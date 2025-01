Kāpēc ar AI darbināmas attēlu mitināšanas API ir būtiskas mūsdienu uzņēmumiem

Efektīva attēlu pārvaldība un piegāde uzņēmumos mūsdienās ir kļuvusi ļoti svarīga. Varat izmantot e-komercijas platformu, sociālos medijus vai satura pārvaldības sistēmu. Jebkuram uzņēmumam ir nepieciešams spēcīgs risinājums, lai apstrādātu lielus šo vizuālo datu apjomus.





Tāpēc mūsdienās lielākajā daļā uzņēmumu AI un attēlu mitināšanas API krustojas. Tie nodrošina novatoriskas, automatizētas un mērogojamas pieejas attēlu augšupielādei, glabāšanai un pārvaldībai.





Ātrums un efektivitāte nav vienīgās priekšrocības, ko rada mākslīgā intelekta (AI) un attēlu mitināšanas API krustošanās. Ieguvumi pārsniedz to. AI pārveido to, kā mēs mijiedarbojamies ar attēliem un aizsargājam tos tiešsaistē.





Izpētīsim, kā AI uzlabo attēlu mitināšanas API, automatizējot tādus procesus kā attēlu marķēšana, attēlu atpazīšana un optimizācija. Mēs arī atklāsim, kā šīs tehnoloģijas veicina drošību un efektivitāti, veicot iepriekš minētos uzdevumus.





Mēs noskaidrosim šos sasniegumus un to, ko tie nozīmē digitālā satura pārvaldības nākotnei.





Nirsim iekšā!





AI iespējas API: automatizēta marķēšana un attēlu atpazīšana

Kad uzņēmumi apstrādā milzīgu daudzumu attēlu, mākslīgā intelekta vadīta automatizētā marķēšana un attēlu atpazīšana ir izmaiņas. Izmantojot šīs tehnoloģijas, attēlu mitināšanas API var pārsniegt vienkāršu failu glabāšanu. Viņi var organizēt vizuālo saturu, izmantojot viedo analīzi, bez manuālas iejaukšanās.





Automatizēta attēlu marķēšana

Attēlu marķēšana ir process, kurā attēliem tiek piešķirtas aprakstošas un atbilstošas etiķetes. Tas palīdz efektīvi pārvaldīt un sakārtot jūsu elektroniskos attēlu failus.





Tā kā mūsdienu uzņēmumos, piemēram, e-komercijā vai sociālajos saziņas līdzekļos, ir nepieciešams apstrādāt lielu skaitu attēlu, manuālā marķēšana kļūst novecojusi.





Tādos pakalpojumos kā Filestack tiek izmantoti mākslīgā intelekta (AI) un mašīnmācīšanās (ML) modeļi, lai analizētu attēlu saturu un automātiski ģenerētu atzīmes, piemēram, “daba”, “ēkas” vai pat specifiski objekti, piemēram, “suns” vai “automašīna”.





Automātiskā attēlu marķēšana ietaupa laiku, vienlaikus nodrošinot precīzākus un visaptverošākus metadatus katram attēlam. Turklāt tas uzlabo meklēšanas iespējas un vispārējo satura pārvaldību.





Automātiskās attēlu marķēšanas priekšrocības

Uzlabota organizācija un pieejamība (ti, attēli ar atbilstošiem tagiem atvieglo to atrašanu plašajā digitālajā bibliotēkā)



Optimizējiet mašīnmācīšanos (atzīmētie attēli ir mācību datu kopas, lai uzlabotu attēlu atpazīšanas algoritmu veiktspēju un precizitāti)



Uzlabojiet savas tīmekļa lapas meklētājprogrammu optimizāciju (SEO).



Palieliniet lietotāju iesaisti (ti, ļaujiet lietotājiem viegli atklāt nepieciešamo saturu)



Kā integrēt attēlu marķēšanu savās lietojumprogrammās

Šeit ir īss HTML, CSS un JavaScript piemērs, kas parāda, kā ieviest attēlu marķēšanu, izmantojot Filestack API.





<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Filestack Image Tagging Example</title> <style> body { font-family: Arial, sans-serif; display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; background-color: #f4f4f9; } .container { display: flex; flex-direction: row; align-items: flex-start; gap: 20px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: #fff; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .upload-section { text-align: center; } #fileInput { display: none; } .upload-button { background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; font-size: 16px; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; } .upload-button:hover { background-color: #45a049; } #uploadedImage { max-width: 300px; max-height: 300px; margin-top: 20px; display: none; border-radius: 5px; } .tags-section { max-width: 300px; } #tagOutput { background-color: #f9f9f9; padding: 15px; border-radius: 5px; border: 1px solid #ddd; white-space: pre-wrap; } </style> </head> <body> <div class="container"> <!-- Upload Section --> <div class="upload-section"> <h2>Upload an Image</h2> <label for="fileInput" class="upload-button">Choose File</label> <input type="file" id="fileInput" accept="image/*"> <img id="uploadedImage" alt="Uploaded Image"> </div> <!-- Tags Section --> <div class="tags-section"> <h2>Image Tags</h2> <div id="tagOutput">Tags will appear here after upload.</div> </div> </div> <!-- Include the Filestack JavaScript SDK --> <script src="https://static.filestackapi.com/filestack-js/3.27.0/filestack.min.js"></script> <script> // Initialize Filestack client const client = filestack.init('YOUR_API_KEY'); // Replace with your Filestack API Key // Function to upload an image and apply image tagging function uploadAndTagImage(file) { client.upload(file) .then(response => { const fileHandle = response.handle; console.log('File Handle:', fileHandle); // Replace with your actual policy and signature const policy = 'YOUR_POLICY'; // Generated Policy const signature = 'YOUR_SIGNATURE'; // Generated Signature // Construct the tagging URL with policy and signature const tagUrl = `https://cdn.filestackcontent.com/security=p:${policy},s:${signature}/tags/${fileHandle}`; console.log('Tagging URL:', tagUrl); // Display the uploaded image const uploadedImage = document.getElementById('uploadedImage'); uploadedImage.src = `https://cdn.filestackcontent.com/${fileHandle}`; uploadedImage.style.display = 'block'; // Fetch the tags from the transformation URL fetch(tagUrl) .then(res => res.json()) .then(data => { console.log('Image Tags:', data); // Extract tags and format them properly const tags = data.tags || {}; let tagOutput = ''; if (tags.auto && typeof tags.auto === 'object') { tagOutput += 'Auto Tags:

'; for (const [key, value] of Object.entries(tags.auto)) { tagOutput += `- ${key}: ${value}

`; } } else { tagOutput += 'Auto Tags: None

'; } if (tags.user) { tagOutput += `User Tags: ${tags.user.join(', ') || 'None'}`; } else { tagOutput += 'User Tags: None'; } // Display the tags in the tag output section document.getElementById('tagOutput').innerText = tagOutput; }) .catch(error => { console.error('Error fetching tags:', error); document.getElementById('tagOutput').innerText = 'Error fetching tags.'; }); }) .catch(error => { console.error('Error uploading image:', error); }); } // Event listener for file input document.getElementById('fileInput').addEventListener('change', (event) => { const file = event.target.files[0]; if (file) { uploadAndTagImage(file); } }); </script> </body> </html>





Piezīmes:

Aizstājiet YOUR_API_KEY, YOUR_POLICY un YOUR_SIGNATURE ar faktiskajām vērtībām.

Drošības apsvērumu dēļ noteikti ģenerējiet politiku un parakstu servera pusē.



Darbības, lai izveidotu politiku un parakstu:

Varat tos ģenerēt manuāli Filestack informācijas panelī vai dinamiski, izmantojot servera puses kodu.





Šī politika ļauj lasīt un saglabāt failus līdz norādītajam derīguma termiņam.

Uzziniet vairāk par politikām un parakstiem .





Izvade:

Palaižot iepriekš minēto kodu savā pārlūkprogrammā, sākotnējais ekrāns izskatīsies šādi:





Noklikšķiniet uz pogas Izvēlēties failu un atlasiet attēla failu no savas failu sistēmas. Lūk, rezultāts:





Attēlu atpazīšana

Attēlu atpazīšana ir viena no jaudīgākajām mākslīgā intelekta (AI) lietojumprogrammām, kas integrētas attēlu mitināšanas API. Tas pārsniedz vienkāršu attēlu marķēšanu, ļaujot sistēmām identificēt objektus, cilvēkus, vietas, rakstīšanu un darbības un pat īpašas funkcijas digitālajos attēlos.





Šī iespēja uzlabo to, kā uzņēmumi un izstrādātāji pārvalda, meklē un mijiedarbojas ar vizuālo saturu. Tas piedāvā daudz vairāk nekā tradicionālā failu glabāšana.





Kā attēlu atpazīšana darbojas API?

Attēlu atpazīšanas API izmanto dziļās mācīšanās modeļus. Šie modeļi tika apmācīti ar plašām marķētu attēlu datu kopām. Šie modeļi laika gaitā var mācīties un uzlaboties, palielinot atpazīšanas precizitāti.





Tādi pakalpojumi kā Filestack izmanto šos modeļus, lai reāllaikā analizētu attēla saturu un identificētu objektus. Viņi pat iegūst metadatus, kas saistīti ar attēla saturu.





Attēlu atpazīšanas priekšrocības API

Attēlu atpazīšanas attīstība daudzos veidos uzlabo biznesa operācijas. Šeit ir daži no galvenajiem ieguvumiem, ko uzņēmumi gūst, ieviešot šīs API savās biznesa sistēmās.





Efektīva satura organizācija: uzņēmumi var automātiski efektīvi organizēt savu lielo attēlu daudzumu, identificējot tajos esošos objektus un ainas ar AI palīdzību.



Uzlabota meklēšanas iespēja: attēlu atpazīšanas tehnoloģija uzlabo meklēšanas iespējas, ļaujot lietotājiem meklēt pat noteiktas ainas vai objektus attēlos.



Uzlabotas personalizēšanas iespējas: izmantojot AI darbinātu attēlu atpazīšanu, uzņēmumi var nodrošināt ļoti personalizētu saturu. Piemēram, e-komercijas platformas var ieteikt produktus, pamatojoties uz vizuāliem meklējumiem.



Sejas atpazīšana: daudzas attēlu atpazīšanas API, piemēram, Filestack, var noteikt un identificēt cilvēku sejas. Šī tehnoloģija tiek izmantota drošības, sociālo mediju un fotoattēlu pārvaldības platformās, lai atzīmētu cilvēkus un identificētu verifikāciju.



Kā integrēt attēlu atpazīšanu savās platformās

Izstrādātājiem ir vienkārši integrēt attēlu atpazīšanu savās platformās. API, piemēram, Filestack, piedāvā lietošanai gatavas metodes, lai automātiski piemērotu atpazīšanu augšupielādētiem attēliem, attēlu parakstiem, tagu ģenerēšanai, objekta identifikācijai vai pat sejas atpazīšanas datiem.





Plašāk izpētiet attēlu parakstus šajā videoklipā.





Tālāk esošajā piemērā parādīts, cik viegli ir integrēt attēlu parakstus savās lietotnēs, izmantojot Filestack.

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Filestack Image Captioning Example</title> <style> body { font-family: Arial, sans-serif; display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; background-color: #f4f4f9; flex-direction: column; } .container { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: #fff; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); max-width: 400px; } #fileInput { display: none; } .upload-button { background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; font-size: 16px; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; } .upload-button:hover { background-color: #45a049; } #uploadedImage { max-width: 100%; max-height: 300px; margin-top: 20px; display: none; border-radius: 5px; } #captionOutput { font-size: 16px; color: #333; margin-top: 15px; text-align: center; } </style> </head> <body> <div class="container"> <h2>Upload an Image for Captioning</h2> <label for="fileInput" class="upload-button">Choose File</label> <input type="file" id="fileInput" accept="image/*"> <img id="uploadedImage" alt="Uploaded Image"> <div id="captionOutput">Caption will appear here after upload.</div> </div> <!-- Include the Filestack JavaScript SDK --> <script src="https://static.filestackapi.com/filestack-js/3.27.0/filestack.min.js"></script> <script> // Initialize Filestack client const client = filestack.init('YOUR_API_KEY'); // Replace with your Filestack API Key // Function to upload an image and get a caption function uploadAndCaptionImage(file) { client.upload(file) .then(response => { const fileHandle = response.handle; console.log('File Handle:', fileHandle); // Replace with your actual policy and signature for Filestack image captioning const policy = 'YOUR_POLICY'; // Generated Policy const signature = 'YOUR_SIGNATURE'; // Generated Signature // Construct the captioning URL with policy and signature const captionUrl = `https://cdn.filestackcontent.com/security=p:${policy},s:${signature}/caption/${fileHandle}`; console.log('Captioning URL:', captionUrl); // Display the uploaded image const uploadedImage = document.getElementById('uploadedImage'); uploadedImage.src = `https://cdn.filestackcontent.com/${fileHandle}`; uploadedImage.style.display = 'block'; // Fetch the caption from the transformation URL fetch(captionUrl) .then(res => res.json()) .then(data => { console.log('Image Caption:', data); const caption = data.caption || 'No caption generated'; // Display the caption below the image document.getElementById('captionOutput').innerText = 'Caption: ' + caption; }) .catch(error => { console.error('Error fetching caption:', error); document.getElementById('captionOutput').innerText = 'Error fetching caption.'; }); }) .catch(error => { console.error('Error uploading image:', error); }); } // Event listener for file input document.getElementById('fileInput').addEventListener('change', (event) => { const file = event.target.files[0]; if (file) { uploadAndCaptionImage(file); } }); </script> </body> </html>





Piezīmes:

Aizstājiet YOUR_API_KEY, YOUR_POLICY un YOUR_SIGNATURE ar faktiskajām vērtībām.

Drošības apsvērumu dēļ noteikti ģenerējiet politiku un parakstu servera pusē.



Izvade:

Palaižot šo piemēru savā pārlūkprogrammā, varat redzēt šo lietotāja interfeisu attēla augšupielādei.









Kad izvēlaties attēlu no savas failu sistēmas, noklikšķinot uz pogas Izvēlēties failu , augšupielādētais attēls ar automātiski ģenerētu attēla parakstu tiks parādīts tālāk esošajā saskarnē.





Kā uzlabot attēlu mitināšanas API efektivitāti, izmantojot AI

Optimizējot attēlu mitināšanas API efektivitāti, AI ir izšķiroša loma, jo īpaši liela apjoma vizuālā satura piegādes gadījumā. Apspriedīsim dažus no galvenajiem veidiem, kā AI uzlabo veiktspēju un racionalizē attēlu piegādi.





Saturam atbilstoša mērogošana un vieda saspiešana

Saturam atbilstoša mērogošana mērogo attēlus, lai tie atbilstu dažādiem ekrāna izmēriem, izkārtojumiem un izšķirtspējai, uzlabo kompozīciju vai maina orientāciju, nemainot svarīgu vizuālo saturu, piemēram, cilvēkus, dzīvniekus, ēkas utt.





Parasta mērogošana vienādi ietekmē visus pikseļus. Tomēr satura apzinīga mērogošana galvenokārt ietekmē pikseļus vietās, kur nav svarīga vizuālā satura. Tas palīdz saglabāt attēlu kvalitāti, kamēr attēli tiek palielināti vai samazināti, pamatojoties uz prasībām.





Turklāt mākslīgais intelekts analizē saturu un izlemj, cik daudz datu var samazināt, optimizējot attēla saspiešanu, neapdraudot vizuālo integritāti.





Šīs uzlabotās funkcijas palīdz samazināt piegādes laiku, īpaši lēnākos tīklos vai mobilajās ierīcēs, vienlaikus saglabājot augstas kvalitātes vizuālos attēlus.





Automatizēta attēlu apgriešana un optimizācija

AI automatizē attēla apgriešanu un izmēru maiņu, pamatojoties uz attēla saturu. Piemēram, sejas atpazīšanas algoritmi var nodrošināt, ka vissvarīgākā attēla daļa paliek fokusēta, optimizējot attēla piegādi, lai nodrošinātu estētiku un ātrumu.





Šajā piemērā mēs mainīsim attēla izmērus, vienlaikus nodrošinot, ka svarīgi apgabali, piemēram, personas seja, paliek fokusēti, izmantojot Filestack apgriešanas un līdzināšanas funkcijas.





<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Content-Aware Scaling Example</title> </head> <body> <h1>Content-Aware Scaling Simulation with Filestack</h1> <!-- Image Display --> <img id="image" src="" alt="Content-Aware Scaled Image" width="500"> <!-- Include Filestack SDK --> <script src="https://static.filestackapi.com/filestack-js/3.27.0/filestack.min.js"></script> <script> // Initialize Filestack client with your API Key const client = filestack.init('YOUR_API_KEY'); // Function to simulate content-aware scaling using cropping and aligning function contentAwareScaling() { const handle = 'YOUR_IMAGE_HANDLE'; // The uploaded image's Filestack handle // Create the transformation URL with cropping and alignment const transformUrl = `https://cdn.filestackcontent.com/resize=w:1500,h:600,fit:crop,align:faces/${handle}`; // Set the image source to the transformed image URL document.getElementById('image').src = transformUrl; } // Call the function to simulate content-aware scaling contentAwareScaling(); </script> </body> </html>





Paskaidrojums :

resize=w:1500,h:600,fit:crop: maina attēla izmēru uz 1500×600 pikseļiem, izmantojot apgriešanas režīmu, kas nodrošina attēla izmēru maiņu, izgriežot nebūtiskus apgabalus.





align:faces : tas nodrošina, ka, ja attēlā ir seja, seja joprojām ir fokusa punkts.

Koncentrējoties uz vissvarīgāko attēla daļu (piemēram, sejām vai noteiktiem objektiem), šī pieeja var efektīvi mainīt attēlu izmērus un apgriezt tos, nodrošinot, ka galvenais saturs netiek izkropļots.





Piezīmes:

Aizstājiet “YOUR_API_KEY” un “YOUR_IMAGE_HANDLE” ar savu faktisko Filestack API atslēgu un augšupielādētā attēla faila turi.





Oriģināls augšupielādēts attēls





Izvade:

1. iespēja: izmēru maiņa = w:1500,h:600,fit:crop (bez līdzināšanas:sejas)









2. iespēja: izmēru maiņa = w:1500,h:600,fit:crop (ar līdzinājumu:sejas)





Satura piegādes tīkla (CDN) optimizācija

Attēlu piegādi var novirzīt pa visefektīvāko ceļu CDN, izmantojot AI. AI katram lietotājam izvēlas tuvāko vai vismazāk pārslogoto serveri. CDN var paātrināt attēlu piegādi, izmantojot AI, lai pārvaldītu un līdzsvarotu trafiku. Tas nodrošina, ka galalietotāji saņem saturu ar minimālu kavēšanos.





Nākotnes perspektīvas: kāda ir AI nākotne attēlu mitināšanas jomā

AI nākotne attēlu mitināšanas jomā ir piepildīta ar mašīnmācīšanās, dziļās mācīšanās un neironu tīklu sasniegumiem ar pastāvīgiem jauninājumiem. Apspriedīsim dažus svarīgus punktus par to.





Papildu personalizēšanas un satura ieteikumi

AI vadītas attēlu mitināšanas platformas ievēro lietotāju uzvedību un preferences un piedāvā personalizētākus satura ieteikumus. Piemēram, e-komercijas platformas var ieteikt produktus, pamatojoties uz klientu vizuālajiem modeļiem un vēlmēm.





Šis personalizācijas līmenis palīdz uzņēmumiem izveidot īpaši pielāgotu lietotāja pieredzi.





Uzlabota reāllaika attēlu atpazīšana un analīze

Reāllaika attēlu atpazīšana attīstīsies tālāk, jo AI algoritmi kļūst arvien sarežģītāki. Tūlītēji identificējot objektus, vietas un pat noskaņas, mēs varam iegūt nozīmīgus pielietojumus drošības, veselības aprūpes un mazumtirdzniecības nozarēs. Šajās nozarēs izšķiroša nozīme ir ātrai vizuālo datu analīzei.





Uzlabota drošība ar AI vadītu draudu noteikšanu

AI padara mākoņdatošanas krātuvi drošāku nekā jebkad agrāk. Tā spēja atpazīt neparastus datu modeļus kļūs par noderīgu kiberuzbrukumu novēršanā. Tas palīdz aizsargāt sensitīvu saturu.





Izmantojot šīs pieaugošās uzlabotās funkcijas, AI spēlēs būtisku lomu attēlu mitināšanas platformu nodrošināšanā.





Integrācija ar paplašināto realitāti (AR) un virtuālo realitāti (VR)

Tas mainīs attēlu glabāšanas, piekļuves un integrēšanas veidu, integrējot AI ar AR un VR . Uzņēmumi un patērētāji piedzīvos iespaidīgāku mijiedarbību ar vizuālo saturu, piemēram, spēju manipulēt ar attēliem un mijiedarboties ar tiem 3D telpās.





No tā labumu gūs tādas nozares kā nekustamais īpašums, izglītība un izklaide, un tās var pārveidot savu biznesu uz labāku stāvokli.





Secinājums

AI un attēlu mitināšanas API krustošanās atspoguļo spēcīgu attīstību, kā uzņēmumi pārvalda, optimizē un nodrošina vizuālo saturu. Uzlabotu mākslīgā intelekta iespēju, piemēram, automātiskās attēlu marķēšanas, attēlu atpazīšanas un satura apzinoša mērogošanas, integrācija uzlabo satura pārvaldības darbplūsmu efektivitāti, personalizēšanu un drošību.





AI virzīti jauninājumi attēlu mitināšanas API vienkāršo liela apjoma vizuālā satura organizēšanu. Turklāt tie uzlabo meklēšanas rezultātu precizitāti un piedāvā netraucētu satura piegādi.





Tā kā vizuālais saturs ir ļoti svarīgs, lai uzņēmumi varētu iesaistīt lietotājus, šīs ar mākslīgo intelektu saistītās funkcijas ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu attēla optimizāciju labākai veiktspējai un pieejamības rādītājiem vairākās platformās un ierīcēs.





AI un attēlu mitināšanas API kombinācija nav tikai tehnoloģisks sasniegums; tas rada ceļu viedākai, ātrākai un personalizētākai digitālā satura pieredzei nākotnē.





FAQ

Kā AI uzlabo attēlu mitināšanas API efektivitāti?

AI uzlabo attēlu mitināšanas API efektivitāti, automatizējot tādus uzdevumus kā attēlu marķēšana, izmēru maiņa un saspiešana. Tas nodrošina ātrāku attēlu piegādi un optimizē kvalitāti, izmantojot satura mērogošanu un viedas saspiešanas metodes.





Turklāt ar AI darbināmās sistēmas dinamiski atlasa visefektīvākos satura piegādes ceļus, lai samazinātu ielādes laiku un uzlabotu lietotāja pieredzi.





Kas ir attēlu atpazīšanas API?

Attēlu atpazīšanas API ir programmatūras saskarne, kas izmanto AI, lai identificētu objektus, sejas, tekstu, orientierus vai jebkuru citu elementu attēlos. Šīs API var atzīmēt un klasificēt attēlus, pamatojoties uz atklātajiem objektiem, tos analizējot.





Attēlu atpazīšanas API atvieglo lielu attēlu datu kopu apstrādi. Dažas no šīs API izplatītākajām lietojumprogrammām ir automatizēta produktu kategorizēšana, sejas atpazīšana sociālajos saziņas līdzekļos un satura regulēšana, lai identificētu nepiemērotus vizuālos elementus.





Vai ar AI darbināmas attēlu mitināšanas API var uzlabot drošību?

Jā, AI vadītas attēlu mitināšanas API izmanto uzlabotus algoritmus, lai reāllaikā noteiktu neparastus modeļus vai iespējamos draudus, lai uzlabotu drošību. Šie AI modeļi var atpazīt nesankcionētus piekļuves mēģinājumus vai attēla manipulācijas, lai aizsargātu attēlu glabāšanas un piegādes sistēmas no kiberuzbrukumiem.