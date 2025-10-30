WannaCry: kai kriptografijos buvo daugelyje ekranų visame pasaulyje

Tai buvo penktadienis, 2017 m. Gegužės 12 d., Kai daugelis žmonių visame pasaulyje įjungė savo kompiuterius (ar net bankomatus, bilietų mašinas ir POS terminalus) ir gavo tą pačią bjaurią staigmeną. Vietoj skaičiuoklės ar ligoninės pacientų įrašų, ekranai užsidegė juoda ir raudona išpirkos ženklu. Norėdami tai padaryti, apačioje buvo dvi mažos nuorodos: „Apie Bitcoin“ ir „Kaip nusipirkti Bitcoin“. Tai buvo baisu, bet taip pat keistai edukacinis, o to išpirkos ekrano vaizdai tapo vienu iš labiausiai atpažįstamų dešimtmečio kompiuterinių pranešimų. For many people, this was the first time they had ever seen the word. In one stroke, a piece of ransomware managed to give the world a crash course in crypto. Kas yra WannaCry „WannaCry" nebuvo pirmasis ransomware, bet tai buvo tas, kuris plito kaip laukinis ugnis. „Ransomware" yra kenkėjiškų programų tipas, kuris užrakina jūsų failus, kol mokėsite, ir šis buvo ypatingas, nes jis veikė kaip labai užkrečiamas kirminas. Vietoj to, kad lauktų, kol kas nors atsisiųs šešėlinį priedą, jis šoktelėjo iš mašinos į mašiną. Nukentėjusieji nieko nedarė, kad jį sugauti. Visa tai kilo iš „Windows" failo bendrinimo sistemos pažeidžiamumo, vadinamo serverio pranešimų bloku (SMB). Kai "WannaCry" kūrėjai turėjo šį įrankį savo rankose, tai buvo tarsi rasti pagrindinį raktą į biurų pastatus visur. (ATM, POS terminalai ir kitos paslaugų mašinos) staiga buvo tos pačios animacinės išpirkos žinutės malone. The exploit, called EternalBlue, was reportedly developed by the US National Security Agency (NSA) and leaked online by a hacking group called the Shadow Brokers. Įterptosios sistemos https://x.com/amtinits/status/863166195461238784?embedable=true Nukentėjusiesiems buvo pasakyta, kad jie turi tris dienas sumokėti, kitaip kaina padvigubės, o septynios dienos prieš jų failus bus amžinai. Kaip jis plinta ir sustabdytas Tai, kas padarė WannaCry taip baisu, buvo greitis. Jis ne tik užkrėtė vieną nelaimingą darbuotoją biure. Jis šoktelėjo per visus kompiuterių tinklus. Jungtinėje Karalystėje Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) buvo viena iš sunkiausių, įskaitant Andhra Pradesh policija (Indija), Deutsche Bahn (Vokietijos geležinkeliai), Dharmais vėžio ligoninė (Indonezija), Nacionalinis sveikatos institutas (Kolumbija), LATAM Airlines (Čilė), Vidaus reikalų ministerija Rusijos Federacijos, PetroChina, Portugal Telecom, Teisingumo Teismas São Paulo, Telefónica Ispanija, Monrealio universitetas (Kanada), ir daugelis kitų. Across the ocean, FedEx reported disruptions, and in Asia, companies like Honda and Hitachi had to shut down parts of their operations. Over 55 big companies, hospitals, universities, and governmental organizations reported infections Bendros pasaulinės išlaidos Ir vis dėlto visa tai baigėsi tuo, kas gali būti vienas iš keisčiausių kibernetinio heroizmo veiksmų istorijoje. A young security researcher named Marcus Hutchins that the malware checked for a nonsense web domain before spreading. He registered that domain for about $10, which accidentally triggered the kill switch and slowed the outbreak. Žinoma, istorija nesibaigė tik palengvėjimu. „Copycats" pakeitė kodą ir išleido naujas versijas. Įmonės stengėsi pataisyti savo sistemas. Ir vyriausybės turėjo atsakyti į sudėtingus klausimus apie tai, kodėl išsilieję kibernetiniai ginklai plaukiojo internete. Ekranai visur Kai dulkės nusileido šiek tiek, „WannaCry“ tapo daugiau nei įspėjama istorija. Tai tapo mema. Žmonės pradėjo įklijuoti išpirkos ekraną kiekviename įrenginyje, kurį jie galėjo rasti, tik dėl linksmybių. Nešiojamieji kompiuteriai, išmanieji telefonai, kavos aparatai, spausdintuvai, išmanieji laikrodžiai. Kažkas net pajuokavo vaizdus iš „WannaCry“ ekrano, perėmusio „Star Trek Enterprise“ tilto konsoles. Tai buvo būdas atgauti kontrolę, paversti košmarą pokštu ir parodyti, kad jei jūsų failai išnyko, bent jau jūsų humoro jausmas nebuvo. https://x.com/new_orleansjazz/status/864133471773511680?embedable=true Daugumai visuomenės 2017 m. Bitcoin vis dar buvo paslaptingas dalykas, apie kurį geeks ir prekybininkai kalbėjo. The irony is that this strange kind of Internet graffiti gave even more visibility to the ransom note. And with it, those two little links about Bitcoin Staiga klausimas nebuvo „Kas yra Bitcoin?“ tech forume. Tai buvo jūsų bosas, kuris panikoje paklausė: „Kaip mes perkame Bitcoin, kad sumokėtume už šį dalyką?" Nors ekspertai pataria mokėti ir dauguma aukų niekada to nedarė, matomumas buvo didžiulis. Pasekmės Per mėnesius po protrūkio antraštės ėjo nuo šokio iki analizės. „Microsoft" Viešai NHS nuodugniai peržiūrėjo savo pasenusias sistemas, galiausiai investuodama daugiau į kibernetinę gynybą, bet ne tiek Saugumo įmonės ir mokslininkai išleido nesibaigiančius raštus apie ir kaip išvengti kitos katastrofos. raktas atkurti užšifruotus failus nemokamai Taip pat. Kita vertus, "copycat" "Android" įrenginiams Naudotojai Kinijoje Edwardas Snowdenas Kritikuoja Kaip rekomenduojama „WannaCry" Buvo paleistas Tikslinės Krypto pusėje viskas tapo šiek tiek sudėtinga. Tuo pačiu metu pranešimai apie išpirkos piniginių sekimą parodė, kad „Bitcoin" nebuvo toks nematomas, kaip daugelis galvojo. monetų srautas blockchain, net jei jie ne visada gali pasiekti žmones už jo. Bitcoin got a reputation problem (again, because let's not forget ). To people who had only heard about it through WannaCry, it sounded like the currency of criminals. Šilko kelias Per metus, deja, įsilaužėliai gavo apie 54,6 BTC (tai būtų apie 6,2 milijono dolerių šiandien) Iki 2017 m. pabaigos, WannaCry metais, Bitcoin taip pat pasiekė savo pirmąjį didžiulį kainų augimą, pakilęs iki beveik 20 000 JAV dolerių. Geresniam ar blogesniam, tai buvo metai, kai kriptografija įsiveržė į pagrindines naujienas, ir tas išpirkos ekranas su ryškiais Bitcoin logotipais buvo istorijos dalis. Pamokos ir keistos legionėlės Žvelgiant atgal, „WannaCry" jaučiasi kaip viena iš tų akimirkų, kai pasaulis vienu metu pažadino du dalykus: apleisto kibernetinio saugumo pavojus ir keista nauja kriptovaliutų realybė. Kiekvienam biurui, kuris stengėsi įdiegti pataisas, buvo virtuvės stalas, kuriame kažkas paklausė, kas yra „Bitcoin". Bitcoin pavadinimas, ir tai palengvino kitų kriptografinių tinklų atradimą. Kiti projektai jau eksperimentavo su skirtingais decentralizacijos metodais. As dark as it was, the episode put crypto on the map. It proved that money native to the Internet could appear in unexpected places, good or bad, pavyzdžiui, buvo pradėtas mėnesius anksčiau, 2016 m. Tuo metu jis platino didžiąją dalį savo tiekimo Bitcoin turėtojams, susiedamas savo augimą su Bitcoin ankstyvąja bendruomene. Per metus tai pasirodė esąs svarbu. ransomware išpuoliai cenzūra ir priežiūra atsirado kaip pagrindinis. Tai, kas anksčiau buvo laikoma geeky arba šešėlinė, dabar atrodo kaip sprendimo dalis. „Obyte" ir toliau orientuojasi į bendruomenės orientuotas programas ir cenzūrai atsparius mokėjimus ir ryšius. Atsakymas yra toks: saugumas yra svarbus, istorija yra pilna keistų posūkių, o kartais baisiausios istorijos tampa tomis, kurias žmonės prisimena su šypsena po metų. „WannaCry" visada bus prisimenama kaip diena, kai „Bitcoin" nusileido ekrane visame pasaulyje.