Nuo sieninių sodų iki pasaulinio tinklo: trumpa istorija, kaip mes centralizavome internetą

Pamirštamose gatvėse Aš vis dar prisimenu garsą. Tas šnabždantis 56k modemo triukšmas, jungiantis jus prie kažko didelio, netvarkingo ir naujo. Jei tai patyrėte, jūs žinote, ką aš turiu omenyje; šlifavimo, šnabždėjimo triukšmas, kuris buvo tiek erzina, tiek jaudinantis, nes tai reiškė, kad jūs įėjote į ankstyvą internetą. HotBot, ICQ, Napster, GeoCities, IRC pokalbių kambariai; kiekvienas buvo kaip savo mažas pasaulis, ir jūs radote juos kaip tyrinėtojus, ieškančius naujų rinkų, vadovaujamus smalsumu, o ne algoritmais. Niekas „nuosavybės“ šias erdves. Jūs sukūrėte savo vietą, sukūrėte svetainę su GIF, kad šiandienos dizaineriai kris, ir galbūt paliko savo el. Laišką svečių knygoje, tikėdamiesi, kad kažkas toli atsakys. Greitai į priekį šiandien. Kai atidarote savo naršyklę, jūs tikriausiai ne galvoti apie eiti "internetu" daugiau; jūs tiesiog eiti į "Google", "Facebook" ar "Amazon". tai, kas anksčiau buvo didžiulė atvira erdvė, dabar suskirstyta į skyrius, aptverta privačiose vietose su blizgančiais vartais ir taisyklėmis prie įėjimo. internetas, kuris kažkada pasiūlė laisvę ir ryšį, dabar veda mus per keletą platformų, kurios yra tokios sklandžios ir poliruotos, mes vos pastebime ribas. Kaip tinklas, sukurtas siekiant išvengti centrinės kontrolės, suprojektuotas taip, kad joks vienas išpuolis negalėtų jį sunaikinti, pavirto į korporacijų kontrolės taškų tinklą? Atvirojo interneto kilmė Internetas nepradėjo nuo kačių vaizdo įrašų ir internetinių apsipirkimų. Jis prasidėjo 1960-aisiais su ARPANET, JAV kariniu projektu sukurti tinklą, kuris nebūtų žlugęs, jei viena dalis žlugs. Paprastais žodžiais tariant, jis buvo skirtas decentralizuoti. Jei vienas serveris būtų sunaikintas, likusi dalis vis dar veiktų. Tada 1970-aisiais ir 80-aisiais atsirado TCP/IP, universali kompiuterių kalba. Pirmą kartą kompiuteriai galėjo bendrauti naudodamiesi tomis pačiomis taisyklėmis, nepriklausomai nuo jų tipo. 1980-aisiais ir 90-aisiais metais internetas išsiplėtė už gynybos laboratorijų ir universitetų ribų, tapo chaotiškesnis ir žmogiškesnis. „Usenet“ naujienų grupės buvo pilnos atvirų diskusijų. El. pašto sąrašai sujungė žmones visame pasaulyje be jokios kontrolės, kas galėtų kalbėti. „FTP“ leido bendrinti failus visame pasaulyje. Tada atėjo asmeniniai puslapiai, spalvingi puslapiai apie jūsų grupę, jūsų katę ar jūsų mėgstamiausią „X-Files“ teoriją, prieinami „GeoCities“, „Tripod“ ar kai kurių mažų ISP serverių. Tai buvo netvarka. Tai buvo chaotiška. Tai buvo nuostabu. Ankstyvasis tinklas nebuvo skirtas užsidirbti pinigų; jis buvo skirtas tyrinėjimui. Hipersaitas galėjo nuvesti jus iš fizikos profesoriaus popieriaus į paauglio ziną vos trimis paspaudimais. Ir niekas apie tai negalvojo du kartus. Tas ryšio laukumas privertė jaustis gyvas. Palyginkite tai su šiandieniniu algoritminiu maitinimu; sklandus, efektyvus ir kruopščiai paruoštas. Tada jums nereikėjo didžiulės kompanijos, kad nuspręstumėte, ką verta skaityti. Jūs tai atradote patys. Jūs klajojojote, tyrinėjote ir sukūrėte. Atviras tinklas buvo mažiau kaip prekybos centras ir labiau kaip pasienio miestas: netvarkingas, rizikingas, bet pilnas potencialo. Sieninių sodų kilimas Iki 1990-ųjų vidurio atvirasis internetas pradėjo būti uždarytas. Įmonės, tokios kaip AOL, CompuServe ir MSN, pasiūlė supakuotą interneto versiją. Kai prisijungėte, tai buvo tarsi įeidami į jų prekybos centrą, o ne į atvirą rinką. Turėjote prieigą prie elektroninio pašto, pokalbių kambarių, naujienų ir apsipirkimų, visa tai per ploną sąsają. Tai buvo patogu, bet ne nemokama. Tai buvo ankstyvosios centralizuotos sistemos, mokančios mus matyti tinklą kaip produktą, o ne bendrą erdvę. Tada atėjo portalai, tokie kaip "Yahoo", "Excite" ir "MSN", kurie siekė būti "pradinėmis durimis" į internetą.Jų tikslas nebuvo sukurti visą tinklą, bet užfiksuoti pirmąjį paspaudimą ir išlaikyti jus ten su funkcijomis, tokiomis kaip orų atnaujinimai, horoskopai, akcijų žymekliai ir paieškos rezultatai, kurie atvedė atgal į savo turinį. "Dot-com" bumas paspartino šią tendenciją. Daug pinigų atėjo, o didelės įmonės tapo dar galingesnės. "Amazon" ne tik pardavė knygas; ji išsiplėtė į daugelį kitų sričių. "Google" ne tik organizavo tinklą; jis tapo žiniatinklio vadovu. Tačiau centrinių centrų silpnumas buvo aiškus. Napster, novatoriškas muzikos dalijimosi paslauga, greitai pakeitė kultūrą ir buvo uždaryta taip pat greitai. Kodėl? Nes ji turėjo vieną silpną vietą. Viena kompanija. Vienas serverio nustatymas. Vienas tikslas advokatams imtis į teismą ir uždaryti. Muzika neišnyko; ji išplito į BitTorrent swarms ir darknet archyvus. Pamoka buvo aiški: centralizavimas daro dalykus efektyvius ir pelningus, bet taip pat lengva sunaikinti. Kapitalizmo platforma Jei 1990-ieji buvo apie barjerų statybą, 2000-ieji buvo apie tvirtovių statybą ir jų uždarymą. „Google“ išėjo iš tiesiog paieškos variklio, kad kontroliuotų pasaulio dėmesį per „AdWords“ ir „AdSense“. „Facebook“ ne tik sujungė kolegijų miestelius; jis pakeitė tai, kaip žmonės sąveikauja, paverčiant draugystes duomenimis skelbimams. „Amazon“, kuri prasidėjo kaip internetinė knygų parduotuvė, tapo pagrindine tiek internetinės apsipirkimo, tiek debesies kompiuterijos veikėja. Tada atėjo mobilioji revoliucija. „Apple“ „iPhone“ ir „Google“ „Android“ ne tik davė mums galingų įrenginių kišenėse; jie sukūrė dviejų kompanijų dominavimą. Daugiau nei 90% žmonių dabar naudoja vieną iš šių dviejų operacinių sistemų. Kodėl ši konsolidacija atrodė kaip pažanga? Kadangi ji buvo veiksminga. Puslapiai greitai įkeliami. Mokėjimai apdorojami per sekundes. Milijardai buvo investuoti į infrastruktūrą, todėl žiniatinklio jausmas sklandus pirmą kartą. Bet šis poliravimas turėjo kainą. Tinklo efektai, arba kiekvieno buvimo vienoje vietoje traukimas, pavertė patogumą į nelaisvę. Kai jūsų draugai, darbas, muzika ir nuotraukos buvo vienoje platformoje, palikimas buvo ne tik nepatogus; tai buvo neįsivaizduojama. Platformos neaugo konkuruojant kasdien už jūsų dėmesį; jie klestėjo, nes gyvenimą be jų sunku įsivaizduoti. Jūs ne "ieškote žiniatinklio"; jūs "Google". Jūs ne "paskelbti statusą"; jūs "Facebook". Ir "Amazon" nėra tik parduotuvė; tai yra daugelio svetainių, kurias lankotės, stuburas. Atviras tinklas vis dar egzistuoja, bet daugeliui žmonių jis susitraukė į keletą didelių platformų. Centralizavimas kaip „progresas“ Dabar centralizavimą lengva kritikuoti, bet būkime sąžiningi: tam tikrą laiką tai atrodė kaip pažanga. Centriniai centrai suteikė mums itin greitą paiešką, vieno paspaudimo apsipirkimą ir išmanųjį telefoną, kuris per kelias sekundes galėjo padaryti tai, ką anksčiau užtruko valandas lėtu internetu. Miestai siūlo inovacijas, prekybą ir kultūrą, tačiau jie taip pat atneša eismą, taršą ir perkrautas teritorijas. Panašiai interneto „kaimai“, tokie kaip pašto sąrašai, pranešimų lentelės ir tinklalapiai, tapo „miestais“ „Facebook“, „Google“ ir „Amazon“. Įmonėms ir vyriausybėms centralizavimui buvo sunku atsispirti, nes tai reiškė lengvesnę kontrolę su mažiau nesėkmių taškų.Vartotojams tai buvo viliojanti, nes viskas buvo patogiai prieinama tik vienu paspaudimu. Tas pats paradoksas kelia nerimą kiekvienai imperijai: konsolidavimas padeda augti, bet taip pat veda prie stagnacijos. Kai įmonės tampa dominuojančios, jiems nereikia toliau diegti naujovių, kad užsitarnautų jūsų lojalumą. Vietoj to, jie įkalina jus, padidina išlaidas ir išnaudoja sistemą. Centralizavimo išlaidos Priklausomybė yra pirmoji kaina. Kai daugelis žmonių prisijungia per „Google“, apsiperka „Amazon“ ir naudoja „Meta“ socializacijai, jūs prarandate „opcijas“ ir gaunate priklausomybę. Jei viena iš šių didelių kompanijų daro pokyčius, gali būti paveikta didelė skaitmeninės ekonomikos dalis. Prisiminkite, kai „AWS“ nuėjo žemyn ir su juo paėmė daug interneto? Internetas neturėtų turėti „išjungimo mygtuko“, bet centralizavimas sukūrė kelis. Tada yra stebėjimo kapitalizmas, kuris yra tikrasis interneto verslo modelis.Jūs nesate „Facebook“ klientas; jūs buvote jo produktas.Viskas, kas patinka, spustelėkite ir slinkite, buvo surinkta į duomenų sandėlius, kuriuose algoritmai jus analizavo.Prekyba nebuvo sąžininga: jūs atsisakėte savo privatumo už „nemokamas“ paslaugas, o tos platformos pardavė jūsų dėmesį aukščiausiam konkurso dalyviui. Centralizavimas padarė internetą trapiu tokiais būdais, kurių jo kūrėjai niekada neįsivaizdavo.Sistema, sukurta atlaikyti branduolinį karą, dabar gali žlugti, nes viena bendrovė daro serverio klaidą.Vienas teismo įsakymas gali uždaryti visą platformą.Napsteris parodė, kaip greitai gali išnykti centralizuota paslauga, o šiuolaikinis internetas tik padidino tą silpnybę. Ir galbūt liūdniausia iš visų išlaidų yra laipsniškas naudotojų nuosavybės erdvių išnykimas. Nepriklausomi forumai dingo. Asmeniniai tinklaraščiai sumažėjo. Unikalus ankstyvojo tinklo kūrybiškumas; tie neoniniai GIF, rankiniu būdu koduojamos svečių knygos ir netvarkingos bendruomenės; buvo nuryti vienodais pašarais. Vietoj tūkstančio unikalių mažų sodų, mes baigėme su keliais gerai prižiūrimais vejais, nesibaigiančiais, visi atrodo vienodi. Centralizavimas padarė tinklą sklandesnį, švelnesnį ir lengviau naudojamą, bet taip pat padarė jį mažesnį. Centralizavimas padarė tinklą sklandesnį, švelnesnį ir lengviau naudojamą, bet taip pat padarė jį mažesnį. Atsparumo sėklos Atviro kodo programinė įranga niekada neišnyko; ji tyliai aprūpino dideles bendroves, kurios sakė, kad ją pakeitė. Linux, Apache, MySQL, Firefox: savanorių sukurti projektai, kurie parodė, kad bendri ištekliai vis dar yra aktyvūs, veikiantys serveriuose ir nešiojamuosiuose kompiuteriuose visame pasaulyje. „Napster“ buvo uždarytas, bet atsirado „BitTorrent“, skleidžiantis failus per milijonus kompiuterių, o ne pasikliauti vienu serveriu. „Gnutella“, „LimeWire“, „eDonkey“: jie nebuvo tobuli, bet kiekvienas iššūkis idėjai, kad informacija gali būti kontroliuojama. Ir tada, 2009 m. Bitcoin pasirodė. Tai buvo baltoji knyga, slapyvardis ir tinklas, kurio niekas neturėjo, bet visi galėjo patikrinti. Tai buvo ne tik apie pinigus. Tai buvo apie pasitikėjimą be tarpininkų ir įrodymų, nereikalaujant leidimo. Bitcoin parodė, kad decentralizacija buvo ne tik praeities dalykas; tai buvo ateitis, kurią vis dar verta kurti. Tuo tarpu pasipriešinimo struktūra tapo pažangesnė. „IPFS“ pažadėjo failų sistemą, kurios negalima ištrinti. „Arweave“ suteikė nuolatinę saugyklą, panašią į Aleksandrijos biblioteką, kurios cenzoriai negalėjo paliesti. „Mastodon“ ir „fediverse“ parodė, kad socialiniai tinklai neturėjo priklausyti vienai bendrovei; jie galėjo būti bendrinami, įvairūs ir atviri. Tai buvo ne tik įrankiai; jie buvo pavyzdžiai, parodantys, kad žiniatinklio nereikėjo kontroliuoti didelių kompanijų. centralizavimas pastatė aukštus pastatus, bet fone pradėjo augti naujas dalykų atlikimo būdas. Išvada: nustatyti etapą Tai, kas prasidėjo kaip atsparumo testas, ARPANET, tinklas, skirtas atlaikyti branduolinius išpuolius, lėtai virto kažkuo trapesniu: Pasaulio tinklu. Jis yra plonas, efektyvus ir pasaulinis, bet taip pat centralizuotas, stebimas ir pažeidžiamas. Atvira rinka virto keliomis uždaromis erdvėmis. Tai mūsų skaitmeninio amžiaus prieštaravimas. centralizavimas padėjo žiniatinkliui augti, bet taip pat išlaikė jį atgal. Mums reikėjo didelių pastatų, duomenų centrų ir didžiulių kompanijų, kad internetas pasiektų milijardus žmonių. Tačiau istorija dar nesibaigė. atsiranda naujų idėjų.Atvirieji protokolai, peer-to-peer tinklai, blokų grandinės, decentralizuota saugykla ir federalizuotos socialinės platformos rodo, kad internetas visada buvo skirtas dalintis, o ne priklausyti. Čia mes esame kryžkelėje. Vienas kelias jau buvo paimtas, Pasaulio tinklas, kuriame mes dabar gyvename. Kitas kelias vis dar laukia: decentralizuotas tinklas, kuris grąžina galią žmonėms, o ne platformoms. \n \n Nes tikrasis klausimas yra ne tai, kaip mes praradome atvirą tinklą, o tai, ar turime drąsos jį atstatyti.