CodeRabbit vs Koda atsauksmes Kilo: kas ir labākais jums 2026. gadā

In tā izmanto citu pieeju: tā ir daļa no plašākas aģentu inženierijas platformas, kas izveidota, lai aizpildītu plaisu, kas izstrādātājiem ir traucējis gadiem ilgi. Kodeģistrācija Koda pārskatīšana Kilogrami The Problem that AI Code Reviews Solves Problēma, ko AI Code Reviews atrisina Mēs visi esam bijuši abās pusēs koda pārskatīšanas bottleneck. Kā jaunākais inženieris jūs nospiediet PR un skatāties, kā tas sēž dienas. Jūsu recenzents ir sanāksmēs. Vai ugunsdzēsības ražošanā. Vai vienkārši apglabāts zem sava darba. Līdz brīdim, kad atgriežas atgriezeniskā saite, jūs jau esat divreiz pārslēdzis kontekstu un ir jāizlasa savs kods, lai atcerētos, ko jūs domājāt. Kā vecākais inženieris, jūs redzat otru pusi. Jums ir 15 PRs, kas gaida jūsu uzmanību, un jūs skrāpējat mazākos, lai nokļūtu rindā. Jūs zināt, ka jums trūkst lietas. Tā kā atsauksmes var aizņemt ilgu laiku, inženieri galu galā pievieno vairāk satura katram PR, cerot, ka vairākas lietas tiks pārskatītas vienā tīrā šūnā. Koda pārskatīšana ir domāta kā mācīšanās brīdis, kvalitātes vārti, vieta, kur zināšanas tiek pārraidītas visā komandā. The Agentic Engineering Disconnect Agentu inženierzinātņu atvienošana Lielākā daļa inženieru izmanto AI kādā brīdī savā darba procesā tagad. Tie, kas ir izmēģinājuši AI kodēšanas rīkus, tos izmanto katru dienu, un aptuveni 41% no visiem kompromisiem tagad ir AI-palīdzīgi. 72% izstrādātāji Bet šeit ir problēma ar tradicionālo darba plūsmu: jūs veidojat savā IDE ar AI kodēšanas aģentu, jūs nospiediet, un tad pēkšņi jūs esat pilnīgi citā platformā. Šādai fragmentācijai ir reālas izmaksas. Inženieri, kas izmanto AI rīkus, faktiski bija par 19% lēnāki, lai pabeigtu uzdevumus, neraugoties uz to, ka viņi bija par 20% ātrāki. Pētījums līdz 2025. gadam Ja jums ir jāmaina platformas un jāpārvalda administratīvā pārvaldība, lai piekļūtu pilnīgai darba plūsmai, vai AI patiešām palīdz? Tas ir jautājums, ko Code Reviews tika izveidots, lai atbildētu. Pārskati notiek tajā pašā vietā kā pārējā jūsu AI atbalstītā attīstības darba plūsma, izmantojot tos pašus modeļus, ar to pašu cenu. Atsauksmes par kilogramiem Model Flexibility Elastīguma modelis CodeRabbit izvēlas modeli jums.Viņi izlemj, kas ir "pietiekami labs", kad to atjaunināt, un jūs strādājat ar visu, ko viņi ir konfigurējuši. Varbūt viņu noklusējuma modelis cīnās ar jūsu kaudzi.Varbūt jums ir nepieciešama ātrāka atgriezeniskā saite par rutīnas PR, bet dziļāks pamatojums drošības kritiskām izmaiņām.Varbūt nākamajā mēnesī samazinās labāks modelis, un jūs esat iestrēdzis, gaidot, kad CodeRabbit to pieņems. Kilo ļauj izvēlēties no 500+ modeļiem un pārslēgties starp tiem, pamatojoties uz darbu: Ātra atgriezeniskā saite par ikdienas PR? Izmantojiet vieglu modeli, piemēram, MiniMax M2.1. Pārslēdzieties uz dziļāku domāšanu ar Claude Opus 4.5 vai Gemini 3. Izmaksu apzinātas atsauksmes par augsta apjoma atvilktnēm? Izvēlieties efektīvu modeli, kas atbilst jūsu budžetam. Modelis, kas ir lielisks, lai pārskatītu React sastāvdaļas, var nebūt ideāls vecajām Rust sistēmām. Pricing Cenas CodeRabbit izmanto tradicionālo SaaS sēdekļu cenu noteikšanu: Bezmaksas līmenis: ierobežots ar publisko atpūtu, pamata funkcijas Pro: $ 24 / sēdeklis / mēnesis (vai $ 19 / mēnesis, kas iekasēts katru gadu) Uzņēmums: Custom Pricing Jūs maksājat par katru izstrādātāju, neatkarīgi no tā, cik daudz atsauksmju viņi faktiski darbojas. Kilo izmanto katra žetona cenu noteikšanu pēc modeļa pakalpojumu sniedzēju noteiktajām likmēm. Jūs maksājat par pārskatiem, kurus faktiski vadāt, bez neredzamiem likmju ierobežojumiem vai skrāpējumiem. Kilo par komandām ir 15 ASV dolāri par sēdvietu mēnesī un ietver piekļuvi visai platformai: Pilnīga aģentu inženierijas platforma jūsu IDE vai CLI (ar specializētiem Koda, Jautā, Debug, Architect, Orchestrator režīmiem) Koda pārskatīšana Cloud aģenti App veidotājs Kilogramu uzstādīšana Izmantošanas analīze un AI ROI rezultāti Kopīgie aģentu režīmi un centralizēta rēķinu izrakstīšana Komandas vadība Prioritātes atbalsts Visas lietojuma funkcijas tiek iekasētas par tokenu, precīzi pēc modeļa sniedzēja izmaksām Inženiertehnisko aģentu platforma Koda pārskatīšana Cloud aģenti App veidotājs Kilogramu uzstādīšana Lietošanas analīze Kā karalis Modes aģents Centralizēts rēķins Komandas vadība CodeRabbit ProKilo TeamsMonthly cost$24/seat$15/seatCode reviewsYesYesAI coding agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI Dāvanu kartes Pro Dāvanu kartes Pro Kilo komandas Kilo komandas Mēneša izmaksas Mēneša izmaksas 24 € / sēdeklis 15 € / sēdeklis Koda pārskatīšana Koda pārskatīšana Jā Jā AI kodēšanas aģenti AI kodēšanas aģenti Nē Jā Cloud aģenti Cloud aģenti Nē Jā App veidotājs App veidotājs Nē Jā One-Click izvietojums One-Click izvietojums Nē Jā Lietošanas analīze Lietošanas analīze Bāzes Paaugstināts + AI ROI Desmit cilvēku komanda maksā 240 ASV dolārus mēnesī par CodeRabbit Pro. Tāda pati komanda maksā 150 ASV dolārus mēnesī par Kilo plus viņu AI izmantošanu pēc modeļa piegādātāja izmaksām un saņem ievērojami vairāk funkcionalitātes. Platform Cohesion Kohēzijas platforma CodeRabbit ir neatkarīgs rīks. tas dara vienu lietu labi, un viss pārējais jūsu darba plūsmā dzīvo kaut kur citur. Kilo dzīvo tajā pašā platformā, kur jūs jau rakstāt kodu ar AI. Nav rīku maiņas: pārskati, kodēšana, labošana un izvietošana notiek vienā vietā. Sēžu sinhronizācija visur: Kilo sesijas pastāv visā VS kodā, JetBrains, CLI un Cloud aģentiem.Sāciet uzdevumu savā klēpjdatorā, pārbaudiet pārskata statusu mobilajā ierīcē, pabeidziet citā IDE. Ship When It Passes: Kilo izvietošana ļauj jums pāriet no apstiprinātām PR uz dzīvu izvietošanu vienā klikšķī. Pilna platforma: Jūsu atsauksmes notiek kopā ar aģentu kodēšanu ar specializētiem režīmiem, Cloud Agents, Parallel Agents, App Builder un Autocomplete. Review Customization Customizācijas pārskatīšana CodeRabbit ļauj konfigurēt atsauksmes, izmantojot failu vai to kontroles paneli: pārskatiet norādījumus un fokusa zonas, ceļa filtrēšanu, valodas specifiskos iestatījumus un komandas līmeņa konfigurācijas. .coderabbit.yaml Kilo dod jums kontroli, izmantojot rokasgrāmatu un pielāgotus norādījumus: Pārskats Stili: Stingri karogi visu ražošanas pakalpojumiem un drošības kritisko kodu. Balansēts ir saldais punkts lielākajai daļai komandu, uztverot to, kas ir svarīgi, neuztraucoties par troksni. Fokusēšanas jomas: izvēlieties to, ko recenzents prioritizē: drošības neaizsargātības, veiktspējas problēmas, kļūdu atklāšana, koda stils, testa segums vai dokumentācijas nepilnības. Pielāgotas instrukcijas: Pievienojiet savus noteikumus. Jūsu komandas konvencijas, domēna specifiskie modeļi, robežlielumi, kurus recenzentam vajadzētu nozvejot. When to Choose CodeRabbit Kad izvēlēties CodeRabbit : CodeRabbit makes sense if Jūs vēlaties neatkarīgu rīku un esat apmierināts ar jūsu pašreizējo AI kodēšanas iestatījumu (vai neizmantojat vienu). Jūs vēlaties, lai jūsu AI rīki būtu atsevišķi. Jūs vēlaties fiksētas cenas. Jums nav nepieciešama modeļa elastība. When to Choose Code Reviews in Kilo Kad izvēlēties kodu pārskatus kilogramos : Kilo's Code Reviews makes sense if Jūs izmantojat dažādus AI kodēšanas rīkus un vēlaties tos vienā platformā. Jūs vēlaties, lai modelis būtu elastīgs, lai izvēlētos pareizo modeli katram darbam. Jūs dodat priekšroku cenu noteikšanai, kas balstās uz lietošanu, kas atbilst faktiskajam lietojumam. Jūs vērtējat atvērtā koda programmu. (pārbaudiet mūsu OSS sponsorēšanas programmu, ja esat atvērtā koda uzturētājs!) Jūs vēlaties konsolidēt kontus, rēķinus un kredītu apvienošanu. The Bigger Picture Lielākais attēls Izvēle starp CodeRabbit un Kilo's Code Reviews nav tikai par kodu pārskatīšanas funkcijām. CodeRabbit atbilst tradicionālajam modelim: specializēti rīki, katrs labi darot vienu lietu, apvienoti darba plūsmā. Kilo pārstāv jaunāku izpratni: ka AI rīku kontekstu maiņas vilkšana maksā vairāk nekā uztveramā elastība sajaucot un pielāgojot. Getting Started with Code Reviews in Kilo Sākt ar kodu pārskatiem kilogramos Kodu pārskati tagad ir pieejami Koda pārskatīšana un ļaujiet mums zināt, ko jūs domājat mūsu !