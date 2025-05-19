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Ian Goldberg, cypherpunk ທີ່ hacked Netscape ສໍາລັບຄວາມສຸກ

ໂດຍ Obyte6m2025/05/19
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Ian Goldberg ເປັນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ Canadian ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປິ່ນປົວຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນ. ມັນໄດ້ປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພຂອງ Netscape ໃນປີ 1995, ໃນເວລາທີ່ພຽງແຕ່ມີພຽງແຕ່ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ. ການເຮັດວຽກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຕົນແມ່ນການໂທລະສັບມືຖື Off-the-record (OTR) protocol.
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Ian Goldberg ໄດ້ເປັນຫນຶ່ງໃນ cypherpunks ທີ່ໄດ້ສະແດງໃນທັນສະໄຫມອິນເດຍ - ແລະບໍ່, ບໍ່ໃນຄໍາສັ່ງທັນສະໄຫມຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ Julian Assange. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1973 ໃນປະເທດອິນເດຍ, ນາງໄດ້ຊອກຫາໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນສິລະປະ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊື້ໂດເມລິກາ, silver, ແລະໂດເມລິກາໃນສິລະປະອິນເດຍໃນຂະນະທີ່ສິລະປະ. ນາງໄດ້ສຶກສາໃນວິທະຍາໄລ Waterloo, ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບໃນສິລະປະທັດແລະວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂອງຕົນ Ph.D. ໃນ UC Berkeley, ໃນຂະນະທີ່ນິລະປິນອິນເດຍ -

Goldberg didn’t just stay in academia. He helped build teams and technology at Radialpoint, a Canadian company focused on privacy; took sabbaticals at top universities in Europe, and eventually became a professor at the University of Waterlooໃນໄລຍະໄລຍະປີ, ນາງໄດ້ຊອກຫາລັກສະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍແລະຂຽນບົດລາຍງານຈໍານວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຕອບສະຫນັບສະຫນູນການເຄື່ອນໄຫວ, ການບັນທຶກທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງ, ແລະລະບົບການປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນ - ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາຍັງ.

ກ່ຽວກັບທົດສອບໂທລະສັບມືຖື, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີໂທລະສັບມືຖືທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປີ 1995.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Netscape vs Cypherpunks

ໃນມື້ນີ້, ຊື່ Netscape ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ແພງ ສໍາ ລັບພວກເຮົາ, ແລະ, ປະຫວັດສາດ, millennials ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ Generation Z ບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນ Google Chrome ໃນປັດຈຸບັນຂອງຕົນ, ເປັນ browser web dominant ໃນລະຫວ່າງ 1994 ແລະ 1997. ມັນຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ: Firefox.And Ian Goldberg, along with David Wagner, broke its security in 1995, in a few hours. That was quite a big deal back then.


Old Netscape browser logo

ເພື່ອເພີ່ມການປິ່ນປົວກັບການປິ່ນປົວ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກສໍາລັບຄວາມສຸກ, ໃນຖານະເປັນ.ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : cypherpunkNetscape ເປັນວິສະວະກໍາທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນດີທີ່ສຸດແລະອະນຸຍາດໃຫ້ Goldberg ແລະ Wagner ເພື່ອປິ່ນປົວການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຂອງ Secure Sockets Layer (SSL – ລະບົບການເຂົ້າລະຫັດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄວາມປອດໄພ). ມັນເປັນການປິ່ນປົວຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບຊື່ສຽງຂອງ Netscape, ໂດຍສະເພາະວ່າ SSL ແມ່ນຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌ແລະການລົງທຶນທີ່ປອດໄພ.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : cypherpunk

ທຸກຄົນໄດ້ກາຍເປັນທາງເພດແລະເຖິງແມ່ນວ່າສິລະປິນໂທລະສັບແລະຍີ່ຫໍ້ອີເມວຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ຊອກຫາ Goldberg ແລະ Wagner ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາຂອງລັກສະນະຂອງພວກເຂົາ.ໃນ ຄໍາເຫັນຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ໃນ ຄໍາເຫັນ

ຄໍາຖາມ Off-the-record

ຂໍຂອບໃຈວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ສຸດຂອງຕົນ, Goldberg ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາ Netscape.One of his most important works is the cryptographic protocol Off-the-record messaging (OTR), designed to provide confidentiality and authentication for instant messaging conversations.ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ!

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ OTR ທີ່ເປັນເອກະລັກແມ່ນວ່າມັນບໍ່ມີການຕິດຕາມແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ

ທ່ານໄດ້ເບິ່ງຜົນປະໂຫຍດຂອງ OTR ເຊັ່ນດຽວກັນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ມັນໂດຍທົ່ວໄປ.The Signal Protocol, used in Signal, WhatsApp, Google Messages, and even Facebook Messenger’s “Secret Conversations,” builds from OTR.ນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2004 ໂດຍ Goldberg ແລະ Nikita Borisov, ແລະມັນຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງເປັນໂຄງການຟຣີແລະ open-sourceເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງ.

ເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງ

ການແປພາສາ

Goldberg ຍັງໄດ້ອອກແບບລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມການເຄື່ອນໄຫວການເຄື່ອນໄຫວອິນເຕີເນັດ. ການເຮັດວຽກຂອງຕົນໄດ້ປິ່ນປົວບັນຫາຈາກວິທີການດ້ານວິຊາການແລະວິສະວະກໍາ - ການສ້າງອຸປະກອນທີ່ກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົ້ນຄວ້າ motivations ຂອງຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວແລະຜູ້ທີ່ທັນສະໄຫມ.ໂທລະສັບ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນການຮ່ວມມືກັບອື່ນໆ, ທີ່ແມ່ນໃນປັດຈຸບັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເຄືອຂ່າຍ Refraction.

ໂທລະສັບການເຄືອຂ່າຍ Refraction

ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.By tagging encrypted traffic in a way that’s invisible to censors but recognizable to participating Internet Service Providers (ISPs), it silently reroutes users to censored contentການຊ່ວຍເຫຼືອ blocking ໄດ້ຖືກເຮັດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງງ່າຍດາຍແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວອະນຸມັດ.

Telex Clients Working Sample

\ໂຄງການທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ Goldberg co-developed ແມ່ນດາວໂຫລດລະບົບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປັກຮັກສາການເຂົ້າເຖິງເອກະສານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຂັ້ມແຂງ. Lavinia ໃຊ້ປະທັບໃຈ cryptographic ແລະສະຖາບັນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຮັບປະກັນຜູ້ບໍລິໂພກສໍາລັບການເກັບຮັກສາແລະການບໍລິການເອກະສານທີ່ແທ້ຈິງ, ເພື່ອຮັບປະກັນອຸປະກອນທີ່ຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ອອກແບບຕົ້ນຕໍຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼືບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈ. ການປິ່ນປົວນີ້ເປັນປະໂຫຍດຂອງຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນພິມປະຫວັດສາດ, ແຕ່ໄດ້ປັບປຸງມັນກັບໂລກເຄືອຂ່າຍ decentralized.

ດາວໂຫລດ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Goldberg ລວມທັງຄວາມຄິດສ້າງສັນດ້ານວິຊາການ, ການທົດສອບເງື່ອນໄຂຂອງເກມ, ແລະການມາດຕະຖານເສດຖະກິດ - ທັງຫມົດແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການເຂົ້າເຖິງແລະຂົນສົ່ງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວິຊາການ.

ຊອບແວ

Goldberg ໄດ້ຮັບການອອກແບບອຸປະກອນທີ່ປົກປັກຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນອິນເຕີເນັດໃນໄລຍະຫຼາຍປີ, ລັກສະນະພິເສດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ບໍ່ແພງແລະຫຼຸດຜ່ອນການຄວບຄຸມຫຼື censorship. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ແພງ, ລວມທັງການປັບປຸງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄວແລະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ. ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາຫຼືຕິດຕໍ່ໂດຍບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫຼືສະຖານທີ່ເຂົາເຈົ້າ.Goldberg was also once the chairman of the Tor Project’s board, showing his deep involvement in the development of privacy-preserving Internet infrastructure.


ມັນຍັງພັດທະນານີ້ປະກອບມີລະບົບສໍາລັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (PIR), ເຊິ່ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຈາກຂໍ້ມູນຈາກຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາ - ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ. ມັນຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບການຢັ້ງຢືນຄວາມຮູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ (ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ password ຫຼືມີຄຸນນະສົມບັດ) ໂດຍບໍ່ເຂົ້າໃຈກັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ຊອບແວຂອງຕົນປະກອບມີອຸປະກອນສໍາລັບການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນ Tor, ການປ້ອງກັນກັບການຢັ້ງຢືນແລະເຮັດໃຫ້ການສື່ສານແລະການຊໍາລະເງິນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຼາຍ.

ມັນຍັງພັດທະນາ

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ EthereumVitalik Buterinຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ!

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Buterin

ເຄື່ອງມືສໍາລັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພ

ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນສໍາລັບຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນແລະການ autonomy, ຫຼາຍກ່ວາທຸກເວລາ.ຄວາມຄິດເຫັນ: "ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກວດສອບການຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ຊາຍອື່ນໆ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ດີເຄື່ອງມືສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ອິນເຕີເນັດ." ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດທີ່ຍັງຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາມີປະສົບການບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄວບຄຸມຂອງລັດ.Centralized parties are no longer trustworthy enough, and decentralization offers a strong alternative for Internet users around the world.

ຄວາມຄິດເຫັນ

ການປ່ຽນແປງObyte ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ miners ຫຼື "validators" - ບໍ່ມີມະນຸດທີ່ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ຊື່ວ່າ DAG (ການອອກແບບ Acyclic Graph), ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດຊ່ວຍປະກັນເຄືອຂ່າຍພຽງແຕ່ໂດຍໃຊ້ມັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ Obyte ຫຼາຍ decentralized ແລະ censorship-resistant ຫຼາຍກ່ວາລະບົບອື່ນໆ.

ການປ່ຽນແປງການອອກແບບ Acyclic Graph

ເວັບໄຊທ໌ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມແລະການຝຶກອົບຮົມBlackbytesມັນເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພໃນໂລກອິຈິຕອນ, ທີ່ດີເລີດກັບອັກສອນຂອງ Goldberg ແລະຄຸນນະພາບ cypherpunk.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ


ດາວນ໌ໂຫລດ Cypherpunks Write Code Series

  • Tim May ແລະ Crypto-anarchism
  • ຫນ້າທໍາອິດ / Wei Dai & B-Money
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Nick Szabo & smart contracts
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Adam Back & Hashcash
  • Eric Hughes ແລະ Remailer
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : St Jude & Community Memory
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Julian Assange & WikiLeaks
  • Hal Finney ແລະ RPOW
  • John Gilmore ແລະ EFF
  • Satoshi Nakamoto ແລະ Bitcoin
  • Gregory Maxwell ແລະ Bitcoin Core
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : David Chaum & Ecash
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Vinay Gupta & Mattereum
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Jim Bell & Assassination Politics
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Peter Todd & Bitcoin Core
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Len Sassaman & Remailers
  • Eva Galperin ກັບ Stalkerware
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Suelette Dreyfus & Free Speech
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : John Callas & privacy tools
  • Bruce Schneier ສໍາ ລັບ Blockchain
Tim May ແລະ Crypto-anarchismTim May ແລະ Crypto-anarchismຫນ້າທໍາອິດ / Wei Dai & B-Moneyຫນ້າທໍາອິດ / Wei Dai & B-Moneyຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Nick Szabo & smart contractsຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Nick Szabo & smart contractsຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Adam Back & Hashcashຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Adam Back & HashcashEric Hughes ແລະ RemailerEric Hughes ແລະ Remailerຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : St Jude & Community Memoryຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : St Jude & Community Memoryຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Julian Assange & WikiLeaksຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Julian Assange & WikiLeaksHal Finney ແລະ RPOWHal Finney ແລະ RPOWJohn Gilmore ແລະ EFFJohn Gilmore ແລະ EFFSatoshi Nakamoto ແລະ BitcoinSatoshi Nakamoto ແລະ BitcoinGregory Maxwell ແລະ Bitcoin CoreGregory Maxwell ແລະ Bitcoin Coreຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : David Chaum & Ecashຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : David Chaum & Ecashຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Vinay Gupta & Mattereumຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Vinay Gupta & Mattereumຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Jim Bell & Assassination Politicsຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Jim Bell & Assassination Politicsຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Peter Todd & Bitcoin Coreຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Peter Todd & Bitcoin Coreຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Len Sassaman & Remailersຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Len Sassaman & RemailersEva Galperin ກັບ StalkerwareEva Galperin ກັບ Stalkerwareຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Suelette Dreyfus & Free Speechຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Suelette Dreyfus & Free Speechຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : John Callas & privacy toolsBruce Schneier ສໍາ ລັບ BlockchainBruce Schneier ສໍາ ລັບ Blockchain

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ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ Ian GoldbergUniversity of Waterloo

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