinājis un patiesībā.





Mana hipotēze bija vienkārša. Pieredzējis piecu zvaigžņu brīvprātīgais var sākt no nulles uz jebkuru platformu un būt veiksmīgs. Viņam vai viņai nav nepieciešamas atsauksmes vai Benjamīni. No nulles līdz brīvprātīgajam varonim, piemēram, Robert De Niro (piemēram, “Siltumā”).













Tātad, ne vainot brīvprātīgo platformu, bet jūsu attālo darba attieksmi, kas kliedz par reformu.





Ja es to varu izdarīt un to izdarīt, tad manai jaunākajai sieviešu kolēģei vajadzētu būt iespējai to izdarīt arī.Tas nav par to, lai pierādītu, kurš ir pareizs, bet tas, ka brīvprātīgais ir vērts cīnīties.

Hitting the Upwork Pay-To-Play-Wall

Kas notika ar daudziem bezmaksas savienojumiem laimīgiem jauniem Upwork freelancer brīžiem?













Šī nav godīga tirdzniecība, es atsakos atjaunināt. Ir jābūt veidam, kā spēlēt.

















Tas ir Catch-22. par katru no šiem uzdevumiem, man ir nepieciešams nauda, mans Upwork medus.





WTF, es esmu iestrēdzis. Tas nekad nebija šādā veidā atpakaļ dienā. Upwork ir aizvēris savas durvis jaunpienācējiem. Jaunā meitene bija taisnība visu laiku. Ļaujiet man atgriezties pie visu sākumu - Freelancer.com.

Little Pain, Great Gain - “Words Industry” Rides Again

Šeit ir ekrānšāviņš, ko es paņēmu pirms daudziem gadiem.









Es biju viens no Top 100 Freelancer Freelancer.com.





Man nācās norīt savu lepnumu un doties uz jaunu brīvprātīgo braucienu. Es gaidīju aptuveni mēnesi, lai saņemtu savu pirmo pārsteidzošo piecu zvaigžņu pārskatu. Tad, mazāk nekā divās nedēļās, es saņēmu savu trešo pārskatu pēc kārtas. Labākā lieta par to, es par to neko nemaksāju. Labā vecā Freelancer.com joprojām bija bezmaksas dalības iespēja. Jūs zināt, vispirms jūs pelnāt naudu, tad jūsu brīvprātīgā platforma to dara.





Kamēr es dalos ar šo stāstu, es strādāju pie sava 4. projekta. Ar šo naudu es ieguldīšu vēl vairāk, lai tiktu pārbaudīts. Tad, es gatavojos pieteikties, lai kļūtu par daļu no Preferred Freelancer Program. Kas tas ir? Nu, tas ir Top Gun freelanceriem. Labākie projekti un klienti par labāko no labākajiem.

So, Is It Worth Being A Freelance Newbie in 2025?

Upwork un Freelancer.com nav vienīgās brīvprātīgo platformas, bet tās ir vecākās un lielākās. es nezinu par jums, bet es kļūstu tik kaitinoši, kad redzu tā saukto "galīgo sarakstus" X un / vai LinkedIn, kur cilvēki, kas, iespējams, nav pavadījuši nevienu dienu, strādājot kā brīvprātīgie, dalās platformās nevienā konkrētā secībā.





Vai jums ir jāmaksā, lai spēlētu? Tas nozīmē, ka jums ir taisnīgs sākumpunkts bez ieguldījumiem? Kādas ir jūsu naudas izņemšanas iespējas? Vai visas šīs brīvprātīgās platformas ir jaunpienācējiem draudzīgas? Vai jūs varat sagaidīt, ka top klienti un projekti nonāks jūsu ceļā? Jūs redzat, attālā darba velns ir detaļās; visi šie saraksti ir izlaisti.





Tātad, ja jūs man jautājat, jauniem freelanceriem vispirms vajadzētu izmēģināt vecās platformas. Guru nāk man prātā, papildus Upwork un Freelancer.com. Es parasti šo platformu sauc par "Freelance Triumvirate" kāda iemesla dēļ. Fiverr arī ir labi, bet tas ir pilnīgi atšķirīgs attālināta darba zvērs. Es runāju par labu veco freelancingu stingri "tradicionālā" veidā, jūs zināt, piedāvājumi un projekti, nevis koncerti un katalogi.





Kā jūs varat redzēt, es esmu zaudējis daudz svara, kopš es izmantoju rakstīt ar lietotājvārdu "Words Industry", bet es nezaudēju savu brīvprātīgo ticību.













Tikai gadījumā, ja jūs domājat, kāda ir labākā ārštata platforma, mana atbilde nav mainījusies visus šos gadus: tā ir tā, kurā jūs pelnāt naudu.