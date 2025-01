BTSE oficiāli laiž klajā Autotrader pieaugošās AI pieņemšanas laikā

AutoTrader ļauj visu līmeņu lietotājiem ātri ieguldīt tūkstošiem pārbaudītu, automatizētu tirdzniecības stratēģiju Bitcoin, Ethereum un vairāk nekā 100 citās kriptovalūtās. Vietnē AutoTrader viedie algoritmi izmanto dažādus datu ievades veidus, lai sistemātiski pārbaudītu katru stratēģiju, filtrējot zemas veiktspējas un atlasot labākos, vienlaikus tirgojot lietotājus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Turklāt visas stratēģijas ir veidojušas profesionālas tirgotāju komandas, kurām ir gadu desmitiem ilga pieredze, strādājot labākajos algoritmiskās tirdzniecības uzņēmumos un investīciju bankās, nodrošinot augstas kvalitātes produktu dizainu.

Katra stratēģija ir izstrādāta tā, lai palielinātu peļņu, bet arī aprīkota ar stratēģiskiem riska kontroles parametriem, lai pārvaldītu negatīvo risku. Lietotāji var filtrēt stratēģijas, pamatojoties uz četriem galvenajiem apsvērumiem: kriptovalūtas veidu, tirgus perspektīvu, stratēģijas laika grafiku un riska tolerances līmeni.

Konkrētāk, AutoTrader ir izstrādāts, lai atvieglotu privāto investoru tirdzniecības ceļu, piedāvājot tūkstošiem automatizētu tirdzniecības stratēģiju, kuras katru dienu pārbauda un atjaunina profesionāļi. Produkts ir izstrādāts arī ar riska pārvaldību ar iebūvētiem apturēšanas un peļņas mehānismiem, lai palīdzētu lietotājiem samazināt lejupvērsto risku un palielināt peļņu.

"Mēs esam priecīgi uzsākt AutoTrader, kura mērķis ir ļaut visu līmeņu lietotājiem pēc iespējas vienkāršākā veidā tirgoties kā profesionāļiem. Daudzi cilvēki ir ieinteresēti tirgot kriptovalūtas to potenciāla dēļ, bet bieži vien nezina, ar ko sākt. Ar AutoTrader , BTSE lietotāji varēs sadalīt savus ieguldījumus dažādās stratēģijās un īpašumos, veicot tikai dažus klikšķus. Dažu stratēģiju minimālā summa ir tikai 1,00 ASV dolāra, padarot to viegli ikvienam lai to izmēģinātu,” sacīja Džefs Mejs, BTSE COO.