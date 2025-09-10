BingX Launches AI Master, The World-First AI Crypto Trading Strategist

PANAMA CITY, 2025. gada 10. septembris – , vadošā kriptonauda apmaiņa un Web3 AI uzņēmums, šodien paziņoja par Šis jaunais AI produkts ir nozīmīgs solis uz priekšu BingX vīzijā padarīt tirdzniecību gudrāku, pieejamāku un lietotāju pirmajā vietā, nosakot jaunu kritēriju inovācijām digitālajos aktīvos. Bingāns BingX AI meistars , Bingāns BingX AI meistars , BingX AI Master pārveido tirdzniecības ceļu, vadot lietotājus no gala līdz gala, sākot no ideju izraisīšanas līdz izpildes vienkāršošanai un pārskatot rezultātus ar pilnīgu pārredzamību.Kombinējot piecu vadošo digitālo investoru stratēģijas ar uzlabotu AI optimizāciju, BingX ļauj gan iesācējiem, gan pieredzējušiem tirgotājiem iesaistīties tirgū pārliecinošāk un efektīvāk. AI Master galvenās iezīmes ietver: \n \n \n \n \n \n \n Inteliģenta stratēģija: 24/7 piekļuve iedvesmai, izmantojot reāllaika sarunu ar vairāk nekā 1000 stratēģijām, ko iedvesmo 5 no ietekmīgākajiem meistariem. Savlaicīgi investīciju brīdinājumi: tūlītēji brīdinājumi, lai lietotāji vienmēr būtu informēti par savu AI-powered stratēģiju statusu, kustībām un progresu. AI-Driven Backtesting: pulksteņa atjauninājumi no AI-driven backtested datu un stratēģijas avotiem. Vienkāršota izpilde: straumēti pirkšanas un pārdošanas rīkojumi, kas dinamiski pielāgojas tirgus svārstībām, ar pilnu lietotāju elastību katrā posmā. Pārredzams AI pārskats: Pārredzams veiktspējas pārskats, rezultāti un ieraksti ļauj lietotājiem uzlabot stratēģijas un palielināt savas prasmes, izmantojot AI optimizētu ieskatu. \n \n \n "BingX AI Master nav tikai tirdzniecības rīks - tas ir tirdzniecības stratēģis, kas ir izstrādāts, lai nodrošinātu skaidrību, disciplīnu un pārliecību katra lietotāja ceļojumā, " teica Vivien Lin, BingX galvenais produktu vadītājs. "Ar AI Master mēs pierādām, ka inteliģenta tirdzniecība var būt pieejama ikvienam, nevis tikai pieredzējušiem profesionāļiem. teica , BingX galvenais produkta vadītājs. " "BingX AI Master is not just a trading tool—it's a trading strategist designed to bring clarity, discipline, and confidence to every user's journey," Mīlestība Lin Ar AI Master mēs pierādām, ka inteliģenta tirdzniecība var būt pieejama ikvienam, ne tikai pieredzējušiem profesionāļiem.Šis uzsākums atspoguļo BingX misiju no jauna definēt piekļūstamību un radīt nepieredzētas lietotāju pieredzes digitālo aktīvu tirdzniecībā - veidojot pirmo patiesi All-in-AI apmaiņu." Mīlestība Lin Lai atzīmētu BingX AI Master uzsākšanu, BingX iepazīstina ar with a 3,000,000 USDT prize pool. For the first time, users can battle directly against BingX AI Master, adding competitive energy and interactive gameplay to the platform. Users can simply sign up to start earning rewards, with additional prizes available from task-based lucky draws, trading volume contests, and the AI 1v1 Arena. Tirdzniecības konkurence Tirdzniecības konkurence Ar BingX AI Master debiju BingX turpina paplašināt savu AI inteliģences produktu komplektu, nostiprinot savu pozīciju kā pirmo apmaiņu, kas pilnībā integrē AI visā tirdzniecības pieredzē. , apvienojot modernu izlūkošanu ar lietotāju vispirms filozofiju, lai veidotu globālās tirdzniecības nākotni. BingX AI Bingo BingX AI Bingo Par BingX BingX, kas dibināta 2018. gadā, ir vadošais kriptogrāfijas apmaiņas un Web3 AI uzņēmums, kas apkalpo globālu kopienu ar vairāk nekā 20 miljoniem lietotāju.Ar visaptverošu AI darbināmu produktu un pakalpojumu komplektu, tostarp atvasinātajiem instrumentiem, spot tirdzniecību un kopiju tirdzniecību, BingX atbilst lietotāju evolūcijas vajadzībām visos pieredzes līmeņos, no iesācējiem līdz profesionāļiem. BingX ir apņēmies veidot uzticamu un inteliģentu tirdzniecības platformu, kas ļauj lietotājiem izmantot inovatīvus rīkus, kas paredzēti, lai uzlabotu veiktspēju un uzticēšanos. 2024. gadā BingX lepni kļuva par oficiālo kriptogrāfijas apmaiņas partneri Chelsea Football Club, kas atzīmē aizraujošu debiju sporta sponsorēšanas pasaulē. Plašsaziņas līdzekļu jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar: media@bingx.com Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu apmeklējiet: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Šis stāsts tika publicēts kā Btcwire preses paziņojums HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Šis stāsts tika publicēts kā Btcwire preses paziņojums HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Programmas Programmas