Pasaulinės sveikatos priežiūros logistikos precedento neturinčio sutrikimo ir sudėtingumo epochoje „AI-Driven Supply Chain Optimization“ iniciatyva, kuriai vadovauja Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresan, atsirado kaip transformacinė jėga medicinos prietaisų gamybos sektoriuje.Šis vizionieriškas projektas, vykdomas per ūmaus pramonės streso laikotarpį, iš naujo apibrėžė veiklos standartus per AI inovacijas, nustatydamas naujus tiekimo grandinės atsparumo, efektyvumo ir automatizavimo kriterijus.

Plėtoti sudėtingumą per strateginį vadovavimą

„Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresan“, vadovaujantis milijonų dolerių vertės transformacijos iniciatyva visose tiekimo grandinės operacijose, susidūrė su vienu iš sudėtingiausių šiuolaikinės sveikatos priežiūros logistikos iššūkių. „Sandeep“ sėkmingai suderino prognozavimo modelius su esamomis įmonių sistemomis – „Oracle ERP/Cloud“ ir „Kinaxis RapidResponse“ – tuo pačiu užtikrindamas didelį poveikį verslo rezultatams besikeičiančios COVID-19 pandemijos metu.





Įdiegdama AI pagrįstą automatizavimą ir prognozuojančią analizę į atsargų valdymą, paklausos planavimą ir pirkimus, „Sandeep“ sumažino veiklos neveiksmingumą, sumažino sisteminę riziką ir žymiai padidino sveikatos priežiūros tiekimo grandinės atsparumą ir reagavimą – būtent tada, kai pramonė to labiausiai reikalauja.

Inovatyvus AI įgyvendinimas: architektūra ir metodika

Šio pokyčio centre buvo „Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresan“ vizionieriška AI pagrįstų sprendimų architektūra, teikianti išmatuojamus rezultatus vienoje iš labiausiai reguliuojamų ir didelės apimties pramonės šakų: medicinos prietaisų gamyba. Kaip pagrindinis architektas, jis pradėjo integruoti pažangius prognozuojančių atsargų prognozavimo modelius į „Kinaxis RapidResponse“ ir „Oracle ERP/Cloud“ sistemas. Šis drąsus žingsnis padarė tiesioginį poveikį: atsargų atsargos sumažėjo 40 proc., o perteklinis atsargų kiekis sumažėjo 25 proc. – tai retas dvigubas pasiekimas sveikatos priežiūros tiekimo grandinėse, kuriose reguliavimo laikymasis ir gyv





„Sandeep“ inovacijos gerokai viršijo prognozes. „Intelektinio intelekto agentų“ diegimas autonominiams pirkimams dinamiškai optimizavo atsargų lygius ir pirkimo užsakymus, o tai leido sumažinti rankinių intervencijų skaičių 70 proc., tuo pačiu užtikrinant sprendimų vientisumą ir reguliavimo laikymąsi.





Šios priemonės pagreitino sprendimų priėmimą visoje įmonėje 40 proc., leidžiant lyderiams pereiti nuo reaktyvios priešgaisrinės saugos prie aktyvios, duomenimis pagrįstos strategijos. Aplinkoje, kurioje kiekviena valanda gali turėti įtakos pacientų rezultatams, šis matomumas pasirodė esminis siekiant išlaikyti nepertraukiamą medicinos prietaisų prieinamumą COVID-19 sukeltų tiekimo sukrėtimų metu.

Teikti išmatuojamą finansinį ir klinikinį poveikį

„Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresan“ dirbtinio intelekto pagrįsto optimizavimo finansiniai rezultatai buvo tiek reikšmingi, tiek strateginiai – per metus sutaupyta daugiau nei 3 mln. JAV dolerių per pažangų inventorizaciją ir perkainojimo pakartotinį kalibravimą.





Pažangus automatizavimas supaprastino tiekėjų bendradarbiavimą ir užtikrino greitesnę prieigą prie kritinių komponentų pramonėje, kuri jautriai reaguoja į laiką.Tuo pačiu metu atsargų tikslumas padidėjo 25 proc. padidinus paklausos aptikimą ir prognozuojamą atsargų optimizavimą.Šis veiklos efektyvumas tiesiogiai reiškia geresnę pacientų priežiūrą, didesnį produktų prieinamumą ir mažiau atsargų gydymo vėlavimų, o tai yra labai svarbu sektoriuje, kuriame prietaisų prieinamumas gali būti gyvenimo ir mirties klausimas.

Įmonių skatinimas vykdant strateginį suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą

Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresan sugebėjimas suderinti įvairias suinteresuotąsias šalis aplink transformuojančią AI viziją buvo labai svarbus projekto sėkmei.





Vykdymas buvo toks įtakingas, kad nuo to laiko jis buvo įsteigtas kaip visoje įmonėje vykdomos skaitmeninės transformacijos planas. vyresnieji vadovai įpareigojo pritaikyti Sandeep metodikas įvairiuose papildomuose verslo padaliniuose – tai aiškus jo požiūrio mastelio ir strateginės vertės įrodymas. Šis įmonių priėmimas pabrėžia ne tik projekto sėkmę, bet ir Sandeep poziciją kaip patikimą lyderį formuojant ilgalaikius inovacijų veiksmų planus visoje sveikatos priežiūros organizacijoje.

Pripažinimas ir pramonės pripažinimas

„Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresan“ lyderystė ir inovacijos buvo oficialiai pripažintos vertės apdovanojimu už kompetenciją tiekimo grandinės automatizavimo srityje – labai selektyviu apdovanojimu, suteiktu asmenims, demonstruojantiems transformacinį poveikį sveikatos priežiūros operacijoms.





Jo indėlis atspindėjo visą organizaciją: operatyvinės komandos gavo naudos iš sklandžių darbo srautų ir sumažėjusių rankinių pastangų, o vyresnieji vadovai palaimino didelius finansinius taupymus ir rizikos mažinimą, pasiektus jo vadovaujant. „Sandeep“ atveju šis projektas pažymėjo lemiamą karjeros etapą – parodė jo retą gebėjimą sujungti sudėtingas AI sistemas su strategine tiekimo grandinės transformacija.

Nustatyti naujus sveikatos priežiūros tiekimo grandinės kompetencijos standartus

Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresano novatoriškas darbas iš naujo apibrėžė tai, kas įmanoma sveikatos priežiūros tiekimo grandinės valdyme.Sujungdamas vizionierišką lyderystę su pažangiausiomis AI technologijomis, jo iniciatyva „AI-Driven Supply Chain Optimization“ tapo operatyvinės kompetencijos ir atsparumo standartas medicinos prietaisų gamybos sektoriuje.





Ši transformacija sukūrė naujus pramonės standartus, parodydama, kad pažangus automatizavimas ir prognozuojamoji analizė nebėra ateities tikslai, o tiesioginiai sveikatos priežiūros sistemų, susiduriančių su didėjančiu spaudimu, imperatyvai.Kadangi pramonė ir toliau susiduria su pasauliniais sutrikimais ir didėjančia sudėtingumu, „Sandeep“ darbas yra išplėstinis modelis, kaip AI gali būti strategiškai panaudotas siekiant sustiprinti misijos kritines operacijas, sumažinti sisteminę riziką ir apsaugoti pacientų priežiūrą mastu.

Būsimos pasekmės ir poveikis pramonei

"Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresan" darbo poveikis viršija tiesioginę vienos transformacijos sėkmę.Jis tarnauja kaip strateginis planas pasaulinių sveikatos priežiūros tiekimo grandinių ateičiai, įrodant, kad pažangi AI, prognozuojančios analizės ir autonominio sprendimų priėmimo integracija gali išspręsti kai kuriuos iš labiausiai nuolatinių ir sudėtingų pramonės iššūkių.





Revoliucionavus medicinos prietaisų gamybos viešųjų pirkimų ir atsargų valdymą, ši iniciatyva ne tik pasiekė reikšmingų veiklos rezultatų, bet ir iš naujo apibrėžė lūkesčius dėl tiekimo grandinės atsparumo, klinikinio reagavimo ir išlaidų efektyvumo.Kadangi sveikatos priežiūros sistemos visame pasaulyje vis dažniau remiasi skaitmeniniu judrumu ir automatizavimu, kad galėtų valdyti neapibrėžtumą, „Sandeep“ darbas yra galutinis naujos kartos transformacijos modelis, parodantis, kaip technologinis matomumas, operatyvinis meistriškumas ir strateginė lyderystė gali pertvarkyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mastu.

Viešbučiai – Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresan

Sandeep Shenoy Karanchery Sundaresan yra visame pasaulyje pripažintas sveikatos priežiūros ERP ir tiekimo grandinės transformacijos specialistas, turintis daugiau nei 15 metų tarptautinės patirties Indijoje, JAE ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.





Jo patirtis apima „Oracle EBS“, „Oracle Fusion Cloud“ ir „Kinaxis RapidResponse“, taip pat naujas technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, blokų grandinė ir daiktų internetas. „Sandeep“, žinomas dėl savo gebėjimo sujungti įmonių sistemas su pažangiausiomis inovacijomis, vadovavo daugybei didelio poveikio transformacijos iniciatyvų, kurios iš naujo apibrėžė operacinius standartus medicinos prietaisų gamyboje ir sveikatos priežiūros logistikoje.





Sandeep'o novatoriškas darbas AI pagrįstoje tiekimo grandinės automatizavimo srityje jam suteikė prestižinį vertės apdovanojimą už kompetenciją tiekimo grandinės automatizavimo srityje. Jis yra sertifikuotas „Oracle Supply Chain Management“, „Kinaxis Demand Planning“ ir „Microsoft Power BI for Advanced DAX Calculations“. Be to, jis turi pažangius įgaliojimus AI ir „Blockchain for Enterprise Applications“, taip pat vadovavimo mokymus mokymo, pokyčių valdymo ir emocinio intelekto srityse.





Plačiai vertinamas dėl savo gebėjimo sujungti pažangias technologijas su realaus pasaulio poveikiu, „Sandeep“ ir toliau skatina pažangias, atsparias ir prisitaikančias tiekimo grandines, kurios pagerina klinikinį pasirengimą, mažina sisteminę riziką ir gerina pacientų priežiūrą visoje pasaulinėje sveikatos priežiūros ekosistemoje.

Ši istorija buvo platinama kaip „Echospire Media“ leidimas pagal „HackerNoon“ verslo dienoraščių programą.

