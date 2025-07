Iepazīstiet Burke kiberdrošības konsultāciju, labu lauveni un kvantu ziņojumus: nedēļas HackerNoon jaunuzņēmumi

Sveicam Jūs!

Laipni lūdzam nākamajā nedēļas jaunuzņēmumu sērijā! Katru nedēļu HackerNoon komanda izceļ izcili jaunuzņēmumi no mūsuGada startsKatrs iezīmētais start-up ir nominēts par labāko attiecīgajā tehnoloģiju kategorijā vai reģionā.

Šīs nedēļas uzmanības centrā mēs jums piedāvājam:Burke kiberdrošības konsultācijas,Labs lācis• &Cik daudz ziņojumu.





Iepazīsti nedēļas startus!





Burke Cybersecurity Consulting sniedz atbalstu IKT piegādātājiem valsts un federālajām valdības aģentūrām, kā arī lielajiem uzņēmumu klientiem, izmantojot savu piegādātāja vadības un dzīves cikla sistēmu. Kompānija ir arī apņēmusies aizsargāt un saglabāt vidi, atzīstot ilgtspēju par galveno ilgtermiņa panākumu pīlāru.





Nesen Burke tika atzīts par vienu no HackerNoon Top 10 Startups 2024. gadā visā pasaulē.Kiberdrošība,Programmatūras monetizācijaunKonsultācijaskategorijās - un turpināja uzvarēt augstāko balvu parSydney, Austrālijaatrašanās vieta .





Good Lioness ļauj ieguldītājiem sasniegt spēcīgākus, paredzamākus ieguldījumu rezultātus, saskaņojot portfeļus ar konkrētiem riska profiliem, izmantojot uzlabotus, patentētus algoritmus.Būvēts uz gadu desmitiem stingras tirgus analīzes, viņu platforma samazina portfeļa aizspriedumus, uzlabo pārredzamību un optimizē atdevi, kas pielāgota riskam, dodot ieguldītājiem un viņu klientiem priekšrocības ilgtermiņa mērķu sasniegšanā.





Labā lauvene ieradās HackerNoon gada jaunuzņēmumu saraksta augšgalā, iegūstot # 1 vietuNew South Wales, Austrālijano 225 konkurentiem — un ieguva nominācijasieguldīt,FintechunUzņēmējdarbība.





Quant Reports ir finanšu tehnoloģiju kompānija, kas specializējas portfeļa analīzē un ieguldījumu ziņošanā, kas atbalsta vairāk nekā 30 miljardus ASV dolāru pārvaldītos aktīvus.Uzņēmums, kas tika dibināts 2015. gadā kā riska fondu, ir attīstījies no iekšējās ziņošanas, lai sniegtu vairāk nekā 2000 automatizētus, baltās zīmes ziņojumus ārējiem klientiem.





Quant Reports tika nosaukts par HackerNoon # 1 gada uzsākšanuPerth, AustrālijaNo 449 konkurentiem uzņēmums ieguva arī nominācijas.FinTech,Bankuunieguldītno kategorijām.









