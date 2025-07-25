You are Building AI Agents Wrong. Here’s How to Fix That With AAC

Introduction ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ Max Nechaev - ການຄຸ້ມຄອງວິສະວະກໍາໃນ Snoonu, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ແລະຜູ້ອັບໂຫລດ AI. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກໃນການພັດທະນາອຸປະກອນສໍາລັບເວລາຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງ. ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສ້າງອຸປະກອນ iOS, there were tons of architectural patterns out there. They felt solid. Thought through. Battle-tested over years. Back then, I never imagined I would be the one creating a new architecture - especially not for AI systems. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຂອບໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ໃນປັດຈຸບັນ, AI ແມ່ນຜ່ານການ cycle hype crazy. Startups pop up and die every day. More and more people are diving into low-code and no-code tools like Make, n8n, and others. And you know what? I think that’s awesome. Millions of people are stepping into a new kind of reality.It feels like the early days of the internet, when websites went from static to interactive, and it suddenly felt like anything was possible. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານສາມາດນໍາສະເຫນີໃຫ້ທ່ານກັບ framework, design pattern, or architecture ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ - call it what you want - ປະເພດ : Agent Action Chains AAC Meet AAC (Agent Action Chains) ໃນເວລາທີ່ຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ວ່າມີສິ່ງທີ່ງ່າຍ. ຖ້າຫາກວ່າການເຄື່ອນໄຫວຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ມີອາຍຸ. ທ່ານອາດຈະຮູ້ວ່າລະບົບບໍ່ມີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບ. ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບກັບ block ໃນ n8n. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນການກວດສອບລັກສະນະໂດຍກົງ - ນີ້ແມ່ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປິ່ນປົວ input, ນີ້ແມ່ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດການປິ່ນປົວ, ນີ້ແມ່ນລັກສະນະພື້ນຖານ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ, roles ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມັນໄດ້ປິ່ນປົວຂ້ອຍ. ນີ້ຕ້ອງການສະຖານທີ່. ນີ້ຕ້ອງການສະຖານທີ່. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ AAC ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ - Agent Action Chains. ມັນບໍ່ແມ່ນ framework ອື່ນໆທີ່ມີ 1000 pages ຂອງ docs. AAC ເປັນວິທີການສ້າງລະບົບ AI ເປັນວິສະວະກອນຜູ້ໃຫຍ່, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ທີ່ຊອກຫາສິ່ງທຸກຢ່າງແລະຫວັງວ່າຈະເປັນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຄວາມຄິດເຫັນ Core Idea ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂໍຂອບໃຈວ່າມັນເປັນທີມງານ. ປະເພດຂອງ Input ການປິ່ນປົວຂໍ້ມູນອື່ນໆ ຫນັງສືສືສືສືສືສືສືສືສືສືສືສືສືສື ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ປະເພດຂອງການຕັດສິນໃຈ ຊອກຫາແລະກວດສອບສິ່ງທຸກຢ່າງ ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ. ແລະທັງຫມົດ, ລະບົບການເຮັດວຽກເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂທລະສັບມືຖື. ຄວາມງາມຂອງ AAC ແມ່ນວ່າມັນແມ່ນ platform-agnostic. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ມັນໃນ n8n, ໃນ , ໃນ Python ໂດຍໃຊ້ FastAPI, ເຊັ່ນດຽວກັນໃນ LangChain ຫຼື LangGraph ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ເວລາເພື່ອຕິດຕັ້ງມັນຢ່າງງ່າຍດາຍ. ດາວໂຫລດ Make.com Here’s How It Works (In Plain English) ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ ທີມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ບໍ່ເປັນທີມງານ chaotic ໃນທີ່ທຸກຄົນເຮັດວຽກທັງຫມົດໃນເວລາທີ່, ແຕ່ທີມງານທີ່ທຸກຄົນຮູ້ວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີສະຖານທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງ. One takes in requests, another thinks, a third acts, someone else double-checks, and someone logs what actually happened. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ AAC ເຮັດວຽກ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຂົ້າລະຫັດຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຂົ້າລະຫັດຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຂົ້າລະຫັດຂອງພວກເຮົາ. ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ orchestrator. ມັນເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບ. ມັນບໍ່ປະຕິບັດການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່, ມັນຄົ້ນຄ້ວາວ່າຜູ້ຈະເຮັດສິ່ງທີ່, ໃນລະດັບໃດ, ມີຄຸນນະສົມບັດໃດ. ການ rol of the orchestrator is to plan, direct, and manage the flow. nothing more, nothing less. ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຮັບການກວດສອບ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານນີ້ແມ່ນກວດສອບ. One classifies, another summarizes, a third retrieves data external, ແລະອື່ນໆ. Each has a clear purpose. They don’t overlap, they don’t fight over responsibilities, they don’t rewrite each other’s outputs. You can swap them out, improve them, reuse them – just like good software modules. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ການປິ່ນປົວຄວາມຜິດພາດໄດ້ຖືກປິ່ນປົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ. AAC ມີອຸປະກອນຜູ້ຊ່ຽວຊານສໍາລັບການນີ້ - Guard. ມັນຄວບຄຸມຄວາມຜິດພາດ, ກວດສອບຄວາມບໍ່ເສຍຄ່າ, ເຮັດວຽກໃນເວລາທີ່ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນ patch, ບໍ່ແມ່ນການທົດສອບລັກສະນະ. ມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ແທ້ຈິງຂອງອຸປະກອນ. ແລະມັນເປັນເຈົ້າຂອງຄວາມປອດໄພ. ໃນຂະນະທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນເກີດຂຶ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນຂ້າງຂວາງ. ມັນຄົ້ນຄວ້າສິ່ງທຸກຢ່າງ, ການເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ເວລາ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບ. ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຄວາມສຸກ - ນີ້ໃຫ້ທ່ານເບິ່ງໃນລະບົບ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ "ໄດ້ເຮັດວຽກ?" ແຕ່ ມັນເຮັດວຽກ, ມັນໄດ້ເຮັດວຽກ, ແລະໃນເວລາທີ່ມັນສາມາດບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ. ວິທີການ ວິທີການ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ຊຸດທັງຫມົດໄດ້ຮັບການເຮັດວຽກຂອງຕົນ, ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນ formated ແລະຈັດຂຶ້ນ - back to the user, into an API response, or where it needs to go. Clean, structured, and easy to consume. ນີ້ແມ່ນ AAC. ລະບົບທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອເຮັດວຽກ, ແຕ່ເພື່ອພັດທະນາ, ການຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ. All AAC Roles: Who Does What and Why It Matters AAC ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບການກໍານົດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທັງຫມົດຂອງອຸປະກອນແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ block ອຸດສາຫະກໍາ - ມັນເປັນ unit logical ມີ roles defined ແລະ contract ການສື່ສານ. This section breaks down what these roles are for, how they interact, and why skipping even one of them often leads to architectural pain later. Ingress Agent: the Entry Point ການຄວບຄຸມໄຟລ໌ເຂົ້າໄປ. Purpose: ນີ້ອາດຈະເປັນ webhook, ການສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບ, ຄໍາຖາມ Telegram, ການປະຫວັດສາດ Kafka - ມັນບໍ່ມີສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ. ເປັນຫຍັງ? ເນື່ອງຈາກວ່າການ mixing logic ກັບລະດັບການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການກໍ່ສ້າງ monolith. ແລະ monoliths ບໍ່ scale - ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດ. ໃນ n8n, ນີ້ແມ່ນປົກກະຕິພຽງແຕ່ເປັນ webhook node. ມັນໄດ້ຮັບການຊອກຫາ, logs ຂໍ້ມູນ, ແລະຂ້າງລຸ່ມການປະໂຫຍດ JSON ສີດໍາໃນລະບົບ. ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Pseudocode {\n "source": "user",\n "payload": {\n "message": "I’d like to return my order"\n }\n}\n Preprocessing Agent: the Filter and Normalizer ການປ່ຽນແປງ input raw ໃນສິ່ງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້. Purpose: ສະຫນັບສະຫນູນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ. ມັນປິ່ນປົວການປິ່ນປົວ, ສະຫນັບສະຫນູນຮູບເງົາທີ່ສວຍງາມ, ປິ່ນປົວສະຖາບັນ, ແລະກວດສອບສະຖາບັນທີ່ສໍາຄັນ. ມັນຮັບປະກັນວ່າສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຜ່ານມາໃນລະບົບແມ່ນຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບແລະປົກກະຕິ. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ໃນ n8n, ນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານ function node. ໃນລະຫັດ, ມັນສາມາດເປັນ middleware, trader, ຫຼືປະເພດ utility ຂະຫນາດນ້ອຍ. const cleanInput = input.message.trim().toLowerCase()\n Orchestrator Agent: the Brain of the System ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບ Purpose: Orchestrator ບໍ່ເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ. ການເຮັດວຽກຂອງຕົນແມ່ນການຝຶກອົບຮົມ, ການສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະການຄວບຄຸມ. ມັນໄດ້ຮັບການເຂົ້າລະຫັດທີ່ຖືກປິ່ນປົວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້, ແລະປະຕິບັດຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເຫມາະສົມ. ໃນກໍລະນີງ່າຍ, ນີ້ສາມາດພຽງແຕ່ເປັນ block if /else. ໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ດີກວ່າ, ມັນເປັນ LLM ທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີການອອກແບບຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ປະເພດນີ້, ທ່ານສາມາດມີ GPT-4 return a structured execution plan ໃນ JSON: {\n "steps": [\n {"agent": "Classifier", "input": {...}},\n {"agent": "Memory", "input": {...}},\n {"agent": "Responder", "input": {...}}\n ]\n}\n ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເລືອກເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ວິທີການທີ່ສໍາຄັນແມ່ນນີ້: orchestrator ບໍ່ປິ່ນປົວບັນຫາ. ມັນກໍ່ສ້າງການຝຶກອົບຮົມ. ມັນຄວນຄົ້ນຄ້ວາຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່, ແລະໃນລະດັບໃດ. Specialist Agents: Focused Experts (TOOLS) ການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ Purpose: ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ \n \n \n \n \n \n ລະຫັດ QR ດາວນ໌ໂຫລດ Reply ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Extracting Entities ດາວນ໌ໂຫລດ API ລະຫັດ QR ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາເລືອກເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ. ປະເພດຂອງທຸລະກິດລະຫວ່າງ orchestrator ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ: {\n "agent": "Classifier",\n "input": {\n "text": "My order never arrived"\n },\n "output_expected": {\n "label": "delivery_problem"\n }\n}\n Memory Agent: the Interface to the Past ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ Purpose: ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອຊອກຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຜ່ານມາຂອງຜູ້ໃຊ້, ຈຸດທະບຽນ vector ຈາກພື້ນຖານຄວາມຮູ້, ຫຼືກວດສອບການຮ່ວມເພດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນ AAC, ຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນສິ່ງຂອງຕົນເອງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານສາມາດ scale ມັນ, cache ມັນ, ຫຼືຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ມັນໃນລະບົບຫຼາຍ. SELECT * FROM orders WHERE user_id = "user_42" ORDER BY created_at DESC LIMIT 3\n Guard Agent: Protection from Chaos ການປິ່ນປົວແລະການປິ່ນປົວຄວາມສຸກ. Purpose: ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານ crashes ຫຼື orchestrator breaks down, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ມັນຈະເລີ່ມຕົ້ນການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ, ສະຫນັບສະຫນູນການສອບເສັງ, ແລະເລືອກທີ່ຈະເຮັດວຽກສອບເສັງ backback - ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ໃນການຜະລິດ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດທົດສອບ. ຄວາມຜິດພາດຈະເກີດຂຶ້ນ. GPT ສາມາດດໍາເນີນການຫຼຸດຜ່ອນ. APIs ສາມາດໃຊ້ເວລາ. ທ່ານຕ້ອງການລັກສະນະທີ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດສິ່ງທຸກຢ່າງໃນເວລາທີ່ສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ປະເພດ: GPT returns invalid JSON. The guard catches it, logs the issue, notifies Slack, and sends a fallback message. {\n "error": "Invalid JSON from Summarizer",\n "fallback_response": "Sorry, I couldn’t process your request. Forwarding it to a human operator."\n}\n Observer Agent: the System’s Black Box log, ການທົດສອບ, ແລະໃຫ້ທ່ານຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງເກີດຂຶ້ນ. Purpose: ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີມັນ, ແຕ່ໃນເວລາທີ່ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນເປັນວິທີเดียวທີ່ຈະຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ຂ້າມໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ມີ Observer, ທ່ານກໍາລັງກາຍ blind. ມີມັນ, ທ່ານໄດ້ຮັບຮູບພາບທັງຫມົດ. Egress Agent: the Final Touch ການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວ. Purpose: ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານ egress, ທ່ານຄາດວ່າຈະສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, logs raw, ຫຼືການຕອບສະຫນອງໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ດີ. Egress ແມ່ນກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຂອງມິນດິນທີ່ຜ່ານມາ. {\n "status": "success",\n "reply": "We’ve reviewed your case. Thank you for reaching out!"\n}\n ທັງຫມົດຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ block building. You can run them in parallel, replace them independently, reuse them across chains. What’s Next? How to Start Using AAC in Your Projects ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນການນໍາໃຊ້ AAC ໃນໂຄງການຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫານີ້, ຄວາມອາດສາມາດແມ່ນວ່າທ່ານຍັງມີປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໄດ້. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຄິດ - ມີວິທີອື່ນໆ? ທີ່ຢູ່ ການນໍາໃຊ້ AAC ແມ່ນການປ່ຽນແປງວິທີທີ່ທ່ານຊອກຫາ. ມັນເປັນການປ່ຽນແປງຈາກ magic ກັບວິສະວະກໍາ. ແລະພື້ນຖານການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນບໍ່ແມ່ນລະຫັດ. ມັນກໍາລັງຊອກຫາລະບົບຂອງທ່ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Clearly. ບໍ່ມີ illusions. ການຄາດຄະເນດິນຂອງທ່ານເປັນຊຸດຜູ້ຊ່ຽວຊານອະນຸຍາດ. One takes the input. Another prepares the data. A third decides what to do. Then comes the executor. After that - memory. Then someone catches failures. Lastly, someone logs what happened. That’s your future agent, AAC-style. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່, ໃນປັດຈຸບັນ, ທັງຫມົດຂອງກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າຫຼືບໍ່ເສຍຄ່າກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມີຫຍັງ. ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ roles ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເອກະລັກ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຽງແຕ່ໃນວົງຈອນ. Sketch them out. Give them names. Start asking the right questions: who is responsible for orchestration here? Where is memory? How do I know if things actually worked? What happens if one block fails? ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ AAC, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ AAC. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ AAC, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ AAC, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ AAC. ຫຼັງຈາກນັ້ນຄວາມສຸກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການນີ້, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດຽວກັນທີ່ປິ່ນປົວ flux ທີ່ຫນຶ່ງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນອື່ນໆ. block memory ສາມາດຖືກຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະຊຸດຫຼາຍ. ທ່ານຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ orchestrator smarter - ເຮັດໃຫ້ມັນເລືອກເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນ fantasy. ນີ້ແມ່ນການປິ່ນປົວທີ່ AAC ເຮັດໃຫ້. ໃນສະຖານທີ່ບໍ່ມີລະຫັດເຊັ່ນ n8n, ນີ້ຈະເປັນພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງ. ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງໂທລະສັບມືຖືຂອງອຸປະກອນ. ທັງຫມົດແມ່ນ subflow ມີບັນຊີລາຍລະອຽດ. ທ່ານຕ້ອງການສ້າງໂທລະສັບມືຖືໃຫມ່? ກະລຸນາໂທໂທລະສັບມືຖືທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານຕ້ອງການການປ່ຽນແປງບັນຊີລາຍລະອຽດ? ເຮັດໃຫ້ມັນໂດຍບໍ່ມີຄວາມສຸກ. ທ່ານຕ້ອງການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຫຼືຕິດຕາມທີ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ? ທ່ານມີມັນ - Observer logs everything, Guard captures every failure. You start to see the system like an engineer, not someone afraid to touch the code. ທ່ານກໍາລັງອອກແບບ. ທ່ານກໍາລັງປ່ຽນຊຸດຂອງການໂທ GPT ໃນອຸປະກອນທີ່ແທ້ຈິງ - something that lives, scales, logs, evolves. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທັງຫມົດໃນປັດຈຸບັນ - ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຂົນສົ່ງຫນຶ່ງ. One entry point. One honest moment where you say, "OK, let me try a new approach here. Let me separate the roles. Add some control." ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງທີ່ມີ AAC. ແລະປະໂຫຍດແມ່ນ - ທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໄປໄດ້.