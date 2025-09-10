„BingX“ pristato „AI Master“, pirmąjį pasaulyje AI kriptovaliutų prekybos strategą

Panamos miestas, 2025 m. rugsėjo 10 d. , pirmaujanti kriptovaliutų mainų ir Web3 AI kompanija, šiandien paskelbė apie the world's first AI-powered crypto trading strategist and the newest addition to the BingX AI suite of tools. This new AI product marks a major step forward in BingX's vision to make trading more intelligent, accessible, and user-first, setting a new benchmark for innovation in digital assets. bingox BingX AI Meistras , bingox BingX AI Meistras , „BingX AI Master“ iš naujo apibrėžia prekybos kelionę, nukreipdamas vartotojus nuo galų iki galų, pradedant idėjomis, supaprastinant vykdymą ir peržiūrint rezultatus su visišku skaidrumu. „BingX“ sujungia penkių geriausių skaitmeninių investuotojų strategijas su pažangiu AI optimizavimu, suteikia galimybę tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems prekybininkams labiau pasitikėti rinka ir efektyviau. Pagrindinės AI magistro savybės yra: \n \n \n \n \n \n \n Išmanioji strategija: 24/7 prieiga prie įkvėpimo per realaus laiko pokalbį su daugiau nei 1000 strategijų, įkvėptų 5 įtakingiausių meistrų. Savalaikiai investavimo įspėjimai: momentiniai įspėjimai, kad vartotojai visada būtų informuoti apie jų AI pagrįstų strategijų būklę, judesius ir pažangą. „AI-Driven Backtesting“: apvalios valandos atnaujinimai iš „AI-driven“ išbandytų duomenų ir strategijos šaltinių. Simplified Execution: Streamlined buy and sell orders that adapt dynamically to market fluctuations, with full user flexibility at every stage. Skaidri AI apžvalga: skaidri našumo apžvalga, rezultatai ir įrašai leidžia vartotojams tobulinti strategijas ir tobulinti savo įgūdžius per AI optimizuotas įžvalgas. \n \n \n „BingX AI Master“ yra ne tik prekybos įrankis – tai prekybos strategas, skirtas aiškumui, disciplinai ir pasitikėjimui suteikti kiekvieno vartotojo kelionėje, – sakė „BingX“ vyriausiasis produktų direktorius Vivien Lin. „Su „AI Master“ mes įrodome, kad protinga prekyba gali būti prieinama visiems, o ne tik patyrusiems specialistams. „BingX AI Master“ yra ne tik prekybos įrankis – tai prekybos strategas, skirtas aiškumui, disciplinai ir pasitikėjimui suteikti kiekvieno vartotojo kelionėje, – sakė „BingX“ vyriausiasis produktų direktorius Vivien Lin. „Su „AI Master“ mes įrodome, kad protinga prekyba gali būti prieinama visiems, o ne tik patyrusiems specialistams. Gyvenimas Lin Norėdami švęsti "BingX AI Master" paleidimą, "BingX" pristato galvą į galvą su 3 000 000 USDT prizo baseinu. Pirmą kartą vartotojai gali tiesiogiai kovoti su BingX AI Master, pridedant konkurencinės energijos ir interaktyvaus žaidimo platformai. vartotojai gali paprasčiausiai užsiregistruoti, kad pradėtų uždirbti apdovanojimus, o papildomi apdovanojimai yra prieinami iš užduočių pagrįstų laimėjimų, prekybos apimties konkursų ir AI 1v1 Arena. Prekybos konkurencija Prekybos konkurencija Su "BingX AI Master" debiutu, "BingX" toliau plečia savo AI žvalgybos produktų rinkinį, stiprindama savo poziciją kaip pirmąją biržą, kuri visiškai integruoja AI per prekybos patirtį. , derinant pažangiausią žvalgybą su naudotojo pirmąja filosofija, siekiant formuoti pasaulio prekybos ateitį. Bingo žaidimas Bingo Bingo žaidimas Bingo Apie BingX Įkurta 2018 m., „BingX“ yra pirmaujanti kriptovaliutų mainų ir „Web3“ AI kompanija, aptarnaujanti pasaulinę bendruomenę, kurioje yra daugiau nei 20 mln. Naudotojų. „BingX“ siūlo išsamius IA pagrįstus produktus ir paslaugas, įskaitant išvestines finansines priemones, prekybą vietoje ir prekybą kopijomis, ir tenkina besikeičiančius vartotojų poreikius visais patirties lygmenimis, nuo pradedančiųjų iki profesionalų. Įsipareigojusi kurti patikimą ir protingą prekybos platformą, "BingX" suteikia vartotojams novatoriškus įrankius, skirtus pagerinti našumą ir pasitikėjimą. 2024 m., "BingX" didžiuojasi tapusi oficialia "Chelsea Football Club" kriptovaliutų mainų partnere, žymėdama jaudinantį debiutą sporto rėmimo pasaulyje. Dėl žiniasklaidos klausimų prašome susisiekti: media@bingx.com Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Ši istorija buvo paskelbta kaip „Btcwire“ pranešimas spaudai pagal „HackerNoon“ verslo dienoraščių programą. Ši istorija buvo paskelbta kaip „Btcwire“ pranešimas spaudai pagal „HackerNoon“ verslo dienoraščių programą. programą programą