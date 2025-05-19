Ian Goldberg, cypherpunk ທີ່ hacked Netscape ສໍາລັບຄວາມສຸກ

Ian Goldberg ໄດ້ເປັນຫນຶ່ງໃນ cypherpunks ທີ່ໄດ້ສະແດງໃນທັນສະໄຫມອິນເດຍ - ແລະບໍ່, ບໍ່ໃນຄໍາສັ່ງທັນສະໄຫມຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ Julian Assange. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1973 ໃນປະເທດອິນເດຍ, ນາງໄດ້ຊອກຫາໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນສິລະປະ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊື້ໂດເມລິກາ, silver, ແລະໂດເມລິກາໃນສິລະປະອິນເດຍໃນຂະນະທີ່ສິລະປະ. ນາງໄດ້ສຶກສາໃນວິທະຍາໄລ Waterloo, ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບໃນສິລະປະທັດແລະວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂອງຕົນ Ph.D. ໃນ UC Berkeley, ໃນຂະນະທີ່ນິລະປິນອິນເດຍ -
Goldberg didn’t just stay in academia. He helped build teams and technology at Radialpoint, a Canadian company focused on privacy; took sabbaticals at top universities in Europe, and eventually became a professor at the University of Waterlooໃນໄລຍະໄລຍະປີ, ນາງໄດ້ຊອກຫາລັກສະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍແລະຂຽນບົດລາຍງານຈໍານວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຕອບສະຫນັບສະຫນູນການເຄື່ອນໄຫວ, ການບັນທຶກທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງ, ແລະລະບົບການປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນ - ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາຍັງ.
ກ່ຽວກັບທົດສອບໂທລະສັບມືຖື, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີໂທລະສັບມືຖືທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປີ 1995.
ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Netscape vs Cypherpunks
ໃນມື້ນີ້, ຊື່ Netscape ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ແພງ ສໍາ ລັບພວກເຮົາ, ແລະ, ປະຫວັດສາດ, millennials ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ Generation Z ບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນ Google Chrome ໃນປັດຈຸບັນຂອງຕົນ, ເປັນ browser web dominant ໃນລະຫວ່າງ 1994 ແລະ 1997. ມັນຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ: Firefox.And Ian Goldberg, along with David Wagner, broke its security in 1995, in a few hours. That was quite a big deal back then.
ເພື່ອເພີ່ມການປິ່ນປົວກັບການປິ່ນປົວ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກສໍາລັບຄວາມສຸກ, ໃນຖານະເປັນ.
ທຸກຄົນໄດ້ກາຍເປັນທາງເພດແລະເຖິງແມ່ນວ່າສິລະປິນໂທລະສັບແລະຍີ່ຫໍ້ອີເມວຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ຊອກຫາ Goldberg ແລະ Wagner ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາຂອງລັກສະນະຂອງພວກເຂົາ.
ຄໍາຖາມ Off-the-record
ຂໍຂອບໃຈວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ສຸດຂອງຕົນ, Goldberg ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາ Netscape.One of his most important works is the cryptographic protocol Off-the-record messaging (OTR), designed to provide confidentiality and authentication for instant messaging conversations.ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ!
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ OTR ທີ່ເປັນເອກະລັກແມ່ນວ່າມັນບໍ່ມີການຕິດຕາມແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ
ທ່ານໄດ້ເບິ່ງຜົນປະໂຫຍດຂອງ OTR ເຊັ່ນດຽວກັນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ມັນໂດຍທົ່ວໄປ.The Signal Protocol, used in Signal, WhatsApp, Google Messages, and even Facebook Messenger’s “Secret Conversations,” builds from OTR.ນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2004 ໂດຍ Goldberg ແລະ Nikita Borisov, ແລະມັນຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງເປັນໂຄງການຟຣີແລະ open-source
ການແປພາສາ
Goldberg ຍັງໄດ້ອອກແບບລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມການເຄື່ອນໄຫວການເຄື່ອນໄຫວອິນເຕີເນັດ. ການເຮັດວຽກຂອງຕົນໄດ້ປິ່ນປົວບັນຫາຈາກວິທີການດ້ານວິຊາການແລະວິສະວະກໍາ - ການສ້າງອຸປະກອນທີ່ກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົ້ນຄວ້າ motivations ຂອງຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວແລະຜູ້ທີ່ທັນສະໄຫມ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.By tagging encrypted traffic in a way that’s invisible to censors but recognizable to participating Internet Service Providers (ISPs), it silently reroutes users to censored contentການຊ່ວຍເຫຼືອ blocking ໄດ້ຖືກເຮັດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງງ່າຍດາຍແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວອະນຸມັດ.
\ໂຄງການທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ Goldberg co-developed ແມ່ນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Goldberg ລວມທັງຄວາມຄິດສ້າງສັນດ້ານວິຊາການ, ການທົດສອບເງື່ອນໄຂຂອງເກມ, ແລະການມາດຕະຖານເສດຖະກິດ - ທັງຫມົດແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການເຂົ້າເຖິງແລະຂົນສົ່ງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວິຊາການ.
ຊອບແວ
Goldberg ໄດ້ຮັບການອອກແບບອຸປະກອນທີ່ປົກປັກຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນອິນເຕີເນັດໃນໄລຍະຫຼາຍປີ, ລັກສະນະພິເສດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ບໍ່ແພງແລະຫຼຸດຜ່ອນການຄວບຄຸມຫຼື censorship. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ແພງ, ລວມທັງການປັບປຸງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄວແລະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ. ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາຫຼືຕິດຕໍ່ໂດຍບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫຼືສະຖານທີ່ເຂົາເຈົ້າ.Goldberg was also once the chairman of the Tor Project’s board, showing his deep involvement in the development of privacy-preserving Internet infrastructure.
ມັນຍັງພັດທະນາ
ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Ethereum
ເຄື່ອງມືສໍາລັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພ
ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນສໍາລັບຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນແລະການ autonomy, ຫຼາຍກ່ວາທຸກເວລາ.
ການປ່ຽນແປງການອອກແບບ Acyclic Graph
ເວັບໄຊທ໌ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມແລະການຝຶກອົບຮົມ
ດາວນ໌ໂຫລດ Cypherpunks Write Code Series
- Tim May ແລະ Crypto-anarchism
- ຫນ້າທໍາອິດ / Wei Dai & B-Money
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Nick Szabo & smart contracts
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Adam Back & Hashcash
- Eric Hughes ແລະ Remailer
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : St Jude & Community Memory
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Julian Assange & WikiLeaks
- Hal Finney ແລະ RPOW
- John Gilmore ແລະ EFF
- Satoshi Nakamoto ແລະ Bitcoin
- Gregory Maxwell ແລະ Bitcoin Core
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : David Chaum & Ecash
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Vinay Gupta & Mattereum
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Jim Bell & Assassination Politics
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Peter Todd & Bitcoin Core
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Len Sassaman & Remailers
- Eva Galperin ກັບ Stalkerware
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Suelette Dreyfus & Free Speech
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : John Callas & privacy tools
- Bruce Schneier ສໍາ ລັບ Blockchain
ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ Vector Image ໂດຍ Garry Killian
ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ Ian Goldberg