Nauja istorija

Kelias į pragarą pilnas gerų ketinimų

by
byMelvin Kosisochukwu@melvin-manni

Very real human.

2025/10/31
featured image - Kelias į pragarą pilnas gerų ketinimų
Melvin Kosisochukwu

About Author

Melvin Kosisochukwu HackerNoon profile picture
Melvin Kosisochukwu@melvin-manni

Very real human.

Read my storiesSužinokite daugiau

KOMENTARAI

avatar

PABAIGTI ŽYMES

programming#software-development#engineering#dry#modularity#modular-reasoning#design-patterns#yagni#hackernoon-top-story

ŠIS STRAIPSNIS BUVO PRISTATYMAS

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories