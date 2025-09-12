Nešvarūs piratų rodikliai: kaip išmatuoti savo atviro kodo kūrėjo įrankio sėkmę

Tech įkūrėjai, kurie yra remiami rizikos, visada turi prietaisų skydą su skaičiais, kuriuos jie rodo investuotojams: registracijos, MRR projekcijos, augimo grafikai, kurie švelniai nukreipti į viršų. Tiesa ta, kad dauguma steigėjų nežino, kaip išmatuoti Štai kur piratų metrikos, o dar svarbiau, purvinas piratų metrikos, ateina. realiai Piratų metrikos: pradžia "Pirate Metrics" sistemą (AARRR: įsigijimas, aktyvavimas, išlaikymas, pajamos, nuoroda) sukūrė Dave McClure, kad padėtų "SaaS" pradedantiesiems nustoti domėtis tuštybės rodikliais (pavyzdžiui, įspūdžiais ir mėgsta) ir sutelkti dėmesį į tai, kas iš tikrųjų skatina augimą. Tai dirbo, nes tai suteikė ankstyvosioms įmonėms naują būdą, kaip išmatuoti pažangą, kai tradicinis rinkodaros kanalas netinka. bet jei kuriate kūrėjų įrankį, kuris priklauso nuo GitHub žvaigždžių, greitai pamatysite, kad AARRR nepakankamai giliai. Įveskite „Dirty Pirate Metrics“ Mano buvęs mentorius Stefanas Verkerkas (WeTransfer įkūrėjas akcininkas, angelų investuotojas) išplėtė „Pirate Metrics“ į tai, ką įkūrėjai iš tikrųjų gali padaryti. Jis sugriovė kanalą toliau, kad galėtumėte išmatuoti ne tik „naudotojus, kurie ateina ir moka“, bet ir etapus, kuriuose jūsų produktas, jūsų bendruomenė ir jūsų komanda nustato, ar jūs gyvenate ar mirštate. Vykdykite savo įmones Ši sistema vadinama (nes akronimas yra FAAAAARRRT). Dirty Pirate Metrics Šie žingsniai yra: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Fondas ir skalavimas Atitinkama rinka Dėmesys Sąmoningumas aktyvinimas Nustebino Pajamos sulaikymas Nuoroda Komanda Tai atrodo kaip daug, bet iš tikrųjų tai suteikia jums daug aiškesnį vaizdą, ar jūsų produktas iš tikrųjų yra sveikas, ar jūs tik apsirengę savo numerius. Kodėl tai svarbu steigėjams Būkime sąžiningi: investuotojai mėgsta augimo kreives, tačiau vartotojams nerūpi jūsų MRR diagrama.Kūrėjai rūpinasi, ar jūsų įrankis veikia, išsprendžia jų problemą ir tinka jų darbo srautui. \n \n \n \n \n \n \n \n \n "Foundation & Scaling" verčia jus paklausti: kokie yra mano įrankio apribojimai, kaip greitai ir kaip toli jis plečiasi vartotojams? Adresuojama rinka: ar aš statau erdvėje, kuri iš tikrųjų verta? Dėmesys ir sąmoningumas: ar kūrėjai net žino, kad aš egzistuoju, ir ar jie supranta, ką aš darau? Aktyvinimas ir AHA: Ar jie bando, ir ar jie iš tikrųjų jį myli? Išsaugojimas: Ar jie nuolat grįžta, ar po vieno bandymo paleidimo aš nuplėšiu vartotojus? Pajamos: koks yra mano faktinis tvarumo kelias: rėmimas, įmonių licencijos, dotacijos? Nuoroda: Ar mano vartotojai daro mano rinkodarą už mane? Komanda: Ar žmonės nori kurti su manimi, ar aš vienas? Tikrovės patikrinimas Jei jūsų dabartinė „metrikos lenta“ dažniausiai yra „GitHub“ žvaigždės, „Discord“ prisijungimai ir „Excel“ paryškintas ledo ritulio lazdele, jūs nevertinate sėkmės; jūs atliekate investuotojams. Dirty Pirate Metrics verčia jus būti sąžiningi: \n \n \n \n Kur tiksliai krenta devai? Kuri šlaunies dalis yra sveika, o kuri yra sulaužyta? Ar jūsų įmonė pagrįsta medžiaga, ar tik gera optika? Nuo ko pradėti? Negalima pernelyg apsunkinti. sutelkti dėmesį į tai, kas svarbu jūsų etape: \n \n \n \n 0-1,000 vartotojai: dėmesys ir aktyvinimas, gauti kūrėjai išbandyti savo įrankį. 1000-10 000 vartotojų: išlaikymas, įsitikinkite, kad jie laikosi aplink. 10 000+ naudotojų: pajamos ir komanda, tvarumo kūrimas ir įmonės plėtra. Apatinė eilutė: „Dirty Pirate Metrics“ suteikia jums būdą išmatuoti Investuotojai vis dar gali gauti savo gražius diagramas, bet jūs pagaliau žinosite, ar tai, ką kuriate, yra tikras ar tiesiog teatras. Tikroji sveikata