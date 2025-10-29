ປະຫວັດສາດໃຫມ່

From Data Fragmentation to Billion Dollar Insights: The Vision of Manish Ravindra Sharath

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - From Data Fragmentation to Billion Dollar Insights: The Vision of Manish Ravindra Sharath
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesສຶກສາເພີ່ມເຕີມ

ຄຳເຫັນ

avatar

ວາງປ້າຍ

data-science#enterprise-data-engineering#manish-ravindra-sharath#pyspark-data-pipeline#cloud-data-architecture#data-modernization-strategy#hybrid-data-infrastructure#enterprise-analytics#good-company

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories