Nauja istorija 152 skaitymai

Nuo sieninių sodų iki pasaulinio tinklo: trumpa istorija, kaip mes centralizavome internetą

by
byIbukun OG@ibukun8717

I am her

2025/09/16
featured image - Nuo sieninių sodų iki pasaulinio tinklo: trumpa istorija, kaip mes centralizavome internetą
Ibukun OG

About Author

Ibukun OG HackerNoon profile picture
Ibukun OG@ibukun8717

I am her

Read my storiesAbout @ibukun8717

KOMENTARAI

avatar

PABAIGTI ŽYMES

futurism#future-of-the-internet#decentralized-internet#internet-history#centralization#open-web#digital-sovereignty#development-of-internet#hackernoon-top-story

ŠIS STRAIPSNIS BUVO PRISTATYMAS

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories