Gigaton Run: kosmosa tehnoloģijas pret klimata pārmaiņām

Tas ir vecs ziņu, ka Zeme ir uz uguns. Cik ilgi, līdz mēs gatavojam?





Klimata zinātnieku aprēķiniEs smaidīju, kad kolēģis man teica, ka kopš tā laika viņa ir akceptējusi mūsu likteni.Pēdējos 175 gados mēs esam ļoti paļaujušies uz mūsu likvīdiem senčiem, lai atbalstītu mūsu dzīvesveidu, un tagad mēs esam iegremdējušies okeāna dziļumos.





Bet, ja mēs varētu kaut ko darīt par to?JūsVai varētu?





Un es nerunāju par šodienas vienkāršo prieku upurēšanu par labāku rītdienu.ReālsVērtība, ko mēs faktiski varam izmantot, lai patiešām novērstu šo netīrumu.





Ja jūs joprojām neticat klimata pārmaiņām,check out the flooding in NigeriaPēdējos gados es dzirdu, ka tas notiek arī Kongo.To, ko afrikāņi nesaņem, ir tas, ka Āfrika vispirms sadedzina.





Vai plūdi vispirms, kas jums patīk.





Zeme ir ugunsgrēkā, un Āfrika deg vispirms.

Zeme ir ugunsgrēkā, un Āfrika deg vispirms.





Āfrika rada tikai 4% no globālajām oglekļa emisijām.Mums nav infrastruktūrasJa kādam vajadzētu smagi ieguldīt risinājumos un pretpasākumos, tam vajadzētu būt mums.





Tāpēc es to rakstu, lai jūs nebaidītu, betto bring you tangible hope that I've held with my own hands.









Gigatonnes oglekļa parāds

Kādu upuri mēs piedāvājam, lai nomierinātu oglekļa dievu?





Šodien mēs esam• 286 GTC(gigatonnes, vai miljardi tonnu, vai triljoniem kilogramu oglekļa) parādā.And this mess is exploding yearly.





Ja ir kāda iespēja, ka mēs sevi glābsim laikā, tas tiks būvēts uz kosmosa tehnoloģijām.



Kurš būtu domājis, ka kosmosa tehnoloģiju daudzsološākā zemes izmantošana palīdzēs mums atjaunot mūsu planētas virsmas temperatūru?





Satelīti dod mums planētas mēroga pēdas telpas tukšumā.



Tas nozīmē, ka mēs varam redzēt, vai mūsu centieni patiešām darbojas, prognozēt katastrofas un reaģēt agri, kā arī sniegt būtisku informāciju vides katastrofu laikā.





Mēs uz tiem būvēsim savu nākotni šajos kritiskajos 25 gados.





Bet pašlaik,there is no planetary-scale climate action being taken.





Kā mēs zinām, ka mūsu klimats mainās?

Pieņemot, ka mēs vēlamies ignorēt visu Arktikas ledus un briesmīgo sausumu un plūdiem Āfrikā, mums vajadzētu vākt datus, vai ne?





Mums ir dažas iespējas.





Mēs varētu izmērīt CO2 daudzumu gaisā. un mēs esam to darījuši. bet kā mēs zinām, ka tas ir šis mazais0,02% pieaugumsVai tas mūs visus pagatavo?

Oglekļa dioksīds ir dabisks siltuma lamatas.Tātad mēs varam redzēt, kā pārpalikums var palielināt siltumu.Bet ar to daudz?

Vēlaties fuck apkārt, līdz visa jūsu pilsēta ir pārpludināta, lai uzzinātu?





Problēma ar klimata rīcību ir tāda, ka cilvēki nav pieraduši domāt gigatonnes mērogā, tāpēc viņi nevar aprēķināt haosa teoriju vai to, kā nelielas darbības noved pie neparedzamiem rezultātiem.









Tas ir iemesls, kāpēc mēs būtu pietiekami akli, lai ignorētu visu lidojošo ledu Arktikā un briesmīgo sausumu un plūdiem Āfrikā. vai slimību, ko izraisa kaitīgie ultravioletie stari, no kuriem Zeme nevarēja mūs pasargāt.





Kā mēs ieguvām informāciju par to, ka ledus lidoja? satelītattēli. un Čadas ezera sašaurināšanās Āfrikā? satelītattēli. un dienas UV indekss? jā. satelīti.





Kas ir satelīts? - Mazāka masa, kas orbitē lielāku masu kosmosā.

Kas ir satelīts? - Mazāka masa, kas orbitē lielāku masu kosmosā.





Jebkura efektīva klimata rīcība būs atkarīga no šādas kosmosa tehnoloģijas, lai palīdzētu mums pielāgoties un pārvaldīt mērogu, kas nepieciešams, lai atrisinātu šo problēmu:



Ja mūsu ikgadējās emisijas palielina mūsu GtC parādu daudz ātrāk nekā mūsu koriģējošās darbības, tad šī ir ātruma spēle, kas tiek spēlēta mērogā.









Ātruma spēle

Kas notiek, kad jūsu šūnas kļūst apzinātas?





Kad mēs sapratām, cik maz mēs esam debesu shēmā, mēs sāka redzēt kā debesu spēku.



Ar mūsu kāju drošību mēs nosūtījām kosmosa rīkus. satelīta radiometri, gravimetri, spektrometri, LiDAR un daudzas citas īpašas kameras un sensori paplašināja mūsu izpratni par mūsu situāciju.





Mēs nosūtījām daudz vairāk satelītu, izsekojot planētas albedo, gravitācijas lauka spēku, okeāna temperatūru, polāro ledus biezumu, oglekļa dioksīda koncentrāciju, mežu izciršanu, UV starojumu un gaisa kvalitāti.









Mēs sākām saprast Gt-skala efektu, ko mēs katru gadu radām uz šīs planētas, spējot palielināt un saprast, kā mikrosistēmas pārvieto makrosistēmas un darba līmeni, kas mums jādara, lai pārbalansētu vienādojumu.





Ikviens, kurš zina savus sīpolus, zina to: ja mēs varam sasniegt nepieciešamo aizsardzības pasākumu apjomu laikā, 25 gadi ir iespējami.





Lai gan tas izklausās viegli, pati cilvēka daba ir tas, kas mūs šeit ieguva.Tāpēc mums ir jābalso par to, ja mēs vēlamies efektīvi veikt augsta līmeņa pārmaiņas.Ja mums absolūti ir jāuzvar pret klimata pārmaiņām, mums ir jāizdara 3 likmes:





Mēs nevaram mainīt cilvēka dabu laikā.

Mums ir palikuši tikai 25 gadi, lai veiktu darbības, mēs nevaram izdarīt nelielas likmes.Jebkādas izmaiņas, kas mums jādara, ir jāskatās no ražošanas, izplatīšanas un emisiju skalām.

Tātad fuck koku stādīšana, mākslas darbi un oglekļa neitralitāte.

Ja jūs nezināt atbildi,ŠeitTā ir mana.





Mēs varam gūt peļņu no klimata pasākumiem.

Saglabājiet savus protestus Greta Thunberg & draugiem. Visiem organismiem ir jāražo vērtīgi atkritumi, lai šī planēta varētu darboties, pat jūs.

Fuck sajūta, ka jūs nevarat darīt kaut ko reālu par klimata problēmu. mēs veidojam bioekonomiku, nevis no pārmērīga oglekļa.

Ja mēs padarīsim to rentablu Gt mērogā, mēs varam rīkoties planētas mērogā ar visiem likviditātes ieguldītājiem, kā jūs.

Solarium, mēs veidojam Zemes pirmoPatiesībāienesīgs oglekļa žetons, lai palīdzētu jums finansēt klimata pasākumus (yay mums) un gūt peļņu no tā (yay jums).Kā tad?





Mēs varam novērtēt rezultātus.

Attiecībā uz oglekļa tokenutīmekļa vietneun inGandrīz nulle(manam apbalvotajam stablecoin rakstā par Hackernoon), es apspriedu mūsu kopējo atkarību no orakļiem, lai barotu klimata datus mūsu tokena viedajos līgumos.

Viņu dati nāk tieši no Zemes orbītā esošo satelītu un kosmosa staciju tīkla, un tos pārvaldīs organizācijas, kas atbild par tiem, ar kurām mēs sadarbosies.





Ar visiem šiem satelīta datiem, kas ir publiski pieejami, sasniedzot Solarium25 gadu misijaKosmosa tehnoloģijas nozīmē, ka mēs zināsim, vai mūsu planētas mēroga klimata rīcība darbojas, izmantojot šos rādītājus:

Albedo planēta

Question:Cik daudz saules gaismas Zeme atspoguļo?

Purpose:Siltums, kas iestrēdzis atmosfēras oglekļa pārpalikumā, absorbēs vairāk gaismas. vairāk gaismas? vairāk siltuma.

Tools:Satelīta radiometri kāMODIS(par NASA Terra un Aqua satelītiem),VIIRS(NOAA Suomi NPP un JPSS satelītos) unCERES(NASA Terra, Aqua un NOAA-20 satelītos), kas mēra Saules īslaicīgo starojumu, ko atspoguļo Zeme.

Coverage:Globāls (CERES), Gandrīz globāls (MODIS un VIIRS)

Data Access:Publicēts NASA mājaslapāEarthdata portāls

Data Management:Starp NASA DAAC (Distributed Active Archive Centres) un Atmospheric Science Data Center (ASDC)





Gravitācijas lauka spēks

Question:Vai Zemes gravitācijas lauks mainās?

Purpose:Ja planētas masa pārvietojas apkārt, mainīsies arī tās gravitācija.Ja tā nepārvietojas uz manu jaunāko albumu, kas tas pārvietojas?

Tools:Dvīņu gravimetrsGRACE(Gravitācijas atgūšanas un klimata eksperiments**)** unGRACE-FO(GRACE-Follow On), izmantojot to relatīvos attālumus, lai izmērītu gravitācijas svārstības.

Coverage:Globālā

Data Access:Publicēts NASA mājaslapāEarthdata portālsBezmaksas pieteikšanās →

Data Management:NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) DAAC un Teksasas Universitāte Austinas Kosmosa izpētes centrā (UT-CSR).





okeāna temperatūra

Question:Cik daudz siltuma okeāni absorbē?

Purpose:Mēs noteikti nevēlamies pagatavot visas zivis uz Zemes uzreiz.

Tools:Satelīta radiometri kāVIIRS(NOAA Suomi NPP un JPSS satelītos),SLSTR(ESA Sentinel 3 satelītiem) unAMSR2(JAXA GCOM-W1 satelītā) izmērīt siltuma infrasarkano starojumu vai mikroviļņu starojumu no okeāna.

Coverage:Globālā okeāna virsmas temperatūra

Data Access:Publicēts NASA mājaslapāEarthdata portālsPieejams arī no NOAA krasta novērošana.

Data Management:NASA fiziskās okeanogrāfijas (PO) DAAC un NOAA CoastWatch.





Polārā ledus biezums

Question:Cik daudz ledus mums ir palicis?

Purpose:Vairāk siltuma nozīmē mazāk ledus, mazāk ledus nozīmē vairāk ūdens, vairāk ūdens nozīmē vairāk siltuma.

Tools:Satelīta augstuma mērītājiICESat-2(NASA, lāzeri unCryoSat-2(ESA, radars) mēra ledus augstumu, ko esam atstājuši no kosmosa.

Coverage:Polārie reģioni

Data Access:Publicēts NASA mājaslapāEarthdata portal

Data Management:Nacionālais sniega un ledus datu centrs (NSIDC DAAC)





Oglekļa dioksīda koncentrācija

Question:Cik daudz gaisa ir CO2?

Purpose:CO2 ir galvenais sargs no visas saules siltuma enerģijas, kas cenšas izvairīties no Zemes caur gaisu.SolārijaViņš darīs viņam piedāvājumu, kuru viņš nevar atteikt.

Tools:Tās ir OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) un OCO-3 (Orbiting Carbon Observatory-3) misijas.

Coverage:Near-Global (OCO-2), Platības ~52° N līdz 52° S (OCO-3) no Starptautiskās kosmosa stacijas (ISS), lieliski piemērots ekvatora novērošanai

Data Access:Publicēts NASA mājaslapāEarthdata portal

Data Management:NASA Goddard Zemes zinātņu datu un informācijas pakalpojumu centrs (GES DISC)





Mežizstrāde

Question:Vai mums ir pietiekami daudz koku, lai cīnītos pret karstumu?

Purpose:Iedomājieties pasauli bez ēnas, it kā tas nebūtu pietiekami, tie pārvērš gaisa oglekļa pārpalikumu par enerģijas avotu, kas baro, degvielu un aizsargā pasauli.

Tools:Augstas izšķirtspējas optiskās attēlveidošanas satelīti, piemēram, LANDSAT-9 (NASA/USGS), Sentinel-2 (ESA/Copernicus), un citi no komerciāliem piegādātājiem uzņem fotogrāfijas, lai palīdzētu mums salīdzināt, cik daudz zemes ir pārklāts ar skaistiem zaļajiem kokiem.

Coverage:Gandrīz globālā zemes virsma

Data Access:

LANDSAT-9: publiski pieejams no USGS EarthExplorer un NASA Earthdata portāla

Sentinel-2: publiski pieejams no ESA Copernicus Open Access Hub un EarthExplorer.

Data Management:USGS Zemes resursu novērošanas un zinātnes centrs (EROS) (LANDSAT-9) un Eiropas Kosmosa aģentūra (ESA) par Sentinel-2 datiem Copernicus programmas ietvaros.





UV starojums

Question:Cik daudz virsmas aizsardzības Zeme ir atstājusi?

Purpose:Pārāk daudz UV starojuma nogalinās katru dzīvo būtni, lēnām vai ātri, atkarībā no tā, cik daudz mēs darām.

Tools:Satelītspektrometri kāOMI(Ozonu novērošanas instruments) uz NASA satelīta Aura, unGOME-2(Global Ozone Monitoring Experiment-2) uz ESA/EUMETSAT MetOp satelītiem mēra UV enerģijas stiprumu, kas atspoguļots uz satelītu.

Coverage:globālā līmenī.

Data Access:Publicēts NASA mājaslapāEarthdata portāls

Data Management:NASA Goddard Zemes zinātņu datu un informācijas pakalpojumu centrs (GES DISC) OMI un EUMETSAT GOME-2.





Gaisa kvalitāte

Question:Ko mēs izmetam gaisā?

Purpose:Gaisa piesārņotāji, piemēram, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds un aerosoli, liek klimatam mainīties, un dzīvajām būtnēm ir grūtāk elpot.

Tools:Satelītspektrometri, LiDAR un radiometri, piemēramTROPOMIESA/Copernicus Sentinel-5P satelītsOMI(no NASA Aura satelīta) unGOME-2(MetOp satelītos) mēra gaismas uzvedību gaisā, lai precīzi pateiktu, kas to piesārņo.

Coverage:Globāls, ar atšķirīgām telpiskajām izšķirtspējām atkarībā no piesārņotāja un instrumenta.

Data Access:Publicēts NASA mājaslapāEarthdata portal

Data Management:NASA Goddard Zemes zinātņu datu un informācijas pakalpojumu centrs (GES DISC) OMI un EUMETSAT (TROPOMI par Sentinel-5P un GOME-2).





Mēroga taktika

Lai spēlētu ātruma spēli, mums būs jāmaina iepriekš minētie rādītāji vienlaicīgi pēc 25 gadiem.Nav labāka transportlīdzekļapar tik ātru, planētas mēroga klimata rīcību, kā ar mūsu vides biotehnoloģijas projektu Solarium.





Domāt Gigatonnes ir traks, kamēr jūs domājat Kilotonnes, un pēc tam Tonnes pēc pirmajiem principiem.





Tagad viss, kas paliek, ir to darīt, un es esmu pārliecināts, ka velns to nevar izdarīt vienatnē.Globālā klimata sadarbība, un / vai digitāli caur mūsuOglekļa toksīns.





Pat ja jūs atstājat naudu uz galda, es atsakos neko darīt.

Draudi un vājās puses

Gravitational Field Interference

Tā kā kosmosa tehnoloģijas orbītā paļaujas uz Zemes gravitācijas lauku, nebūs smieklīgi, ja klimata pārmaiņas radīs pietiekami daudz gravitācijas lauka traucējumu, lai novirzītu mūsu datu vākšanu vai pat padarītu satelītus no orbītas.

Zemes masas pārdalīšana klimata pārmaiņu dēļ traucēs mūsu gravitācijas laukumam. ledus loksnes izkausē pie poliem un viss, kas ūdens uzkrājas ekvatorā (Āfrikā).





Tas varētu būt neliela vispārēja izmaiņa, bet sekas būs drastiskas, ieslēdzot mūs catch-22 situācijā, jo mums ir nepieciešami mūsu satelīti orbītā, lai veiktu planētas mēroga klimata darbības.





Verdict

Mums ir jārīkojas ļoti ātri, lai veiktu planētas mēroga klimata pasākumus.





Low Earth Orbit (LEO) Satellites

Tie ir kosmosa bezpilota lidaparāti, kas var būt jebkurā vietā starp maizes maizes izmēru vai skolas autobusu.Viņi pārvietojas ātri (90 minūšu orbītā), ir nepieciešami sārmi, lai izveidotu planētas mēroga tīklus, un tiem ir īsākais mūžs no visiem mūsdienu satelītiem.





Tie ir vispieejamākie, bet to lielākās stiprās puses ir arī to lielākā vājība, un to zemais augstums nozīmē, ka tos noteikti ietekmēs siltums, ko atmosfērā iestrēdzis CO2.









Tā kā LEO satelīti kļūst biežāki, sadursmju risks palielinās, kā arī rodas risks, ka klimata pārmaiņu dēļ sadeg un izkrīt no orbītas.





Ja viņi neizdodas, mēs zaudējam kritušos klimata datus, kurus viņi apkopoja.





Verdict

Mums ir jādiversificē mūsu datu vākšanas avoti, kad sākas planētas mēroga darbības.





Izturība un pašpietiekamība

Satelītu kameras ir bezpalīdzīgas pret piesārņojumu un traucējumiem vietās ar zemu gaisa kvalitāti.





Tas nozīmē, ka, ja kaut kas sabruks, mums būs vairāk atkritumu, kas izkaisīti ap Zemes orbītu.





Un, lai gan mums ir divas kosmosa stacijas (Starptautiskā kosmosa stacija [ISS] & ) tagad orbītā planētu, tie lielā mērā paļaujas uz sarežģītiem un neticami dārgiem braucieniem, lai pārstrādātu piegādes un piegādātu apkalpes locekļus.





Verdict

Pirms mēs pat sākam apsvērt citas planētas kolonizāciju, mums ir jākoncentrējas uz pašpietiekamu satelītu izstrādi, kas spēj izdzīvot klimata pārmaiņām.









Pēdējā telpa

Jūs izmantojat kosmosa tehnoloģijas ikdienas dzīvē, no jūsu tālruņa GPS līdz jūsu satelīta televizoram un dažreiz zvanījumiem un interneta piekļuvei.





Bet mīkstā infrastruktūra šīs tehnoloģijas izplatīšanai ir bijusi caur digitālajām saskarnēm, kas kalpo kā starpnieki - vienkāršojot jūsu mijiedarbību ar mūsu debesu tehnoloģiju.





Tagad mēs izveidojam saskarni starp jums un kosmosa tehnoloģiju klimata rīcībai Solarium. ar to mēs izsekosim mūsu planētas mēroga klimata rīcības efektivitāti un izstrādāsim mieru un bailes rādītājus no oracle datiem, kas atbalsta mūsu oglekļa bioekonomiku šodien un cerību uz mūsu nākotni uz šīs planētas.





Ņemot vērā mūsu laika posmu, problēmu apmēru un kosmosa tehnoloģijas, mums joprojām ir iespēja cīnīties pret klimata pārmaiņām.





Un tad sākas gigatons. – Vai jūs esat gatavi?