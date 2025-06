Iepazīstieties ar AccuKnox, Park Ridge, Illinois un kiberdrošības Momentum 10 biedru

Apsveicam jūs ar dalību Momentum 10, elites top 10 jaunuzņēmumos, kas 2024. gadā demonstrēja patiesi izcilu virzību un progresu.

Congratulations on being a part of the Momentum 10, the elite top 10 startups who demonstrated truly exceptional drive and progress in the year 2024.





Pastāstiet mums par jums.

AccuKnox nodrošina nozares visaptverošāko Zero Trust Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP). Dzimis no partnerības ar SRI (Stanford Research Institute) un dibināts uz spēcīgiem atvērtā koda fondiem, piemēram, KubeArmor, mūsu misija ir nodrošināt nevainojamu, izturīgu drošību no koda izstrādes līdz mākonim. Mēs iedomājamies pasauli, kurā organizācijas var inovatīvi inovatēt pārliecinoši mākonī, zinot, ka to lietojumprogrammas un dati ir aizsargāti ar proaktīviem, inline drošības pasākumiem visās publiskajās mākoņos (AWS, Azure, GCP, Oracle), privātajos mākoņos (OpenShift, VMware, OpenStack), Kubernetes, VMs, bare

Pastāstiet mums, kā jūsu startup maina pasauli.

AccuKnox maina pasauli, fundamentāli vienkāršojot un nostiprinot to, kā organizācijas nodrošina šīs mūsdienu vides. Mēs aizstājam fragmentētus drošības rīkus un reaktīvās pieejas ar vienotu, AI darbināmu platformu, kas nodrošina visaptverošu redzamību un proaktīvu, nulles uzticības aizsardzību visā lietojumprogrammu dzīves ciklā ("build to runtime"). Mūsu galvenais mērķis ir ļaut organizācijām - no globālām korporācijām līdz mākonī esošiem inovatoriem - droši paātrināt savu digitālo transformāciju, aizsargāt kritiskos datus un infrastruktūru, nodrošināt nepārtrauktu atbilstību un ievērojami samazināt to riska pakļaušanos aizvien naidīgākas draudu ainavā.

Kas tevi atdala no konkurences?

Vairāki galvenie diferencētāji izšķir AccuKnox:





True Zero Trust Runtime Security: Unlike many solutions that focus primarily on post-attack detection, AccuKnox delivers inline, preventative security powered by technologies like eBPF and Linux Security Modules (LSM) via our open-source engine, KubeArmor. We enforce the least-permissive posture automatically.

Integrated Code-to-Cloud Platform: We uniquely combine Application Security Posture Management (ASPM) with a full-suite CNAPP (CSPM, CWPP, KSPM, KIEM, API Security) in a single pane of glass. This eliminates tool sprawl, reduces friction between security and development teams, and provides holistic visibility.

Comprehensive Workload Support: We protect modern and traditional workloads across virtually any environment: public/private clouds, Kubernetes, VMs, bare metal, and emerging areas like Edge/IoT, 5G, and AI/ML (with ModelKnox).

AI-Powered Security: We leverage GenAI (AskAda co-pilot) to enhance security operations and offer specialized solutions like ModelKnox to secure the entire AI/ML pipeline, including automated red teaming and LLM prompt firewalls.

Open Source Core: Our foundation in KubeArmor (over 1 million downloads) fosters trust, transparency, and community collaboration, ensuring our technology is robust and widely adopted.

Flexible Deployment: We offer SaaS, managed (OEM/MSSP), hybrid, and fully on-premises/air-gapped deployment models to meet diverse customer security and regulatory needs.

Ko tas nozīmē, ka jūs esat Momentum 10?

Būt atzītai HackerNoon Momentum 10, jo īpaši sasniedzot 4. vietu starp briesmīgajiem jaunuzņēmumiem Park Ridge, ir milzīgs gods un apstiprinājums visai AccuKnox komandai. Tas nozīmē, ka tehniskā kopiena un nozares novērotāji atzīst mūsu misijas kritisko nozīmi un jauninājumus, kurus mēs ievedam mākoņa drošībā.

Kas jums patīk savā komandā, un kāpēc jūs esat tie, kas izvirza šo misiju?

Es mīlu mūsu komandas nemitīgo intelektuālo ziņkārību un sadarbības garu.Mums ir dziļa pieredze, kas aptver kiberdrošību, mākoņa infrastruktūru, atvērtā koda un AI / ML, kas nāk no saknēm.TāsMūsu komandas uzdevums ir kopīga apņemšanās risināt šo problēmu.GrūtākProblēmas drošības jomā, ne tikai visvienkāršākās. Mēs sākām ar runtime drošību, iespējams, visvairāk izaicinošo aspektu, un veidojām uz priekšu, pamatojoties uz patiesiem klientu vajadzībām.Inovāciju veicina caur atvērta dialoga kultūru, izaicinājumu pieņemšanu, uz klientu vērstu pieeju (kā izklāstīts mūsu pieejā, kas detalizēti aprakstīta AppSec+CloudSec rokasgrāmatā), un izmantojot mūsu atvērtā koda saknes ar KubeArmor, lai iesaistītos plašākā drošības kopienā.

Aplūkojot atpakaļ, kāds ir bijis lielākais pagrieziena punkts jūsu startam?

Lielākais pagrieziena punkts bija panākt nozīmīgu vilkmi un validāciju ar mūsu atvērtā koda KubeArmor dzinēju Kubernetes izpildes laika drošībai. Šis panākums ne tikai validēja mūsu kodola Zero Trust, inline novēršanas pieeju, izmantojot eBPF/LSM; tas kļuva par pamatu, uz kura mēs uzbūvējām visu AccuKnox CNAPP platformu. Dziļi klausoties sākotnējos KubeArmor lietotājus un klientus atklāja viņu plašākas cīņas ar statisko drošību (CSPM) un lietojumprogrammu drošības integrāciju (ASPM). Apzināšanās, ka mēs varam atrisināt šīs blakus esošās problēmas, integrējot tās ap mūsu spēcīgo izpildes laika kodolu, bija galvenais ieskats.





Mācīšanās bija nenovērtējama: vispirms atrisiniet kritisku, sarežģītu problēmu ārkārtīgi labi, tad ļaujiet klientu vajadzībām vadīt jūsu paplašināšanos visaptverošā risinājumā.

Kāda ir viena vērtīga mācība, ko esat iemācījušies šogad, ko jūs nodotu citiem jaunuzņēmumiem?

Visvērtīgākā mācība no 2024. gada ir neapšaubāma nepieciešamībaPlatformas konsolidācijaunProaktīva, runtime aizsardzībakiberdrošības jomā. draudu apjoms, ātrums un sarežģītība, ko pastiprina AI, ir padarījuši nepietiekamus silosētus drošības rīkus un tīri uz atklāšanu balstītas stratēģijas. Klienti nokrīt brīdinājumos un cīnās ar integrācijas nepilnībām. Mācība citiem jaunuzņēmumiem, it īpaši drošības jomā, ir domāt holistiski no pirmās dienas.unnodrošināt stingru aizsardzību, kur darbojas lietojumprogrammas (šūnu labajā pusē). Līdz 2025. gadam mēs divkāršojam šo platformas pieeju, uzlabojot AI vadītās iespējas (ganIzmantojotLai uzlabotu drošību unNodrošinātAI pati ar ModelKnox), un padziļināt integrācijas, lai nodrošinātu netraucētu, automatizētu Zero Trust drošību.

Kā jūs prognozējat, ka jūsu nozare attīstīsies turpmākajos gados, un kā jūsu start-up paliks uz priekšu?

Cloud drošības nozare strauji konsolidējas ap CNAPP platformām, pārceļoties prom no punktu risinājumiem. Zero Trust pāriet no buzzword uz arhitektūras imperatīvu. Mēs arī redzam AI / ML drošības kritisko parādīšanos kā atšķirīgu un svarīgu disciplīnu. Turklāt mākoņa, Edge un 5G konverģence prasa drošības risinājumus, kas pārsniedz šīs robežas.





AccuKnox is poised to stay ahead because:

Mēs gaidījām CNAPP konsolidāciju un no paša sākuma izveidojām integrētu platformu. Mūsu pamats Zero Trust runtime drošībā (KubeArmor) dod mums ievērojamu priekšrocību salīdzinājumā ar konkurentiem, kuri vēlāk pārspēja runtime. Mēs esam pionieri AI / ML drošības jomā ar ModelKnox, risinot kritiskas nākotnes vajadzības šodien. Mūsu platforma ir paredzēta hibrīda un vairāku mākoņu vidēm, tostarp Edge un 5G infrastruktūrai. Mūsu apņemšanās pēc atvērtā koda un nepārtrauktas inovācijas, pamatojoties uz klientu atsauksmēm, uztur mūs saskaņā ar reālajām vajadzībām un jauniem draudiem.

Kā jūs vai jūsu uzņēmums plāno izvirzīt Momentum 10 iedvesmu 2025. gadā?

Kā HackerNoon Momentum 10 dalībnieks, mēs plānojam izmantot šo atzinību, lai vēl vairāk pastiprinātu proaktīvas, Zero Trust drošības nozīmi nozarē.





Kopīgojiet zināšanas: Palieliniet mūsu ieguldījumu, izmantojot rakstus, tīmekļa seminārus un kopienas iesaistīšanos (tostarp tādās platformās kā HackerNoon), lai dalītos ar labāko praksi un ieskatiem par efektīvu CNAPP un Zero Trust stratēģiju īstenošanu. Inovācijas čempions: turpiniet virzīties uz priekšu tādās jomās kā izpildes laika drošība, AI drošība (ModelKnox) un 5G drošība, demonstrējot līderību. Stiprināt mūsu atvērtā koda ieguldījumus (KubeArmor) un veidot dziļākus partnerus, lai radītu drošāku ekosistēmu visiem. Vadīt ar piemēru: demonstrēt apzinātos ieguvumus (efektivitāti, riska samazināšanu, atbilstību), ko organizācijas gūst, pieņemot mūsu integrēto platformu, iedvesmojot citus virzīties tālāk par vecajiem drošības modeļiem.

Kādus mērķus vēlies sasniegt 2025. gadā?

Līdz 2025. gadam AccuKnox koncentrējas uz vairākiem galvenajiem mērķiem:





Platformas uzlabošana: padziļiniet integrāciju un korelāciju starp mūsu ASPM, CSPM un CWPP moduļiem, lai bagātinātu kontekstu un ātrāk atrisinātu problēmu. AI drošības līderība: ievērojami paplašināt ModelKnox iespējas, nostiprinot to kā galveno risinājumu AI / ML cauruļvadu un izvietošanas aizsardzībai pret jauniem draudiem. Tirgus paplašināšana: Palieliniet mūsu klientu bāzi galvenajās vertikālajās un ģeogrāfiskajās zonās, palīdzot vairākām organizācijām pieņemt Zero Trust drošību. Stratēģiskās partnerības: paplašināt un padziļināt mūsu partnerības ar mākoņa pakalpojumu sniedzējiem, sistēmu integratoriem un tehnoloģiju partneriem, lai uzlabotu mūsu ekosistēmu. Atbilstības automatizācija: pievienojiet atbalstu vairākām atbilstības sistēmām un turpiniet automatizēt pierādījumu vākšanu un ziņošanu mūsu GRC modulī. Kopienas izaugsme: Turpiniet audzēt KubeArmor kopienu un veicināt atvērtā koda izpildes laika drošības pieņemšanu.

2024. gads ir bijis traks, ar visām jaunajām tehnoloģijām un visām ģeopolitiskajām svārstībām.

2024. gads patiešām bija transformējošs.





New Tech (GenAI): GenAI sprādziens ir bijis dubultā zobens. tas ir radījis milzīgas iespējas uzbrucējiem (AI-powered uzbrukumi, jaunas neaizsargātības AI modeļos), bet arī aizstāvjiem (AI-powered threat detection, drošības automatizācija). AccuKnox, tas apstiprināja mūsu agrīno ieguldījumu AI drošībā ar ModelKnox un mudināja mūs integrēt AI tālāk mūsu pamatā CNAPP, lai uzlabotu efektivitāti (piemēram, mūsu AskAda koppilots).





Ģeopolitika: Paaugstināta ģeopolitiskā spriedze tieši izpaužas kā palielināts kiberkarš, spiegošana un uzbrukumi kritiskai infrastruktūrai.Tas paaugstina stabilu, noturīgu drošības pozīciju, piemēram, Zero Trust, nozīmi.AccuKnox gadījumā tas uzsver nepieciešamību pēc mūsu inline novēršanas spējām un atbalsta dažādiem izvietošanas modeļiem, tostarp gaisa trūkuma vidēm jutīgām nozarēm.Rūpniecība redz pieaugošu pieprasījumu pēc risinājumiem, kas nodrošina augstu drošību un aizsardzību pret sarežģītiem valsts atbalstītiem draudiem.





Mūsu pielāgošana ietvēra mūsu ModelKnox ceļveža paātrināšanu, mūsu pamatplatformas noturības nostiprināšanu un nulles uzticības principu uzsvēršanu, kas ir būtiski šādā nestabilā ainavā.

Mēs mīlam jūsu atsauksmes par HackerNoon kā tehnoloģiju publikāciju! Kāda ir jūsu pieredze ar mums?

Mūsu pieredze ar HackerNoon ir bijusi ļoti pozitīva. Tā ir vērtīga platforma, kas konsekventi sniedz ieskatu saturu tehnoloģistiem, izstrādātājiem un jaunuzņēmumu entuziastiem. Mēs novērtējam tās koncentrēšanos uz praktiskiem, padziļinātajiem rakstiem un tās lomu skaņu pastiprināšanā no visas tehnoloģiju spektra. „Gada jaunuzņēmumi” balvu programma ir fantastiska iniciatīva, kas apgaismo jaunuzņēmumus visā pasaulē un veicina kopienas izjūtu. Mēs esam pateicīgi par redzamību un atzīšanu, ko HackerNoon nodrošina.

Kādus gudrības vārdus jūs vēlētos dalīties ar mums?

Šajā strauji mainīgajā tehnoloģiju un kiberdrošības pasaulē nepārtraukti koncentrējieties uz klientu pamatproblēmu risināšanu ar inovatīviem, izturīgiem risinājumiem. Pieņemiet sarežģītību – bieži vien vissarežģītākās problēmas ir visizdevīgākās, lai atrisinātu un radītu visvairāk aizsargājamo vērtību. Izveidojiet kaislīgu komandu, kas atbilst jūsu redzējumam, uzmanīgi klausieties savus klientus un nekad nenovērtējiet kopienas un pārredzamības spēku, it īpaši, ja izmantojat atvērto avotu.

